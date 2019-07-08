 ГПУ відкрила провадження щодо підготовки NewsOne телемосту з РФ. Причетних викликано на допит, готується подання про арешт активів, - Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.
У зв‘язку з намірами телеканалу "Ньюз-Ван" провести спільний телеміст з російським підсанкційним каналом ГПУ зареєструвала сьогодні провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України.
"Причетні - від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс, - викликані на допит. Готується подання до суду про арешт активів", - написав він.
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
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