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 Політика України
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Все про:пропаганда (1198) Філарет (230) Томос (226) Разумков Дмитро (83)

 На інтерв'ю патріарха Філарета російським пропагандистам мають реагувати не політики, а СБУ і суд, - Разумков

Коментувати інтерв'ю почесного патріарха Філарета пропагандистам мають не політики, а правоохоронні та судові органи.

Про це голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Буде правильно, якщо це коментуватимуть не політики, а прийматимуть рішення відповідні органи і суд. Причому, мені все одно, це журналіст з Росії, чи з іншої держави - якщо він працює проти інтересів України, то реакція СБУ, правоохоронців, суду має бути в рамках закону і абсолютно компетентною", - сказав Разумков.

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Також він додав, що його особиста позиція полягає в тому, що низка телеканалів є не засобами масової інформації, а одним із видів озброєння в гібридній війні.

Нагадаємо, нещодавно почесний патріарх Філарет в інтерв'ю пропагандистам із телеканалу "Росія-24" розповів про свої претензії до отриманого Україною Томосу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136332
 
   
 Топ коментарі
 
На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 5341 младорыг, если тебя взяли в заложники и заставляют такое говорить, то дай нам знак.
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А где пеца? Замутил этот внутрицерковный дерибан и притих? Пусть приводит в сознание своего другана.
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а сейчас перестали подпаивать и он прозрел ? ))))
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Ага, не политики?! Выборы то на носу! надо громче всех орать...типа Ляшко не традиционный.
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Зоря подтвердил, что Филарета подпаивали психотропами перед Томосом.
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а сейчас перестали подпаивать и он прозрел ? ))))
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Обманули? Не дали почитать Томос перед подписанием?
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а можно ссьілочку на сии слова Зори?
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Зелебот и ссылка?Да вы невозможного требуете.
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вот Владимир Александрович на дебатах на стадионе исключительно ссылками оперировал
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Настала пора черта кремлевского отправлять за решетку!
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Мені теж цей Разумков не довподоби. На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 8790
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Оце самовисування! "Якщо людина працює проти інтересів України, то нею повинно займатися СБУ і суд"! Як сказав! Як відрізав! Мазохісти, чи йому теж "сироватку правди" вкололи? Це нагадує мені голлівудський фільм "Брехун, брехун".
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младорыг, если тебя взяли в заложники и заставляют такое говорить, то дай нам знак.
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Правда глаза колет?
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ещё одна кацапа пришла за 11.80 на рюмку стекломоя...
кацапа и правда - две вещи несовместные На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 9995
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А от порохобота чего ожидать, кроме обещаний и разрывов пукана?
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любишь пуканы, кацапа? Это на генном уровне - лишняя хромосома. Но, вы, дебилы, почему то зовете ее скрепой На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 4062
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могу подтвердить твой кацапизм.

https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
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А что же ты, согласно новой редакции, вначале слова вместо Т не пишешь Ф??? На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 8613 Сепаратист?
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видишь, как это несложно? того, кому слабО на слабО не возьмёшь. всё, что тебе остаётся - лепить тупые отмазки. и даже в них ты умудрилось обосраться. какое "ф" в начале слова? не пей стекломой с метанолом?
с нетерпением жду новых отмазок с нарастающим уровнем тупости.
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Комментарии почитай:

Nicholas /Mikalaj/ PackajeuНеделю назад

Пусть в русском языке сделают последовательно и вместо "термометр" говорят и пишут "фермометр", всесто "термос"- "фермос", да ликвидируют прочий разнобой в передаче заимстовванных греческих слов с буквой "тета", а уж после жалуются на "Атэны". В современную Украину и Беларусь греческие слова в средние века явно не через Москву попали, да подстраиваться в наше время под всякий разнобой, наличествующий в этой области в русском, причин нет, поэтому претензии неуместны.
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вижу отмазку с нарастающим уровнем тупости. ляп аби не мовчки это называется.
порочная тарификация твоего "труда" вонючего. держи ещё 11.80 и радуйсИ.
у меня нет слов ни на "т" ни на "ф" в том коротеньком фрагменте.
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Кавычки и заглавные буквы отменены! Вот ты неуч. Кстати, по новым правилам - президент пишется теперь только с маленькой буквы.
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"22 мая 2019 года Кабмин Украины принял новую редакцию украинского правописания. Впрочем, ничего нового не придумали. По сути были возвращены нормы харьковского правописания 1928 года, которые ввел советский украинизатор, нарком образования Украины Николай Скрипник. Одним из изменений на самом деле стала замена в словах буквы Ф на букву Т. Так, город Феодосия на украинском стал Теодосией. Ну и так далее..." На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 1268 На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 1268 На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 1268
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Традиция передачи словосочетания «au» как «ау» меняется на «ав». Будет не аудиторія, а авдиторія, не фауна, а фавна, не пауза, а павза.

Кстати, это единственное новое правило, которое понравилось докторке филологических наук одиозной Ирине Фарион. Все остальное не понравилось, поскольку правописание разработал украинский советский филолог.

https://monitor-ua.com/2475-pravda-li-chto-v-ukrainskom-yazyke-otmenili-bukvu-f.html
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Кацап, тьі еще не сидиш на подвале за то что пишешь в пиндосовском инете с пиндосовского айфона?
Нет?
Ну так вали в свой чебурнет на печатной машинке стучать.
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он принимает новое лекарство и не может реагировать адекватно на инфу. На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 1568
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Филарет оказывается свой был. Сопротивлялся Томосу всеми фибрами души целых 28 лет.))) А теперь бабло мимо кармана полетело.
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а если филарет кадилом будет отбиваться от сбу, тогда как? кто будет вмешиваться, чтобы угомонить буйного старика?
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А где пеца? Замутил этот внутрицерковный дерибан и притих? Пусть приводит в сознание своего другана.
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Порох молодец. В сторону раски-федераски столько заточенных кольев выставил, что российский мишка-шатун тихо офигевает.
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Добрые вы. В любой другой стране патриарх бы уже в тюрьме сидел.
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Скучаете по карательной психиатрии времен СССР?
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Да он и не патриарх вовсе. Просто раскольник.
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УПЦ КП никогда не зависили Московского патриархата.
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Так наче держава не втручається в церковні справи.Але якщо так,то першим все таки потрібно Онуфрія тягти в СБУ та суд,він наговорив та назустрічався набагато більше чим Філарет,чи ніззя
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Що поробиш, коли старечий маразм напирає. Скоро Філарет буде мати особисту зустріч з Богом. І Бог йому суддя.
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Починайте з відомого термосоносця-брехуна!!
Шото Петрилло затихарилося, нє??!
😇
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"На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков" - нас старика Филарета должна обратить внимание медицина, а на тебя, совок рускоговорящий, должны реагировать СБУ и суд, думаю, там можно накопать много чего.
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Старичка давно нужно было отправить в дальний монастырь...
В лутших традициях православного человеколюбия!)))
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Грех ГОРДЫНИ сломал старичка...
А мог бы вписать свое имья в историю в добром контексте....
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Вместо того, чтоб посильное лечение обеспечить маразматическому старичку, вы еще его посадите... Он старик девяностолетний -очень жадный, но просто маразматический старик, которого през наркоша не соизволит избавить от пропагандонов рашинских... тем более большинство зерыгобобиков такие же маразматики
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===Блаженный Патриарх Филарет заявил, что Порошенко это банальный аферист, который привез Украине зависимость от Константинополя ради своего рейтинга на выборах Президента.
По словам Филарета, никакой независимости ПЦУ не существует. ПЦУ находится в полной зависимости от Константинополя и Порошенко. По сути ПЦУ это филиал Константинополя во главе с Петром Порошенко.
Блаженный Патриарх заявил, что олигарх продал украинскую церковь Константинополю ради банального рейтинга на выборах Президента.На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 8305Олигарх Петр Порошенко
Филарет намекнул, что Порошенко верует в дьявола и нет там Бога в сердце.
Вы представьте себе, до какого ничтожества дошел олигарх, если он подкупал иерархов за 20.000$ ради пропаганды своего «величия».
В интервью «Главкому» Филарет пояснил свою позицию так. С получением Томоса церковь стала зависимой во многом от Константинополя, а поддержка ПЦУ со стороны Порошенко исходила из его личных интересов - повышение собственного рейтинга.
«Как мне известно, он (Порошенко - ред.) хотел, чтобы предстоятелем был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон. И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двоих кандидатов, то за Епифания проголосовало 36 епископов, а за Симеона - 28. Но кто эти 28? 2 - московских, 13 - УАПЦ, а 13 архиерев - из Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата (Симеон на тот момент еще был клириком УПЦ - ред.)? Потому что Порошенко провел работу. Я слышал про то, что кому-то из архиерев платили по $20 тысяч», - сообщил Филарет.
Конфликт между ПЦУ и Филаретом назревал все полгода, но в публичную плоскость перешел после скандального заявления почетного патриарха: Киевский патриархат продолжает существовать, а сам Филарет является его патриархом.
Это произошло почти сразу после того, как Порошенко - главный лоббист Томоса - проиграл президентские выборы. И у Епифания уехала серьезная политическая «крыша».
Ведь именно бывший президент, по словам Филарета, продавил нового предстоятеля на Объединительном соборе подкупая Иерархов. Пообещав якобы главе УПЦ КП сохранение всей полноты внутрицерковной власти - если он согласится уступить.
С того момента Филарет не раз еще выступал с критикой и Епифания, и Порошенко, обвиняя новую церковь в тотальной зависимости от Константинополя, а также невыполнении данных обещаний. А во вторник 11 июня он и вовсе заявил, что отказывается от Томоса.
«Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержание Томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», - заявил Филарет.
Почетный патриарх напомнил, что у ПЦУ нет прав ни на варение мира, ни на окормление зарубежных приходов, ни на решение своих внутренних проблем на поместных соборах.
Сейчас вся страна узнала, что для Порошенко нет ничего святого.На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 8305
Он использовал трупы украинских солдат для укрепления своей власти, ресурсы Украины для наживы, церковь для повышения рейтинга на выборах Президента.
Вот вам и Томос, и мова, и вера. Кстати говоря, в повседневной жизни Петр Порошенко разговаривает на русском. Это не является секретом.
Порошенко это банальный фэйк, только очень кровавый и опасный фэйк…
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Я не антисеміт, але цікаво: розумков єврей?
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Не вздумайте зробити з дєда мученика...
чим більше він дасть інтерв'ю раша 24... Тим швидше про нього забудуть.
Він зашкварився... Сам підписався на гру з пєтьою, сам тепер і вигрібе.
Просто забудьте про філарета.
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Філарет конь педальний ?
Так, Філарет конь педальний бо підігрує Кремлю На інтерв'ю патріарха Філарета російським пропагандистам мають реагувати не політики, а СБУ і суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 5464
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Филарет поводиться як старий пліткар. Огидно! Годівниця пропливла мимо рила і заображався враз...побіг русні жалітись...
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В общем, Филарет абсолютно прав. Ему обещали одно, но кинули. И то, что приняли Томос, который перед этим никто не читал, что теперь лишились всех зарубежных приходов и надо отдать туркам десятки церквей и монастыри, а за крымские бешеные деньги требуют. Это тоже самое что Крым отдали без боя. Тоже сделали это, чтобы их признал Путин. А тут на все пошли, чтобы их православный мир признал. Типа - без бумажки ты какашка. Так ведь никто и не признал без покаяния и не признает. Никакая справка не поможет.

А теперь 90 летнего человека, который всю эту церковную махину на своих плечах поднял и развил, и который им правду в глаза говорит, так они говорят что он сумасшедший.

Очень даже не красиво и не по государственному. А Разумеов еще и СБУ пугает и судом...90 летнего патриарха. Ни стыда, ни совести.
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А кому ведомы все тонкости принятия Томоса, обязательств перед Филаретом? Вроде бы, все происходило непублично... Да и к тому же, 90-летнему Филарету сам Бог велел помпезно передать бразды правления своему не худшему воспитаннику и духовно помогать в привлечении приходов МП в воссозданную Украинскую Церковь, а не вносить смуту и позорить свои седины на мордорских каналах. Нашел, кому пожаловаться!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа інтерв'ю патріарха Філарета російським пропагандистам мають реагувати не політики, а СБУ і суд, - Разумков
 
 
 
 
 
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