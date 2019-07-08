 Мінські угоди мають виконуватися всіма сторонами, особливо РФ, - Туск

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Туск на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС у понеділок у Києві.
"ЄС готовий і далі підтримувати мінські угоди, які передбачають і невизнання видачі російських паспортів жителям окупованих територій... Абсолютно чітко зрозуміло, що мінські угоди зараз вимагають, як ніколи, повного виконання всіма сторонами, Росія несе особливу відповідальність у зв'язку з цим", - сказав Туск.
Нагадаємо, 8 липня в Києві відбувся 21-й саміт Україна - Європейський Союз.
Прохлебали вы, мля..
И к новостям покорения космоса.
Депутат Госдуры, герой России, космонавт Елена Серова в ОБСЕ заявила, что с орбиты через иллюминатор "видела как украинские "фошизды" убивали мирных жителей Донбасса". Теперь понятно, кто просверлил дыру в МКС.
Браво, космические наркокурьеры!
Это вы должны по Будапештскому договору
Да нет! нужно говорить - "достаточно РФ"! И тогда вообще вопрос снимется!
Достаточно восстановить границу и Недоноссия схлопнется за три месяца. Без единого выстрела с нашей стороны.
Украинский театр теней покорил шоу America's Got Talent номером о ВОЙНЕ
https://youtu.be/EayhOaaNhrI