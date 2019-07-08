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 Політика України
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Все про:Зеленський (1967) саміт (223) Євросоюз (2542)

 ЄС продовжить секторальні і "кримські" санкції проти Росії, - Зеленський

Секторальні і "кримські" санкції Європейського Союзу проти Росії будуть продовжені на наступні 12 і шість місяців відповідно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з лідерами ЄС за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я радий був сьогодні почути від наших європейських друзів, що їхня позиція щодо поведінки РФ залишається чіткою і незмінною. Секторальні і "кримські" санкції буде продовжено на наступні 12 і шість місяців відповідно", - сказав Зеленський.

При цьому він підкреслив, що санкційна політика має бути продовжена до повного виконання мінських домовленостей, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

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"Будь ласка, не думайте, що "санкції"- це моє улюблене слово. Моє улюблене слово - "мир". А санкційна політика - це останній цивілізований інструмент для його настання", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 8 липня в Києві відбувався 21-й саміт Україна - ЄС. В рамках заходу президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зустрілися у вузькому колі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136330
 
   
 Топ коментарі
 
Ты, зеленопупый, новых санкций добейся,

а не порошенковскими хвастайся.

Вон у Саакашвили поучись хотя бы.

Тот их сотнями добился за аннексию своей страны, за что и признан лучшим президентом всех времён и народов.
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Може і Україна якось підключиться, наприклад, знову прикриє сватів? Чи ніт?
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Це звісно добре, але чи надовго з такими зусиллями блазня...
ЕС продлит секторальные и "крымские" санкции против России, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2223
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Може і Україна якось підключиться, наприклад, знову прикриє сватів? Чи ніт?
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На святе посягаєте,на бізнес 95 кварталу.
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Це звісно добре, але чи надовго з такими зусиллями блазня...

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Режим "продления" санкций служит инструментом давления на Украину для принуждения её к "русскому миру" в виде минских договоренностей. Санкции можно принять один раз и без режима продления просто ждать их результата. в результате Украина должна и обязана постоянно талдычить про приверженность "минской" капитуляции.
и если Порошенко эту приверженность имитировал, то зеленский капитулирует по настоящему
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Ты, зеленопупый, новых санкций добейся,

а не порошенковскими хвастайся.

Вон у Саакашвили поучись хотя бы.

Тот их сотнями добился за аннексию своей страны, за что и признан лучшим президентом всех времён и народов.
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а когда уже Украина будет эти самые секторальные санкции применять? например дать пинка под зад творожкой, чтобы она наконец вылетела из нбу ЕС продлит секторальные и "крымские" санкции против России, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6567
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дивина. значить лаяти пороха за це, а потім продовжувати його політику...з логікою звичайно атас! але хоч радує що з цим хош не просрано як з пасе. але мир на умовах давайте пагаварім та перєстанєм стрєлять покатить хіба у виступах 95-го
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20.06.19 Евросоюз продлил второй за день пакет санкций против России. ЕС продлит секторальные и "крымские" санкции против России, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9334Помимо "годового" пакета крымских санкций, Европейский Совет продлил на 6 месяцев секторальные санкции ЕС против России, введенные в связи с невыполнением минских договоренностей.

Что-то зелибоба слоупок.
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зашла сюда второй раз, по той причине что вы указали. Разговор был о дополнительных секторальных за паспорта и то от Климкина.
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если кацапам навесят ещё немного "таких полезных санкций", то я не против.
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Зебеня мовчить про ПАСЕ бо РФію туди повернули з його дозволу.Тільки і Макрон і Зе не розраховували, що мають справу з брехунами і тим сами самі брехунами стали.
Але відповідати будуть вони за свої дії.
По заяві Зе про збероеження санкцій щодо РФії також віри не має.
Йде зміна Европейської еліти і як вони будуть вистроювати свої відносини між собою і РФією вгадати ніхто не може, бо ніхто не знає скільки Пу вгатив грошей у кожного европейського функціонера. Туск про це відкрито сказав!!!!!!!!!!!!!!!
Уся корупція іде від Пу, бо тільки він дає таку суму грошей від якої ніхто не може відмовитись.
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кацапы открыто заявляют, что подождут смены настроений в Европе, а это значит то, о чем вы написали
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄС продовжить секторальні і "кримські" санкції проти Росії, - Зеленський
 
 
 
 
 
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