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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
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Все про:арешт (985) Медведчук (424) пропаганда (1198) телеміст (29) Білецький (90)

 Білецький вимагає арешту Медведчука: "Російські гроші заходять на телеканали, які виливають тонни проросійської пропаганди з українських телевізорів". ВIДЕО

Народний депутат Андрій Білецький зажадав арешту Віктора Медведчука за його проросійську діяльність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Білецький заявив у спеціальному відеозверненні опублікованому на сторінці "Національного корпусу".

"Медведчук залишається в країні і Медведчук володіє половиною інформаційного ефіру. Російські гроші заходять на телеканали, які кожен день виливають тонни проросійської пропаганди з українських телевізорів. Ця справа нікуди не поділася. Занепокоєнь Зеленського нам замало. Ми вимагаємо реальних дій. Насамперед, скликати РНБО й ухвалити рішення про закриття NewsONE. Ми вимагаємо арешту Медведчука", - сказав Білецький.

Читайте також: "У мене нема соросівських ґрантів. Тому ходжу туди, куди запрошують", - Білецький про те, чому з'являється на телеканалі Медведчука. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136340
 
   
 Топ коментарі
 
вернулись таки обезьяны кацапские к истокам
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Возвращєніє к істокам.
Там до 16 вєка мужикі вообще без штанов ходілі.
В СРАЧІЦАХ.
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одно дело ходить на эти каналы подпевать под их дудку, а другое прийти их потролить
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Andre Melnik Відновлення? За Яника були справжні суди?
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Дешевле будет Витюню тихо удавить и забить.
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Я за ліквідацію Мертвенчука,фізчну ліквідацію.Немає тіла,не має проблем.
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Не нравится ньюзван? Так не смотрите! Смотрите 5 и "кривой"! У себя в телеке пультом управляю я и нех. указывать какие фильмы смотреть и передачи. Перестаньте красть наверху и поднимите уровень жизни! Телек только у дебила формирует полит. позицию. Норм. человек смотрит вокруг и анализирует ситуацию из массы источников.
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андрійко! давай шось роби, бо тіки ганьбиш звання націоналіста
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Если пишешь Билецкому, то пиши по-русски, он вашей телячьей мовы не понимает.
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кукольні ці націАналісти - карикатура - їх нарошно придумали в москві
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Не розумію, за що всі на Белецкого накинулись? Мовчав-погано, заговорив-теж погано.
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СМИ - Это оружие массового поражения!!! Оно не должно попадать в руки врага на территории Украины и промывать мозги населению манипуляциями!!! Население надо обучать в учебных заведениях защите от манипуляций! Нужно рассказывать все виды манипуляций людям, чтобы люди понимали, когда ими хотят манипулировать!
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Надо арестовать агентуру России в Украине и срочно СМИ подконтрольные Путину в Украине опечатать!!! Психологическая война (син. психологические операции) - психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонения к прекращению сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных операций и/или в их ходе. В СССР в том же значении использовался термин спецпропаганда. Психологические операции как война нервов, когда вместо обращения к мышлению, адепты психологической войны обращаются ко всему бессознательному и инстинктивному, что есть в психике человека, проводятся не только в военное, но и в мирное время. Для проведения психологической операции требуется наличие нескольких условий: 1) контроль над информационными потоками как формальными: СМИ, образовательные структуры, социальные сети и т. д., так и неформальными, распространяемые посредством слухов, мнений и т. д. Важную роль здесь играет использование лидеров мнений, оказывающих определяющее влияние на формирование мнения в пределах своей группы. Моделью здесь служит концепция многоступенчатого потока информации. Россия ведет войну против Украины не только горячую, а и партизанскую, и наемников и ЧВК, и Холодную войну, и психологическую, и экономическую, и хакерскую, шпионскую и агентурную и т.д. Путин в лице Медведчука и партии регионов пытается зайти во власть Украины так сказать закатить прямо в Раду своего троянского коня. И Путин имеет кучу СМИ в лице Медведчука и Партии Регионов - это и телеканалы и интернет СМИ и Блогеры и Влогеры и общественные организации и газеты раздают возле метро с пропагандой пророссийской и радио и завербованные политологи и так далее. Смотрел недавно передачу в ютубе русскую про то, как они вели борьбу при помощи музыки с США. И когда США присылали джазовых исполнителей в СССР, то залы были забитые и это был провал идеологический!!! И русские короче говорят, что культурная война мощнее горячей. И можно вербовать умы людей при помощи музыки, кино, книг и прочего. Существует такая штука, как социальная инженерия и она работает не с сознанием человека, а с подсознанием! то бишь вокруг человека создается все на что сознание не обращает внимания, а подсознание это видит и оно откладывается в подсознание. То бишь еще в СССР Москва приказала всюду в Украине и других республиках развешать совковые таблички, названия улиц совковые делать, эмблемы, звезды на крышах, памятники, и т.д. И всюду убирать национальные символики, чтобы не было национальностей, а был один советский народ придуманные спецслужбами для того, чтобы империи было легче удержать все эти страны.Делается это для создания у человека в подсознание, что он живет не в Украине, а в СССР или в России. Также Россия нанимает уличных музыкантов, которые стоят на улице и поют песни совковые или пророссийские, чтобы в подсознании поселить мысли про Россию и сознание не обратит внимания обычного прохожего, а подсознание это поглотит - это идеологическая вербовка прямо в подсознании!!! Также еще нанимаются специальные люди, которые должны целый день ездить в трамвае, троллейбусе и прочем общественном транспорте и также ходить в общественных местах типа рынков и громко должны между собой разговаривать и транслировать нужную пропаганду и психологическую войну в массы! Также кино советское должно в подсознании вызывать эффект вербующий за Россию, что мол это ж наши или типа того.Человек даже не подозревает, как играют с его подсознанием спецслужбы! Украине нужно создать комитет, который будет отвечать за информационную безопасность граждан, чтобы их не вербовали! Нужно наоборот создавать сильное министерство Украинской культуры и не только старой, а и новой!!! Нужно всюду снять таблички не государства Украины, как в Одессе на почте до сих пор совковые таблички висят и люди ходят на почту советского союза в подсознании. Нужно всюду названия Украинские сделать! Нужно убрать все совковое и строить все новое Украинское! Люди должны вокруг себя видеть Украину, а не то, что нацепляла военная машина пропаганды СССР вокруг для создания реальности СССР. Все должно быть Украина!!! Также интернет огромное поле для манипуляций - это и сайты для психологической войны и рекламы и группы и фабрики тролей промывающие мозги и фейки и так далее. И надо создавать мощную спецслужбу информационной безопасности, которая защитит от манипуляций народ Украины!!! Также нужно создавать в учебных заведениях уроки информационной безопасности и нужно объяснять людям про все виды манипуляций для того, чтобы защитить их от любых манипуляций!
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Цю собаку вже давно потрібно було посадити, а тепер його потрібно посадити разом з цинічним петьою, а якщо і зеленський не посадить на протязі місяця, то буде третім в команді, вірніше в камері.
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А что мешало это сделать за прошедшие 5 лет? Ау!?
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Билецкий требует ареста Медведчука

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По какой статье?
И почему Порошенко не арестовал того же мертветчука, допустим год назад, или когда тот летал к путину и медведеву в москву вместе с Бойко по газу?
Кстати, нарушив закон о запрете авиаперелетов из Киева в москву.
Ведь летал мертветчук не для переговоров по освобождению наших пленных, а решать свои шкурные интересы.
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Только националисты сделают Украину сильной., а не клоуны и популисты.
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И при этом он говорит что на эфиры его приглашают только каналы Мертвечука.))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБілецький вимагає арешту Медведчука: "Російські гроші заходять на телеканали, які виливають тонни проросійської пропаганди з українських телевізорів". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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