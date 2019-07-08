 "Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
На акції перебувають кілька сотень мітингувальників.
Вони вимагають, щоб керівництво держави відреагувало на інформаційну агресію Росії, перекрило кордон з РФ і припинило будь-які відносини з агресором, а також негайно заарештувало "російську агентуру в Україні".
Також вони вимагають почати антитерористичну операцію в Конституційному Суді і прибрати руки геть від закону про мову.
Керівник штабу "Нацкорпусу" Києва Родіон Кудряшов заявив, що реакція президента на телеміст NewsOne з російським пропагандистським каналом була "дуже млявою".
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
Фото: Цензор.НЕТ
Нагадаємо, український телеканал з медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Пізніше телеканал скасував телеміст з каналом Кисельова "через прямі загрози".
Но у меня появилось подозрение, что они обеспечивали себя будущей работой, а может даже планировали на протестной волне прийти во власть.
Будем посмотреть дальше...
Ліквідація військового конфлікту на Донбасі ламає військово-виробничі плани Кремля, бо припиняється змога випробування зброї. Тобто, припиняється розробка інструментів виживання Росії - адже вона виживає, лише захоплюючи нові території.
Крім того, з припиненням війни на Донбасі російська пропаганда втрачає козирі, адже вона дозовано подає інформацію, звісно ж, не про зажерливість кремлівських мародерів, а саме про "благородную і освободітєльную, но сєкрєтную" війну як про причину низького рівня життя в Росії. Так, вони не називають війну війною. Але сотні передач, репортажів, "утєчєк інформаціі" як би "натякають" громадянам Росії, що війна йде, і "ето так надо в інтєрєсах вєлікой Россії".
Українські квазінаціоналістичні угрупування, рухи, партії тощо можуть в якійсь мірі складатися з "ідеологічно свідомих націоналістів". Але це не має жодного значення, бо ними граючись маніпулюють з Кремля.
непоганий був би президент, але він непрохідний!!!... А тепер "* Завжди
голосувала за «Свободу», а тепер розчарована і не буду...."!!!... Брудні
гібридно-кацапські технології нашого кровного ворога - Росії!!!
Хто так говорить - або кремлеботи, або меншовартісні
недалекі кацапо-хохли.Вони бояться націоналістів як вогню, бо бандерівці завжди
були, є і будуть смертельною кісткою в горлі любої скаженої собаки-окупанта
України!
Телемост отменили, а так Медведчук никому (включая националистов) не мешает.
Вот против чего бы они выступали, если бы порох остался?
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А где были эти же националисты в течении прошедших 5 лет с этими требованиями?
Ведь все это существовало при Пете!!!
1. Границы не были перекрыты. Безвиз не введен
2. С агрессором шла торговля причем с нарастающим товарооборотом, а сам петя имел фабрику Рошен в Липецке. И не закрыл ее, а ее закрыли российские власти по уголовному делу в связи с кражей в особо крупном размере при строительстве фабрики
3. "российская агентура" чувствовала себя как дома. Имела телеканалы, которые петя и не думал закрывать; имеет свои партии. На своих съездах и телемостах открыто высказывали пророссийские взгляды. Мертветчук свободно летал в москву, в то время, когда все - через Беларусь.
Последний его полет с Бойко на согласоваание цены наа газ петя вообще не заметил.
А тот же Бойко за свои вышки "Бойко" вообще не понес никакого наказания.
Источник: https://censor.net.ua/n3136268
Пьяный олигарх Порошенко шокировал людей своей «образованностью» и своей циничной наглостью.
Будучи в пьяном угаре, Порошенко со сцены прямо называет граждан Украины «**********» и публично призывает своих боевиков бить людей.
Люди отмечают, что олигарх слетел с катушек и сейчас он представляет крайнюю опасность для общества.===