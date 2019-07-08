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Все про:бізнес (334) Бронежилет (6) Дімітров Калін (1)

 Перехід на кераміку, комбінація матеріалів, унікальність і ліквідація державної монополії, - болгарський експерт з екіпірування Димитров про те, як Україні створити ефективний бронежилет. ФОТО

Офіцер резерву збройних сил Болгарії та експерт з озброєння та екіпірування Калин Димитров вважає, що для отримання дійсно ефективних якісних бронежилетів Україні потрібно позбутися державної монополії у військовому виробництві, а українським виробникам - вивчити світовий досвід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"У квітні-травні 2014 року бронежилетом називали будь-який чохол з двох сталевих пластин. "Відповідність" перевірялася "практичним способом" - ставили пластину на 10 метрів і перевіряли 5.45 7Н10, або в народі ППшками. Не пробивало – добре - пробивало - нуууууу ... Протиосколкова броня була представлена переважно німецькими "Флак" вестами і, скажімо, в гомеопатичній кількості. Із шоломами ситуація була сильно подібна.

Потім (це вже до кінця року, наскільки я пам'ятаю) з'явилися бронежилети Корсар М3 в кількостях. Якість пошиття була ... Обійняти і плакати. Але - це був бронежилет з протиосколковим захистом. У ньому стояли сталеві бронепластини з протирикошетним покриттям (наскільки воно прибирає рикошети я персонально не перевіряв і не можу сказати).

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Загалом, такий собі бронежилет. Ергономіка між 0 і -1, якість пошиття на рівні дуже китайського китайця, колір теж незрозумілий (чому в Україні це називають "оливою", я не знаю), в ПНВ світиться як дорожня реклама (ІК просочення чохла? Ні не чули). Всі липучки і пластикові елементи – неякісні. Розпещеним гнилими капіталістичними бронежилетами таких брендів як First Spear, Warrior Assalut System і Armour Express індивідам, як ваш покірний слуга, він, звичайно, не сподобався (відразу і назавжди)", - пише він.

"Тут невеликий ліричний відступ - я багато разів писав, що державна монополія у військовому виробництві - це зло, і що там, де її немає, українська приватна ініціатива домоглася відмінних результатів і вже виробляє продукцію на світовому рівні. Одне з цих напрямках - це розвантажувальні жилети, чохли для бронежилетів, плитконоски і так далі. Там компаній багато, і я не буду перераховувати - тим більше що за рекламу мені не платять. Взагалі-то за якістю і частково за технічними рішеннями Україні є що запропонувати, не тільки на внутрішньому ринку, але і в ЄС ", - уточнив експерт.

Однак, як пише Димитров, щодо броні - як м'якої так і броні пластин, українським виробникам до світового рівня далеко. Причиною такого стану справ він вважає відсутність власної школи балістики:

"Хлопці, вибачте мені, але ноу-хау у виробництві, наприклад, м'якої броні - це не відрізати стільки і стільки шарів одного балістичного матеріалу (згідно зі специфікацією виробника того ж матеріалу) і зшити їх у пакет. Хороші сучасні бронежилети - це комбінація різних матеріалів або своя технологія "ущільнення" цих матеріалів (наприклад 40 шарів UHMWPE в шведському бронежилеті тонше ніж 28 шарів в українському). Оптимальний м'який пакет (знову ІМХО) - це комбінація параарамідів, UHMWPE і голд флексу), запаяна в водонепроникному пакеті ультразвуком і рівнем не менше NIJ IIIA + 7.62х25 ТТ, V 50 оскольської A3/6723 не менше 620 м/сек і вагою не більше 6 кг/кв.м. Щоб зробити такий, потрібно трішки попрацювати, мати внутрішню лабораторію і працювати не "просто так", а трошки прочитати сучасні дослідження з балістики і особливо NIJ 0101.06".

Подібний проблеми стосуються і виробництва бронеплит, вважає він:

"Мало брати кераміку з Китаю і робити такі ж "китайські плити", але в Україні. Потрібно трошки побігати подивитися, подумати і почати робити свої рішення. Крихітна Болгарія дуже близько до свого власного закритого циклу виробництва, при тому 90% - це експорт. Одне з основних гальм розвитку - це державна монополія на експорт, через що основним ринком для українських виробників залишається сама Україна, де ТУ якщо не повною відстій, то біля нього і на ніякими "стандартами НАТО" навіть не пахне ...

Час переходити зі сталі на кераміку, час переходити на бронежилет модульної конструкції, пора закладати таку систему, яка буде актуальна ще років 15. Тобто, не дивитися, що може вам запропонувати "український виробник" (тим більше той, у якого негласна монополія в поставках), а чарівним "пенделем" животворящим пхнуть всіх українських бронеїжаків, щоб вони полетіли".

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За словами Димитрова, якщо розвитку виробництва в Україні не станеться, то це може означати чийсь меркантильний інтерес у продовженні виробництва неякісної продукції: "Знаючи Україну і "особливості місцевого бізнесу", тут потрібно шукати CUIBONO, або кому це вигідно. При тому в чисто фінансовому аспекті".

Перехід на кераміку, комбінація матеріалів, унікальність і ліквідація державної монополії, - болгарський експерт з екіпірування Димитров про те, як Україні створити ефективний бронежилет 01

На схемі британський бронежилет і шолом Virtus, яким замінили прийнятий 10 років тому бронежилет Оспрей. На думку автора - це і є бронезахист нового покоління.

Димитров підкреслив, що ергономіка і вага бронежилета - це здоров’я солдат:

"Дешевше прийняти новий бронік, який більш вдало розподіляє вагу, ніж потім займатися реабілітацією хребта у солдатів. Зменшення ваги за рахунок більш сучасних матеріалів - і воно туди ж".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136289
 
 
 Топ коментарі
 
Я все понимаю. И все это верно.
Не понимаю только почему это рассказывает офицер страны, которая ничего подобного не создавала, а пользуется чужим.
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Можемо.
Ми його навіть шиємо.
Токо он тяжёлый шопєсєц и неудобный.
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А какие страны мира (кроме Украины) екипируют своих бойцов УКРАИНСКИМИ бронежилетами? Спор был производит ли Болгария своих бронежилетов и екпортирует ли она такие. По НАТО - даже удивитесь но польские бронежилеты по факту бронепанели делаютья в Болгарии.
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Я все понимаю. И все это верно.
Не понимаю только почему это рассказывает офицер страны, которая ничего подобного не создавала, а пользуется чужим.
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Ты статью читало?
Картинку видишь?
На картинке ты видишь модернизацию болгарской экипировки или британской?
Не удивляет, что про модернизацию экипировки говорит не тот, кто ее модернизировал?

Ну давай, зебил конченый, расскажи, как строить космические корабли. Это ж по вашей части - говорить о том, о чем нифига не знаешь.
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Вы ето сериозно? Болгарская компания входит уверено в 10 ку производителей в мире . Прозводство 100 000 бронежилетов в год. 99% на експорт. При том альтернативних компаниях http://www.marsarmor.com/ru/

https://seenews.com/news/bulgarias-mars-armor-invests-128-mln-euro-in-expansion-566806
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Т.е. британская пехота экипирована болгарскими бронежилетами?
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Ну там возмите пожалуста уточнитесь- то ли Болгария не производит бронежилетов, то ли концепция Виртус не нравиться. У нас кстате разработана система Виртуса - называется БСВ -19 - при защиты на уровнем Корсар 3М весит не более 7.7 кг с плитами.. ТУ хотите прочитать - они у нас в публичном доступе?
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А можно даже проще определиться.

Какие страны НАТО экипируют своих бойцов РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ болгарскими бронежилетами?
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А какие страны мира (кроме Украины) екипируют своих бойцов УКРАИНСКИМИ бронежилетами? Спор был производит ли Болгария своих бронежилетов и екпортирует ли она такие. По НАТО - даже удивитесь но польские бронежилеты по факту бронепанели делаютья в Болгарии.
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Я вроде задал простой вопрос. Если ваши броники такие классные, то у кого они есть, кроме вас?
Куда уж до вас Британии, Германии, Франции, США, Израилю...

Мне всегда казалось, что отстающей Украине ориентироваться надо на лучших. А Болгария (уж простите) в ЕС находится в аутсайде по всем показателям. Я в Болгарии за 15 лет не увидел ничего потрясающего, кроме агропродукции. Что делает весьма сомнительным лидерство Болгарии в технологических областях.
Но, поскольку ошибаются все, включая меня (а вдруг вы упомянутых стран-лидеров НАТО с головы до ног экипируете), я и задал простой вопрос.
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Ошибаетесь, еще во времена СЭВ Болгария, например, была определена как базовая в производстве электрооборудования и носителей информации.
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Ответ- а я и написал что нужно ориентироваться на лучших- ну типо Виртус британского. Или факт что я болгар автоматически означате что я рекламирую именно родную продукцию? А по другое- не знаю какой Болгария аутсайдер но в ЕС и НАТО- обратитесь опять когда примут Украину в етих двух "организаций". Вот с начало начнете производить свои ВОГ 25 и РПГ а не покупать наших по косммических ценах через посредников - или слабо ?
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то шо? ми не можемо пошити бронєжилєт? фіаско!
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Можемо.
Ми його навіть шиємо.
Токо он тяжёлый шопєсєц и неудобный.
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Ты много слышал про эффективные и легкие болгарские бронежилеты?
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Ніт, но я много слышал про американские унд голландские.
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А рассказывает нам про модернизацию бронежилетов почему-то болгарин, а не американец.
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У которого есть около 6 личних бронежилетов включительно и свой Виртус В тестсте написано - юзаю изключительно американских - First Spear, Armor Express, ABA .
У вас их сколько ?
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юзаю изключительно американских

А что так-то? Он ничего не знает про вашу продукцию или в реале не совсем так, как на выставках?
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А где прочитали рекламу болгарского производителя ?
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У тебя. Походу больше никто о ней не слышал и не знает.
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На бедного солдата, как на ишака, чего только не навешивают. Помню. когда служил, без всяких современных примочек, и то вес был предельный.
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Титановые бронепластины ещё с 80-х годов в мусорских брониках использовались. Но для армии они не годятся, они только от пистолета и гладкоствола, 7,62 х 39 не держат.
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Титановьій сплав Т-110 , разработанньій НПЦ "Титан" ин-та Патона , держит СВД легко, даже 12.7мм , но то для авиации - бронирование кабин.
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помню рассказы из 14-го года, когда пуля залетев в бок, рикошетила от пластин броника и раскурочивала внутренние органы..., а без броника, было бы пулевое навылет и весомые шансы выжить...
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Это для любителей историй типа "вылетел в лобовое стекло - а через секунду туда фура с кирпичами вьехала. Хорошо шо был не пристёгнутый".
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Именно это и означает: чей-то меркантильный интерс
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В институтах НАНУ уже давно разработаны высокоэффективные композитные материалы для бронежилетов, они выствлялись даже на ежегодных выставках вооружения в Киеве. Но это оказалось никому в армии не нужным...
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движущая сила мразеэлиты уркаины купить бросовый матерал за кордоном и загнать его тут втридорога
и ни шагу назад
за ними путин!
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Трындеть - не мешки ворочать. На тот момент бронежилетов не было от слова вобще. Надеюсь, все помнят как это было и как приходилось решать эту проблему.
Это сейчас можно рассказывать с умным видом про современные образцы передовых производителей. Такая себе, неприкрытая реклама болгарского производителя.
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Ну я болгарские в Украине не носил. Носил шведские и американскиие. На сей день юзаю болгарские плиты в украинской плитконоске.
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Так розумію,наш болгарин хоче похвалитись болгарськими броніками Mars Armor ? Пан Дімітров вважає,що наша промисловість не може наклепати бронежилети подібної якості ?
Може. І навіть коштувати будуть дешевше.От з цін і почнемо.Корсар М3с,яким зараз користуються-біля 5 тис.грн .Болгарський армійський бронежилет зі схожими характеристиками,але з якіснішого матеріалу і легший- уже близько 30000 грн.Так,клас захисту в наших досягається за рахунок нарощування товщини пластин.
Розказуйте тепер про безцінність людського життя.(А щоб дізнатись про ******* елементи захисту,в нас вистачає й своїх експертів).
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаПерехід на кераміку, комбінація матеріалів, унікальність і ліквідація державної монополії, - болгарський експерт з екіпірування Димитров про те, як Україні створити ефективний бронежилет. ФОТО
 
 
 
 
 
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