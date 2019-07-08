 Реформа ринку електроенергії за масштабами перевершила всі реформи в економіці за роки незалежності, - Плачков

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков в своєму блозі для "Лівого берега", аналізуючи запуск нового ринку електроенергії з 1 липня.



"Скептицизм щодо професіоналізму реформаторів, острах від можливих не прогнозованих тарифних збурень, врешті решт, в тотальну зневіру не трансформувалися і ринок запрацював. Колапс в першу, саму складну декаду теж не відбувся. Натомість, реформа ринку електроенергії в Україні за своїми масштабами, на моє бачення, перевершила всі реформи в економічному секторі країни за роки незалежності", - написав Плачков.



Експерт констатував, що українська енергетика перейшла до ринкових відносин майже філігранно, в чому є велика заслуга вітчизняних енергетиків.



"Сьогодні можна констатувати факт, що в Україні створено працюючу біржу електроенергії. А це є безперечним доказом переведення української електроенергетики на рейки ринкових взаємовідносин! Електроенергетичний комплекс України перейшов на сучасний, максимально об‘єктивний рівень взаємовідносин на ринку електроенергії, що відповідає високим світовим стандартам", - наголосив Плачков.

Він також не виключив, що з часом можуть проявитись деякі недоліки функціонування нового ринку, але висловив впевненість в здатності фахівців їх здолати.





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"Деякі недоліки, відверте протистояння, що можуть проявитися з часом на ринку електричної енергії, не мають стати чинниками припинення реформ в електроенергетиці. Накопичений за останні роки фаховий досвід дає впевненість – бар’єри будуть подолані. Ключ до того, що так і станеться лежить в площині професійного порозуміння, що іншого шляху Україна не має – доведено досвідом інших успішних країн", - прогнозує Плачков.



Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок. Запуск нового ринку електроенергії – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС.



Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 липня заявив, що новий ринок електроенергії функціонує успішно, і ціна на електроенергію не зросла. А також наголосив, що енергоринок з 1 липня працює в межах тих запобіжників та цінових обмежень, які були створені рішеннями уряду та галузевого регулятора.

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