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Все про:енергетика (359) Плачков (6) Енергоринок (6)

 Реформа ринку електроенергії за масштабами перевершила всі реформи в економіці за роки незалежності, - Плачков

Реформа енергетичного ринку – наймасштабніша за всі реформи в економіці за роки незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков в своєму блозі для "Лівого берега", аналізуючи запуск нового ринку електроенергії з 1 липня.

"Скептицизм щодо професіоналізму реформаторів, острах від можливих не прогнозованих тарифних збурень, врешті решт, в тотальну зневіру не трансформувалися і ринок запрацював. Колапс в першу, саму складну декаду теж не відбувся. Натомість, реформа ринку електроенергії в Україні за своїми масштабами, на моє бачення, перевершила всі реформи в економічному секторі країни за роки незалежності", - написав Плачков.

Експерт констатував, що українська енергетика перейшла до ринкових відносин майже філігранно, в чому є велика заслуга вітчизняних енергетиків.

"Сьогодні можна констатувати факт, що в Україні створено працюючу біржу електроенергії. А це є безперечним доказом переведення української електроенергетики на рейки ринкових взаємовідносин! Електроенергетичний комплекс України перейшов на сучасний, максимально об‘єктивний рівень взаємовідносин на ринку електроенергії, що відповідає високим світовим стандартам", - наголосив Плачков.
Він також не виключив, що з часом можуть проявитись деякі недоліки функціонування нового ринку, але висловив впевненість в здатності фахівців їх здолати.

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"Деякі недоліки, відверте протистояння, що можуть проявитися з часом на ринку електричної енергії, не мають стати чинниками припинення реформ в електроенергетиці. Накопичений за останні роки фаховий досвід дає впевненість – бар’єри будуть подолані. Ключ до того, що так і станеться лежить в площині професійного порозуміння, що іншого шляху Україна не має – доведено досвідом інших успішних країн", - прогнозує Плачков.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок. Запуск нового ринку електроенергії – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 липня заявив, що новий ринок електроенергії функціонує успішно, і ціна на електроенергію не зросла. А також наголосив, що енергоринок з 1 липня працює в межах тих запобіжників та цінових обмежень, які були створені рішеннями уряду та галузевого регулятора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП планує найближчим часом знизити тариф Укренерго, - Плачков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136304
 
   
 Топ коментарі
 
наблюдать нужно после выборов, а не во время, когда куча олигархов завозят миллиарды долларов, чтобы "купить гречкой" "мудрий але бідний нарід".
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прокричал и о5 закрылся у себя в палате Реформа рынка электроэнергии по масштабам превзошла все реформы в экономике за годы независимости, - Плачков - Цензор.НЕТ 8400
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прокричал и о5 закрылся у себя в палате Реформа рынка электроэнергии по масштабам превзошла все реформы в экономике за годы независимости, - Плачков - Цензор.НЕТ 8400
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интересно, больному никанору снова санитары пайку урезали - и оно "ноту ТАСС" проорало.. Реформа ринку електроенергії за масштабами перевершила всі реформи в економіці за роки незалежності, - Плачков - Цензор.НЕТ 3982
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Уявляю, як монополісти обчистять наші кишені. Масштабно і грандіозно.
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Кстати да, изменение финансовых потоков можно наблюдать на курсе гривни.
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наблюдать нужно после выборов, а не во время, когда куча олигархов завозят миллиарды долларов, чтобы "купить гречкой" "мудрий але бідний нарід".
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Портнов рассказывает Коломойскому о являющемуся к нему "голосе"

https://youtu.be/Ut2U0oVzhU8
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Рыжий гудок потирает руки и срочно открывает два новых офшора
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Реформа рынка электроэнергии по масштабам превзошла все реформы в экономике за годы независимости, - Плачков/слава Зеленскому, понизителю?снизителю? тарифов!
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Плачьковати , напевно, будемо, нє?
😂😂
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это тот плачков чьи руки крали все вместо рук ющенко?
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Это не полный рынок. А только его часть. Его надо развивать дальше.....
Нук... и в свете последних наблюдений можно констатировать ..еще одно бесспорное утверждение!!!..... на Марсе присутствуют НЕСМЕТНЫЕ залежи угля, нефти и газа. Увы такова специфика жизнедеятельности маленьких зеленых идиотов.
Так что...как вам новый рынок? Ну что, зеленожопые..ПОДВИНЕТЕСЬ?????
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ссуться зебилы, боятся правды о "хоби вазелина"
Реформа ринку електроенергії за масштабами перевершила всі реформи в економіці за роки незалежності, - Плачков - Цензор.НЕТ 9360
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Они же хотят, как на паРашке - одна партия и никакой критики...
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ТОЛЬКО ПОТРЕБИТЕЛЮ ОТ ЭТОГО НИ ХОЛОДНО НИ ЖАРКО ХВЫШИВАНОЧНЫЕ СРЕДНЕВИКОВЫЕ ******...
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Ахрінєть реформа. "Продати" всі державні потужності задарма рудій гниді і ще пару шаромижникам і триндіти про ринок.
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покупать с правой руки рыжего или с левой теперь называется -Энергорынок!
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А ничерта не произошло. Просто прокладки будут перепродовать от оптовиков. Зарегаться на бирже даже не смог.
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Ну, все... Это, видимо, жопа... Субсидии уже не помогут... Сматывайте провода.
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я в этом мало что понимаю. но звучит как то зловеще. не к добру все это..
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Европейская рыночная модель предполагает почасовую оплату. Это нужны новые счетчики и новое программное обеспечение. И это НЕ ВЫГОДНО владельцам облэнерго и т.п.
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Правильно ТАРИФЫ ВЫРОСЛИ - ЗНАЧИТ РЕФОРМА УСПЕШНА! А ТО КАК ЖЕ! КОГДА У НАС БЫЛО ПО ДРУГОМУ!! А то что люди разбегаются то кого это волнует , вернее тех кого должно заботить они то же уже давно подготовили запасные аэродромы, а проблемы негров шерифы не волнуют!! ДАЕШЬ БОЛЬШЕ РЕФОРМ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ! ЕСТЬ ЕЩЕ УКРАИНЦЫ ЕЩЕ НЕ ВСЕ ЗДРЫСНУЛИ! А РАЗ ЕСТЬ ЗНАЧИТ ЧТО ТО ЕДЯТ ЗНАЧИТ ЕСТЬ БАБЛО ЗНАЧИТ МОЖНО ДЕЛАТЬ РЕФОРМЫ!!
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Так а де в нас з 1 липня виросли тарифи?
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По масштабам дойки населения и вывода бабла в рошено-ахметовские офшоры, таки превзошла.
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Только Ахметову разрешено стричь население за счет "зеленого тарифа", который ему в несколько раз из бюджета покрывают... Населению зарабатывать на зеленом тарифе, запрещено. Стричь население на Роттердаме + а потом, продавать в Молдову и Венгрию электричество дешевле чем в самой Украине... А теперь вот мы через прокладки, с гордостью уже покупаем обратно из венгрии электрику, которую ахмет туда продал с роттердама + дешевле чем продает в Украине. Превзошла? Сколько раз превзошла? Во всем мире таких 144 реформ не было.

Реформа ринку електроенергії за масштабами перевершила всі реформи в економіці за роки незалежності, - Плачков - Цензор.НЕТ 4246
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риг плачків підтримав енергоринок,
значить маметке стало ще краще ніж
з ротердамом+++
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Нічний тариф убрали, заборонили сонячні електростанції фактично і через журнашлюх позиціонують це, як перемогу)))
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаРеформа ринку електроенергії за масштабами перевершила всі реформи в економіці за роки незалежності, - Плачков
 
 
 
 
 
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