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 Політика України
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 Україна почне сама будувати міст у районі Станиці Луганської, якщо на окупованому Донбасі не почнуть демонтаж упродовж тижня, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення моста в районі Станиці Луганської, якщо впродовж тижня з боку окупованих територій не почнеться демонтаж фортифікаційних споруд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Зеленський на спільній прес-конференції з лідерами Європейського Союзу за підсумками саміту Україна-ЄС у понеділок у Києві.

"Ми будемо чекати тиждень, максимум - 8 днів, якщо ми не побачимо демонтаж із того боку, ми почнемо будувати міст. Думаю, ми до цього готові", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136343
 
 
 Топ коментарі
 
Начинай уже! Зачем ждать 8 дней, если готов строить и без демонтажа с той стороны!?
П.С. Кто-то уловил логику в его бреднях?
Разбирайте, а то....ах....мы начнем ... даже если вы не начнете.....
Можно только покрутить у виска Зе-мостостроителя!
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Интересная стратегия. Если они не отходят - мы сами отойдем, если они не демонтируют укрепления - мы сами начнем строить мост... А если они не захотят перестать стрелять то наши вояки должны себя сами поубивать, чтоб неудобств не создавать?
Не хотят начинать демонтаж - ну так пусть идут в х...
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Построить за счет украинского бюджета мост, чтоб кацапским танкам если че было легче форсировать речку. Да, Бойко по сравнению с этим *********** - просто член УНА-УНСО!!!
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Один дебил объявил одностороннее перемирие, чтобы к сепарам прибыло подкрепление и техника из рашки. Другой дебил мост строит, чтобы танки могли спокойно наступать. На одних граблях потанцевали, теперь по танцуем на других ?
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Относился к зеленскому как к недоумку (по быдлошуткам кв95), но нейтрально, после возврата кучмы стало ясно: он однозначно враг.
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А "крымский" мост еще не собирается достраивать в одностороннем порядке?
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а за чий кошт той мост??? Кому красний крєст дасть в руки оті 60 лімонів? Чи ЗЄля полагає шо дадуть тому, хто почне строїти??? Красний крєст гляне шо йде стройка і рішить, шо в України є срєдства - значить не нуждаюця - віддамо тим, хто не може бетонку прибрати - сєпаратістам
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мечтатель, строй что хочешь ! только не вздумай на этот сепарский переход бабки из бюджета брать!!! за свои зеля, за свои (говорят ты человек богатый). или у изика каломыйского попроси (он его /этот мост/даже покрасить зеленым может) или пусть тебе на мост лучшие евреи украины сбросяться типа допы гепы фукса розенблата рабиновича бойко и т.д или татарина ахметку напряги для него этот мост на раз чихнуть! но невздумай красть деньги у простых украинцев для того чтобы лугандонрвцам комфортно жилось ...
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А мост будет поперек или вдоль? Хотя пох...
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Да логики в тексте абсолютный ноль.
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т.е. если эти уроды не демонтируют свои сооружения то мы им начнем строить мост?
АХЕРЕТЬ. вот это многоходовочка
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І шо ж це царська морда народними грошима розкидається? Хоче побудувати, щоб москальські падлюки його "відкрили" зі ствольної артилерії?!! НЕХАЙ ПОБУДУЄ НА ГОНОРАРИ 95 -го КВАРТАЛУ!
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"Мы будем ждать неделю, максимум - 8 дней, если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы начнем строить мост. Думаю, мы к этому готовы", - сказал Зеленский.
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кто это МЫ?!!..........
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Україна почне сама будувати міст у районі Станиці Луганської, якщо на окупованому Донбасі не почнуть демонтаж упродовж тижня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4695
а если серьезно, то этот "преЗедент" - какой-то казус..............
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Строить мост... строить мост.. строить мост...
Да никто не собирается "строить мост"! Просто через пролом перекинут двухметровую соплю из железных профилей вот и весь мост.
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21 января 2015 Боевики взорвали в Станице Луганской мост через Северский Донец

"Украина начнет сама строить мост в районе Станицы Луганской, если на оккупированном Донбассе не начнут демонтаж в течении недели, - Зеленский"
Кто взорвал мост, тот пусть и строит мост. Кроме того - ПОЧЕМУ ВОССТАНАВЛИВАТЬ МОСТ В СТАНИЦЕ ЛУГАНСКОЙ НЕДОПУСТИМО (КАРТА)
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А Интерсити на Луганск может проведем за наш счет?
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Напрасно это. Спешка нужна только при ловле блох.
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Для кого этот мост ?
400 км украинской границы в открытом доступе . Проходной и провозной двор для оккупанта . Это ИМ Зеленский восстанавливает мост ?
Правильно было бы всеми силами добиваться восстановления Украиной (или миротворцами ) контроля над украинскими границами , захваченными оккупантами и колаборантами , а потом уже чтото восстанавливать . Это война с оккупантом , не мешайте бойцам делать свое дело во благо Украины .
А как вернете границу сразу ясно будет какая это война .Гражданская или с Россией
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НаціАНАЛЬНИЙ праєкт пріпіздєнта "Мост в ДИРУ, ілі жє мост в НІКУДА". Воно справді їбануте. - Нема куда подіти НАШІ гроші?
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Гипер проекты бригады ЗЁ - новый Йофис для ЗЁ и мост в Станице Луганской. А дальше новая столица - ЗЁград???
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Господи, за что нам такое наказание?
Заткните ему рот кто-нибудь!!!!
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читаю статью и думаю: один я не врубаюсь в его логику? прочёл комменты и попустило. Дуй дальше Волёдя, просри даже тот остаток мозга, который у тебя остался.
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Слишком много странных мостов за последние сутки.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна почне сама будувати міст у районі Станиці Луганської, якщо на окупованому Донбасі не почнуть демонтаж упродовж тижня, - Зеленський
 
 
 
 
 
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