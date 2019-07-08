 Рішучі кроки і "тактика тисячі порізів", - Кулеба про можливу реакцію України на повернення РФ в ПАРЄ

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю виданню "Лівийберег", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я пропоную всю нашу реакцію розділити на 2 елементи. Перший - це яскраві і рішучі кроки, які помітні публічно. Наприклад, відкликати запрошення спостерігачам моніторити наші вибори. Другий елемент – набір кроків, які я називаю "тактикою тисячі порізів": коли ми непомітно для загалу, для зовнішнього світу, але будемо робити маленькі порізи, завдаючи болю тим, хто завдав болю нам", - розповів Кулеба.

Дипломат підкреслив, що Україна дотримуватиметься тих вимог, які Рада Європи буде відчувати, і які матимуть вплив на тих, хто стояв за безумовним поверненням Росії.

Читайте також: Поновлення РФ у ПАРЄ дозволить вирішувати з нею актуальні проблеми і не означає, що ми даємо їй карт-бланш, - Паск’є

"Ми зараз фіналізуємо набір таких кроків", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав - Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії - і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання. Згодом до демаршу приєдналася делегація Швеції.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати перебіг передвиборчої кампанії в Україні.

Читайте також: Кулеба про ситуацію в ПАРЄ: Яскравий початок епохи примирення з РФ. Все, що бачили дипломати за лаштунками, вилізло назовні

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.