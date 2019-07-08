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Все про:громадянство (558) подвійне громадянство (26) Данилюк Олександр (293)

 Це неправильно - мати лише одне громадянство. Але мати громадянство країни-агресора є неприпустимим, - Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк вважає архаїчною можливість мати лише одне громадянство. Водночас він називає неприпустимим подвійне громадянство з країною-агресором.

"Я вважаю, що це (подвійне громадянство. – Ред.) абсолютно штучне обмеження… Я вважаю, це неправильно - мати лише одне громадянство, аби була ця умова. Є багато політиків і країн у Європі, де це не є обов’язковим. Але, звичайно, мати громадянство країни-агресора є неприпустимим. Треба готуватися до того, що світ глобальний", - сказав Данилюк в інтерв'ю "ТСН.Тиждень", передає Цензор.НЕТ.

Водночас він зазначив, що не має британського громадянства, попри те, що раніше він тривалий час проживав у Лондоні і мав такі плани.

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"Колись у мене були плани (отримати британське громадянство. - Ред.). Але в якийсь момент я вирішив, що займатимуся державною політикою, тому не отримував громадянство... Сказав - ні. Це був 2009 рік", - розповів Данилюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136276
 
 
 Топ коментарі
 
То есть, по логике этого дебила, если у меня только украинское гражданство - это НЕПРАВИЛЬНО???!!!
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Он хотел сказать, что вы ЛОХ. И я лох. Миллионы ЛОХОВ. Интересно, а нражданином скольких стран является этот "умник"?
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Ну, что сказать?
Жаль, что до власти дорвались такие дебилы...
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Ну кнечно неправильно. А кому тогда землю продовать, как не новоявлнным гражданам из
Китая, Израиля, Эмиратов.
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Для таких как этот данилюк, барсетка с пачкой паспортов , как аптечка в автомобиле,.мало ли...
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вот тє раз! Імєть одно гражданство уже прєступлєнійє!!!
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Ну да, надо иметь пять гражданств и одновременно сидеть в пяти Радах пяти государств = так считают многостаночники бордельеро "зеленая устрица народа"
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Для них Украина это лишь способ заработать присосавшись к бюджетным потокам Никогда эти гавнюки барыжные не считали Украину родиной а только рвали её на куски
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Согласен ,в Европе люди имеют двойное гражданство! Но только не те кто хочет стать президентами или депутатами или даже гос.служащими!!! Вот в чем отличие зедебил.
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нигде нет ограниченй по количеству гражднаств, даже в паРаше.
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Але для цього в цих країнах створені Державні "Інститути Громадянства "які по міжнародному Праву і Законах саме і займаються питаннями НАДАННЯ Громадянства ! А в Україні за 28 років так це зробити і не спромоглися ,і "дає" громадянство ,або забирає одна особа - президент ! Та й самої процедури НАДАННЯ Громадянства України НЕ БУЛО ! Відбувся лише ОБМІН паспорті покійного ССср : притому всі подряд і без ВИКЛЮЧЕННЯ - і ВОРОГИ України в тому числі! От тому і маємо війну і окупацію , і РЕВАНШ проросійського МОРу ( вибачте "миру"!)
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значит нужно создавать такие инстиуты, а не запрещать.
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Прикольно. Возмущающиеся порохоботы, поднимите руку, кто не хочет еще одного гражданства например Германии или США. Две руки кто не хочет оба этих гражданства.
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Слаб ты умом.Себя вычеркни из Украины.
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"Я считаю, что это (двойное гражданство. - Ред.) абсолютно искусственное ограничение… Я считаю, это неправильно - иметь только одно гражданство, чтобы было это условие. Есть много политиков и стран в Европе, где это не является обязательным. Но конечно иметь гражданство страны-агрессора является недопустимым. Источник:https://censor.net.ua/n3136276

Ну да ну да, если у КоЗеломойского заявляют, что в Украине "гражданский конфликт никем не инспирированный" на Даунбасе всего лишь "повстанцы", то Рашка вовсе не агрессор. То бишь второе россиянское гражданство - это нормально.
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нада віліть отсюда, пока ЕТО нє стало обязатєльним
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Ну если на то пошло то и не правильно ездить только на укробляхах, не правильно иметь одну жену, не правильно иметь только один паспорт и одну прописку. Даешь продажу паспортов как симкарточек к телефону.
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Ги, неправильно, це коли отакі зебені як ти потрапляють до влади в Україні. Это неправильно - иметь только одно гражданство. Но иметь гражданство страны-агрессора является недопустимым, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2253
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В США например второе гражданство допустимо если человек был гражданином другой страна а не не наоборот. К тому же они приносят клятву верности перед получением гражданства США.

Клятва Верности накладывает на вас несколько запретов. В частности, закон требует от американских граждан использовать при поездках за границу только американский паспорт. Если вы будете продолжать использовать паспорт своей родины или каким-то образом демонстрировать, что являетесь гражданином другой страны, власти США могут решить, что во время принесения Клятвы вы солгали. И на этом основании лишить вас американского гражданства.

Кроме того, если вы, став гражданином США, добровольно примите гражданство какой-то третьей страны, то из числа американских граждан вас выкинут в пять минут.
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"К тому же они приносят клятву верности перед получением гражданства США."
Прикольно увидеть, как это делают все новорожденные!
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Клятву приносять саме іммігранти при вступі в громадянство США, незалежно від того, залишають вони собі друге громадянство чи відмовляються від нього. Американці за походженням/народженням клятву не дають.
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тогда так и пиши. При получении ВТОРОГО гражаданства произносят такую клятву.
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Це не до мене... Це до Максима Шевченка.

Уточнення: клятву приносять як при отриманні другого громадянства, так і при зміні громадянства на американське.
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мне это не нужно, я не дурак как тут некоторые.
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Тоді до чого було оце: "Прикольно увидеть, как это делают все новорожденные!"?????
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как ты верно подметил, это было сказано не тебе. Следи за базаром.
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это он видимо про израильские паспорта ко торые в команде зебилов имеет каждый второй! ребята на куя вы пошли во власть? что ты несешь секретарь рнбо? ты вообще хоть немного думаешь когда рот открываешь? как вас с двойными и тройными гражланствами к держсекретам допускать? блин гнать вас всех надо!!!
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Я в весеннем лесу пил березовый сок,
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал,
Что любил - потерял, что имел не сберег,
Был я смел и удачлив, но счастья не знал.
И носило меня, как осенний листок.
Я менял имена, я менял города.
Надышался я пылью заморских дорог,
Где не пахнут цветы, не светила луна.
И окурки я за борт бросал в океан,
Проклинал красоту островов и морей
И бразильских болот малярийный туман,
И вино кабаков, и тоску лагерей.
Зачеркнуть бы всю жизнь да с начала начать,
Полететь к ненаглядной певунье своей.
Да вот только узнает ли родина-мать
Одного из пропащих своих сыновей?

(с) Ножкин
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Я вважаю, це неправильно - мати лише одне громадянство

Чувак, ти зараз патріотам України в морду плюнув... Я не хочу другого громадянства, то що я якийсь не такий??


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Скажем так. Человек может по какой-то причине сменить гражданство и это нормально. Но я тоже за то, что гражданство должно быть одно и только одно. Ты либо принадлежишь одной стране и обществу, интегрируешься, живешь, разделяешь существующие ценности и порядки, либо другой, но не всем же сразу.
А так если можно два, то почему не три, четыре, десять? Что делать если две страны начали войну? По какую сторону человек с двойным гражданством должен быть?
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Я це розумію, але він це так сказав, ніби люди, які прагнуть лише одне громадянство - якісь ущербні...
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Тобто дотримуватись Конституції і законодавства України неправильно? - Я так і думав *********** оточують ***********...
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подготовка биомассы к информации, что у вафлера Израильское гражданство. Кало-мойский пока что держал в тайне, но если бобик не отработает возвращение Привата, сольет.
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Розвиваючи думку: "Це не правильно мати лиш одних батьків, треба мати дві, а краще три і більше сім'ї". Тільки от цей ммм... чудак, кине їх всіх, як тільки вони йому стануть не потрібні,
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Такой хороший в прошлом сайт превратили в помойку порохоботв. Ни одного обсуждения по существу темы, одни дурные методички. Может после выборов успокоятся, хотя врятли...
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Не так: сайт перетворився в поле битви між порохоботами і зеботами.
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зеботов не может быть в природе, потому что только Минстець содержит ботов. Или Ольгино.
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Відкрию страшну тайну: боти зараз є багато у кого... І у Петі, і у Юлі, і у Зєлі.
А першими у нас вони появилися ще в партії регібонів
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У Пети это Минстець, Юля после провала на выборах всех своих ботов свернула. У Зели их никогда небыло, потому что это не его стиль.
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Тобто це не Зе-ботитут в коментах виправдовують Зе за тупі кроки геть точно так же, як колись порохоботи виправдовували Петю за його тупі кроки? Це неправильно - мати лише одне громадянство. Але мати громадянство країни-агресора є неприпустимим, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3180 Це неправильно - мати лише одне громадянство. Але мати громадянство країни-агресора є неприпустимим, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3180 Це неправильно - мати лише одне громадянство. Але мати громадянство країни-агресора є неприпустимим, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3180
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тебя послушать, так 75% украинцев зеботы.
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Ні, і 75% українців не зеботи, і 25% не порохоботи. Ботом я вважаю того, хто намагається тут в коментах всіляко виправдати того чи іншого політика за його негативний вчинок.
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Порохоботы весь Минстець! Здесь их всего около 20 юзеров. У каждого по несколько ников. Их сразу видно по дурным методичкам.
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Всіх ботів видно по методичках...

Коли людина оправдовує Зе за те, що він включив у список кума жінки Медведчука, то це теж бот... І він нічим не кращий за бота, який оправдовував Медведчука, як переговорника з кацапами...
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Ботов видно потому, что они обсуждаеют не тему, а человека, вешая ему ярлыки. Например нормальному человеку не инрерсно кто кум жены сват.
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Напрмер у Порошенко нет общих родствеников с Медвдчуом, что не мешало ему с ним пилить наворванные в Украине бабки.
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Ну так нова влада ж має бути кращою і не брати людей Медведчука!
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человека нужно судить по его далам, а не по его родственикам.
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Це неправильно - мати лише одне громадянство. Але мати громадянство країни-агресора є неприпустимим, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5341Pulsarman Project‏ @SerhiySPulsar 12 ч.12 часов назад
Вова прокидається серед ночі і будить дружину
- Лєна, мені здається що в нашому ліжку є хтось третій
- Це Богдан, спи дорогенький
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Ну, Израиль - пока что не агрессор.
Зебилу можно выходить из режима секретности.
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Двойное гражданство НЕДОПУСТИМО у нас.
Нужно автоматически лишать гражданства Украины, в случае принятия второго. Вот и все. Каждый волен выбирать куда ему - с Украиной или без.
А то что гражданство ******** "недопустимо", так это лишь слова, нравственное положение.
В Закарпатье выдано десятки тысяч паспортов Венгрии. Далее приезжают всяыкие ублюдки типа йовбика и рассказывают о "афтаномии". Люди которые РЯДОМ с ним ТАКЖЕ имеют гражданство Венгрии. И вот все это стадо приезжает к нам в Украину и что-то пытается "решить".
Примите ЗАКОН, введите уголовную ответственность в случае "скрытия" второго гражданства. Пусть каждый сделает свой выбор.
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"Двойное гражданство НЕДОПУСТИМО у нас."

Почему? Это сильно противоречит Петиной стратегии в ЕС.
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Зараз, коли Україна має безвіз, коли для українців відкриваються робочі місця у европейських країнах, немає тої необхідності мати друге громадянство.
Лише паРАша вимагає від астрайбайтерів приймати громадянство РФії.
Якщо Україхна буде продовжувати підтримцвати санкції то потреба у отриманні громадінства РФії само відпаде. Залишиться тільки політична складова цього питання і от тут треба ставити бар"єр шляхом прийняття закону про заборону використовувати паспорт України громадянином іншої країни з конфіскацією паспорта та штрафними санкціями. а повторність несе кримінальну відповідальність..
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"Зараз, коли Україна має безвіз, коли для українців відкриваються робочі місця у европейських країнах, немає тої необхідності мати друге громадянство."

Тем более нет причин запрещать двойное гражаданство.
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Зараз, коли Україна має безвіз, коли для українців відкриваються робочі місця у европейських країнах, немає тої необхідності мати друге громадянство.
Лише паРАша вимагає від астрайбайтерів приймати громадянство РФії.
Якщо Україхна буде продовжувати підтримцвати санкції то потреба у отриманні громадінства РФії само відпаде. Залишиться тільки політична складова цього питання і от тут треба ставити бар"єр шляхом прийняття закону про заборону використовувати паспорт України громадянином іншої країни з конфіскацією паспорта та штрафними санкціями. а повторність несе кримінальну відповідальність..
Тоб-то громадяни інших країн не мають права користуватись пільгами які призначені для громадян України.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦе неправильно - мати лише одне громадянство. Але мати громадянство країни-агресора є неприпустимим, - Данилюк
 
 
 
 
 
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