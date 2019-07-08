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 Політика України
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Все про:НБУ (456) Сологуб (2)

 "Його як не було, так і немає", - заступник голови Нацбанку Сологуб про політичний тиск

У Національному банку повідомляють, що вище політичне керівництво держави не чинить політичний тиск на діяльність установи.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується політичного тиску, вимірюваного в телефонних дзвінках і e-мейлах, то він не змінився: його як не було, так і немає, за великим рахунком. А навіть якщо він і буде, то ніяк ані на моє рішення, ані на рішення моїх колег, не вплине", - запевнив Сологуб.

Також він зазначив, що Національний банк технократично незалежний.

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"Звичайно, ми враховуємо політичний цикл як фактор впливу на ринок під час ухвалення рішень, але йдеться точно не про дзвінки", - зазначив глава Нацбанку.

Нагадаємо, що під час виборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв про необхідність проведення аудиту Нацбанку й ухвалення кадрових рішень за підсумками цього аудиту.

Згодом член команди кандидата в президенти Володимира Зеленського ексміністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що не бачить необхідності проведення будь-якого додаткового аудиту Національного банку України.

Глава Національного банку України призначений у березні 2018 року. Термін дії його повноважень згідно із законодавством, становить сім років, тобто має завершитися в 2025 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136312
 
 
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Гады они, святый доляр опустили. Все мои сбережения обесценились. Даешь доляр по 40!!! )))
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Это враг народа - у него зубы белые и ровные !!!
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При Гонтаревой такого небыло. Она с Петей каждый вечер советовалась.
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И больше лярда зелени за май месяц как не было так и их там нет)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Його як не було, так і немає", - заступник голови Нацбанку Сологуб про політичний тиск
 
 
 
 
 
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