 Україна почне сама будувати міст у районі Станиці Луганської, якщо на окупованому Донбасі не почнуть демонтаж упродовж тижня, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Зеленський на спільній прес-конференції з лідерами Європейського Союзу за підсумками саміту Україна-ЄС у понеділок у Києві.

"Ми будемо чекати тиждень, максимум - 8 днів, якщо ми не побачимо демонтаж із того боку, ми почнемо будувати міст. Думаю, ми до цього готові", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.