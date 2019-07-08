 Ідею "миру за всяку ціну" на Донбасі не підтримують виборці жодної з партій, - опитування

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.
"Мир за всяку ціну" не підтримується виборцями жодної з партій. Найменше "мир за будь-яку ціну" підтримують виборці партій "Голос" (10%) та "Європейська солідарність" (7%), найбільше – виборці партії "Опозиційна платформа – За життя" (36,5%). Проте й виборці цієї партії переважно вважають, що "задля миру слід іти на компроміси, але не на всі" (45%).
Згідно з дослідженням, 49% жителів України вважають, що заради миру необхідно йти на компроміс з Росією і ватажками терористів "ЛДНР".
Найменш прийнятними для громадян України, причому в усіх регіонах, є проведення виборів на умовах бойовиків (неприйнятно для 66% опитаних, прийнятно для 13%), повна амністія всіх учасників бойових дій проти українських військ (неприйнятно – 61%, прийнятно – 15%), формування силових органів ОРДЛО лише із місцевих представників (неприйнятно – 58%, прийнятно – 18%).
Переважно неприйнятними є для населення України й внесення змін до Конституції щодо надання російській мові статусу державної мови (неприйнятно – 54%, прийнятно – 30%), згода на особливі політичні та економічні відносини тимчасово непідконтрольних територій з Росією (неприйнятно – 53%, прийнятно – 23%), ухвалення закону про нейтральний та позаблоковий статус України (неприйнятно – 48%, прийнятно – 29%).
Дослідження проводилося з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Ласкаво просимо в наваросію...
Согласно исследованию, 49% жителей Украины считают, что ради мира необходимо идти на компромисс с Россией и главарями террористов "ЛДНР". Источник: https://censor.net.ua/n3136279
Где? Есть тут хоть один у кого спрашивали про террористов и компромисс с недомиперией?
Это люди, без флага, без племени, одним словом хохлы! Не украинцы, а хохлы!
Понеділок, 8 липня 2019, 13:34
У ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" НЕ ВВАЖАЮТЬ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ З ВИБОРЧОГО СПИСКУ номера 22 бізнесмена Андрія Холодова ТОЙ ФАКТ, ЩО ВІН Є КУМОМ ДРУЖИНИ глави політради "Опозиційною платформи - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА Оксани Марченко.
ПРО ЦЕ на брифінгу в понеділок у Києві СКАЗАВ голова партії ДМИТРО РАЗУМКОВ, передає "Інтерфакс-Україна".
Народ, вот вам и весь ответ про Слуг народа!
Они в одной связке с Медведчуком.
Вам непонятна цепочка
Медведчук - Портнов - Богдан - Коломойский - Зеленский?!
Это исследование показывает, что 49% жителей Украины е*анулись. Хотя бы потому, что говорить "параша и её марионетки" в их равной значимости значит быть ё*нутым.
https://www.youtube.com/watch?v=aX-0e-hvBG8
Цицерон
А тут какие манипуляции проводят! Почему не пишут, что избиратели партий "Голос" (90%) и "Европейская Солидарность" (93%), НЕ поддерживают мир любой ценой!!
А где партия *Слуга народа* ?
«СЛУГА НАРОДУ" НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧАТИ КАНДИДАТА-КУМА ДРУЖИНИ МЕДВЕДЧУКА
Понеділок, 8 липня 2019, 13:34
У ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" НЕ ВВАЖАЮТЬ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ З ВИБОРЧОГО СПИСКУ номера 22 бізнесмена Андрія Холодова ТОЙ ФАКТ, ЩО ВІН Є КУМОМ ДРУЖИНИ глави політради "Опозиційною платформи - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА Оксани Марченко.
ПРО ЦЕ на брифінгу в понеділок у Києві СКАЗАВ голова партії ДМИТРО РАЗУМКОВ, передає "Інтерфакс-Україна".
Народ, вот вам и весь ответ про Слуг народа!
Они в одной связке с Медведчуком.
Вам непонятна цепочка
Медведчук - Портнов - Богдан - Коломойский - Зеленский?!
Та чого ото вже стидатися?
Писали б вже як воно є насправді: 73,22%.
Наполеон
Джордж Оруэлл
ИИИ кто же это сделал? (с)