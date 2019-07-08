 Це неправильно - мати лише одне громадянство. Але мати громадянство країни-агресора є неприпустимим, - Данилюк

"Я вважаю, що це (подвійне громадянство. – Ред.) абсолютно штучне обмеження… Я вважаю, це неправильно - мати лише одне громадянство, аби була ця умова. Є багато політиків і країн у Європі, де це не є обов’язковим. Але, звичайно, мати громадянство країни-агресора є неприпустимим. Треба готуватися до того, що світ глобальний", - сказав Данилюк в інтерв'ю "ТСН.Тиждень", передає Цензор.НЕТ.
Водночас він зазначив, що не має британського громадянства, попри те, що раніше він тривалий час проживав у Лондоні і мав такі плани.
"Колись у мене були плани (отримати британське громадянство. - Ред.). Але в якийсь момент я вирішив, що займатимуся державною політикою, тому не отримував громадянство... Сказав - ні. Це був 2009 рік", - розповів Данилюк.
Китая, Израиля, Эмиратов.
Ну да ну да, если у КоЗеломойского заявляют, что в Украине "гражданский конфликт никем не инспирированный" на Даунбасе всего лишь "повстанцы", то Рашка вовсе не агрессор. То бишь второе россиянское гражданство - это нормально.
Клятва Верности накладывает на вас несколько запретов. В частности, закон требует от американских граждан использовать при поездках за границу только американский паспорт. Если вы будете продолжать использовать паспорт своей родины или каким-то образом демонстрировать, что являетесь гражданином другой страны, власти США могут решить, что во время принесения Клятвы вы солгали. И на этом основании лишить вас американского гражданства.
Кроме того, если вы, став гражданином США, добровольно примите гражданство какой-то третьей страны, то из числа американских граждан вас выкинут в пять минут.
Прикольно увидеть, как это делают все новорожденные!
Уточнення: клятву приносять як при отриманні другого громадянства, так і при зміні громадянства на американське.
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал,
Что любил - потерял, что имел не сберег,
Был я смел и удачлив, но счастья не знал.
И носило меня, как осенний листок.
Я менял имена, я менял города.
Надышался я пылью заморских дорог,
Где не пахнут цветы, не светила луна.
И окурки я за борт бросал в океан,
Проклинал красоту островов и морей
И бразильских болот малярийный туман,
И вино кабаков, и тоску лагерей.
Зачеркнуть бы всю жизнь да с начала начать,
Полететь к ненаглядной певунье своей.
Да вот только узнает ли родина-мать
Одного из пропащих своих сыновей?
(с) Ножкин
Чувак, ти зараз патріотам України в морду плюнув... Я не хочу другого громадянства, то що я якийсь не такий??
А так если можно два, то почему не три, четыре, десять? Что делать если две страны начали войну? По какую сторону человек с двойным гражданством должен быть?
А першими у нас вони появилися ще в партії регібонів
Коли людина оправдовує Зе за те, що він включив у список кума жінки Медведчука, то це теж бот... І він нічим не кращий за бота, який оправдовував Медведчука, як переговорника з кацапами...
Вова прокидається серед ночі і будить дружину
- Лєна, мені здається що в нашому ліжку є хтось третій
- Це Богдан, спи дорогенький
Зебилу можно выходить из режима секретности.
Нужно автоматически лишать гражданства Украины, в случае принятия второго. Вот и все. Каждый волен выбирать куда ему - с Украиной или без.
А то что гражданство ******** "недопустимо", так это лишь слова, нравственное положение.
В Закарпатье выдано десятки тысяч паспортов Венгрии. Далее приезжают всяыкие ублюдки типа йовбика и рассказывают о "афтаномии". Люди которые РЯДОМ с ним ТАКЖЕ имеют гражданство Венгрии. И вот все это стадо приезжает к нам в Украину и что-то пытается "решить".
Примите ЗАКОН, введите уголовную ответственность в случае "скрытия" второго гражданства. Пусть каждый сделает свой выбор.
Почему? Это сильно противоречит Петиной стратегии в ЕС.
Лише паРАша вимагає від астрайбайтерів приймати громадянство РФії.
Якщо Україхна буде продовжувати підтримцвати санкції то потреба у отриманні громадінства РФії само відпаде. Залишиться тільки політична складова цього питання і от тут треба ставити бар"єр шляхом прийняття закону про заборону використовувати паспорт України громадянином іншої країни з конфіскацією паспорта та штрафними санкціями. а повторність несе кримінальну відповідальність..
Тем более нет причин запрещать двойное гражаданство.
Лише паРАша вимагає від астрайбайтерів приймати громадянство РФії.
Якщо Україхна буде продовжувати підтримцвати санкції то потреба у отриманні громадінства РФії само відпаде. Залишиться тільки політична складова цього питання і от тут треба ставити бар"єр шляхом прийняття закону про заборону використовувати паспорт України громадянином іншої країни з конфіскацією паспорта та штрафними санкціями. а повторність несе кримінальну відповідальність..
Тоб-то громадяни інших країн не мають права користуватись пільгами які призначені для громадян України.