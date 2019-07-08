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 Суспільство
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 Організатори незаконного експорту лісоматеріалів постануть перед судом у Сумській області

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 3 членів організованої групи, які ухилилися від сплати податків у значних розмірах під час здійснення експортних операцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У межах розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.366 КК України були встановлені посадові особи низки місцевих підприємств, які здійснювали закупівлю неврахованого лісоматеріалу (деревини) за готівку та експортували його і виготовлені з нього пиломатеріали за кордон за підробленими документами.

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При цьому документально відображалося придбання товарів у підконтрольних підприємств. А для надання продукції статусу офіційного походження фігуранти підробили офіційні документи, які в подальшому надавали до державних установ з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

За результатами заходів, проведених у межах кримінального провадження, на лісоматеріали і виготовлені з них пиломатеріали вартістю 5,3 млн грн було накладено арешт. Крім того, заарештовано і нерухоме майно обвинувачених вартістю 80 тис. грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136283
 
 
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Вы народ Украины за лохов считаете?!!!!
Без очень высокой крыши вас бы таможня и погранцы не выпустили!
Значит СБУ, прокуратура, налоговая, менты, железная дорога - все завязаны!
А что бы согласовать все эти органы - надо не ниже уровня каб министров!
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Вот потому, что не согласовывали, потому и взяли.

Согласовали бы, работали бы как все остальные.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоОрганізатори незаконного експорту лісоматеріалів постануть перед судом у Сумській області
 
 
 
 
 
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