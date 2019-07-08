 Зеленський дозволив цивільним особам очолювати Міноборони

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №498 від 8 липня, опублікованому на сайті глави держави.
Указ вносить зміни до переліку посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами.
З переліку вилучено такі посади для заміщення військовими, як міністр оборони, його заступник і директор Департаменту військової політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва.
А СБУ?
И этот ужас был нашим президентом. Кошмар.
Демократия, мля!
поступил звонок от мамы, которая сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК .
В.А. Зеленский - «Плох тот уклонист, что не мечтает стать главнокомандующим »
Верещимо і полюції , судоми обов'язково!!
🤣🤣🤣
😁
Прохрюкотай!
😁
Если кого-то во мне что-то не устраивает, совсем не обязательно ставить меня в известность. Попытайтесь пережить шок самостоятельно.
😁
😁
Враження-всі звідти, з дурдому..
😁
Об этом он заявил 13 октября во время выступления на торжественных мероприятиях чествования военных Украины.
"Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. Согласно требованиям Закона Украины "О национальной безопасности Украины" уже с 1 января следующего года пост министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо", - сообщил Порошенко.
Зачем нужен еще один закон, дублирующий функции уже существующего. Как со школьной формой. Только ради пиара перед очередными выборами?
пэтюнька полтораху зачем гражданским сделал, не помните, соевые😀
Об этом он заявил 13 октября во время выступления на торжественных мероприятиях чествования военных Украины.
"Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. Согласно требованиям Закона Украины "О национальной безопасности Украины" уже с 1 января следующего года пост министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо", - сообщил Порошенко.
поступил звонок от мамы, которая сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК
Там йдеться про те, що із розділу "Апарат МОУ" виключені посади Міністра, його заступника і директора одного із департаментів.
Причому в найменуваннях посад міністра і заступника БУЛА закладена норма про можливість призначення на них цивільних осіб.
Совсем не удивил, как только какая либо политическая сила дорывается к власти в Украине, так она сразу начинает переподчинять. все правоохранитиельные органы в свои руки . И высказывание ...резидента и главы ЗЕбилов украинофобов это не исключение. И ясно что с захватом антиукраинскими силами ещё и парламента у них будет своя ручная прокуратура о чём и похвастался украинофоб ЗЕ .глава не очень проукраинской партии " слуги но жаль что не украинского народа"