 Україна почне сама будувати міст у районі Станиці Луганської, якщо на окупованому Донбасі не почнуть демонтаж упродовж тижня, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Зеленський на спільній прес-конференції з лідерами Європейського Союзу за підсумками саміту Україна-ЄС у понеділок у Києві.
"Ми будемо чекати тиждень, максимум - 8 днів, якщо ми не побачимо демонтаж із того боку, ми почнемо будувати міст. Думаю, ми до цього готові", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.
На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.
АХЕРЕТЬ. вот это многоходовочка
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кто это МЫ?!!..........
а если серьезно, то этот "преЗедент" - какой-то казус..............
Да никто не собирается "строить мост"! Просто через пролом перекинут двухметровую соплю из железных профилей вот и весь мост.
"Украина начнет сама строить мост в районе Станицы Луганской, если на оккупированном Донбассе не начнут демонтаж в течении недели, - Зеленский"
Кто взорвал мост, тот пусть и строит мост. Кроме того - ПОЧЕМУ ВОССТАНАВЛИВАТЬ МОСТ В СТАНИЦЕ ЛУГАНСКОЙ НЕДОПУСТИМО (КАРТА)
400 км украинской границы в открытом доступе . Проходной и провозной двор для оккупанта . Это ИМ Зеленский восстанавливает мост ?
Правильно было бы всеми силами добиваться восстановления Украиной (или миротворцами ) контроля над украинскими границами , захваченными оккупантами и колаборантами , а потом уже чтото восстанавливать . Это война с оккупантом , не мешайте бойцам делать свое дело во благо Украины .
А как вернете границу сразу ясно будет какая это война .Гражданская или с Россией
Заткните ему рот кто-нибудь!!!!