 Організатори незаконного експорту лісоматеріалів постануть перед судом у Сумській області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У межах розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.366 КК України були встановлені посадові особи низки місцевих підприємств, які здійснювали закупівлю неврахованого лісоматеріалу (деревини) за готівку та експортували його і виготовлені з нього пиломатеріали за кордон за підробленими документами.

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При цьому документально відображалося придбання товарів у підконтрольних підприємств. А для надання продукції статусу офіційного походження фігуранти підробили офіційні документи, які в подальшому надавали до державних установ з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

За результатами заходів, проведених у межах кримінального провадження, на лісоматеріали і виготовлені з них пиломатеріали вартістю 5,3 млн грн було накладено арешт. Крім того, заарештовано і нерухоме майно обвинувачених вартістю 80 тис. грн.