 ЄС продовжить секторальні і "кримські" санкції проти Росії, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з лідерами ЄС за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я радий був сьогодні почути від наших європейських друзів, що їхня позиція щодо поведінки РФ залишається чіткою і незмінною. Секторальні і "кримські" санкції буде продовжено на наступні 12 і шість місяців відповідно", - сказав Зеленський.
При цьому він підкреслив, що санкційна політика має бути продовжена до повного виконання мінських домовленостей, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.
"Будь ласка, не думайте, що "санкції"- це моє улюблене слово. Моє улюблене слово - "мир". А санкційна політика - це останній цивілізований інструмент для його настання", - додав Зеленський.
Нагадаємо, 8 липня в Києві відбувався 21-й саміт Україна - ЄС. В рамках заходу президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зустрілися у вузькому колі.
и если Порошенко эту приверженность имитировал, то зеленский капитулирует по настоящему
а не порошенковскими хвастайся.
Вон у Саакашвили поучись хотя бы.
Тот их сотнями добился за аннексию своей страны, за что и признан лучшим президентом всех времён и народов.
Что-то зелибоба слоупок.
Проехали?
Але відповідати будуть вони за свої дії.
По заяві Зе про збероеження санкцій щодо РФії також віри не має.
Йде зміна Европейської еліти і як вони будуть вистроювати свої відносини між собою і РФією вгадати ніхто не може, бо ніхто не знає скільки Пу вгатив грошей у кожного европейського функціонера. Туск про це відкрито сказав!!!!!!!!!!!!!!!
Уся корупція іде від Пу, бо тільки він дає таку суму грошей від якої ніхто не може відмовитись.