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Все про:здоров'я (276) Філарет (230) Євстратій (Зоря) (65)

 "Дія нового препарату", - Зоря розповів про дивний стан Філарета і його можливу причину

Напередодні Об’єднавчого собору минулого року патріарх тодішньої УПЦ КП Філарет почав втрачати працездатність через нові ліки, рекомендовані лікарями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів представник Київської митрополії архієпископ Євстратій Зоря.

"Жовтень-листопад-грудень (минулого року. - Ред.) - дуже важливо було зберегти єдність Київського патріархату. Потужні сили працювали на руйнування цієї єдності. Ці сили спрямовували свої зусилля і проти патріарха Філарета як предстоятеля", - розповів він.

За словами Зорі, стан здоров'я патріарха за дуже короткий проміжок часу різко погіршився і йому порадили вживати новий препарат.

"На Покрову минулого року патріарх разом із митрополитом Макарієм служили на Софійській площі молебень. Там він говорив проповідь, є відеозапис, помітно, що патріарх добре почувається. Буквально менше ніж за пару тижнів тут, в "Укрінформі", відбувається пресконференція. Це абсолютно інший стан. Таке враження, що він постарів на десять років, він через силу говорив, мав поганий вигляд. Наскільки я зрозумів, це було пов’язано із рекомендацією вживати певні медичні препарати… Ситуація була дивна, бо йому порекомендували вживати певні препарати, і він різко почав втрачати працездатність: гірше говорити, гірше рухатися. І все це відбувається в такий критичний момент. Ми почали шукати причину, і єдиний наш висновок: дія нового препарату. Як тільки він припинив його приймати, він за тиждень прийшов у нормальну форму", - зауважив владика Євстратій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патріарх Філарет захворів, це зробило його союзником Москви в боротьбі проти Томосу, - Зоря

За словами єпископа, потужні сили працювали проти єдності Київського патріархату і намагалися використовувати всі можливі засоби, щоб не допустити проведення собору.

Нагадаємо, нещодавно почесний патріарх Філарет в інтерв'ю пропагандистам з телеканалу "Россия 24" розповів про свої претензії до отриманого Україною Томосу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136280
 
 
 Топ коментарі
 
ЗГАДАЙТЕ, ВИПАДОК, КОЛИ У КОНСТАНТИНОПОЛІ, ВАРФОЛОМІЙ ВІДМОВИВСЯ ВІД «ЧАЮ», ЯКОГО ЙОМУ ЗАПРОПОНУВАЛА ЧЕЛЯДЬ ГУНДЯЄВА.
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препарат нужно вымыть немедленно...
"Действие нового препарата", - Зоря рассказал о странном состоянии Филарета и его возможной причине - Цензор.НЕТ 1269
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Подскажите Филарету, что ему надо верить в Бога, а не глотать таблетки, прописанные в лаборатории ФСБ. Вот тогда Бог ему ума и добавит. "Действие нового препарата", - Зоря рассказал о странном состоянии Филарета и его возможной причине - Цензор.НЕТ 7139
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Зачем садить на что-то, это называется старческий маразм. Пора дедушке на покой ...ся с миром раб божий ...
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он не дурак - быть рабом четырех(или сколько там на арамейском?) букв в папирусе "Действие нового препарата", - Зоря рассказал о странном состоянии Филарета и его возможной причине - Цензор.НЕТ 924
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ЗГАДАЙТЕ, ВИПАДОК, КОЛИ У КОНСТАНТИНОПОЛІ, ВАРФОЛОМІЙ ВІДМОВИВСЯ ВІД «ЧАЮ», ЯКОГО ЙОМУ ЗАПРОПОНУВАЛА ЧЕЛЯДЬ ГУНДЯЄВА.
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вы задолбали со своим ЖИРНЫМ ШРИФТОМ, выскочки!
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есл у него приписаны наркотики то там овощем стать можно и с одного укольчика у попку...
могут также психику расслаблять тяжелые нейролептики траквилизаторы вряд ли хотя есть индивидуальные моменты.. препараты для питания мозга для ишемических инсультов... имеют в своих побочных моментах нарушение интелекта и личностного восприятия реальности больными...
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верущие считают себя продуктом инцеста детей Адама и Евы ))
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Скорее результатом генетического эксперимента(ов)
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Брежнев лекарства водяной запивал+старческое слабоумие просто в силу возраста,немного иная ситуация.
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Нет; там что-то нечисто было. Он вдруг резко потерял адекватность, примерно после удачных переговоров с Никсоном. Никсон вскоре попал под импичмент, а Лёня крышей поехал.
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Леня очень любил ****** и принимал препараты, чтобы у него стоял...в старческом возрасте это привело к тому что привело + спиртное которое он тоже очень любил....
На счет того что его травили вряд ли...наоборот окружение устоялось и устаканилось, построились корупционные схемы и родовые связи, для детей и внуков нарисовались должности и звания...И тут менять на новую метлу???? Тем более никакой гарантии что новая метла может захотеть сталинских порядков от которых они еще продолжали просыпаться по ночам???
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Ну, я сильно сомневаюсь что на тот момент существовал аналог Виагры... А вот по второму пункту: сохранение Брежнева на посту Генсека было гарантией что развал и приватизация СССР будут тщательно подготовлены за это время.
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Аналоги виагры существую даже у дикарей шаманов, и активно применялись в древнем Китае, риме, египте)))
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Була якась фігня для старців із ЦК на основі женьшеню та ще щось на баз іоахімбе .
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дорогенькі...
ну ви ж вже якось слідкуйте за тим, що вживає ця поважна і літня Людина
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Зоря би той мав хоч трохи людяності... Ще не так давно він називав Філарета батьком та вчителем. Просто Іуда. Не захищаю та не виправдовую Філарета, бо він не гірший за того ж Зорю та решту попів.
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Опиум для народа вже не тей?
Шотама в кадило підсипуєте??
😇
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Виходить що як тільки дія невідомих медикаментів припинилась, так Філарет і почав виступати проти томаса.
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Антидотом к секретному новому препарату является старый проверенный галоперидол.
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соевые будут очернять патриарха по полной. сначала использовали, потом киданули. человек за церковь 28 лет боролся. без него нынешние церковники - ноль.
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Він їм вже не потрібен. Коли був потрібен, то оди йому співали.
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Когда Бог хочет наказать человека..он лишает его рассудка!
Дедуле нужно в Павловку...прокапаться...и на покой))) к грелке и пледу!
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Когда Бог хочет наказать человека..он лишает его рассудка!\\\\\\\\\\

Поспорил бы на 5000евро шо ты сказал правду?


Когда ветер хочет подуть - начинают качаться деревья.
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******** хвиларет курил одну папироску с космонавткой😁
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Чем филорет отличается от гундяя - ничем, такая же циничная и лживая мразота.
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Наши недостатки - продолжение наших достоинств. Амбициозность Филарета в своё время послужила созданию независимого Киевского патриархата, а теперь работает против независимой ПЦУ.
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"Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму"
...
вновь стал хвалить томос ?
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Новинский с Вилкулом отсыпали деду немного препарата
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Подскажите Филарету, что ему надо верить в Бога, а не глотать таблетки, прописанные в лаборатории ФСБ. Вот тогда Бог ему ума и добавит. "Действие нового препарата", - Зоря рассказал о странном состоянии Филарета и его возможной причине - Цензор.НЕТ 7139
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Не следить за своим здоровьем и не обращаться к врачам, с точки зрения церкви - самоубийство.
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Зависит от врача и лечения может быть и наоборот.
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Зависит от врача и лечения может быть и наоборот.
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Надо просто благословить злые препараты, и они станут добрыми
Либо надо не лепить горбатого и признаться что вы разводилы в платьях, а вся ваша деятельность с умным видом направлена на максимальное набитие толстых брюх и заполнение счетов баблом.
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Может ему денег дали...... А может наоборот- не дали? А вдруг он точно знает что Бога нет и можно чебуречить?
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Дед не дурак. Он не атеист конечно, но советской закалки и обращования. И бог в которго он верит это не библейский бог и не распятый иудей тем более. Дед в эти сказки не верит. Но дело не в том во что он верит, а в том что он зол и намерен отомстить всем кто его кинул на его личный патриархат. Короче деда на власти и ее потере замкнуло.
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Кстати насчет того, во что попы действительно верят. Встречал такую инфу от послушников: то сейчас попы побольшей части гомосексуалисты и в меньшей педофилы, якобы связано с тем, что попы верят в некую казуалтную матрицу, в которой люди близкие при жизни в это реальности, после смерти будут вместе в некой другой реальности. Вот и сближаются...
То есть в той матрице нет как такового ни ада, ни рая, короче минимум элементов из христианского мифа.
Других подробностей у сожалению не знаю.
Такая вот идейная движуха у попов.
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А дивіться якими фразами солуговується цей піп щодо іншого, мовляв, вживає якийсь препарат. Не говорить, як справжній ортодоксальний християнин, що біс попутав... Бо не вірить у надприродні сили, тільки в різні препарати."Действие нового препарата", - Зоря рассказал о странном состоянии Филарета и его возможной причине - Цензор.НЕТ 9408
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Помню как он стал патриархом в 90-х годах. Провели банальный рэкетирский захват украинской церкви, патриарха Владимира убрали...Для его жены ("матушки") держали целое стадо коз, она каждый день принимала ванны из козьего молока для омоложения. Это писали в газете "Независимость" и журнале "Огонек".
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Я так думаю, что для Руси-Украины, было бы хорошо - если бы он тихо умер. Желательно побыстрее - пока ещё бед не натворил...
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Во-во, истинного верователя слова. Это как боший народ приперся в землю других народов и решил шо лучше бы для эрец-израиль было, если бы жители этой земли "тихо умерли"..... Но тихо не получилось, поэтому жителей вырезали как свиней и до сих пор это весело празднуют "Действие нового препарата", - Зоря рассказал о странном состоянии Филарета и его возможной причине - Цензор.НЕТ 6781
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Я не христианин, мне похеру на всю эту дичь еврейскую, что православную, что католическую.
Но я понимаю, что для Украины лучше сейчас ПЦУ. И всё что мешает уходу из-под кацапской церкви - должно быть ликвидировано. В любой способ...
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Так и мы мешаем Путину и его холопам - тоже должны быть ликвидированы?
А где правда то? А может Филарет прав? По крайней мере его развели, но и он сам тоже "хорош". Кто и кому дал право быть судьей? Сталину тоже мешала Финляндия, например. Или амерам Хуссейн. Если начнешь все решать кто, где и кому мешает и что с ними делать, то..... в общем так себе удовольствие.
Или Савченко - всех кто говорил шо она не очень добрая, покрывали толстым слоем материала якутского скульптора. А теперь? А теперь..... наоборот "Дія нового препарату", - Зоря розповів про дивний стан Філарета і його можливу причину - Цензор.НЕТ 7411
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В первую очередь решать нам - украинцам.
Если моей стране что-то наносит вред - это нужно исправлять. Касательно других стран - они именно так и поступают.
Алё, очнись. Путен мочит на право и налево. И это ему помогает, в достижениях его целей. Америке помогает. Израилю и Британии. Всем более-менее сильным странам мира помогает.
Ибо для них всех - национальные интересы превыше всего.
А для халуев второсортных - главное не обидеть кого-то там. Похеру на кого-то там, похеру на мнение пассивного большинства.
Выбирай, на какой ты стороне...
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Ну точно, новая разработка рашки - "Старичек"
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Старому вже втрачати нічого. Він і так почав потрохи сповідатися, що всі попи - завербовані КГБ бородаті сексоти. Чекаємо нових подробиць їхнього життя, шоб усіх відвернуло від них назавжди.
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Он давно прямо говорит, что все сотрудничали с кгб и сам он не исключение.
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А что говорит Главный врач, он же начальник старикашки - не пора ли на аудиенцию?
Всегда удивлялся, говорят Самый творит чудеса - а сами вона - таблэтки жрут.
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Как будто мы не знаем кем у нас оккупирована медицина.
К ним только обратись - первый вопрос: "Это наш ?"
Если наш - будем лечить, а если гой, да ещё непокорный - залечим.
Кто придумал термин "управляемая медицина" ?
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Дайте деду хорошую клизму.
В ухо.
Точно поможет...
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А якщо в діда вселилися парфуми? Треба екзорциста спробувати...
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===Блаженный Патриарх Филарет заявил, что Порошенко это банальный аферист, который привез Украине зависимость от Константинополя ради своего рейтинга на выборах Президента. По словам Филарета, никакой независимости ПЦУ не существует. ПЦУ находится в полной зависимости от Константинополя и Порошенко. По сути ПЦУ это филиал Константинополя во главе с Петром Порошенко.
Блаженный Патриарх заявил, что олигарх продал украинскую церковь Константинополю ради банального рейтинга на выборах Президента."Дія нового препарату", - Зоря розповів про дивний стан Філарета і його можливу причину - Цензор.НЕТ 6895Олигарх Петр Порошенко
Филарет намекнул, что Порошенко верует в дьявола и нет там Бога в сердце.
Вы представьте себе, до какого ничтожества дошел олигарх, если он подкупал иерархов за 20.000$ ради пропаганды своего «величия».
В интервью «Главкому» Филарет пояснил свою позицию так. С получением Томоса церковь стала зависимой во многом от Константинополя, а поддержка ПЦУ со стороны Порошенко исходила из его личных интересов - повышение собственного рейтинга.
«Как мне известно, он (Порошенко - ред.) хотел, чтобы предстоятелем был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон. И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двоих кандидатов, то за Епифания проголосовало 36 епископов, а за Симеона - 28. Но кто эти 28? 2 - московских, 13 - УАПЦ, а 13 архиерев - из Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата (Симеон на тот момент еще был клириком УПЦ - ред.)? Потому что Порошенко провел работу. Я слышал про то, что кому-то из архиерев платили по $20 тысяч», - сообщил Филарет."Дія нового препарату", - Зоря розповів про дивний стан Філарета і його можливу причину - Цензор.НЕТ 6895Заговорщики
Конфликт между ПЦУ и Филаретом назревал все полгода, но в публичную плоскость перешел после скандального заявления почетного патриарха: Киевский патриархат продолжает существовать, а сам Филарет является его патриархом.
Это произошло почти сразу после того, как Порошенко - главный лоббист Томоса - проиграл президентские выборы. И у Епифания уехала серьезная политическая «крыша».
Ведь именно бывший президент, по словам Филарета, продавил нового предстоятеля на Объединительном соборе подкупая Иерархов. Пообещав якобы главе УПЦ КП сохранение всей полноты внутрицерковной власти - если он согласится уступить.
С того момента Филарет не раз еще выступал с критикой и Епифания, и Порошенко, обвиняя новую церковь в тотальной зависимости от Константинополя, а также невыполнении данных обещаний. А во вторник 11 июня он и вовсе заявил, что отказывается от Томоса.
«Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержание Томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», - заявил Филарет.
Почетный патриарх напомнил, что у ПЦУ нет прав ни на варение мира, ни на окормление зарубежных приходов, ни на решение своих внутренних проблем на поместных соборах.
Сейчас вся страна узнала, что для Порошенко нет ничего святого."Дія нового препарату", - Зоря розповів про дивний стан Філарета і його можливу причину - Цензор.НЕТ 6895
Он использовал трупы украинских солдат для укрепления своей власти, ресурсы Украины для наживы, церковь для повышения рейтинга на выборах Президента.
Вот вам и Томос, и мова, и вера. Кстати говоря, в повседневной жизни Петр Порошенко разговаривает на русском. Это не является секретом.
Порошенко это банальный фэйк, только очень кровавый и опасный фэйк…
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добить что бы не мучался..какое лекарство? гордыня взыграла
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Дія нового препарату", - Зоря розповів про дивний стан Філарета і його можливу причину
 
 
 
 
 
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