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 Цемах - співучасник убивства 4 поранених воїнів 30-ї ОМБр, яких не врятували, а добили на місці бою, - Бутусов. ФОТОрепортаж

"Підполковник" російсько-окупаційних військ на Донбасі Володимир Цемах, якого українські спецслужби захопили на окупованій території, співучасник убивства українських воїнів 30-ї бригади.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у своєму блозі.

"Володимир Цемах - співучасник убивства чотирьох українських воїнів 30-ї механізованої бригади. Захоплений агентами СБУ і вивезений на суд до Києва підполковник окупаційних військ на Донбасі Володимир Цемах, мусить відповідати не лише за участь в операції ЗС РФ зі знищення "Боїнга", а й за вбивство українських воїнів. У відеоінтерв'ю, яке він дав у 2015-му році, Цемах - позивний "Борисович" - розповідає, як його підрозділ брав участь у бою на 43-му блокпості під Сніжним 6 серпня 2014-го року", - повідомив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах. ВIДЕО

"Того дня загін найманців під командуванням Цемаха відкрив вогонь по колоні 30-ї механізованої бригади із 23-мм установки ЗУ-23. Цемах два роки воював в Афганістані, воював у Слов'янську і під Сніжним з травня 2014-го, а бійці 30-ї бригади, які тим ранком у колоні виїхали на 43-й блокпост, на той момент досвіду не мали, лише тиждень тому вони зайшли в сектор "Д", і про те, що ворог підготувався до бою, інформації в них не було. Для них усіх це був перший вогневий контакт. Після короткої перестрілки наші відступили. На місці бою залишилося, на жаль, четверо наших бійців - ще живих, їх під обстрілом не забрали... Сержант Володимир Степанюк о 10.30 зателефонував своєму другові Олександру Яскулі, сказав, що він поранений, а поруч на дорозі лежить поранений Юрій Чечет, і він збирається йому допомогти. Але о 13.46 з телефону Володимира пролунав дзвінок його мамі Надії Василівні і незнайомий грубий голос сказав: "Ваш син загинув. Не лізьте до нас. Це "ДНР", - нагадав головний редактор Цензор.НЕТ.

Також читайте: Донька ексначальника ППО терористів Цемаха розповіла про його "викрадення"

"Поранених Степанюка та Чечета бойовики Цемаха не врятували, а добили на місці бою. Тіла чотирьох українських героїв знайшли і вивезли волонтери місії "Евакуація-200", останки були понівечені. Ми не забудемо вашу пам'ять. І ми не маємо права прощати й амністувати ваших убивць", - резюмував Бутусов.

6 серпня 2014 року під вогнем банди Цемаха, який зараз перебуває в руках СБУ, загинули:

Іван Ломачук - 23 роки, із села Піски Житомирської області.

 Цемах - співучасник убивства 4 поранених воїнів 30-ї ОМБр, яких не врятували, а добили на місці бою, - Бутусов 01

Сергій Пивоварчук - 29 років, із села Тернівка Житомирської області.

Цемах - співучасник убивства 4 поранених воїнів 30-ї ОМБр, яких не врятували, а добили на місці бою, - Бутусов 02

Володимир Степанюк - 40 років, із села Токарів Житомирської області.

Цемах - співучасник убивства 4 поранених воїнів 30-ї ОМБр, яких не врятували, а добили на місці бою, - Бутусов 03

Юрій Чечет - 42 роки, із села Гульськ Житомирської області, у нього сім'я - залишилася дружина Ніна, двоє синів - Ярослав та Олександр.

Цемах - співучасник убивства 4 поранених воїнів 30-ї ОМБр, яких не врятували, а добили на місці бою, - Бутусов 04

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136264
 
 
 Топ коментарі
 
Царство Небесное! Посмотрите на лица этих парней, желающие "ПАГАВАРИТЬ" на секелевских телемостах!!!!
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А вот теперь сволочь влипла конкретно. Боинг - то труднодоказуемо, а здесь получит на всю катушку. Поэтому, думаю, и про Боинг расскажет все, что знает, чтобы участь свою облегчить. Надеюсь, следаки смогут сволоту правильно дожать.
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Царство Небесное! Посмотрите на лица этих парней, желающие "ПАГАВАРИТЬ" на секелевских телемостах!!!!
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А вбив їх ось цей «сдєланний в ссср, борєц с бєндєровцамі»:
Цемах - співучасник убивства 4 поранених воїнів 30-ї ОМБр, яких не врятували, а добили на місці бою, - Бутусов - Цензор.НЕТ 654
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Это шо у него на лобе, кровоизлеяние мозга👹
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а по выходу его прямо на воротах и шлепнут такие не живут и догадайтесь кто шлепнет то....
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Будет или обмен или пожизненное( но долго не протянет)
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Обмін можливий, але тільки на Путіна. Можна заналогічною гулею на лобі
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вот это и плохо..мне намного больнее за наших хлопцев, чем за две сотни голландцев и малазийцев..
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смерть - слишком маленькое наказание за такое преступление.
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это быстро. сначала четвертовать обычным тупым ножом а потом еще трепыхающийся цемент медленно сжечь.
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только показательная смертная казнь на площади!
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А вот теперь сволочь влипла конкретно. Боинг - то труднодоказуемо, а здесь получит на всю катушку. Поэтому, думаю, и про Боинг расскажет все, что знает, чтобы участь свою облегчить. Надеюсь, следаки смогут сволоту правильно дожать.
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Откуда вы информацию берете? Чикатило был расстрелян. А в Украине 1,5 тыс пожизненно осужденных зэков.
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Да прям. Чикатило расстреляли. А пожизненное в Украине вполне дают. Смотрите статистику. За умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах.
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гуманойд и без "боинга" на вышак заработал..
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Смотрю на фото и читаю:из села,из села...а где из города?
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Приедь в Житомир, Бердичев, Новоград и увидишь на военном или обычном кладбище городских. Хотя частично ты прав, в селах работы совсем нет, вот и шли служить.
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Шли или как обычно:с села отправили,потому что на лапу нечего было дать?
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Брали всіх, але з села хлопці в пріоритеті, надійніші, хороші виконавці, добрі люди.
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тварь тупая, причём тут работы нет? это не добробаты, а ребята из первых волн мобилизации!
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Это - военное преступление и должна быть соответствующая статья - пожизненное. Домой, в "росию", после допросов в СБУ он вряд ли согласится вернуться, даже если предложат обмен
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..пожизненое рабство на строительстве украинских дорог!..с подьёмом и отбоем под гимн Украины Цемах - соучастник убийства 4 раненых воинов 30-й ОМБр, которых не спасли, а добили на месте боя, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7102
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От якби ще й наш самий "гуманний" суд в світі засудив би його до довічного ув"язнення,а то буде як зі штепою...
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Скоро продажный окружной суд Киева его выпустит.
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Если кто-то из суде рискнет это сделать, то сам ответит, только уже за пределами самого гуманного печерского суда.
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И не мечтай свинособака, на кусочки мелкие нашинкуем вашу падаль
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Десь чув, що "цемах" на івриті означає рослина. Ця вражина і є отруйною рослино, що підлягає знищенню.
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Так выдайте эту мразь родителям убитым им наших ребят и не только им. Родителям и родственникам всех наших защитников погибщих от вот таких полудурков и гнид.
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Как бы не хотелось порезать эту гниду на куски, Украина должна выжать максимум из него для того, чтобы ткнуть носом Европу в то, что им плевать на убийство европейских детей русскими и что они хотят дружить и торговать с теми, у кого руки в крови. Для Украины это гораздо важнее, чтобы смерти наших ребят в бою не стали напрасными.
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Снять с него все показания, задокументировать их, а потом его самого не в суд, а направить в 30-ю бригаду "на перевоспитание". Аминь!
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такие вещи нужно поручать профессионалам. в бригаде для цемента все быстро закончится.
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да и родственников погибших пригласить туда, пусть им в глаза посмотрит.
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АФГАНСКОГО УБЛЮДКА НУЖНО БЫЛО ПОВЕСИТЬ ЕЩЕ ПРИ СССР, А НЕ ДЕЛАТЬ ИЗ НЕГО ХЕРОЯ- ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА!
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жители дамбасса отмороженые на всю голову люди .закаленные на зонах пришли в семьи в общество и мы получили донбасс по-понятиям ...не вижу логики нормальных людей в Украине налаживать какието отношения с дыныры ...забор колючка и турели с ночным прицелом и все
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П"ять років про це пишу,не чують....Знаю Донбас,виросла там,хоча і прикро,але з тим заповідником совка без ізоляції і дезінфекції робити нема чого.
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хороший стимул, шоб он пожил только 1 день после суда..
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Поки не почнуть вбивати суддів, справедливого суду не буде.
А найперше треба вбити суддів Конституційного суду, які дозволили сплюндрувати Конституцію Зеленим падлом.
Треба організувати фонд на збирання грошей на повішення хоча би одного судді Конституційного суду на Хрещатику. Поки хоч один суддя не буде висіти на Хрещатику - не буде жодної судової реформи.
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Це па*ло заслуговує найстрашнішого середньовічного катування..., а після цього, зарити десь на сміттєзвалищі щоб і сліду від цієї потвори не залишилось...
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никакой офицер и военный нормальный не будет ни кого добивать...рашка это террористы..наслали всякий зброд отморозков и это 21 век..даже в сталинграде было перемирие...а это гамно
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦемах - співучасник убивства 4 поранених воїнів 30-ї ОМБр, яких не врятували, а добили на місці бою, - Бутусов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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