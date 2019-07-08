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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
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 "Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ. ФОТОрепортаж

Під Офісом президента на вулиці Банковій протестують "Об'єднані українські націоналісти".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

На акції перебувають кілька сотень мітингувальників.

Вони вимагають, щоб керівництво держави відреагувало на інформаційну агресію Росії, перекрило кордон з РФ і припинило будь-які відносини з агресором, а також негайно заарештувало "російську агентуру в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": NewsOne скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі погрози"

Також вони вимагають почати антитерористичну операцію в Конституційному Суді і прибрати руки геть від закону про мову.

Керівник штабу "Нацкорпусу" Києва Родіон Кудряшов заявив, що реакція президента на телеміст NewsOne з російським пропагандистським каналом була "дуже млявою".

Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 01
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 02
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 03
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 04
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 05
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 06
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 07
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 08
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 09
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 10
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 11
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 12
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 13
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 14
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 15
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 16
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 17
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 18
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 19
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 20
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 21
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 22
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 23
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 24

Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 25
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 26

Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ 27

Фото: Цензор.НЕТ

Нагадаємо, український телеканал з медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст з каналом Кисельова "через прямі загрози".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136268
 
   
 Топ коментарі
 
Вовчик, Вовик, Вованчик, а ведь это уже второй звоночек.
Скоро и набат услышите, слуги урода.
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Націоналісти вимагають прибрати російську агентуру від президента? Це треба прибрати Слуг народу, які набрали різне сепарське лайно у свої списки?
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Лучше назначить дежурным по палате.
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Только националисты сделают Украину сильной., а не клоуны и популисты.
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Ну слава тобі боже, шо националисти пикетируют ОП с требованіем ареста россійской агентури в Україні и перекритія кордону с РФ! До цього вони пять років вони билися з сепаратістамі на Марсі, де були в відрядженні! І ось вони повернулись! Все перемога гарантована!
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Практично всі націоналісти пойшли через війну на сході спочатку в добробатах, а потім в ЗСУ, нацгвардії, ССО, ВМФ, ВПС!
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И что они не видели кто идет во власть??? Не видели что прет реванш пятой колонны??? Они добросовестно помогали впихнуть прокремлевскую команду, а теперь протестуют??? А до этого где мозги были? Ведь этого можно было избежать.
Но у меня появилось подозрение, что они обеспечивали себя будущей работой, а может даже планировали на протестной волне прийти во власть.
Будем посмотреть дальше...
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А я как сказав? Вели смертельні бої на Марсі, всі пять років, а зараз вернулись а тут... Бойко, Медведчук, Ахметов і далі по списку ЖОПА і ЕС випущени Зе із тюрем, куди їх посадив кумоплокулол пять років назад! І треба знову воювати...
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Як мінімум трьох знайомих на фотках побачив. Працюємо!
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Націоналізм у всьому світі, а особливо в Україні - це завжди прокремлівські провокації, строго синхронізовані з інформаційними диверсіями Кремля. Це організовується з Кремля через агентів впливу у керівництві націоналістичних рухів, зомбуються особи з низьким рівнем інтелекту, проте з підвищеним інстинктом стадності. Задля більшої ефективності інформаційних терактів часто використовуються технологія "подвійних агентів", коли розроблювана операція буцім-то частково направлена проти союзників Кремля і навіть проти самого Кремля. Буцім-то. Бо насправді Кремль просто і легко жертвує пішаків, гарматне м'ясо тощо, щоб нібито "втратити тактично", проте насправді - досягати стратегічної мети. Той самий Донбас - "гаряча точка", яка дозволяє Кремлю, наприклад, дешево і секретно випробовувати зброю. Для багатьох видів зброї це було б важко робити в Сирії, наприклад. Звичайно, Кремлю глибоко плювати, що була, є і буде військова відповідь, що в Росію їдуть і їхатимуть чергові трупи тощо. Кремлю потрібні трупи, адже зброю створюють для того, щоб вбивати, тому трупи - це частина циклу випробувань зброї.
Ліквідація військового конфлікту на Донбасі ламає військово-виробничі плани Кремля, бо припиняється змога випробування зброї. Тобто, припиняється розробка інструментів виживання Росії - адже вона виживає, лише захоплюючи нові території.
Крім того, з припиненням війни на Донбасі російська пропаганда втрачає козирі, адже вона дозовано подає інформацію, звісно ж, не про зажерливість кремлівських мародерів, а саме про "благородную і освободітєльную, но сєкрєтную" війну як про причину низького рівня життя в Росії. Так, вони не називають війну війною. Але сотні передач, репортажів, "утєчєк інформаціі" як би "натякають" громадянам Росії, що війна йде, і "ето так надо в інтєрєсах вєлікой Россії".
Українські квазінаціоналістичні угрупування, рухи, партії тощо можуть в якійсь мірі складатися з "ідеологічно свідомих націоналістів". Але це не має жодного значення, бо ними граючись маніпулюють з Кремля.
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Спочатку кремлівські боти впарювали нам, що Кошулинський
непоганий був би президент, але він непрохідний!!!... А тепер "* Завжди
голосувала за «Свободу», а тепер розчарована і не буду...."!!!... Брудні
гібридно-кацапські технології нашого кровного ворога - Росії!!!

Хто так говорить - або кремлеботи, або меншовартісні
недалекі кацапо-хохли.Вони бояться націоналістів як вогню, бо бандерівці завжди
були, є і будуть смертельною кісткою в горлі любої скаженої собаки-окупанта
України!
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До твоєї агітки треба додати дві стрічки, одну зверху: "Утверждённый текст ультранаципатриотического поста, версия 345-ЫЖ-УА", другу стрічку знизу: "Распространить среди агентов влияния националистических груп. Хайль Путин".
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Та я тільки за. Тільки ви говорите одне, а дієте на радість Кремлю. І самі цього не розумієте, бо вас таких єстєствєнний отбор створив.
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Справжні бандерівці на фронті життя не шкодують за Україну,а Петраоті бендрерівці з міста Бендери Молдавської РСР(де порох дістав перший паспорт)-рахують бабло на закордонних рахунках та спонсують "зраду",бо реваншу до корита хочуть.
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це хто бандрівці?нац жони?вони гітлерівці,це вони зєлю і привели,за бабки,а це все понти для приєжжих
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и шо ты предлагаешь аналитик? организовыват мосты и слушать бред рашистских пропагандонов забыв при этом 13 тыс погибших пацанов? это из за них ты на нациков взъелся? запомни мыслитель - нацики наша движущая сила ! без низ мы бы давно стояли на коленях и сосали у куйла большой и толстый... холоп ты кацапский, вот ты с зелей наманипулюешь чувствуеться...,,
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Предлагаеш "почтить" твоих дедов з НКВД, убивших около 100000 людей, подорвавших Днепрогес, драпая от немцев?
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могу с точность до 90% расказать о чем рашистские пропагандоны будут вещать на телемосту. это - и одиннарот, мышебратья, мыневиноваты, это госдеп, фашисты-бендеры, киевская хунта, путен вас любит и прочая хрень..... так на фига все это - включи телемост на ютубе который называется Андрей Полтава "вата шоу" и наслаждайся визгом алкашни из кацапстана..... разве я не прав? а земляки?
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Опять флешмоб Идите и разгромите канал и приведите в чувство зарвавшихся журношлюшок
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так медведчук еще и интер купил намедни. шо нет реакции националистов?
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Этот безумный, безумный, безумный мир. Сначала привели козла к власти, теперь выясняют с ним отношения. С козлом, в смысле. Это нечто...Вот интересно, как этот период будет описан в учебниках истории, и что об этом подумают детки из будущего.
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Кина не будет. Можно расходиться.

Телемост отменили, а так Медведчук никому (включая националистов) не мешает.
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Патриоты правы. Я тоже считаю что должен остаться только канал Порошенко.
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А, поле, поле, поле чудес...в стране Дураков！(х/ф Буратино)😃😃😃😃😃😃😃😃😃
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А вот сейчас до меня дошло почему нацжоны выперли пороха и привели к власти кремлядей (в числе прочих борцунов против "барыги"). Они себе обеспечивали работу на будущее!
Вот против чего бы они выступали, если бы порох остался?
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выперли пороха, бо Петраоти з путанами продовжують рахувати бабло від торгівлі "на крові" в офшорах в той час,коли цю кров проливають українські патріоти на фронті.
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Я про фотки....Так это же мечта любого ВОЕНКОМА！Никто не ховается, все построены и даже в форме！😀😀😀😀
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ПыСы. Срочно всех запустить во внутрь и оформить повестки под роспись！😀😀😀😀😀
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А кто будет бороться с врагами народа? Пушкин?
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Военкомы от подобных тусовок как коты от собак - забиваются под лавки... Не ровен час, еще заставят буйны молодцы вместе собой шагать на передовую, подальше от его теплого кресла...
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надо применять по нацжонам пистолет макарова..........табельный зачем такая армия и полиция которая всякий скот боится даже на улице остановить...
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Ці найпетраотичі пeтрaоти прагнуть реваншу до корита і аж ніяк не на війну з москалями-ми це зрозуміли,бо пять років війни-жодний з найпетраотичних петраотів АП,КМ,ВР не загинув на фронті.
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ультра маргиналов таких в наколках на кадыке даже бабы не ждут это пшик пустое место уверен не будут платить одевать завтра этот планктон и забудет где был...малолетки
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Київ весь вже з вас сміється-розвели показуху петраотизму у офісу Зеленського замість палацу петрашенка!
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Я не понимаю почему Коломойский не отзовет етих бешенных собак. Дайте Зеле помириться с Россией.........
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З агресором має говорити зброя,а не петраоти проплаченими мітингами.
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Они требуют, чтобы руководство государства ...., перекрыло границы с РФ и прекратило любых отношения с агрессором, а также немедленного ареста "российской агентуры в Украине".
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А где были эти же националисты в течении прошедших 5 лет с этими требованиями?
Ведь все это существовало при Пете!!!
1. Границы не были перекрыты. Безвиз не введен
2. С агрессором шла торговля причем с нарастающим товарооборотом, а сам петя имел фабрику Рошен в Липецке. И не закрыл ее, а ее закрыли российские власти по уголовному делу в связи с кражей в особо крупном размере при строительстве фабрики
3. "российская агентура" чувствовала себя как дома. Имела телеканалы, которые петя и не думал закрывать; имеет свои партии. На своих съездах и телемостах открыто высказывали пророссийские взгляды. Мертветчук свободно летал в москву, в то время, когда все - через Беларусь.
Последний его полет с Бойко на согласоваание цены наа газ петя вообще не заметил.
А тот же Бойко за свои вышки "Бойко" вообще не понес никакого наказания.
Источник: https://censor.net.ua/n3136268
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===Буквально несколько дней назад подозреваемый Порошенко назвал украинцев **********, которые должны идти умирать на войну.
Пьяный олигарх Порошенко шокировал людей своей «образованностью» и своей циничной наглостью.
Будучи в пьяном угаре, Порошенко со сцены прямо называет граждан Украины «**********» и публично призывает своих боевиков бить людей.
Люди отмечают, что олигарх слетел с катушек и сейчас он представляет крайнюю опасность для общества.===
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У Педро улетела крыша , оно сходит с ума ! Недаром 95 % людей считают его ********* !
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Порошенковский Кривой и Медведчуковские каналы играют на одну руку. Вчера интервью Грановского на Кривом, сегодня - на Зике. На Зике порошенковская типа журнализдка Литвиненко
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та ну нах проплотку получили и вышли..нах тягныбоковскую проститутку и банды ватных нацжон и ,илецкий шестерка...а сколmко премия за наколку на кадыке и ручку у сердца--не задрала эта показуха???????
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гітлєр капут підараси,гітлєр(дєдушка адік)повашому таке ж саме фуйло як і сталін
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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