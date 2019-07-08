 Туск - Гройсману: У Європі змінився політичний ландшафт. Буде більше викликів для України та її друзів

"Дуже важливо, щоб у майбутньому на шляху європейської інтеграції та нашого зближення ми отримали потужну підтримку вже новостворених після виборів Європарламенту і європейських інституцій. Це дуже важливо на цьому історичному етапі. І ми розраховуємо на тверду підтримку в майбутньому від Європейського Союзу", - сказав він на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Гройсман наголосив, що очікує незмінності позиції Європи в питанні територіальної цілісності та суверенітету України, а також виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

Крім того, прем'єр зазначив, що сподівається, що після парламентських виборів новий склад Верховної Ради залишиться проукраїнським і проєвропейським.

"У Європі змінився політичний ландшафт. У нас наразі новий Європарламент. І це справді новий Європарламент, а не просто нові люди, але також нові ідеї, нові напрями діяльності. Немає причин, щоб бути песимістичними після цих виборів. Я впевнений, що, безумовно, буде більше викликів для всіх нас: і для України, і для друзів України в Європі", - сказав своєю чергою Туск.

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На його думку, найважливішим питанням на сьогодні є те, як захистити зусилля, яких уже доклали Україна та Євросоюз до співробітництва та інтеграції.

"Я не маю сумнівів, що глобальний контекст буде складнішим і для України, і для Європи. Нам потрібно бути об'єднаними більше, ніж будь-коли", - констатував Туск.