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 Політика України
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Все про:Луценко (2489) телеміст (1)

 ГПУ відкрила провадження щодо підготовки NewsOne телемосту з РФ. Причетних викликано на допит, готується подання про арешт активів, - Луценко

Генпрокуратура України зареєструвала провадження про замах на вчинення державної зради через підготовку телеканалом NewsOne телемосту з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

У зв‘язку з намірами телеканалу "Ньюз-Ван" провести спільний телеміст з російським підсанкційним каналом ГПУ зареєструвала сьогодні провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України.

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"Причетні - від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс, - викликані на допит. Готується подання до суду про арешт активів", - написав він.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

ГПУ відкрила провадження щодо підготовки NewsOne телемосту з РФ. Причетних викликано на допит, готується подання про арешт активів, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136267
 
   
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Югик по кличке Пидозра. Занялся своим привычным делом и ждет заноса денег ГПУ открыла производство по подготовке NewsOne телемоста с РФ. Причастные вызваны на допрос, готовится представление об аресте активов, - Луценко - Цензор.НЕТ 5812
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давайте вже робіть з ними те, що треба. бо шикарно самі ідуть вам у руки.
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Хоть какая-то польза от преждевременных выборов.. Вообще, медведчук поторопился. Забадяжил бы он эту тему после 21 июля - прокатило бы.. ГПУ открыла производство по подготовке NewsOne телемоста с РФ. Причастные вызваны на допрос, готовится представление об аресте активов, - Луценко - Цензор.НЕТ 3435
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Медведчук гадит на ватной грядке ЗЕБЕни, за что и поплатился
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Порохоботи по п'ять раз на годину методички міняють))
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Супермаркет по продаже уголовных дел ГПУ и его менеджер Луценко реально хочет закрыть канал Мертвечук 1 ТВ ??? А остальные?
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...готовится представление об аресте активов...

Не понимаешь по-хорошему - будем бить тебя рублём. (с) Мы из джаза
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Воно то добре, коли трусять юридичну особу, однак більше доходить, коли згорів власний будинок. А натовчена пика залишає незабутні спогади і автоматично включає запобіжник від дурниць.
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Чистый пиар, не более. Обвинения по указанной статье рассыпятся в первый же день суда. Просто Юра выслуживается, подхалим хренов.
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Веселей шевелитесь, сначала арестуйте, а потом будете думать.
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Мабуть особисто Югік розпочав провадження... Якщо так, то ним можна буде лише підтертися.
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жаль что не с кого депутатскую неприкосновенность снять, а то бы проГуратура ещё больше за сотрясание воздуха бабла бы рубанула
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Всю медиагруппу накрыть,одним махом,а то охренели от безнаказанности е этии ЗАЖОПники.Лучше пусть это сделает власть,чем толпа.
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если бы это был не юГик, то можно было бы ждать какого-нибудь позитивного для Украины результата. а так...маємо те, що маємо.
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Та дело ж не только в нём. Есть ещё самый гуманный суд..
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Кум протів кума)) І тільки главний кудрявий кумовод остався в прольоті))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГПУ відкрила провадження щодо підготовки NewsOne телемосту з РФ. Причетних викликано на допит, готується подання про арешт активів, - Луценко
 
 
 
 
 
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