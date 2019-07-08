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 Політика України
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Все про:Росія (18607) Туск (200) мінські угоди (1574)

 Мінські угоди мають виконуватися всіма сторонами, особливо РФ, - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск вважає, що мінські угоди зараз мають виконуватися всіма сторонами, особливо Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Туск на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС у понеділок у Києві.

"ЄС готовий і далі підтримувати мінські угоди, які передбачають і невизнання видачі російських паспортів жителям окупованих територій... Абсолютно чітко зрозуміло, що мінські угоди зараз вимагають, як ніколи, повного виконання всіма сторонами, Росія несе особливу відповідальність у зв'язку з цим", - сказав Туск.

Нагадаємо, 8 липня в Києві відбувся 21-й саміт Україна - Європейський Союз.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136333
 
 
 Топ коментарі
 
Vіtаuskаs 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 2 ч.2 часа назад

И к новостям покорения космоса.
Депутат Госдуры, герой России, космонавт Елена Серова в ОБСЕ заявила, что с орбиты через иллюминатор "видела как украинские "фошизды" убивали мирных жителей Донбасса". Теперь понятно, кто просверлил дыру в МКС.
Браво, космические наркокурьеры!
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"особенно РФ"....
Да нет! нужно говорить - "достаточно РФ"! И тогда вообще вопрос снимется!
Достаточно восстановить границу и Недоноссия схлопнется за три месяца. Без единого выстрела с нашей стороны.
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Надо определить цели - продолжать войну ради санкций. Или вернуть территории под украинский флаг, сберечь жизни людей ради развития экономики.
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Аггга, сдерживайте паРашку , пока мы не перевооружимся!
Прохлебали вы, мля..
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Надо определить цели - продолжать войну ради санкций. Или вернуть территории под украинский флаг, сберечь жизни людей ради развития экономики.
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Vіtаuskаs 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 2 ч.2 часа назад

И к новостям покорения космоса.
Депутат Госдуры, герой России, космонавт Елена Серова в ОБСЕ заявила, что с орбиты через иллюминатор "видела как украинские "фошизды" убивали мирных жителей Донбасса". Теперь понятно, кто просверлил дыру в МКС.
Браво, космические наркокурьеры!
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ну, если видели за 30 км, как самолет Украины сбивает Боинг....
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Срок действия Минских договорённостей истёк 1 января 2015 года.
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тогда не надо дополнять эти соглашения односторонними уступами со стороны Украины, а следовать только написанному и подписанному. Нет ложным перемирьям и отведением украинской Армии, отвод олько орков
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Украина ничего никому не должна - запомните это гейропейцы .
Это вы должны по Будапештскому договору
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"особенно РФ"....
Да нет! нужно говорить - "достаточно РФ"! И тогда вообще вопрос снимется!
Достаточно восстановить границу и Недоноссия схлопнется за три месяца. Без единого выстрела с нашей стороны.
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Украинский театр теней покорил шоу America's Got Talent номером о ВОЙНЕ

https://youtu.be/EayhOaaNhrI
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