 Рішучі кроки і "тактика тисячі порізів", - Кулеба про можливу реакцію України на повернення РФ в ПАРЄ

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю виданню "Лівийберег", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я пропоную всю нашу реакцію розділити на 2 елементи. Перший - це яскраві і рішучі кроки, які помітні публічно. Наприклад, відкликати запрошення спостерігачам моніторити наші вибори. Другий елемент – набір кроків, які я називаю "тактикою тисячі порізів": коли ми непомітно для загалу, для зовнішнього світу, але будемо робити маленькі порізи, завдаючи болю тим, хто завдав болю нам", - розповів Кулеба.
Дипломат підкреслив, що Україна дотримуватиметься тих вимог, які Рада Європи буде відчувати, і які матимуть вплив на тих, хто стояв за безумовним поверненням Росії.
"Ми зараз фіналізуємо набір таких кроків", - додав Кулеба.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав - Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії - і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання. Згодом до демаршу приєдналася делегація Швеції.
2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати перебіг передвиборчої кампанії в Україні.
Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.
"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.
3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.
Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.
теркой будут брить)))
Сколько существовало способов казни? Как правило, судом определялось количество отрезанных от тела кусков. Если суд назначал «20 резаний», то необходимо было:
1 и 2 резание: отрезать обе брови;
3 и 4: отрезать по куску от обеих ягодиц;
5 и 6: оба соска и по куску мяса с грудей;
7 и 8: ампутировать обе кисти рук;
9 и 10: отрезать руки до локтей;
11 и 12: отрезать стопы с левой и правой ноги;
13 и 14: лишить ног до колен;
15 резание: распороть брюшную полость;
16: разрезать горло;
17 и 18: отрезать руки до плеч;
19 и 20: полностью отрезать обе ноги.(с)
А ещё была казнь "3000 порезов"... Но, это не стоит читать...