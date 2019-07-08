 Цемах - співучасник убивства 4 поранених воїнів 30-ї ОМБр, яких не врятували, а добили на місці бою, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у своєму блозі.
"Володимир Цемах - співучасник убивства чотирьох українських воїнів 30-ї механізованої бригади. Захоплений агентами СБУ і вивезений на суд до Києва підполковник окупаційних військ на Донбасі Володимир Цемах, мусить відповідати не лише за участь в операції ЗС РФ зі знищення "Боїнга", а й за вбивство українських воїнів. У відеоінтерв'ю, яке він дав у 2015-му році, Цемах - позивний "Борисович" - розповідає, як його підрозділ брав участь у бою на 43-му блокпості під Сніжним 6 серпня 2014-го року", - повідомив журналіст.
"Того дня загін найманців під командуванням Цемаха відкрив вогонь по колоні 30-ї механізованої бригади із 23-мм установки ЗУ-23. Цемах два роки воював в Афганістані, воював у Слов'янську і під Сніжним з травня 2014-го, а бійці 30-ї бригади, які тим ранком у колоні виїхали на 43-й блокпост, на той момент досвіду не мали, лише тиждень тому вони зайшли в сектор "Д", і про те, що ворог підготувався до бою, інформації в них не було. Для них усіх це був перший вогневий контакт. Після короткої перестрілки наші відступили. На місці бою залишилося, на жаль, четверо наших бійців - ще живих, їх під обстрілом не забрали... Сержант Володимир Степанюк о 10.30 зателефонував своєму другові Олександру Яскулі, сказав, що він поранений, а поруч на дорозі лежить поранений Юрій Чечет, і він збирається йому допомогти. Але о 13.46 з телефону Володимира пролунав дзвінок його мамі Надії Василівні і незнайомий грубий голос сказав: "Ваш син загинув. Не лізьте до нас. Це "ДНР", - нагадав головний редактор Цензор.НЕТ.
"Поранених Степанюка та Чечета бойовики Цемаха не врятували, а добили на місці бою. Тіла чотирьох українських героїв знайшли і вивезли волонтери місії "Евакуація-200", останки були понівечені. Ми не забудемо вашу пам'ять. І ми не маємо права прощати й амністувати ваших убивць", - резюмував Бутусов.
6 серпня 2014 року під вогнем банди Цемаха, який зараз перебуває в руках СБУ, загинули:
Іван Ломачук - 23 роки, із села Піски Житомирської області.
Сергій Пивоварчук - 29 років, із села Тернівка Житомирської області.
Володимир Степанюк - 40 років, із села Токарів Житомирської області.
Юрій Чечет - 42 роки, із села Гульськ Житомирської області, у нього сім'я - залишилася дружина Ніна, двоє синів - Ярослав та Олександр.
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
А найперше треба вбити суддів Конституційного суду, які дозволили сплюндрувати Конституцію Зеленим падлом.
Треба організувати фонд на збирання грошей на повішення хоча би одного судді Конституційного суду на Хрещатику. Поки хоч один суддя не буде висіти на Хрещатику - не буде жодної судової реформи.