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 Захист Мангера оскаржив вирок убивцям Гандзюк: "Занадто м'який"

Захист голови Херсонської облради Владислава Мангера оскаржив вирок 5 колишнім учасникам АТО, засудженим за вбивство виконувача обов'язків керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це "Українським Новинам" сказав адвокат глави облради Дмитро Ільченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми подали апеляцію минулої п'ятниці 5 липня... Ми вважаємо, що вирок занадто м'який", - заявив він.

Крім того, захист Мангера подав апеляційну скаргу, оскільки вважає незаконним те, що у вироку зазначено, що нібито правоохоронцями встановлено замовника вбивства активістки.

Також захист вважає, що родичі вбитої, в тому числі батько, не мали права укладати угоду з обвинуваченими про визнання провини.

При цьому Ільченко зазначив, що апеляцію на вирок подав не тільки захист Мангера, але й деякі інші учасники процесу.

Якщо б апеляція не була подана, то вирок у справі Гандзюк набув би чинності 7 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ зобов'язана надати Мангеру результати негласних слідчих дій, - суд

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136256
 
 
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Це тиск замовника вбивства на виконавців, які уклали угоду зі слідством! Це підтверджує той факт що Мангер реальний замовник вбивства Катерини Гандзюк і має бути арештований та засуджений на довічне ув'язнення!
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Ти взагалі розумієш, що пишеш?)

Тобто "організатор" топить виконавців?)

Якась дуже хитра схема.... Підкажи мені який сенс "організатору" топити своїх посіпак?
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Кого топят? Они по сознанке получили легкий срок и дело закрыто, Мангеру (если он заказчик) вообще не выгодно чтобы дело снова было открытым.
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