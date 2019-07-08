 "Дія нового препарату", - Зоря розповів про дивний стан Філарета і його можливу причину

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів представник Київської митрополії архієпископ Євстратій Зоря.

"Жовтень-листопад-грудень (минулого року. - Ред.) - дуже важливо було зберегти єдність Київського патріархату. Потужні сили працювали на руйнування цієї єдності. Ці сили спрямовували свої зусилля і проти патріарха Філарета як предстоятеля", - розповів він.

За словами Зорі, стан здоров'я патріарха за дуже короткий проміжок часу різко погіршився і йому порадили вживати новий препарат.

"На Покрову минулого року патріарх разом із митрополитом Макарієм служили на Софійській площі молебень. Там він говорив проповідь, є відеозапис, помітно, що патріарх добре почувається. Буквально менше ніж за пару тижнів тут, в "Укрінформі", відбувається пресконференція. Це абсолютно інший стан. Таке враження, що він постарів на десять років, він через силу говорив, мав поганий вигляд. Наскільки я зрозумів, це було пов’язано із рекомендацією вживати певні медичні препарати… Ситуація була дивна, бо йому порекомендували вживати певні препарати, і він різко почав втрачати працездатність: гірше говорити, гірше рухатися. І все це відбувається в такий критичний момент. Ми почали шукати причину, і єдиний наш висновок: дія нового препарату. Як тільки він припинив його приймати, він за тиждень прийшов у нормальну форму", - зауважив владика Євстратій.

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За словами єпископа, потужні сили працювали проти єдності Київського патріархату і намагалися використовувати всі можливі засоби, щоб не допустити проведення собору.

Нагадаємо, нещодавно почесний патріарх Філарет в інтерв'ю пропагандистам з телеканалу "Россия 24" розповів про свої претензії до отриманого Україною Томосу.