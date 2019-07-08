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Все про:Зеленський (1967) Міноборони (2646) наказ (156)

 Зеленський дозволив цивільним особам очолювати Міноборони

Президент Володимир Зеленський вилучив посади міністра оборони, його заступника та директора Департаменту військової політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва з переліку посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №498 від 8 липня, опублікованому на сайті глави держави.

Указ вносить зміни до переліку посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами.

З переліку вилучено такі посади для заміщення військовими, як міністр оборони, його заступник і директор Департаменту військової політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Призначення Хомчака начальником Генштабу - найвдаліше призначення нового президента, - головний військовий прокурор Матіос. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136296
 
 
 Топ коментарі
 
Ну все, теперь на эти должности можна назначать слуг народа, никогда не нюхавших ни службу в армии, ни тем более войну. Как и сам Зюзя
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Кто был никем - тот станет всем!

В.А. Зеленский - «Плох тот уклонист, что не мечтает стать главнокомандующим Зеленский разрешил гражданским лицам возглавлять Минобороны - Цензор.НЕТ 8019»
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Похоже оно не только пьяное, оно еще и обделанное. )))
И этот ужас был нашим президентом. Кошмар.
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Ну, конечно, сколько еще нажо пристроить всяких там Мендель, Деевых, кумовьев, друганов, однокласников..
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Ты зебил или не в Украине живешь? Названные тобою давно пристроены, успокойся.
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Соєвий? Нехай щастить, все одно не зрозумієш!)))
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Следующим будет разрешение людям без медицинского образования проводить операции в больницах.
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Теперь любой клоун может стать министром обороны, главой СБУ. ПреЗедентом в конце-концов!
Демократия, мля!
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Мнение военных не стоит ни цента, даже по военным вопросам (С)
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Ну все, теперь на эти должности можна назначать слуг народа, никогда не нюхавших ни службу в армии, ни тем более войну. Как и сам Зюзя
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Чому ви вирішили що Зеленський не нюхавший? Зеленський дозволив цивільним особам очолювати Міноборони - Цензор.НЕТ 2810
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Зеленскому в 2014году
поступил звонок от мамы, которая сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК .
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Отож бо - одні нюхають порох, інші - порошок.
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Значит новый глава минобороны будет женщина. )))
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Оно этого не знало. Оно был на кооперативах и концертах.
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Це не суттєво. Міністр, це не НГШ. Краще би він боягуза Хомчака "виключив"...
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Кто был никем - тот станет всем!

В.А. Зеленский - «Плох тот уклонист, что не мечтает стать главнокомандующим Зеленский разрешил гражданским лицам возглавлять Минобороны - Цензор.НЕТ 8019»
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Таки в Європу, нє прахосмоктики??
Верещимо і полюції , судоми обов'язково!!
🤣🤣🤣
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Это сделал еще Порох. Полторак гражданский. Не знал?
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Не, ну то что ты мент оно понятно. А Полторак уволен со службы с 13 октября 2018 года. А ты как всегда лжешь.
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Хто его уволил и с какими лампасами и наградами?
Прохрюкотай!
😁
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Не хватает ума загуглить? Я всегда знал что ты не только лживое но и тупое.
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Нульовочко,
Если кого-то во мне что-то не устраивает, совсем не обязательно ставить меня в известность. Попытайтесь пережить шок самостоятельно.
😁
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Ну хотя бы ниже прочитай, идиот, и приЗеденту своему расскажи, такому же дибилу.
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А че, сьогодня санітари добрі тобі попалися?
😁
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Санитары? Ну так бы и сказал, что вещаешь из психушки. Мы бы не удивлялись.
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Та маю досвід спілкування з свонопесиками..
Враження-всі звідти, з дурдому..
😁
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ТСН 21.11.2018 Президент Украины Петр Порошенко уволил министра обороны Петра Полторака с военной службы.

Об этом он заявил 13 октября во время выступления на торжественных мероприятиях чествования военных Украины.

"Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. Согласно требованиям Закона Украины "О национальной безопасности Украины" уже с 1 января следующего года пост министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо", - сообщил Порошенко.
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Ну так выше порохолюбы визжат , что все « зраду «
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А ему кто-нибудь рассказал, что это уже произошло при Порохе еще с пол года назад и что Полторак уже гражданский министр.
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Так...Цыть! Иначе темы для срача тут не будет, если все об этом вспомнят.
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Оно этого не знало. Оно был на кооперативах и концертах
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а текст почитати - про що мова, чи аби щось брякнути?
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"Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. Согласно требованиям Закона Украины "О национальной безопасности Украины" уже с 1 января следующего года пост министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо", - сообщил Порошенко.

Зачем нужен еще один закон, дублирующий функции уже существующего. Как со школьной формой. Только ради пиара перед очередными выборами?
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в статті є номер указу - почитай. порівняй
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Читать как раз должен Зеля, что больше так тупо не лохануться
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ПрезЮденту уклонисту к лицу неслуживший министр обороны с такими же замами... Зеленский разрешил гражданским лицам возглавлять Минобороны - Цензор.НЕТ 411
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Коломойский сойдет? Вроде и в вопросах знается, и не военный. Все соответствует.
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Логично. Члены его команды, как и сам "командир", предпочитали откосить от армиии, а сейчас хотят ей руководить ! 😁
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Так в нас вже було декілька цивільних Міністрів Оборони...
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Ага. І цивільний Полторак до цього часу в міністрах.
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а Югик вон в ГенпЛокулатуре работает так вообще политехзакончил вместо обязательного юридического
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так шо за черный шрифт и сенсация？
пэтюнька полтораху зачем гражданским сделал, не помните, соевые😀
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Ты дурак? Мы, порохоботы, в отличии от тебя все прекрасно помним.
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Правильный ход. Украине нужна своя Урсула фон дер Ляйен !
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Даже повторю. ТСН 21.11.2018 Президент Украины Петр Порошенко уволил министра обороны Петра Полторака с военной службы.

Об этом он заявил 13 октября во время выступления на торжественных мероприятиях чествования военных Украины.

"Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. Согласно требованиям Закона Украины "О национальной безопасности Украины" уже с 1 января следующего года пост министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо", - сообщил Порошенко.
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Полторак уволился и стал гражданским и был переназначен министром обороны, шовженетак?
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08.07.19 15:40 Зеленский разрешил гражданским лицам возглавлять Минобороны/ Т.е.гражданам Израиля типа Коломойский.
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Зеленскому в 2014году
поступил звонок от мамы, которая сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК
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Вы все врете!! Не мог Вова откосить от армии, не то воспитание.
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Ну тут два варіанта-або Лисий, або Лєночка Кравєц
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Лучше лысый чем те свинарчуки которых сказочный Педро назначал
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Теперь ветеринарам можно будет людей лечить а стоматологам гинекологами работать : А х@ле, вон бибизяна с гранатой авиалайнером управляет под названием "Украина" ! Уклонисты в главнокомандующие выбились!!! МИР СОШЁЛ С УМА!!!! ЗАНАВЕС!!!
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хотят светличную поставить, как награду за предательство пороха
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Ось текст Указу https://www.president.gov.ua/documents/4982019-27957
Там йдеться про те, що із розділу "Апарат МОУ" виключені посади Міністра, його заступника і директора одного із департаментів.
Причому в найменуваннях посад міністра і заступника БУЛА закладена норма про можливість призначення на них цивільних осіб.
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Директор Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Зеленський дозволив цивільним особам очолювати Міноборони - Цензор.НЕТ 5432 вот оно- пантавлоний трёт руки и усы Зеленський дозволив цивільним особам очолювати Міноборони - Цензор.НЕТ 3332
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Шапкокрад армию постепенно валил а этот под корень и сразу рубит(видать патрон времени мало дал)!
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Отлично а можно я пойду херугом работать товарищ Узеленский конечно от этого не будет зависеть судьба 300.000 ой армии но десяток другой точно смогу прооперировать
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Я назначаю Вас лечащим врачом преЗедента Зеленского. Начнём с удаления полипов в носоглотке. Зеленський дозволив цивільним особам очолювати Міноборони - Цензор.НЕТ 774
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Ну да теперь можно и любую шмарклю даже в армии не служившую на должность министра обороны Да фигня что у нас война Зато это по эвропейски А ещё лучше бабу назначить Она дытячими малюночками пукина остановит и победит
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"У нас будет своя прокуратура", - ЗЕ сделал жесткое заявление в Ужгороде.

Совсем не удивил, как только какая либо политическая сила дорывается к власти в Украине, так она сразу начинает переподчинять. все правоохранитиельные органы в свои руки . И высказывание ...резидента и главы ЗЕбилов украинофобов это не исключение. И ясно что с захватом антиукраинскими силами ещё и парламента у них будет своя ручная прокуратура о чём и похвастался украинофоб ЗЕ .глава не очень проукраинской партии " слуги но жаль что не украинского народа"
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Так у Пети было тоже самое. Полторак гражданский.
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Цікаво скільки в Україні генералів?, не запитую вже навіть про полковників. Їх кількість має бути регламентована кількістю посад, а не хотілкою стати "енералом" Зеленський дозволив цивільним особам очолювати Міноборони - Цензор.НЕТ 1923
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський дозволив цивільним особам очолювати Міноборони
 
 
 
 
 
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