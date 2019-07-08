 Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У прем'єра нагадали, що склад делегації формує президент. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Згідно з повідомленням, віце-прем'єра зупинила охорона, її близько 40 хвилин "шукали в списках", і не пропустили на захід.
"Це перший випадок в історії, коли профільний віце-прем'єр, який відповідає за весь спектр європейської інтеграції, не присутній на такому заході. Хоча всі документи, які там розглядатимуться, перед цим готувалися особисто мною й урядовим офісом", - сказала Климпуш- Цинцадзе.
Політик вважає, що її могли виключити за рішенням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
"У мене є всі підстави вважати, що кулуарні консультації провів прем'єр Гройсман, і вирішив виключити мене з делегації, оскільки в попередньому списку я була", - сказала вона.
"Я вважаю, що прем'єр не зацікавлений у подальшому реальному зближенні з ЄС, а нова команда ОПУ не встигла розібратися в процедурі підготовки документів, декларацій. У результаті вони стають заручниками дрібних ігор", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
У свою чергу, прес-секретар прем'єра Володимира Гройсмана Василь Рябчук зазначає, що склад делегації на саміт Україна-ЄС формує президент, а не глава уряду, і що звинувачення з боку віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш- Цинцадзе на адресу прем'єра мають політичний характер у передвиборчий період.
"З приводу заяви віце-прем'єра Іванни Климпуш-Цинцадзе. Дуже дивно, що профільний чиновник не знає: склад делегації на саміт Україна - ЄС формує президент, а не прем'єр-міністр. Тому її слова видаються не більше, ніж політичною грою кандидата в народні депутати від партії Петра Порошенка з сумнівною метою набрати додаткові бали", - написав Рябчук на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
Хотя сам факт того, что зебилы выступают ПРОТИВ сближения с ЕС И США - красноречив...
как и ники тех, кто лайкнул мокшанину никанору
Можно сказать по этому поводу только: "Хоботов! Это мелко! "
валежниккокс забористый.
вице-премьер по вопросам европейской интеграции
🤣🤣🤣
🤣🤣
Поведение Порошенко и всей его армии порохоботов после проигрыша на президентских выборах очень хорошо описывается моделью умирания, которую американский психолог Элизабет Кюблер-Росс изложила ровно 50 лет назад.
https://is.gd/Ok1DKc
Какая стадия счас????
🤣🤣🤣
Вам виднее.. И шо он вам сказал??
Медицина бессильна??!
Надеюсь, своими дурками , ты будешь Нас долго
удивлять... Без Вас будет скучно..
😁
а кто же еще ?
Це називається рейдерством.
"Это первый случай в истории, когда профильный вице-премьер, который отвечает за весь спектр европейской интеграции, не присутствует на подобном мероприятии. Хотя все документы, которые там будут рассматриваться, перед этим готовились лично мной и правительственным офисом", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Источник: https://censor.net.ua/v3136308
І поводити себе порядно.
Якщо нового преЗедента ( як він сам себе називав в рекламі ) хтось не влаштовує, то потрібно замінити невгодних на інших. А не витворяти казна що.
Поки чиновник не відсторонений, виконав свою роботу, він має бути присутнім на форумі, який він же безпосередньо і готував.
Склад делегації від України затверджували в Офісі преЗедента.
Можливо із тим самим планом.
Як можна побачити із тексту, вона звернулась до Гройсмана із питанням чому її не виявилось в списках. Він відповів, що це відповідальність офісу преЗедента.
В будь-якому випадку, ця історія не пройде повз увагу європейськіх гостей і не додасть балів новій команді.
В спиках її не було і тут вона сказала правду.
Чудова версія чудового спікера Гройсмана. 😎.
Вони з Пєсковим часом не родичі?
После чего наденьте очечки без диоптрий (чтобы лучше слышать), и тгда Вы увидете, что номером 10-м в партии "Европейская Солидарность" идет:
"В топ-20 списка партии "Европейская Солидарность" вошли:
Петр Порошенко - пятый президент Украины, лидер политсилы.
Андрей Парубий - председатель Верховной Рады Украины 8 созыва.
Ирина Геращенко - вице-спикер парламента.
Михаил Забродский - военный, генерал-лейтенант, командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Герой Украины.
София Федина - активистка Евромайдана, певица
.Мустафа Джемилев - диссидент, правозащитник, проводник крымскотатарского национального движения.
Яна Зинкевич - командир медицинского батальона "Госпитальеры", ветеранка.
Олег Синютка - бывший председатель Львовской облгосадминистрации.
Ахтем Чийгоз - политзаключенный, украинский крымскотатарский политик, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
Иванна Климпуш-Цинцадзе - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции."
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119