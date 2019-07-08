 Слідчим СБУ доручено допитати власника NewsOne Козака і генпродюсера каналу Голованова в рамках справи про замах на держзраду, - Сарган

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретарка Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.
"Проведення досудового розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління СБУ. Слідчим ГСУ СБУ процесуальний керівник дав доручення щодо допиту власника телеканалу NewsOne Тараса Козака та генерального продюсера телеканалу Василя Голованова, а також проведення необхідних слідчих (розшукових) дій", - розповіла Сарган.
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".
Мля а утром шо творилось на цензоре по поводу этого телемоста, сколько грызи и ненависти ... нет, не на ЗЕ, а в его персоне на Украину. Вот кем заниматься нужно СБУ. Телемост отдыхает по сравнению с развязанным черным пиаром.
Всі ньюсвановські шльондри в одному місці : плюньте в ці харі !
Решение принято, как выразились на канале, "из-за прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких". А на что они рассчитывали, интересно? Что вата выйдет на их защиту и поддержку?