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 Політика України
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Все про:ГПУ (3060) допит (467) телеміст (1) Сарган (332) Newsone (35)

 Слідчим СБУ доручено допитати власника NewsOne Козака і генпродюсера каналу Голованова в рамках справи про замах на держзраду, - Сарган

Досудове розслідування у кримінальному провадженні про завершений замах на державну зраду в зв'язку з наміром українського телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом буде здійснювати Головне слідче управління (ГСУ) Служби безпеки України (СБУ), слідчим доручено допитати власника каналу Тараса Козака та генпродюсера Василя Голованова.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретарка Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Проведення досудового розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління СБУ. Слідчим ГСУ СБУ процесуальний керівник дав доручення щодо допиту власника телеканалу NewsOne Тараса Козака та генерального продюсера телеканалу Василя Голованова, а також проведення необхідних слідчих (розшукових) дій", - розповіла Сарган.

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Слідчим СБУ доручено допитати власника NewsOne Козака і генпродюсера каналу Голованова в рамках справи про замах на держзраду, - Сарган 01
Слідчим СБУ доручено допитати власника NewsOne Козака і генпродюсера каналу Голованова в рамках справи про замах на держзраду, - Сарган 02

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136288
 
   
 Топ коментарі
 
Допрос должен быть обязательно с пристрастием
Следователям СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену, - Сарган - Цензор.НЕТ 9420
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Та не допрашивать и паковать этих иуд надо !! Следователям СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену, - Сарган - Цензор.НЕТ 9445
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Пора ньюсван, 112-й, зик отправлять по адресу, оборзели, мягко говоря.
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Заворушилися. Звісно не посадять, так хоча б підлякають.
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Эх, тааакое шоу обломалось. )))
Мля а утром шо творилось на цензоре по поводу этого телемоста, сколько грызи и ненависти ... нет, не на ЗЕ, а в его персоне на Украину. Вот кем заниматься нужно СБУ. Телемост отдыхает по сравнению с развязанным черным пиаром.
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во времена СССР уже бло бы сообщее в вечерней Москва Киев- что ПРЕДАТЕЛИ ПРИГОВОРЕНЫ ТРОЙКОЙ И РАССТРЕЛЕНЫ ОСОБЫМ СОВЕЩАНИЕМ.....Приговор приведен в исполнении на территории Кремля Ура! товарисчи.... я таких в 3-6 листочков дел начитался в военном трибунале в архиве химический карандаш тройка двойка иногда пятерка.. суть дела 10-15 минут е боеле чем и Синим ЛАГЕРЯ ПОРАЖЕНИЕ ПРАВАХ 25-40 ЛЕТ..или Крсным подчеркнуто Растрел и потом клаптик начальника караула Приговор приведен в исполнение командой № такой то одним залпом из столько ружей... врач констатировал смерть... хотя если бывало кто был ранен его не добивали его лечили атам как судьба иногда заменяли лагерями ссылкой отбираю Подпску о нерзглашении пригоора и процесса расстреля.. давался новый паспорт личность или высылка а иногда Приговор выносился повторно а там стреляли из нагана в затылок.... только когда отсупали от немцев расстрелы приводились заградительной ротой НКВД из пулеметов потом бартскую могилу закидывали гранатами добивали из автоматов или засыпали экскаватором...
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СБУ все одно має провести повномасштабну роботу на телеканалі, перевірити все обладнання та програмне забезпечення, перевірити чи є підключення з росії до комп'ютерів журналістів та обладнання апаратної, чи немає забороненого російського софта на обладнанні, чи все обладнання сертифіковане, чи Інтернет йде через захищені вузли зв'язку під контролем СБУ. Телеканал можуть використовувати як резервний вузол зв'язку ворожа агентура, бо телеканал має вихід на супутники - передає на супутники сигнал і разом з ним можуть передавати все що завгодно, це ідеальне прикриття!
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https://newsone.ua/about-channel/vedushhie.html
Всі ньюсвановські шльондри в одному місці : плюньте в ці харі !
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Цікаво, СБУ буде підставляти Зеленського... Як думаєте?
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Допрос должен быть обязательно с пристрастием
Следователям СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену, - Сарган - Цензор.НЕТ 9420
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Та не допрашивать и паковать этих иуд надо !! Следователям СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену, - Сарган - Цензор.НЕТ 9445
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Какой допрос!!!!Надо закрывать каналы убийц наши солдатиков!!!!!!
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Пора ньюсван, 112-й, зик отправлять по адресу, оборзели, мягко говоря.
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NewsOne отказался проводить телемост с каналом Кремля.
Решение принято, как выразились на канале, "из-за прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких". А на что они рассчитывали, интересно? Что вата выйдет на их защиту и поддержку?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСлідчим СБУ доручено допитати власника NewsOne Козака і генпродюсера каналу Голованова в рамках справи про замах на держзраду, - Сарган
 
 
 
 
 
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