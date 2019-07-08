 ДБР викрило банду "чорних ріелторів", в якій був суддя Солом'янського районного суду

Про це повідомляє перший заступник директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Слідчі встановили, що впродовж 2016-2018 року вони (члени банди "чорних ріелторів". - Ред.) підшукували нерухомість і інше цінне майно, що належало померлим киянам, а потім підробляли документи з метою всім цим заволодіти. У фокусі інтересу зловмисників опинилося кілька квартир в центрі і престижних районах столиці, а також гроші на депозитних рахунках", - пише Варченко у своєму пості.
Якби "чорним ріелторам" вдалося довести справу до кінця, вони отримали б 5,6 мільйона гривень вигоди. Однак слідчі ДБР оперативно спрацювали і викрили аферу.
Також у ДБР повідомили, що досудове розслідування у цій справі завершено, а матеріали слідства передано на ознайомлення стороні захисту. Стосовно двох фігурантів справи - одного з адвокатів і його дружини слідчі відкрили окреме провадження, оскільки вони кинулися навтьоки. Зараз їх оголошено в розшук.
а не было бы Зедебила... то не было бы и их... его Слуг....
А тепер до них офіційно додались ще й чорні судді.
Цікаво, конкретно цей (ця) чорний (-а) суддя буде й далі здійснювати кривосуддя ім'ям України?
Всем, кроме судей все понятно, а приговора все нет.
Тянется ещё с времён Януковича
а,сколько ещё таких подонков занимают кабинеты и выносят решения именем украины???(