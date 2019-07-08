 Важливо, щоб під час саміту Україна-ЄС було вирішено питання пакету Азовських санкцій, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері написав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
"Важливо, щоб під час саміту Україна-ЄС було вирішено питання Азовського пакету санкцій. РФ не виконала рішення Міжнародного арбітражу в Гамбурзі, не звільнила наших моряків та кораблі, і важливо, щоб Азовський пакет санкцій у випадку невиконання РФ цих вимог був застосований", - написав він.
Важливо, щоб під час Саміту Україна-ЄС було вирішено питання Азовського пакету санкцій. РФ не виконала рішення Міжнародного арбітражу у Гамбурзі, не звільнила наших моряків та кораблі, і важливо, щоб азовський пакет санкцій у випадку невиконання РФ цих вимог був застосований. pic.twitter.com/TiVI6MXcmr— Петро Порошенко (@poroshenko) July 8, 2019
Я президент України. Ось моя булава, я нею граю на роялє, показать можу, кхме, так. ааа ну ладна. Мені не подобається шо я не отримав більшість в Раді сьомого скликання, тому я її роспускаю і оголошую позачергові вибори. Тобто так, я олег ляшко, а нє я зеленскій, гигиги
Утихомирь лучше Свына....
Как то так банально получилось, но это факт.
Больше всего сторонников вступления Украины в НАТО среди избирателей "Европейской солидарности" и "Голоса" - опрос
По данным исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, за вступление Украины в НАТО выступают 80% сторонников "Европейской солидарности", 75% - "Голоса" и только по 47% - "Слуги народа" и "Батьківщини".
А после последних историй с рыгами и украинофобами в списке Слуги - ну-ну
или по твоему Зеленский должен всех заставлять голосовать за Педю?
и это при том, шо Педя и вы порохоботы, выливаете на него каждый день помои
а вот я тебе могу обьснить почему у Пaрашенко никакой рейтинг и настолько повысился у рыгоАналов
потому шо геноцид пенсионеров не мог не сказаться, например: у меня пенсия было $174, а при власти Парашенко $72, и тарифы при рыгоАналах были в 8 раз!!! ниже
но, не все пенсионеры так думают, я например: уверен в том, шо назад пути - нет, единственный кто спасет Украину и выведет ее на цивилизованный путь это Саакашвили!!!
в то же время уверен многие пенсионеры помнят какая у них была жизнь при рыгах, потому у них такой высокий рейтинг
то есть причина этого геноцид пенсионеров властью Парашенко.
https://www.youtube.com/watch?v=kaPR8zJRoco
Аналітика та графіки кажуть про єдине - Україна потрапила в кризу, якої не було з далекого 1994 року.
"В Україні ситуація - найгірша в світі"...
"Третина промисловості України зникла!"
"Ми увійшли у надзвичайно серйозну та глибоку кризу"...
"-14% ВВП за листопад 2008 року - ось реальна база нашого відліку, нашого стану економіки"...
"Прогноз, на якому наполягав Мінфін раніше, -5% ВВП за 2009 рік, зараз уже є занадто оптимістичним. Таких темпів досягнути неможливо"...
"Все більше життєво необхідних систем України балансують на грані можливого"...
"З чого платити пенсії, звідки візьмуться кошти на зарплати бюджетникам з місцевих бюджетів?"
"Країнам з такими проблемами дефіциту бюджету та обсягом позик грошей не позичають"...
"Без джерел фінансування залишаються: енергоносії та комунальні платежі у всіх бюджетних сферах, медикаменти, харчування, обслуговування боргу (а це зрозуміла загроза), наука та інше"...
"Це параліч інститутів влади"...
Кстати бюджет 2009 года был выполнен правительством Бабы Юли только на 20%. Это был результат популизма и ручного управления экономикой. На популизм типа "юлькиной тысячи" и на устранение катастрофы в экономике были спалены крупнейшие кредиты МВФ за все время независимости, взятые именно Тимошенко.
ТВОЙ ПЕДЯ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ
ПОСЛЕ 5 лет КРЫШЕВАНИЯ: КОРРУПЦИИ, КОНТРАБАНДЫ, ПРЕФЕРЕНЦИЙ ОЛИГАРХАМ РОТТЕРДАМ+ ФРАНКФУРТ+ ОБЛЭНЕРГО, ОБЛГАЗЫ................................
В РЕЗУЛЬТАТЕ УКРАИНА ОКАЗАЛАСЬ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В ЕВРОПЕ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ
ЛЮДИ ВЫНУЖДЕНЫ БРОСАТЬ СВОИ СЕМЬИ ЕХАТЬ НА ЗАРАБОТКИ ЗА ГРАНИЦУ.........
который уже получил ее на президентских, а теперь получит еще и на парламентских!!!
ТОЛЬКО ЗАКОНСЕРВИРОВАЛ ЛИПЕЦКУЮ ФАБРИКУ и ЛЮБОЙ МОМЕНТ ОНА МОЖЕТ ВОЗОБНОВИТЬ СВОЮ РАБОТУ
И СДЕЛАЛ ОН ЭТО ПОСЛЕ 2 лет!!! РАБОТЫ В ТЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАТИЛ В БЮДЖЕТ РАСЕИ МНОГОМИЛЛИОННЫЕ НАЛОГИ КОТОРЫЕ ШЛИ НА ИХ АРМИЮ
ПАРАШЕНКО УВЕЛИЧИЛ СВОЮ ПРИБЫЛЬ В 82 раза ЭТО ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЕСТЬ и ФОТО ДОКУМЕНТА В СЕТИ
КУЗНЮ на РЫБАЛЬСКОМ ПРОДАЛ ТОЛЬКО СЕЙЧАС пОСЛЕ ТОГО КАК ПОЛУЧИЛ ОТ НЕЕ ОГРОМНУЮ ПРИБЫЛЬ, ПРОДАВАЯ ВСУ ФУФЛО, ЕЩЕ и ПО ЗАВЫШЕННЫМ ЦЕНАМ
КРЫШЕВАЛ КОНТРАБАНДУ СЕЙЧАС НАЧАЛИ РАССЛЕДОВАНИЕ .................................
А ЕЩЕ МЫ НАВЕРНЯКА ОЧЕНЬ МНОГО ЧЕГО УЗНАЕМ ШО ТВОРИЛ ЭТИ 5 лет МАРОДЕР ПРАРАШЕНКО со СВОЕЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛОЙ.
1. Ахметов 2013 - 15.4 млрд. USD, Ахметов 2019 - 6.0.млрд. USD;
2. Пинчук 2013 - 3.8 млрд. USD, Пинчук 2019 - 1.4 млрд. USD;
3. Коломойский 2013 - 2.4 млрд. USD, Коломойский 2019 - 1.1 млрд. USD;
4. Новинский 2013 - 1.9 млрд. USD, Новинский 2019 - 1.0 млрд. USD;
5. Боголюбов 2013 - 1.7 млрд. USD, Боголюбов 2019 - 1.2 млрд. USD;
6. Косюк 2013 - 1.6 млрд. USD, Косюк 2019 - 1.4 млрд. USD;
7. Порощенко 2013 - 1.6 млрд. USD, Порошенко 2019 - 0.5 млрд. USD;
А что самое интересное, что часть своих доходов он увеличил на том, что дает свои личные деньги своей стране во время войны под проценты. Ростовщичество президента во время войны, разрухи и практически почти голода - это преступление.
Есть абсолютный конфликт интересов между президентом, который имеет все полномочия и назначает руководителя Национального банка, а также тем, что он своему государству дает деньги под проценты.
Я обратилась к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции с официальным заявлением о конфликте интересов", - сказала Тимошенко.
Больше читайте тут:
https://gordonua.com/news/politics/timoshenko-zajavila-chto-za-god-dohod-poroshenko-uvelichilsja-v-82-raza-713179.html
https://censor.net.ua/news/3116747/es_obnarodoval_imena_vosmi_rossiyan_protiv_kotoryh_vvel_sanktsii_za_agressiyu_v_kerchenskom_prolive
Позже заговорили о необходимости санкций за невыполнение решения международного трибунала.
Но об этом нужно постоянно напоминать. И, в первую очередь, это должно делать руководство Украины, а не молчать в тряпочку.
"На РФ могут наложить любые санкции за отказ освободить украинских моряков, - адвокат Новиков."
"Никто не знает, какие будут последствия, потому что это беспрецедентная история.
Ни одна страна раньше не решалась нарушать решение суда и для РФ это не очень хорошие обстоятельства, потому что этот суд - относительно молодой орган, потому как и сам суд, так и страны, которые заинтересованы в реализации морского права, могут решить, что это очень удачный случай для того, чтобы преподать урок другим. Тем, кто в будущем попытается уклониться от такого решения", - отметил адвокат.
Источник: https://censor.net.ua/n3134216
Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.
Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам
спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли
до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися,
доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський
🤣
Поведение Порошенко и всей его армии порохоботов после проигрыша на президентских выборах очень хорошо описывается моделью умирания, которую американский психолог Элизабет Кюблер-Росс изложила ровно 50 лет назад.
https://is.gd/Ok1DKc
🤔
А про этот договор забыл
https://ru.krymr.com/a/news/27363187.html
Интересно - кто был наказан и как?