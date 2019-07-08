 Підозрюваний у фінансуванні тероризму депутат Донецької ОДА вийшов із СІЗО

Про це повідомляє "Вільне радіо", передає Цензор.НЕТ.

За рішенням суду, депутат мав провести в СІЗО 2 місяці або внести заставу в розмірі 768 400.

Прес-секретар прокурора Донецької області Анастасія Медведєва повідомила виданню, що підозрюваний знайшов гроші і більше не перебуває під вартою.

"Підозрюваний у справі нині один. Він вже вніс заставу за себе", - розповіла Медведєва.

Раніше повідомлялося, що Жовтневий суд Маріуполя взяв під варту з можливістю застави депутата Донецької облради, який фігурує у справі фінансування бойовиків.

"Встановлено, що з березня 2018 року 47-річний депутат за попередньою змовою з іншими особами організували схему поставки продукції для вугільної та гірничо-шахтної промисловості, виробленої одним із українських підприємств, на тимчасово окуповану територію Донецької області через територію Російської Федерації", - розповіла Медведєва.

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