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Все про:ПАРЄ (557) Росія (18607) Кулеба Дмитро (105)

 Рішучі кроки і "тактика тисячі порізів", - Кулеба про можливу реакцію України на повернення РФ в ПАРЄ

Посол України в ПАРЄ Дмитро Кулеба запропонував план подальшої протидії Росії після повернення її делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю виданню "Лівийберег", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я пропоную всю нашу реакцію розділити на 2 елементи. Перший - це яскраві і рішучі кроки, які помітні публічно. Наприклад, відкликати запрошення спостерігачам моніторити наші вибори. Другий елемент – набір кроків, які я називаю "тактикою тисячі порізів": коли ми непомітно для загалу, для зовнішнього світу, але будемо робити маленькі порізи, завдаючи болю тим, хто завдав болю нам", - розповів Кулеба.

Дипломат підкреслив, що Україна дотримуватиметься тих вимог, які Рада Європи буде відчувати, і які матимуть вплив на тих, хто стояв за безумовним поверненням Росії.

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"Ми зараз фіналізуємо набір таких кроків", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав - Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії - і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання. Згодом до демаршу приєдналася делегація Швеції.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати перебіг передвиборчої кампанії в Україні.

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Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136329
 
   
 Топ коментарі
 
це їх, депутатів ПАСЕ брити тупим лезом Решительные шаги и "тактика тысячи порезов", - Кулеба о возможной реакции Украины на возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 170
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Одні ріжуть, інші - зеленкою мажуть.
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Тысячи порезов на пятом году войны - это класс.Но яуверен,что надо было в 2015г. Сделать ОДИН порез,а именно - безвозвратно прекратить соц.выплаты в ОРДЛу и там бы сами,обдолбанные,даунбасяне скинули эту всю свору.Да и у путина расходы там увеличились бы.А так,если называть вещи своими именами и уйти от лжи,идет финансирование сепарастов 50\50.Не верите?А вы посчитайте сколько т.н. гос.банки лднр,получают НАЛИЧНОЙ гривневой массы от украинских соц.выплат - порядка 2млрд.БАКСОВ,не гривен,БАКСОВ в год.Расчет на основании открытых источников.
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не понял что он там про порезы хотел сказать? это типа бриться насухо без зеркала или как? Решительные шаги и "тактика тысячи порезов", - Кулеба о возможной реакции Украины на возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 8560
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це їх, депутатів ПАСЕ брити тупим лезом Решительные шаги и "тактика тысячи порезов", - Кулеба о возможной реакции Украины на возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 170
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може краще казацкой саблей, пусть на это время почувствуют себя гостями острова Хортица 18-го века Решительные шаги и "тактика тысячи порезов", - Кулеба о возможной реакции Украины на возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 8874
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Вот это и называлось в Китае: Казнь тысячи порезов:

Сколько существовало способов казни? Как правило, судом определялось количество отрезанных от тела кусков. Если суд назначал «20 резаний», то необходимо было:
1 и 2 резание: отрезать обе брови;
3 и 4: отрезать по куску от обеих ягодиц;
5 и 6: оба соска и по куску мяса с грудей;
7 и 8: ампутировать обе кисти рук;
9 и 10: отрезать руки до локтей;
11 и 12: отрезать стопы с левой и правой ноги;
13 и 14: лишить ног до колен;
15 резание: распороть брюшную полость;
16: разрезать горло;
17 и 18: отрезать руки до плеч;
19 и 20: полностью отрезать обе ноги.(с)
А ещё была казнь "3000 порезов"... Но, это не стоит читать...
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Да, вот фотка, от начала 20 века. Казнь тысячи порезов. Как я понимаю- в самом начале.

Решительные шаги и "тактика тысячи порезов", - Кулеба о возможной реакции Украины на возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 5157
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Це трохи не тактика, тактика порізів - це коли при бійці на ножах, не зациклюватись на вирішальному ударі, а знекровлювати ворога порізами і уколами доки той не зійде кров"ю. Наглядний приклад фільм Загнаний 2003 року з Томі Лі джгнсом і дель Торо, там ця техніка видовищно продемонстрована.
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Та я поступил просто: набрал в ГУГЛе: тактика тысячи порезов. Вылезло вот это- китайские изыскания.
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Одні ріжуть, інші - зеленкою мажуть.
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это будет прежде всего зависеть кто будет в команде, ведь не секрет, что все сейчас делается под ЗЕ и договоренности о мире без реального мира, т от команды
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решение ПАСЕ бьіло принято при Порошенке, о чем довбням сказал Климкин. Как и Медведчуку открьіл дорогу в политику тоже Порошенко. Сейчас много мин заложеньіх мародером будут взрьіваться
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ну если Порошенко действующий президент то да, только чего тогда Зе в Европе делал.А вот о Медведчуке, то пусть Зе закроет, а не только бла бла и покажет, что рояль не только единственный инструмент...
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Ребята, раньше было лучше? Нас имели в главном, делая уступки в мелочах. Было, есть и будет, если будем только надеяться на всяких там брехливых Дядь.
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Тысячи порезов на пятом году войны - это класс.Но яуверен,что надо было в 2015г. Сделать ОДИН порез,а именно - безвозвратно прекратить соц.выплаты в ОРДЛу и там бы сами,обдолбанные,даунбасяне скинули эту всю свору.Да и у путина расходы там увеличились бы.А так,если называть вещи своими именами и уйти от лжи,идет финансирование сепарастов 50\50.Не верите?А вы посчитайте сколько т.н. гос.банки лднр,получают НАЛИЧНОЙ гривневой массы от украинских соц.выплат - порядка 2млрд.БАКСОВ,не гривен,БАКСОВ в год.Расчет на основании открытых источников.
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три лярди боргу тіки за воду, яку Україна постачає на окуповану територію. І український суд заборонив їм відключати свєт і воду.
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О новина сторінку і знову кацапський язиг... Бутусов зроби щось з сайтом!! Не бачиш, майже всі висери в коментах кацапською??
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Надо срочно купить лезвия, а то могут исчезнуть из продажи. Пусть режут кого хотят, а мне побриться нечем будет.
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Наконец-то что -то более-менее толковое. Главное не поддаваться на вопли истиричек порохоботов и массы селюков-поцреотов. Делать свое дело с умом и с перспективой. Люди только для этого нужны мыслящие перспективой, а не шоколадной биомассой вместо мозгов.
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