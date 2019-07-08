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 Данилюк з делегацією Пентагону обговорив співпрацю України і США в оборонній сфері. ФОТО

Секретар РНБО Олександр Данилюк обговорив з делегацією Міноборони США необхідність поглиблення співпраці в оборонній сфері та звернув увагу американських партнерів на активну мілітаризацію Росією Чорноморського регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресс-службу СНБО.

"Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк провів зустріч з делегацією Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки під головуванням директора відділу країн Балканського, Кавказького і Чорноморського регіону Офісу заступника Міністра оборони США з питань політики Катрін Сендак. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи співпраці між Україною та США у сферах безпеки та оборони, зокрема, у питаннях розвитку Збройних сил України, кібербезпеки, логістики, проведення комплексного огляду і підготовки документів стратегічного планування сектору безпеки. Крім того, сторони домовились про необхідність поглиблювати співпрацю у підготовці українських військових", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Катрін Сендак запевнила у готовності США й надалі надавати всебічну допомогу Україні на шляху імплементації оборонної реформи. Водночас українська сторона звернула увагу американських партнерів на активну мілітаризацію Росією Чорноморського регіону. Учасники зустрічі дійшли згоди, що ситуація в цьому регіоні становить загрозу безпеці не тільки України, а й усього євроатлантичного регіону.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136339
 
 
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а при педро два года не было дипломатов ни в США ни в НАТО ....
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Украинка!!!Зеля -молоток! Быка за рога берёт. 47 дней.В скольких странах побывал,скока делегаций принял.! В инаугурационный день сразил Трампа наповал своим решением избавиться от Пагубия и К пораньше!Это вызывает восхищение.Что значит Молодой ! Не любит растягивать на пятилетку!Все эти встречи и действия ЗЕ - серп по одному месту плешивого моськи -мерзавчика кремлёвского
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Да - Зеля очень толково идёт...
умничка.
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