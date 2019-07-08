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 Відведені з лінії розмежування підрозділи окупантів зайняті муштрою, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська посилили тренування артилеристів і танкістів на тимчасово окупованих територіях Донбасу

Про це свідчать дані головного управління розвідки Міноборони, заявив на брифінгу представник міністерства Максим Праута, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня в окремих районах поблизу лінії розмежування зросла кількість тренувань чергових вогневих засобів артилерії і броньованих груп швидкого реагування. До тренувань залучався особовий склад артилерійських, мінометних і танкових підрозділів, які згідно з домовленостями були відведені від переднього краю", - сказав Праута.

За даними Міноборони, при цьому окупанти розгортали додаткові пункти управління вогнем артилерійських систем.

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"На полігонах російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей зросла інтенсивність заходів бойової підготовки артилерійських і танкових підрозділів, яким для проведення навчальних стрільб збільшено ліміти використання боєприпасів", - додав Праута.

Нагадаємо, що розведення сил з боку Збройних сил України і бойовиків російсько-окупаційних військ в районі Станиці Луганській почався 26 червня і завершився 30 червня. Розведення сил фіксували представники Моніторингової місії ОБСЄ.

2 липня в Міноборони повідомили, що в районі Станиці Луганської після заяви бойовиків про виведення своїх сил залишаються групи військовослужбовців російських окупаційних військ, які видають себе за місцевих жителів, переодягнувшись у цивільний одяг.

Напомним, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Его фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136301
 
 
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Подвезли свежую муштру - 3 цистерны. Отведенные с линии столкновения подразделения оккупантов заняты муштрой, - Минобороны - Цензор.НЕТ 760
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Посилені тренування терористів свідчать про підготовку війни а не миру, тому поки Президент готується до чергових мирних ініціатив, армія має готуватись до чергової активізації бойових дій, бо будь який мир це лише тимчасове припинення вогню яке закінчуєтсья черговим загостренням на фронтах! На жаль міноборони та Генштаб ЗСУ в повному коматозі і не проводить військові реформи, не вводять систему автоматизованого управління військами, не будують супутникову систему військового зв'язку, не створюють нові війська БПЛА, не проводять переозброєння армії та посилення її вогневої потужності та точності! Хомчак поки що нічим не відрізняється від Муженка - нуль ініціативи, занятий якимись поточними питаннями і не є генератором нових ідей та підходів, не є джерелом реформ в армії! А це означає що це ще не останній раз Хомчак городами вибирався з оточення!
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Странно, а Тымчук все время говорил, что оккупанты только бухают, наркоманят и дерутся между собой. А теперь значит правда стала просачиваться?
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