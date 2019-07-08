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 Суспільство
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Все про:житло (163) шахрайство (264) Варченко Ольга (32) ДБР (344)

 ДБР викрило банду "чорних ріелторів", в якій був суддя Солом'янського районного суду

Держбюро розслідувань накрило банду "чорних ріелторів", в якій було два столичні адвокати, нотаріус і суддя Солом'янського районного суду Києва.

Про це повідомляє перший заступник директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчі встановили, що впродовж 2016-2018 року вони (члени банди "чорних ріелторів". - Ред.) підшукували нерухомість і інше цінне майно, що належало померлим киянам, а потім підробляли документи з метою всім цим заволодіти. У фокусі інтересу зловмисників опинилося кілька квартир в центрі і престижних районах столиці, а також гроші на депозитних рахунках", - пише Варченко у своєму пості.

Якби "чорним ріелторам" вдалося довести справу до кінця, вони отримали б 5,6 мільйона гривень вигоди. Однак слідчі ДБР оперативно спрацювали і викрили аферу.

Також у ДБР повідомили, що досудове розслідування у цій справі завершено, а матеріали слідства передано на ознайомлення стороні захисту. Стосовно двох фігурантів справи - одного з адвокатів і його дружини слідчі відкрили окреме провадження, оскільки вони кинулися навтьоки. Зараз їх оголошено в розшук.

ДБР викрило банду чорних ріелторів, в якій був суддя Соломянського районного суду 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136324
 
 
 Топ коментарі
 
По классическому (украинскому) сюжету в банде, кроме судьи, должен быть (обязательно) еще прокурор, мент, нотариус и какой-нибудь депутат!
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За небольшую сумму,вам оформят,что угодно,и на кого угодно,все это называется жидовское болото...
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Это только "капля в море" этих ублюдков упырей, расплодившихся при Петренко за 5 лет по всей Украине. Разоблачать и разоблачать ещё. Главное садить с полными конфискациями и под ТВ картинку из суда, а потом и камеры на зоне.
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Ага. А до Порошенки не было ни коррупции, ни черных риэлторов и даже солнце всетило светлее, да?
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узбагойся...у тебя уже маничка и истерика на Порошенко.
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и, почему зелебобиков ,так плющит от пороха?)
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Если бы не Порох --то не было бы Зедебила ГБР разоблачило банду "черных риелторов", в которой состоял судья Соломенского районного суда - Цензор.НЕТ 976
а не было бы Зедебила... ГБР разоблачило банду "черных риелторов", в которой состоял судья Соломенского районного суда - Цензор.НЕТ 2030 то не было бы и их... его Слуг.... ГБР разоблачило банду "черных риелторов", в которой состоял судья Соломенского районного суда - Цензор.НЕТ 7816
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какостаф, а чому пеціні задроти під кожною новиною виводять свої висери в жоп?)))
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Ну, інститути чорних ріелторів і чорних нотаріусів у нас функціонують безперешкодно і успішно.
А тепер до них офіційно додались ще й чорні судді.
Цікаво, конкретно цей (ця) чорний (-а) суддя буде й далі здійснювати кривосуддя ім'ям України?
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За небольшую сумму,вам оформят,что угодно,и на кого угодно,все это называется жидовское болото...
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По классическому (украинскому) сюжету в банде, кроме судьи, должен быть (обязательно) еще прокурор, мент, нотариус и какой-нибудь депутат!
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Дык в этом суде уже хз сколько лет мурыжат одно очевидное дело о воровстве в ментовских структурах.
Всем, кроме судей все понятно, а приговора все нет.
Тянется ещё с времён Януковича
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ГБР разоблачило банду "черных риелторов", в которой состоял судья Соломенского районного суда
а,сколько ещё таких подонков занимают кабинеты и выносят решения именем украины???(
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Вот это ОПГ в законченном виде! При савке было аналогично.Одинокие бабушки мёрли,менты подбирали себе квартиры и хозяев садили.Тогда это тоже был бизнес или порнография.За прописку менты молодых девушек могли иметь и в хвости в гриву,за подселёнку или отдельную вторичную( умерших,посаженных) брали деньги или одаривали квартирами одновременно нескольких любовниц.Я Харьков имею ввиду.
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Бутусов, курва!!! Тебе по хорошому прошу - зроби можливість вибору мови при попаданні на сайт, або, що логічніше, першочергове завантаження зроби українською!!! Дістало але переключатися...
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДБР викрило банду "чорних ріелторів", в якій був суддя Солом'янського районного суду
 
 
 
 
 
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