 На інтерв'ю патріарха Філарета російським пропагандистам мають реагувати не політики, а СБУ і суд, - Разумков

Про це голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Буде правильно, якщо це коментуватимуть не політики, а прийматимуть рішення відповідні органи і суд. Причому, мені все одно, це журналіст з Росії, чи з іншої держави - якщо він працює проти інтересів України, то реакція СБУ, правоохоронців, суду має бути в рамках закону і абсолютно компетентною", - сказав Разумков.
Також він додав, що його особиста позиція полягає в тому, що низка телеканалів є не засобами масової інформації, а одним із видів озброєння в гібридній війні.
Нагадаємо, нещодавно почесний патріарх Філарет в інтерв'ю пропагандистам із телеканалу "Росія-24" розповів про свої претензії до отриманого Україною Томосу.
кацапа и правда - две вещи несовместные
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
с нетерпением жду новых отмазок с нарастающим уровнем тупости.
Nicholas /Mikalaj/ PackajeuНеделю назад
Пусть в русском языке сделают последовательно и вместо "термометр" говорят и пишут "фермометр", всесто "термос"- "фермос", да ликвидируют прочий разнобой в передаче заимстовванных греческих слов с буквой "тета", а уж после жалуются на "Атэны". В современную Украину и Беларусь греческие слова в средние века явно не через Москву попали, да подстраиваться в наше время под всякий разнобой, наличествующий в этой области в русском, причин нет, поэтому претензии неуместны.
порочная тарификация твоего "труда" вонючего. держи ещё 11.80 и радуйсИ.
у меня нет слов ни на "т" ни на "ф" в том коротеньком фрагменте.
Кстати, это единственное новое правило, которое понравилось докторке филологических наук одиозной Ирине Фарион. Все остальное не понравилось, поскольку правописание разработал украинский советский филолог.
https://monitor-ua.com/2475-pravda-li-chto-v-ukrainskom-yazyke-otmenili-bukvu-f.html
Нет?
Ну так вали в свой чебурнет на печатной машинке стучать.
Шото Петрилло затихарилося, нє??!
😇
В лутших традициях православного человеколюбия!)))
А мог бы вписать свое имья в историю в добром контексте....
По словам Филарета, никакой независимости ПЦУ не существует. ПЦУ находится в полной зависимости от Константинополя и Порошенко. По сути ПЦУ это филиал Константинополя во главе с Петром Порошенко.
Блаженный Патриарх заявил, что олигарх продал украинскую церковь Константинополю ради банального рейтинга на выборах Президента.Олигарх Петр Порошенко
Филарет намекнул, что Порошенко верует в дьявола и нет там Бога в сердце.
Вы представьте себе, до какого ничтожества дошел олигарх, если он подкупал иерархов за 20.000$ ради пропаганды своего «величия».
В интервью «Главкому» Филарет пояснил свою позицию так. С получением Томоса церковь стала зависимой во многом от Константинополя, а поддержка ПЦУ со стороны Порошенко исходила из его личных интересов - повышение собственного рейтинга.
«Как мне известно, он (Порошенко - ред.) хотел, чтобы предстоятелем был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон. И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двоих кандидатов, то за Епифания проголосовало 36 епископов, а за Симеона - 28. Но кто эти 28? 2 - московских, 13 - УАПЦ, а 13 архиерев - из Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата (Симеон на тот момент еще был клириком УПЦ - ред.)? Потому что Порошенко провел работу. Я слышал про то, что кому-то из архиерев платили по $20 тысяч», - сообщил Филарет.
Конфликт между ПЦУ и Филаретом назревал все полгода, но в публичную плоскость перешел после скандального заявления почетного патриарха: Киевский патриархат продолжает существовать, а сам Филарет является его патриархом.
Это произошло почти сразу после того, как Порошенко - главный лоббист Томоса - проиграл президентские выборы. И у Епифания уехала серьезная политическая «крыша».
Ведь именно бывший президент, по словам Филарета, продавил нового предстоятеля на Объединительном соборе подкупая Иерархов. Пообещав якобы главе УПЦ КП сохранение всей полноты внутрицерковной власти - если он согласится уступить.
С того момента Филарет не раз еще выступал с критикой и Епифания, и Порошенко, обвиняя новую церковь в тотальной зависимости от Константинополя, а также невыполнении данных обещаний. А во вторник 11 июня он и вовсе заявил, что отказывается от Томоса.
«Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержание Томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», - заявил Филарет.
Почетный патриарх напомнил, что у ПЦУ нет прав ни на варение мира, ни на окормление зарубежных приходов, ни на решение своих внутренних проблем на поместных соборах.
Сейчас вся страна узнала, что для Порошенко нет ничего святого.
Он использовал трупы украинских солдат для укрепления своей власти, ресурсы Украины для наживы, церковь для повышения рейтинга на выборах Президента.
Вот вам и Томос, и мова, и вера. Кстати говоря, в повседневной жизни Петр Порошенко разговаривает на русском. Это не является секретом.
Порошенко это банальный фэйк, только очень кровавый и опасный фэйк…
чим більше він дасть інтерв'ю раша 24... Тим швидше про нього забудуть.
Він зашкварився... Сам підписався на гру з пєтьою, сам тепер і вигрібе.
Просто забудьте про філарета.
Так, Філарет конь педальний бо підігрує Кремлю
А теперь 90 летнего человека, который всю эту церковную махину на своих плечах поднял и развил, и который им правду в глаза говорит, так они говорят что он сумасшедший.
Очень даже не красиво и не по государственному. А Разумеов еще и СБУ пугает и судом...90 летнего патриарха. Ни стыда, ни совести.