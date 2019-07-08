 На інтерв'ю патріарха Філарета російським пропагандистам мають реагувати не політики, а СБУ і суд, - Разумков

Про це голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Буде правильно, якщо це коментуватимуть не політики, а прийматимуть рішення відповідні органи і суд. Причому, мені все одно, це журналіст з Росії, чи з іншої держави - якщо він працює проти інтересів України, то реакція СБУ, правоохоронців, суду має бути в рамках закону і абсолютно компетентною", - сказав Разумков.

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Також він додав, що його особиста позиція полягає в тому, що низка телеканалів є не засобами масової інформації, а одним із видів озброєння в гібридній війні.

Нагадаємо, нещодавно почесний патріарх Філарет в інтерв'ю пропагандистам із телеканалу "Росія-24" розповів про свої претензії до отриманого Україною Томосу.