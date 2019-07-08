 Цемах - співучасник убивства 4 поранених воїнів 30-ї ОМБр, яких не врятували, а добили на місці бою, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у своєму блозі.

"Володимир Цемах - співучасник убивства чотирьох українських воїнів 30-ї механізованої бригади. Захоплений агентами СБУ і вивезений на суд до Києва підполковник окупаційних військ на Донбасі Володимир Цемах, мусить відповідати не лише за участь в операції ЗС РФ зі знищення "Боїнга", а й за вбивство українських воїнів. У відеоінтерв'ю, яке він дав у 2015-му році, Цемах - позивний "Борисович" - розповідає, як його підрозділ брав участь у бою на 43-му блокпості під Сніжним 6 серпня 2014-го року", - повідомив журналіст.

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"Того дня загін найманців під командуванням Цемаха відкрив вогонь по колоні 30-ї механізованої бригади із 23-мм установки ЗУ-23. Цемах два роки воював в Афганістані, воював у Слов'янську і під Сніжним з травня 2014-го, а бійці 30-ї бригади, які тим ранком у колоні виїхали на 43-й блокпост, на той момент досвіду не мали, лише тиждень тому вони зайшли в сектор "Д", і про те, що ворог підготувався до бою, інформації в них не було. Для них усіх це був перший вогневий контакт. Після короткої перестрілки наші відступили. На місці бою залишилося, на жаль, четверо наших бійців - ще живих, їх під обстрілом не забрали... Сержант Володимир Степанюк о 10.30 зателефонував своєму другові Олександру Яскулі, сказав, що він поранений, а поруч на дорозі лежить поранений Юрій Чечет, і він збирається йому допомогти. Але о 13.46 з телефону Володимира пролунав дзвінок його мамі Надії Василівні і незнайомий грубий голос сказав: "Ваш син загинув. Не лізьте до нас. Це "ДНР", - нагадав головний редактор Цензор.НЕТ.

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"Поранених Степанюка та Чечета бойовики Цемаха не врятували, а добили на місці бою. Тіла чотирьох українських героїв знайшли і вивезли волонтери місії "Евакуація-200", останки були понівечені. Ми не забудемо вашу пам'ять. І ми не маємо права прощати й амністувати ваших убивць", - резюмував Бутусов.

6 серпня 2014 року під вогнем банди Цемаха, який зараз перебуває в руках СБУ, загинули:

Іван Ломачук - 23 роки, із села Піски Житомирської області.





Сергій Пивоварчук - 29 років, із села Тернівка Житомирської області.

Володимир Степанюк - 40 років, із села Токарів Житомирської області.

Юрій Чечет - 42 роки, із села Гульськ Житомирської області, у нього сім'я - залишилася дружина Ніна, двоє синів - Ярослав та Олександр.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.