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 Зеленський звільнив першого заступника голови АМКУ - державного уповноваженого Нижник

Президент України Володимир Зеленський звільнив Марію Нижник з посади першого заступника голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) - державного уповноваженого.

Відповідний указ №496/2019 від 8 липня опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до частини першої статті 10 закону України "Про Антимонопольний комітет України" постановляю: звільнити Нижник Марію Володимирівну з посади першого заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого", - свідчить текст указу.

Нижник було призначено на цю посаду п'ятим президентом України Петром Порошенком у липні 2015 року.

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Нагадаємо, 5 липня президент Володимир Зеленський звільнив з АМКУ трьох державних уповноважених - Андрія Вовка, Валерія Полюховича та Агію Загребельську.

Агія Загребельська, відома боротьбою з гральною мафією, збирається оскаржувати своє звільнення в суді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136294
 
   
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правда ли, что

"Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина - ЕС, проходящий в Киеве. Об этом сообщает «Европейская правда». Фамилии чиновницы не оказалось в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия. Когда Климпуш-Цинцадзе пришла в Мариинский дворец, ей отказали во входе."
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Всіх в антимонопольці розігнати, і із інопланетян кращих набрати. БО наші все рівно будуть корумповані.
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пять лет(!) в СИЗО не хочешь посидеть?? порохнявой власти оказывается было мало пяти лет, что б привлечь к ответственности человека? и да, напомни нам - что там по штепе? живет припеваючи выпущенная из на свободу???
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оно так много делает в последние дни, что вряд ли успевает выучить перечень сделанных дел. нужен какой то репетитор.
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Нижник расследовала дело о монополизме ДТЭК Рината Ахметова и была одной их тех, кто голосовал за закрытие соответсвующего производства.
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АМКУ нужно сажать полным составом, за тот вред что принесли государству.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський звільнив першого заступника голови АМКУ - державного уповноваженого Нижник
 
 
 
 
 
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