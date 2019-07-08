 Закликаю колег не ходити на канали "Newsone" і "112", - Ірина Геращенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Європейської Солідарності".
"Я щаслива, що знаходжуся в "чорних списках" цих телеканалів і жодного разу не отримувала від них запрошення на ефіри. Вважаю це знаком якості… А тут сидять ті, хто розповідає досі про Порошенка, а самі весь минулий тиждень провели в ефірі цих телеканалів – лідери і лідерки деяких фракцій, які не вилазять з цих каналів. І нам тут розповідають, як нам треба жити", – наголосила вона.
Звертаючись до політиків, народний депутат зауважила: "Доведіть не словом, а ділом те, що для вас щось означають цінності. Не ходіть на ці телеканали".
Також політик акцентувала, що окрім бойкоту цих телеканалів, має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають.
"Сьогодні має бути рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Вони не мають права знову займати імпотентну позицію… Хочу нагадати, що після минулого тижня, коли тут ми підняли питання про невидачу Нацрадою ліцензії радіостанції "Армія ФМ" – така ліцензія було отримана. Це означає, що Нацрада іноді слухає позицію Верховної Ради", – резюмувала Геращенко.
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".
«Телеканал «Россия 1» пригласил украинских и российских участников телемоста «Надо поговорить» в студию канала в Москве, передает ТАСС.
«Со своей стороны приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия 1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!"» - подчеркнули в пресс-службе ВГТРК.»
Там 1001 запобіжний засіб, проти виголошення думки опонентом, починаючи з тупо вимикання мікрофону аж до хорового виття ансамблю пропагандонів імені Скабєєвої...
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим. Деваться некуда.
Даже очень большие деньги не сделают из лузера человека.
Подивився виступ Зеленського
Якщо стисло:
- телеміст це погано
- всі піаряться
- це все під вибори
- Підпалите студію NewsOne - з росії знімуть санкції
- Саме тому протестувальників буду жорстко зупиняти за спроби радикальних дій
- А щодо тих, хто планує провести телеміст, то Зеленський також жорстко відреагував! Він закликав журналістів NewsOne усвідомити, що вони не власність медведчука… і всьо…
Тобто ще раз:
Протестувальникам - тільки спробуйте жорстко двіжанути і вас запресують поліцейські
Медведчуківським ватажурнам - ну, как вам нє стидно…
Denis Pyatigorets
Вазелин засуетился из-за "пиархода"(слова шмаркли!) медведчука, и угрозы потерять голоса той проросийской шелупони в составе 72%, которая ненавидит всё украинское и хочет вернуться в рашку.
Именно угроза потери голосов проросийской части зебилов и уход их "под медведчука" после телемоста и испугала вазелина и его Ко-манду......
Yevgen Zinchenko @YevgenZinchenko 6 год.6 годин тому
Щодо "телемоста".
Ми маємо оцінювати не зубожіння душ та мізків російських пропагандонів.
Не їхнє лицемірство та злочини.
Ми маємо говорити про відсутність душ та мізків у так званих "журналістів" newsone.
Ці відверті вороги України живуть поруч з нами.
У Києві.