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Все про:медицина (747) поранення (1467) Донбас (12424) волонтери (497)

 На Донбасі дістав вибухове поранення медик-волонтер

У зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі 8 липня дістав поранення медик-волонтер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook операції Об'єднаних сил.

Інцидент стався неподалік від населеного пункту Новотроїцьке.

"8 липня близько п'ятої години ранку дістав вибухове поранення волонтер-медик, громадянин України 1995 року народження", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що військові медики однієї з частин зі складу ООС надали постраждалому цивільному колезі-волонтеру необхідну медичну допомогу і підготували його до подальшого транспортування в лікарню.

"На місце події прибули лікарі з міста Волноваха, які і доставили потерпілого в травматичне відділення місцевої лікарні. Згодом чоловіка вертольотом евакуювали в Обласну клінічну лікарню ім. І. І. Мечникова в місто Дніпро", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Два медики-волонтери дістали кульові поранення унаслідок обстрілу терористів на Донбасі, - поліція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136322
 
 
 Топ коментарі
 
Ничего святого у этих сипаров нету. И Зе! еще с ними хочет о чом-то расговаривать и силы разводить???
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Мог бы хоть под этой новостью не кривляться.
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Слушая, классная методичка у вас седни, у тя на все первым есть комент. Кто старший на смене? Когда я тя смена заканчивается. )))
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Ничего святого у этих сипаров нету. И Зе! еще с ними хочет о чом-то расговаривать и силы разводить???
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Слушая, классная методичка у вас седни, у тя на все первым есть комент. Кто старший на смене? Когда я тя смена заканчивается. )))
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забавно что по вазелину кацапы не стреляли - свои же люди..
А по медикам ВСУ - не стесняются, особенно после запрета клоуна на ответные действия...
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Дык по хряку-мародеру то же никогда не стреляли. Прикинь? Но такое чмо как ты этому факту никогда не возмущалось. Двойные стандарты у лахтоольгинских тролей?
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помнится, вчера зебилы орали что "Порох на фронт не ездил".. а сегодня кацап кирпичев всю ольгинскую методичку в утиль слил.. Браво, кацап! На Донбасі дістав вибухове поранення медик-волонтер - Цензор.НЕТ 5645
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Тогда ты опять лоханулось. Это не по адресу. Пиши зебилам ... и вчера. Бу-га-га.
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понятно, зебил бу-га-га кирпичев". Ждешь писем от главрача) На Донбасі дістав вибухове поранення медик-волонтер - Цензор.НЕТ 5056
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Печальбеда. Молодой медик, мне жалко молодых, у них еще все впереди, а тут такое.
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Мог бы хоть под этой новостью не кривляться.
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кацап кирпичев не мог не отложить в этой ветке свои кирпичи с насмешками про раненного медика ВСУ...
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он еще и комми На Донбасі дістав вибухове поранення медик-волонтер - Цензор.НЕТ 4149
из красной жёппы так и лезет русский мирок.
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ну, раз комми - то это однозначно у кирпичева шизофрения, медицина тут бессильна - его спасет только отсидка в ГУЛАГе На Донбасі дістав вибухове поранення медик-волонтер - Цензор.НЕТ 8233.. Но это не факт))
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А в чем насмешка? Ааа, это у вас такой способ дискредитации коментов. Понятно. Это ты наверное старший на смене? Ну тогда я тя переоценил, лоханулось ты однако. Бу-га-га.
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какие-то тупейшие отмазки у кацапа кирпичева... скрепы кацапа кирпичева вытеснили у него весь мозг, с заменой оного на "буга-га"..
И теперь кирпичев, как немецкая порноактирса, за 11.80 готов принять везде и в любой позе На Донбасі дістав вибухове поранення медик-волонтер - Цензор.НЕТ 5894
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Тупое. Ты само то поняло, что пернуло? Сделай паузу, тебе сейчас не прет.
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не плачь и не обижайся на правду, порноактираса за 11,80)
На Донбасі дістав вибухове поранення медик-волонтер - Цензор.НЕТ 2193
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Какой-то коломойскобот пару дней назад выдумал какой-то ураповод, что наши солдаты отомстили за гибель медиков. Но правда вскрывается. Нифига вы не отомстили. Технологии брехни те же, что у Коломойского с его десять тысяч за ополченца.
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