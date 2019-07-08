 "Дія нового препарату", - Зоря розповів про дивний стан Філарета і його можливу причину

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів представник Київської митрополії архієпископ Євстратій Зоря.
"Жовтень-листопад-грудень (минулого року. - Ред.) - дуже важливо було зберегти єдність Київського патріархату. Потужні сили працювали на руйнування цієї єдності. Ці сили спрямовували свої зусилля і проти патріарха Філарета як предстоятеля", - розповів він.
За словами Зорі, стан здоров'я патріарха за дуже короткий проміжок часу різко погіршився і йому порадили вживати новий препарат.
"На Покрову минулого року патріарх разом із митрополитом Макарієм служили на Софійській площі молебень. Там він говорив проповідь, є відеозапис, помітно, що патріарх добре почувається. Буквально менше ніж за пару тижнів тут, в "Укрінформі", відбувається пресконференція. Це абсолютно інший стан. Таке враження, що він постарів на десять років, він через силу говорив, мав поганий вигляд. Наскільки я зрозумів, це було пов’язано із рекомендацією вживати певні медичні препарати… Ситуація була дивна, бо йому порекомендували вживати певні препарати, і він різко почав втрачати працездатність: гірше говорити, гірше рухатися. І все це відбувається в такий критичний момент. Ми почали шукати причину, і єдиний наш висновок: дія нового препарату. Як тільки він припинив його приймати, він за тиждень прийшов у нормальну форму", - зауважив владика Євстратій.
За словами єпископа, потужні сили працювали проти єдності Київського патріархату і намагалися використовувати всі можливі засоби, щоб не допустити проведення собору.
Нагадаємо, нещодавно почесний патріарх Філарет в інтерв'ю пропагандистам з телеканалу "Россия 24" розповів про свої претензії до отриманого Україною Томосу.
ЖИРНЫМ ШРИФТОМ, выскочки!
могут также психику расслаблять тяжелые нейролептики траквилизаторы вряд ли хотя есть индивидуальные моменты.. препараты для питания мозга для ишемических инсультов... имеют в своих побочных моментах нарушение интелекта и личностного восприятия реальности больными...
На счет того что его травили вряд ли...наоборот окружение устоялось и устаканилось, построились корупционные схемы и родовые связи, для детей и внуков нарисовались должности и звания...И тут менять на новую метлу???? Тем более никакой гарантии что новая метла может захотеть сталинских порядков от которых они еще продолжали просыпаться по ночам???
ну ви ж вже якось слідкуйте за тим, що вживає ця поважна і літня Людина
Шотама в кадило підсипуєте??
😇
Дедуле нужно в Павловку...прокапаться...и на покой))) к грелке и пледу!
Поспорил бы на 5000евро шо ты сказал правду?
Когда ветер хочет подуть - начинают качаться деревья.
...
вновь стал хвалить томос ?
Либо надо не лепить горбатого и признаться что вы разводилы в платьях, а вся ваша деятельность с умным видом направлена на максимальное набитие толстых брюх и заполнение счетов баблом.
То есть в той матрице нет как такового ни ада, ни рая, короче минимум элементов из христианского мифа.
Других подробностей у сожалению не знаю.
Такая вот идейная движуха у попов.
Но я понимаю, что для Украины лучше сейчас ПЦУ. И всё что мешает уходу из-под кацапской церкви - должно быть ликвидировано. В любой способ...
А где правда то? А может Филарет прав? По крайней мере его развели, но и он сам тоже "хорош". Кто и кому дал право быть судьей? Сталину тоже мешала Финляндия, например. Или амерам Хуссейн. Если начнешь все решать кто, где и кому мешает и что с ними делать, то..... в общем так себе удовольствие.
Или Савченко - всех кто говорил шо она не очень добрая, покрывали толстым слоем материала якутского скульптора. А теперь? А теперь..... наоборот
Если моей стране что-то наносит вред - это нужно исправлять. Касательно других стран - они именно так и поступают.
Алё, очнись. Путен мочит на право и налево. И это ему помогает, в достижениях его целей. Америке помогает. Израилю и Британии. Всем более-менее сильным странам мира помогает.
Ибо для них всех - национальные интересы превыше всего.
А для халуев второсортных - главное не обидеть кого-то там. Похеру на кого-то там, похеру на мнение пассивного большинства.
Выбирай, на какой ты стороне...
Всегда удивлялся, говорят Самый творит чудеса - а сами вона - таблэтки жрут.
К ним только обратись - первый вопрос: "Это наш ?"
Если наш - будем лечить, а если гой, да ещё непокорный - залечим.
Кто придумал термин "управляемая медицина" ?
В ухо.
Точно поможет...
Блаженный Патриарх заявил, что олигарх продал украинскую церковь Константинополю ради банального рейтинга на выборах Президента.Олигарх Петр Порошенко
Филарет намекнул, что Порошенко верует в дьявола и нет там Бога в сердце.
Вы представьте себе, до какого ничтожества дошел олигарх, если он подкупал иерархов за 20.000$ ради пропаганды своего «величия».
В интервью «Главкому» Филарет пояснил свою позицию так. С получением Томоса церковь стала зависимой во многом от Константинополя, а поддержка ПЦУ со стороны Порошенко исходила из его личных интересов - повышение собственного рейтинга.
«Как мне известно, он (Порошенко - ред.) хотел, чтобы предстоятелем был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон. И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двоих кандидатов, то за Епифания проголосовало 36 епископов, а за Симеона - 28. Но кто эти 28? 2 - московских, 13 - УАПЦ, а 13 архиерев - из Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата (Симеон на тот момент еще был клириком УПЦ - ред.)? Потому что Порошенко провел работу. Я слышал про то, что кому-то из архиерев платили по $20 тысяч», - сообщил Филарет.Заговорщики
Конфликт между ПЦУ и Филаретом назревал все полгода, но в публичную плоскость перешел после скандального заявления почетного патриарха: Киевский патриархат продолжает существовать, а сам Филарет является его патриархом.
Это произошло почти сразу после того, как Порошенко - главный лоббист Томоса - проиграл президентские выборы. И у Епифания уехала серьезная политическая «крыша».
Ведь именно бывший президент, по словам Филарета, продавил нового предстоятеля на Объединительном соборе подкупая Иерархов. Пообещав якобы главе УПЦ КП сохранение всей полноты внутрицерковной власти - если он согласится уступить.
С того момента Филарет не раз еще выступал с критикой и Епифания, и Порошенко, обвиняя новую церковь в тотальной зависимости от Константинополя, а также невыполнении данных обещаний. А во вторник 11 июня он и вовсе заявил, что отказывается от Томоса.
«Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержание Томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», - заявил Филарет.
Почетный патриарх напомнил, что у ПЦУ нет прав ни на варение мира, ни на окормление зарубежных приходов, ни на решение своих внутренних проблем на поместных соборах.
Сейчас вся страна узнала, что для Порошенко нет ничего святого.
Он использовал трупы украинских солдат для укрепления своей власти, ресурсы Украины для наживы, церковь для повышения рейтинга на выборах Президента.
Вот вам и Томос, и мова, и вера. Кстати говоря, в повседневной жизни Петр Порошенко разговаривает на русском. Это не является секретом.
Порошенко это банальный фэйк, только очень кровавый и опасный фэйк…