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Все про:депутат (892) застава (210) СІЗО (408) суд (5265) фінансування (532) Донецька область (2270)

 Підозрюваний у фінансуванні тероризму депутат Донецької ОДА вийшов із СІЗО

Депутат Донецької обласної ради, якого підозрюють у фінансуванні тероризму, вніс заставу і вийшов із СІЗО.

Про це повідомляє "Вільне радіо", передає Цензор.НЕТ.

За рішенням суду, депутат мав провести в СІЗО 2 місяці або внести заставу в розмірі 768 400.

Прес-секретар прокурора Донецької області Анастасія Медведєва повідомила виданню, що підозрюваний знайшов гроші і більше не перебуває під вартою.

"Підозрюваний у справі нині один. Він вже вніс заставу за себе", - розповіла Медведєва.

Раніше повідомлялося, що Жовтневий суд Маріуполя взяв під варту з можливістю застави депутата Донецької облради, який фігурує у справі фінансування бойовиків.

"Встановлено, що з березня 2018 року 47-річний депутат за попередньою змовою з іншими особами організували схему поставки продукції для вугільної та гірничо-шахтної промисловості, виробленої одним із українських підприємств, на тимчасово окуповану територію Донецької області через територію Російської Федерації", - розповіла Медведєва.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136316
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас по списку от зе команды пойдет в раду...
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сейчас фраза "украл-выпил- в тюрьму!", является анахронизмом, романтика совсем в другом - это "украл - выпил - откупился"
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до весны он не дотянет его осенью уберут
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Грозный под "братьями" освободителями

Підозрюваний у фінансуванні тероризму депутат Донецької ОДА вийшов із СІЗО - Цензор.НЕТ 8576
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Сейчас по списку от зе команды пойдет в раду...
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Не знал, что в областных государственных администрациях (ОГА) есть должности депутатов.
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А чё он так долго сидел? Зеля уже полтора месяца как през
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