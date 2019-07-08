EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  1635  9
Все про:Європарламент (403) Туск (200) Гройсман (3493) Євросоюз (2542)

 Туск - Гройсману: У Європі змінився політичний ландшафт. Буде більше викликів для України та її друзів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на незмінність позиції Європейського Союзу та європейських інституцій щодо України в майбутньому.

"Дуже важливо, щоб у майбутньому на шляху європейської інтеграції та нашого зближення ми отримали потужну підтримку вже новостворених після виборів Європарламенту і європейських інституцій. Це дуже важливо на цьому історичному етапі. І ми розраховуємо на тверду підтримку в майбутньому від Європейського Союзу", - сказав він на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Гройсман наголосив, що очікує незмінності позиції Європи в питанні територіальної цілісності та суверенітету України, а також виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

Крім того, прем'єр зазначив, що сподівається, що після парламентських виборів новий склад Верховної Ради залишиться проукраїнським і проєвропейським.

"У Європі змінився політичний ландшафт. У нас наразі новий Європарламент. І це справді новий Європарламент, а не просто нові люди, але також нові ідеї, нові напрями діяльності. Немає причин, щоб бути песимістичними після цих виборів. Я впевнений, що, безумовно, буде більше викликів для всіх нас: і для України, і для друзів України в Європі", - сказав своєю чергою Туск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві розпочався саміт Україна-ЄС: обговорять видачу окупантами паспортів на Донбасі і ситуацію в Азовському морі

На його думку, найважливішим питанням на сьогодні є те, як захистити зусилля, яких уже доклали Україна та Євросоюз до співробітництва та інтеграції.

"Я не маю сумнівів, що глобальний контекст буде складнішим і для України, і для Європи. Нам потрібно бути об'єднаними більше, ніж будь-коли", - констатував Туск.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136273
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Велыке дякую Зедебилам и особенно ЗЕкловану!
 показати весь коментар
 
 
Зеленский поменял политический ландшафт Европы?
Очень влиятельный у нас Президент...)
 показати весь коментар
 
 
Порошенко сделал Украину субъектом международных отношений: с ним считались, его слушали. Власть Зе снова вернула Украину в статус объекта - всем наплевать что там думает и делает Зе; всё решается без его участия.
 показати весь коментар
 
 
Очень забавно, когда профаны делают заявления космических масштабов и космической же глупости...)
 показати весь коментар
 
 
Туск - Гройсману: В Европе изменился политический ландшафт. Будет больше вызовов для Украины, и для ее друзей

Сказал, что дела наши пошли х"рово..
 показати весь коментар
 
 
Схоже що Україні грошей просто так ніхто не дасть.
Та і "весьсвітзнами" значно скоротився...
 показати весь коментар
 
 
Если бы Гройсман был экономистом,он бы так не говорил,только как политик(есть сомнения,что речь его--написали другие, как и "заставили" быть премьером).Да, политически правильно Европе иметь Украину,как буфер от сумасшедшего и непредсказуемого соседа. Но кроме политики есть и сумасшедший интерес к России, со стороны индустриально--финансовых групп,финансовых монстров стран Запада, и с которых кормятся, и подпитываются сами-- меркели,макроны... и т. д. Чем не афоризм народной мудрости--"Друзья то друзья, а табачок врозь"---так-то дяди и тёти.
 показати весь коментар
 
Прочитал несколько раз, вроде бы трезвый и вчера не бухал, но понять что либо не могу. А потом при смотрелся к "нику" и всё понял: "fool": варианты перевода

имя сущ.
дурак
fool, stupid, idiot, goof, mutt, softy

глупец
fool, imbecile, coot, gander, blockhead, dunce

дура
fool
 показати весь коментар
 
и зелені шмарклі долучилися до зміни політичного ландшафту європи, проголосувавши за популіста і клоуна Членограя Ніагарського.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТуск - Гройсману: У Європі змінився політичний ландшафт. Буде більше викликів для України та її друзів
 
 
 
 
 
 вгору