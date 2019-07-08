 "Його як не було, так і немає", - заступник голови Нацбанку Сологуб про політичний тиск

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується політичного тиску, вимірюваного в телефонних дзвінках і e-мейлах, то він не змінився: його як не було, так і немає, за великим рахунком. А навіть якщо він і буде, то ніяк ані на моє рішення, ані на рішення моїх колег, не вплине", - запевнив Сологуб.

Також він зазначив, що Національний банк технократично незалежний.

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"Звичайно, ми враховуємо політичний цикл як фактор впливу на ринок під час ухвалення рішень, але йдеться точно не про дзвінки", - зазначив глава Нацбанку.

Нагадаємо, що під час виборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв про необхідність проведення аудиту Нацбанку й ухвалення кадрових рішень за підсумками цього аудиту.

Згодом член команди кандидата в президенти Володимира Зеленського ексміністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що не бачить необхідності проведення будь-якого додаткового аудиту Національного банку України.

Глава Національного банку України призначений у березні 2018 року. Термін дії його повноважень згідно із законодавством, становить сім років, тобто має завершитися в 2025 році.