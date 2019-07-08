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 Політика України
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Все про:саміт (232) Гройсман (3496) Климпуш-Цинцадзе (290)

 Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У прем'єра нагадали, що склад делегації формує президент. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Віце-прем'єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС, що відбувається в Маріїнському палаці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Згідно з повідомленням, віце-прем'єра зупинила охорона, її близько 40 хвилин "шукали в списках", і не пропустили на захід.

"Це перший випадок в історії, коли профільний віце-прем'єр, який відповідає за весь спектр європейської інтеграції, не присутній на такому заході. Хоча всі документи, які там розглядатимуться, перед цим готувалися особисто мною й урядовим офісом", - сказала Климпуш- Цинцадзе.

Політик вважає, що її могли виключити за рішенням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"У мене є всі підстави вважати, що кулуарні консультації провів прем'єр Гройсман, і вирішив виключити мене з делегації, оскільки в попередньому списку я була", - сказала вона.

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"Я вважаю, що прем'єр не зацікавлений у подальшому реальному зближенні з ЄС, а нова команда ОПУ не встигла розібратися в процедурі підготовки документів, декларацій. У результаті вони стають заручниками дрібних ігор", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

У свою чергу, прес-секретар прем'єра Володимира Гройсмана Василь Рябчук зазначає, що склад делегації на саміт Україна-ЄС формує президент, а не глава уряду, і що звинувачення з боку віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш- Цинцадзе на адресу прем'єра мають політичний характер у передвиборчий період.

"З приводу заяви віце-прем'єра Іванни Климпуш-Цинцадзе. Дуже дивно, що профільний чиновник не знає: склад делегації на саміт Україна - ЄС формує президент, а не прем'єр-міністр. Тому її слова видаються не більше, ніж політичною грою кандидата в народні депутати від партії Петра Порошенка з сумнівною метою набрати додаткові бали", - написав Рябчук на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У премєра нагадали, що склад делегації формує президент 01
Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У премєра нагадали, що склад делегації формує президент 02
Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У премєра нагадали, що склад делегації формує президент 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136308
 
 
 Топ коментарі
 
перзидент не заинтересован в патриотическом проукраинском составе делегации = на выходе мероприятие сведется к нулю = зеро
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А яка логіка в тих, хто вирішив скористатись тим, що підготувала, напрацювала вона, а її не пустити туди, де вона має бути згідно своїх посадових обов'язків?
Це називається рейдерством.

"Это первый случай в истории, когда профильный вице-премьер, который отвечает за весь спектр европейской интеграции, не присутствует на подобном мероприятии. Хотя все документы, которые там будут рассматриваться, перед этим готовились лично мной и правительственным офисом", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Источник: https://censor.net.ua/v3136308
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Гройсман еща та проститутка,вылизывая у Зе он так хочет остатся,что готов идти по трупам
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давно треба всю цю соєво-морковкіну шваль не лише не допускати а пєндєлями з країни гнати
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зебилы, вы хоть так сильно не палитесь со своими проросийскими истериками - зп не выдадут, беня накуй пошлет Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У прем'єра нагадали, що склад делегації формує президент - Цензор.НЕТ 8165
Хотя сам факт того, что зебилы выступают ПРОТИВ сближения с ЕС И США - красноречив...
как и ники тех, кто лайкнул мокшанину никанору
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Гройсман еща та проститутка,вылизывая у Зе он так хочет остатся,что готов идти по трупам
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так реально же не он её из списков убрал.
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Убрал вице-премьера по вопросам европейской интеграции ( !!!! ) лично ЗЕБЕня.

Можно сказать по этому поводу только: "Хоботов! Это мелко! "
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Владмиру Александровичу Европа не нужна, у него таежный союз есть, там валежник кокс забористый.
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а ви читати вмієте,чи ще не навчилися?Тоді читайте------''З приводу заяви віце-прем'єра Іванни Климпуш-Цинцадзе. Дуже дивно, що профільний чиновник не знає: склад делегації на саміт Україна - ЄС формує президент, а не прем'єр-міністр. І тепер ви повинні переписати свій допис-------''Зе еща та проститутка,перзидент не заинтересован в патриотическом проукраинском составе делегации''--та ще й вибачитися.Але ви цього робити не будете,не те виховання.
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перзидент не заинтересован в патриотическом проукраинском составе делегации = на выходе мероприятие сведется к нулю = зеро
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Какой проукраинский, Климпуш человек Пинчука.
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але. она -
вице-премьер по вопросам европейской интеграции
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Целканадзе..
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Вантуз - .....
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Не мешай сливать! Достали эти порохомародероботы! Хватит! Дайте сливать страну тихо!
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на саммит евросвинарчуков поедешь срака шакаладная))
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вы о чем или тупо пишите лишь что то. ЕЕ обязанноти и сделанное на пути в Европу неоспоримо.
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Від корита відтягують, хюлігани!!
🤣🤣🤣
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Решение как бы смелое, но озвучено немножко по-дебильному...
🤣🤣
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потихоньку бывшие соевые соратники превращаются в непримиримых врагов Климпуш-Цинцадзене обвинила Гройсмана в ее исключении из делегации на саммит Украина-ЕС. У премьера напомнили, что состав делегации формирует президент - Цензор.НЕТ 9516 исходя из выносимых прилюдно скандалов, можно предположить, что не за горами время когда они будут освистывать друг друга и захлебываясь давать показания друг против друга в судах Климпуш-Цинцадзене обвинила Гройсмана в ее исключении из делегации на саммит Украина-ЕС. У премьера напомнили, что состав делегации формирует президент - Цензор.НЕТ 9516
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Пять стадий принятия неизбежного порохоботами.
Поведение Порошенко и всей его армии порохоботов после проигрыша на президентских выборах очень хорошо описывается моделью умирания, которую американский психолог Элизабет Кюблер-Росс изложила ровно 50 лет назад.
https://is.gd/Ok1DKc

Какая стадия счас????
🤣🤣🤣
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обратись с своему лечащему врачу - на обходе.. он тебе все расскажет Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У прем'єра нагадали, що склад делегації формує президент - Цензор.НЕТ 5924
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Та да, онного до сих пор не имею...🙄
Вам виднее.. И шо он вам сказал??
Медицина бессильна??!
Надеюсь, своими дурками , ты будешь Нас долго
удивлять... Без Вас будет скучно..
😁
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Богдан нахлобучил поплотнее шапку-ушанку, вычеркнул Иванну из списка и задремал на своем ватнике.
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а кто там должен быть от правительства ?
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виц-премьер по вопросам европейской интеграции - как-то так
а кто же еще ?
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А яка логіка в тих, хто вирішив скористатись тим, що підготувала, напрацювала вона, а її не пустити туди, де вона має бути згідно своїх посадових обов'язків?
Це називається рейдерством.

"Это первый случай в истории, когда профильный вице-премьер, который отвечает за весь спектр европейской интеграции, не присутствует на подобном мероприятии. Хотя все документы, которые там будут рассматриваться, перед этим готовились лично мной и правительственным офисом", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Источник: https://censor.net.ua/v3136308
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Може вам невідомо що відносини з ЄС стали прохолоднішими.Кроми кіпи паперу ніяких зрушень..
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Щоб стосунки не ставали прохолоднішими треба менше жувати і більше робити.
І поводити себе порядно.
Якщо нового преЗедента ( як він сам себе називав в рекламі ) хтось не влаштовує, то потрібно замінити невгодних на інших. А не витворяти казна що.
Поки чиновник не відсторонений, виконав свою роботу, він має бути присутнім на форумі, який він же безпосередньо і готував.
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По перше.Чому виключив її кабмін, по друге, якщо вона так тісно взаємодіє з Європою, чому Європа не захотіли її бачити на форумі? Можете пояснити.
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Статтю почитайте.
Склад делегації від України затверджували в Офісі преЗедента.
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А хто списки подавав? Якщо пропустили, то чому мовчав кабмін де вона числиться. Ми спостерігаємо це однобоко. Хто перший в редакцію прибіжить той і правий. А чому вона не прийшла з планом роботи, не проінформувпла як він виконуються, що та чому не виконано, хто винен.Все в темряві...
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Звідки відомо із чим вона туди прийшла?
Можливо із тим самим планом.
Як можна побачити із тексту, вона звернулась до Гройсмана із питанням чому її не виявилось в списках. Він відповів, що це відповідальність офісу преЗедента.
В будь-якому випадку, ця історія не пройде повз увагу європейськіх гостей і не додасть балів новій команді.
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А може навпаки,як раз балів і добавиться. Хто знає чим вона там займається якщо кабмін не вписав її.Без диму вогня не буває...
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Ви із пів на п'яту дня і до цього часу так і не змогли прочитати статтю?
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Прочитав і взнав що збрехала з користю для себе. Що ще? Про причину зі списком взнаємо завтра-післязавтра.
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Яка їй користь від того, що вона помилково звинуватила Гройсмана, а не преЗедента, в якого ці списки затверджували?
В спиках її не було і тут вона сказала правду.
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Ви що не змогли прочитати статтю, там чорним по білому що це передвиборчий піар. Почекаємо, скоро в е стане відомо.
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Ах он воно що! Чи то Гройсман, чи то офіс Зе не включили її в списки, а винувата вона сама.
Чудова версія чудового спікера Гройсмана. 😎.
Вони з Пєсковим часом не родичі?
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А хто ж винен?! Як працюєш так і одержуєш... Цікава думка про Пескова, взнаєте точно проінформуйте, буду вдячний
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Да у зеленого этих спецыалистов квартало-балаганских пруд пруди.Вот ныпример юзика или лысого возьми:одим видом любую делегацию напугают.Пацан за корешей в ответе..
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грося выслуживается перед руSSo-фашистами накануне ЗЁ капитуляции?
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Не пустили на очередную тусовку для своих. Видать паровозик уже ушёл.
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Прощальная Гастроль проворовавшихся лузеров!Богдан- Молоток.!!Или кувалда? Климпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У прем'єра нагадали, що склад делегації формує президент - Цензор.НЕТ 8149
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Как вы думаете,мадам Наталя,почему в Днепре нет ватных шабашей?Я вам отвечу,хоч и харьковчанин.Потому что Беня с Корбаном в 2014 такую прививку сделали ватникам в Днепре своими людьми, что ватники до сих пор под себя мочатся,но живы.В Харькове,Одессе ,Киеве ,Херсоне,Николаеве идр. Стараниями Пораженко правят ватники.И Украина до сих пор с этими городами имеет проблемы.
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Бедняга! Мне ее жаль. Надеюсь, она это переживет.
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"Іванна Орестівна Климпуш-Цинцадзе (нар. 5 липня 1972, Київ) - віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України з 14 квітня 2016 року," Вона переживе. Головне, щоб нас, ці імбецильні спеціалісти-юмористи, не злили в мордор
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Бедная женщина! Никто не взял ее в свои списки, ни одна партия. Я за нее тревожусь. Она точно что-то с собой сделает.
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А я ні. Розумна жінка. Не пропаде. Я за євроінтеграцію України хвилююсь.
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Примите на грудь Боярки, "очень помогает от сердца" (С Паниковский)
После чего наденьте очечки без диоптрий (чтобы лучше слышать), и тгда Вы увидете, что номером 10-м в партии "Европейская Солидарность" идет:
"В топ-20 списка партии "Европейская Солидарность" вошли:
Петр Порошенко - пятый президент Украины, лидер политсилы.
Андрей Парубий - председатель Верховной Рады Украины 8 созыва.
Ирина Геращенко - вице-спикер парламента.
Михаил Забродский - военный, генерал-лейтенант, командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Герой Украины.
София Федина - активистка Евромайдана, певица
.Мустафа Джемилев - диссидент, правозащитник, проводник крымскотатарского национального движения.
Яна Зинкевич - командир медицинского батальона "Госпитальеры", ветеранка.
Олег Синютка - бывший председатель Львовской облгосадминистрации.
Ахтем Чийгоз - политзаключенный, украинский крымскотатарский политик, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
Иванна Климпуш-Цинцадзе - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции."
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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Ну спасибище вам! Прямо от сердца отлегло... Приму "Настоянку глода спиртову", обязательно приму! Как не принять! радость-то какая! Думаете пройдет И.К-Ц? Рейтинг то падает. Шарик проклятый палки в колеса вставляет, шариками красными задрал вконец Петра Ляксеича, жить ему не дает, вражина. И кумпания подобралась знатная, шибко любят ПАПу, шибко. Жаль, если не пройдут, ох, и жаль! Одна Федина чего стоит, куда там той Фарионше до нее! И два татарина, с Крыма спасшиеся, - тоже сила! Ира Г-о. Какая у нее любовь была с третьим презиком! Разлучили их враги, разлучили... Ну, будем надеяться.
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не понял , а что это богдан пишет от имени администрации президента? Он глава офиса. Такая должность не позволяет отдавать распоряжения.
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Гарна дівка! На таку не кожен бронежилет можна вдягнути, якщо потрібно буде! А що вона там напрацювала, навіть Петро не знає! Та Україну це не спасе!
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Целколамадзе ціни собі не складе. Нехай знімає корону.
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когда вокруг намечающегося гешефта собираются одни только евреи и их сваты, украинцам там делать нечего.. нездоровая тенденция для Украины, даже опасная..(.. зебилы заценят, когда протрезвеют
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Після демарша Клімкіна я вірю що, Климпуш-Цинцадзе знає про що говорить
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКлимпуш-Цинцадзе звинуватила Гройсмана в її виключенні з делегації на саміт Україна-ЄС. У прем'єра нагадали, що склад делегації формує президент. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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