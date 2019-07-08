EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  3251  47
Все про:перемовини (1342) Росія (18607) Мінськ (482) Макей (13)

 "Готові забезпечити зустріч на високому рівні", - МЗС Білорусі про переговори Зеленського з Путіним

У МЗС Білорусі заявили, що "готові забезпечити зустріч на високому рівні", присвячену врегулюванню ситуації на Донбасі за участю Великої Британії, США, ФРН, Франції.

Про це в інтерв'ю "Sputnik Беларусь" заявив міністр закордонних справ Володимир Макей, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінськ не просто готовий. Керівництво Білорусі завжди говорило про те, що ми готові зробити все для якнайшвидшого повернення миру на українську землю. І те, що прозвучало сьогодні з вуст президента України Зеленського, ми можемо тільки вітати", - сказав Макей.

Якщо відповідне взаєморозуміння буде досягнуто, то білоруська сторона, за словами міністра закордонних справ, готова зробити все можливе, щоб захід відбувся на найвищому рівні.

Читайте також: Потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі і як бути з "нормандським форматом", - Пєсков про пропозицію Зеленського щодо переговорів із Путіним

"Ми постараємося забезпечити так само, як забезпечили проведення Нормандської зустрічі в лютому 2015 року. Ми вважаємо, що це зараз наше головне завдання. Президент Білорусі неодноразово говорив про це - як можна швидше відновити мир в Україні", - підкреслив Макей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про бажання зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, а також главами США, Франції, Німеччини та Великої Британії в Мінську для обговорення ситуації на південному сході України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Зустріч заради зустрічі не потрібна", - Пєсков про можливі переговори Зеленського і Путіна

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136295
 
 
 Топ коментарі
 
Стоп! Разве столица Беларусии Брюссель?
"Готовы обеспечить встречу на высоком уровне", - МИД Беларуси о переговорах Зеленского с Путиным - Цензор.НЕТ 8396
 показати весь коментар
 
А чому б і ні? Білоруси відомі своїм "нейтралітетом" і "незалежністю", зокрема від кацапських спецслужб. Може і Зєлю украдуть, як Гриба?
 показати весь коментар
 
да идите вы нах в месте с брадским народом
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Встречу проводить в Донецком аэропорту
 показати весь коментар
 
 
.........и на взлетке столик поставить!!!
 показати весь коментар
 
 
Какие переговоры? Ростом мерятся будут, что ли..?
 показати весь коментар
 
 
у кого каблучки выше, рост одинаков.
 показати весь коментар
 
 
при таком подходе пуйла не переиграть - он же мастер каблучного спорта
 показати весь коментар
 
 
тогда будут искать середину, чтоб где-то там сойтись.
 показати весь коментар
 
***** поставьте за столом электрический стул. "Готовы обеспечить встречу на высоком уровне", - МИД Беларуси о переговорах Зеленского с Путиным - Цензор.НЕТ 9129 Вот тогда встреча будет проведена на высшем уровне "Готовы обеспечить встречу на высоком уровне", - МИД Беларуси о переговорах Зеленского с Путиным - Цензор.НЕТ 3511
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А почему бы и нет, кое что бы и прояснилось. Чего боятся встречи?
 показати весь коментар
 
Путен ***** и убийца, что тут не понятно и что нужно еще прояснить?
 показати весь коментар
 
 
Леха в Ольгіно аж пукнув від жаху, що таке про царя написали!
 показати весь коментар
 
 
В РОСІЇ НАПИСАЛИ І ВИКОНАЛИ ПІСНЮ В ПІДТРИМКУ ПОЛІТВ'ЯЗНІВ.
В исполнении песни приняли участие Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Петр Налич, Рома Зверь, Борис Гребенщиков, Вася Обломов, MANIZHA и сама Татьяна Лазарева. Текст и музыку написал Сергей Чиграков (Чиж).
 показати весь коментар
 
 
Молодец Чиж и К! Тогда в 80гг рок клуб и рок-движение Союза в Ленинграде крепко молотило! Туда стремились многие---и многие ехали и оставались. Однажды уехал с родного Харькова и Сергей со своей группой. Прижился там. Сильно раскачивали тогда лоханку гнилую по кликухе Совок! Столько было интересного и живого. Гремело лет 15! Но всё ушло потом, притихло или причесалось, или на бабло перешли. Жизнь не отменишь.
 показати весь коментар
 
 
Почему - Минск, а не, скажем, Брюссель?
 показати весь коментар
 
 
Стоп! Разве столица Беларусии Брюссель?
"Готовы обеспечить встречу на высоком уровне", - МИД Беларуси о переговорах Зеленского с Путиным - Цензор.НЕТ 8396
 показати весь коментар
 
 
Бо треба обмінятись з Лукашенком досвідом знищення нації та завершення русифікації повною перемогою.
 показати весь коментар
 
 
Ломать - не строить. Для разрушения много ума не надо. Это очень красочно показал муляж президента зеленский, за 40 дней разваливший всю междунардную политику в поддержку Украины, которую строили титаническим трудом 5 лет.
 показати весь коментар
 
 
Всі в напрязі,шо в кремлі,шо в мінську.На всяк випадок на стадіоні в Мінську наводят марафет, Ще не забули як Зе петра ганяв із запрошеннями а дебати
 показати весь коментар
 
Можно конкретно. Буквально 5 тезисов, что именно Зеленский разрушил по международной политике?
 показати весь коментар
 
А чому б і ні? Білоруси відомі своїм "нейтралітетом" і "незалежністю", зокрема від кацапських спецслужб. Може і Зєлю украдуть, як Гриба?
 показати весь коментар
 
 
бУльбоны вам веры нет!!!! МАРИОНЕТКИ!!!
 показати весь коментар
 
 
Да какой там высокий уровень - 1,65 метра максимум.
 показати весь коментар
 
 
Тогда пускай в Амстердаме встречу проводят. А там и до Гааги рукой подать. "Готові забезпечити зустріч на високому рівні", - МЗС Білорусі про переговори Зеленського з Путіним - Цензор.НЕТ 5260
 показати весь коментар
 
 
Вгадайте хто це? Чиновник часів шоколадного? Та ні, це новий "губернатор" Закарпаття...
"Готові забезпечити зустріч на високому рівні", - МЗС Білорусі про переговори Зеленського з Путіним - Цензор.НЕТ 4145
 показати весь коментар
 
встреча в Минске тоже самое, что в Москве - на ковре у путлера
 показати весь коментар
 
 
Пропоную усім здати аналізи в Євролабі. Мінськ - так Мінськ!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Уверен, Батька найдет способ помирить всех. Имея огромный политический опыт и не такие казусы разруливал.
 показати весь коментар
 
Так. Сустрэча ў сельсавеце "Цыбуліны бацькоў Лукі"....
 показати весь коментар
 
С путиным нет уровня!!! Путин - это вор и жулик!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну зе и и лука оба звезды росийских сериалов про президентов, снятых за кацапские деньги накануне выборов, так купилиссь беларусы, следом и зебилы, и кацапские деньги этим "патриотам" не воняли.
 показати весь коментар
 
Я так понимаю местные непримиримые из окопов пишут????
 показати весь коментар
 
Конфликт зашел слишком далеко, решить его так просто, не получится, очень много крови с обеих сторон, и ненависть. Делать надо как в Чечне, но власти Украины к этому не готовы.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Готові забезпечити зустріч на високому рівні", - МЗС Білорусі про переговори Зеленського з Путіним
 
 
 
 
 
 вгору