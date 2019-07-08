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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Порошенко (9363) саміт (223) Європейська Солідарність (50)

 Важливо, щоб під час саміту Україна-ЄС було вирішено питання пакету Азовських санкцій, - Порошенко

Під час саміту Україна-Європейський Союз має бути вирішено питання Азовського пакету санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері написав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Важливо, щоб під час саміту Україна-ЄС було вирішено питання Азовського пакету санкцій. РФ не виконала рішення Міжнародного арбітражу в Гамбурзі, не звільнила наших моряків та кораблі, і важливо, щоб Азовський пакет санкцій у випадку невиконання РФ цих вимог був застосований", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті Україна-ЄС буде підписано 5 документів про співпрацю, - постпред Точицький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136254
 
   
 Топ коментарі
 
Фантомные боли продолжаются, Петя ты никто уже, смирись наконец.
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Послав пацанів у полон до орків, віддав кораблі парашинцям, а тепер мудро розповідає.
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Кто это такое? Это тот матерщинник на митингах, ну который бухой орёт ПАРАШЕНКА!!!!
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Думается мне, что ПП за ближайшие полтора-два года вернёт себе как минимум половину того рейтинга что был у него в 2014. Почему? Потому что все крупные факапы Зели ещё впереди. На фоне ватного реванша и тотального ******* набирать себе политические баллы не так чтобы очень сложно
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Меня другое интересует, если зебил не получит большинство в Раде, то через неделю он ее опять распустит и потом опять выборы. И так до бесконечности?
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У него будет большинство в коалиции с юлькой и мертвечиной - смогут даже кроить Конституцию
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Ну а представим, что не будет:

Я президент України. Ось моя булава, я нею граю на роялє, показать можу, кхме, так. ааа ну ладна. Мені не подобається шо я не отримав більшість в Раді сьомого скликання, тому я її роспускаю і оголошую позачергові вибори. Тобто так, я олег ляшко, а нє я зеленскій, гигиги
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Не будет только, если прямо сейчас взять первых семь из списка слуг русского народа , посадить на частный самолет и отвезти без документов на разные острова в Океании....там высадить, пусть собирают бананы и отдыхают Важно, чтобы во время саммита Украина-ЕС был решен вопрос пакета Азовских санкций, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3460
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А не за...бешься брать?
Утихомирь лучше Свына....
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А чо вас там в Лахти не учат, что в Украине парламентско-президентская республика и президенту не обязательно иметь кого-то в зРаде. У него свой круг полномочий, а у зРады свой. И что самое смешное, что если он не будет ничего делать, но и не будет нарушать Закон, то его нельзя снять с должности. Т.е. ты должно успокоится на следующие 5 лет. Президент Украины - Зеленский.
Как то так банально получилось, но это факт.
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Слыш ты Калашников-Кирпичов, тебе ли кацапу не знать, что такое узурпация власти. Зебил хочет получить коалицию в Раде свою, что бы покрамсать конституцию и переписать ее... Дальше он узурпирует власть и Украина становится президентско-парламентской... Или в твоих зеленых мозгах это не понятно?)
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если не "иметь кого-то в зРаде.", то не будешь иметь свое правительство = будешь иметь ограниченные полномочия и власть и не сможешь перекроить Конститцию под московитов - а за это они и убить могут
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а почему ПЕСятина продувает какому-то сраному "за життя" почти в два раза? почему такой позор?
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Потому что сменилась власть с приходом зебила. Порох держал сепаров за яица в ежовых рукавицах. А Зе! это просто тряпка, кукла коаломойского с рукой в попе...
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так что , все кто - за ПЕСятину просто испарились? куда они делись из 25%
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реальный рейтинг партии Петра Алексеевича мы увидим после 21 июля. А пока можете мне не тыкать псевдо рейтинги псевдо центров аля разумкова!!!
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ты про "псевдо-рейтинги" пукало и на президентских выборах..а голосование получилось точно так же как и в рейтингах)) может еще про букмекеров расскажешь ?
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С математикой плохо? Сложить голоса всех патриотических партий религия не позволяет? Там уже больше 25%
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коалиция будет СН ,РНС,Батькивщина,Голос . или ты думаешь после тонн ПЕСячьего говна в адрес перечисленых, они будут с ними объединяться? ))
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Ну-ну.

Больше всего сторонников вступления Украины в НАТО среди избирателей "Европейской солидарности" и "Голоса" - опрос

По данным исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, за вступление Украины в НАТО выступают 80% сторонников "Европейской солидарности", 75% - "Голоса" и только по 47% - "Слуги народа" и "Батьківщини".

А после последних историй с рыгами и украинофобами в списке Слуги - ну-ну Важно, чтобы во время саммита Украина-ЕС был решен вопрос пакета Азовских санкций, - Порошенко - Цензор.НЕТ 775
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Если он держал, то почему выборы просрал? Значит его "держание", как обычно оказалось фикцией.
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Юлий Цезарь тоже Рим держал, пока ему родич ножа в спину не тыкнул...
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порохоботка, конкретно обьясни: какое отношение имеет никакой рейтинг Парашенко к Зеленскому?

или по твоему Зеленский должен всех заставлять голосовать за Педю?

и это при том, шо Педя и вы порохоботы, выливаете на него каждый день помои

а вот я тебе могу обьснить почему у Пaрашенко никакой рейтинг и настолько повысился у рыгоАналов

потому шо геноцид пенсионеров не мог не сказаться, например: у меня пенсия было $174, а при власти Парашенко $72, и тарифы при рыгоАналах были в 8 раз!!! ниже

но, не все пенсионеры так думают, я например: уверен в том, шо назад пути - нет, единственный кто спасет Украину и выведет ее на цивилизованный путь это Саакашвили!!!

в то же время уверен многие пенсионеры помнят какая у них была жизнь при рыгах, потому у них такой высокий рейтинг

то есть причина этого геноцид пенсионеров властью Парашенко. Важно, чтобы во время саммита Украина-ЕС был решен вопрос пакета Азовских санкций, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2422




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кто такой порошенко? какой-то старый пердун ,который даже не депутат)) его мнение написано на использованой туалетной бумаге))
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Рейтинг буде як у Сєні, а сам він буде у бєгах як Паша.
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запросто, если только журналюги прекратят упоминать его при всех промахах Зе в отрицательном аспекте. Сейчас новость дня-Порошенко не написал в Твиттере ничего о мосте, а то что его партия выступила с заявлением, то это ничего не значит.
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Но єто ему не поможет выйти из тюрьмы досрочно в которую его посадят за госизмену.
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Результат прошлого пришествия к власти этой великой "спасительницы отечества" хорошо описал в своем письме к кабинету министров от 6 января 2009 года Виктор Пинзеник как раз перед своим демаршем с отставкой. Свидетелям секты пришествия Бабы Юли очень советую почитать, хорошо прочищает мозги. Тем более там не так уж много - 25 страниц с подробными выкладками, таблицами, графиками и аналитикой. Здесь я представлю только основные цитаты:

Аналітика та графіки кажуть про єдине - Україна потрапила в кризу, якої не було з далекого 1994 року.
"В Україні ситуація - найгірша в світі"...
"Третина промисловості України зникла!"
"Ми увійшли у надзвичайно серйозну та глибоку кризу"...
"-14% ВВП за листопад 2008 року - ось реальна база нашого відліку, нашого стану економіки"...
"Прогноз, на якому наполягав Мінфін раніше, -5% ВВП за 2009 рік, зараз уже є занадто оптимістичним. Таких темпів досягнути неможливо"...
"Все більше життєво необхідних систем України балансують на грані можливого"...
"З чого платити пенсії, звідки візьмуться кошти на зарплати бюджетникам з місцевих бюджетів?"
"Країнам з такими проблемами дефіциту бюджету та обсягом позик грошей не позичають"...
"Без джерел фінансування залишаються: енергоносії та комунальні платежі у всіх бюджетних сферах, медикаменти, харчування, обслуговування боргу (а це зрозуміла загроза), наука та інше"...
"Це параліч інститутів влади"...

Кстати бюджет 2009 года был выполнен правительством Бабы Юли только на 20%. Это был результат популизма и ручного управления экономикой. На популизм типа "юлькиной тысячи" и на устранение катастрофы в экономике были спалены крупнейшие кредиты МВФ за все время независимости, взятые именно Тимошенко.
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ПОРОХОБОТ А КАК ДРУГОЕ ТЕБЕ МОГЛО ДУМАТЬСЯ?

ТВОЙ ПЕДЯ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ

ПОСЛЕ 5 лет КРЫШЕВАНИЯ: КОРРУПЦИИ, КОНТРАБАНДЫ, ПРЕФЕРЕНЦИЙ ОЛИГАРХАМ РОТТЕРДАМ+ ФРАНКФУРТ+ ОБЛЭНЕРГО, ОБЛГАЗЫ................................

В РЕЗУЛЬТАТЕ УКРАИНА ОКАЗАЛАСЬ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В ЕВРОПЕ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ

ЛЮДИ ВЫНУЖДЕНЫ БРОСАТЬ СВОИ СЕМЬИ ЕХАТЬ НА ЗАРАБОТКИ ЗА ГРАНИЦУ.........
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Повторюсь для особо выдающихся. Упрямая и полезная вещь статистика.Статистику вообще полезно иногда изучать вместо речевок. Мозги вправляются. По данным финансовой аналитики Bloomberg за время своего мародерства Порох стал беднее более чем втрое (привет Бабе Юле с вбросом "Порошенко за год стал богаче в 82 раза") и выпал из 10 самых богатых людей Украины. Хреновый барыга вышел с него - все тырит и тырит, кузню продал, заводик в Липецке пашет, в Севастополе пашет, с рашей через офшоры типа торгует день и ночь,говорят за год аж в 82 раза стал богаче (я ничего не упустил?), а на выходе нулевой и даже отрицательный выхлоп,. До еще так, что по данным Bloomberg он за год еще стал беднее. Неправильный какой-то коррупционный мародер. При этом Порох еще успел между делом убить собственного брата, Катю Гандхюк, организовать первую ОПГ в Молдове, и да - он же смертельно болен и до конца выборов в Раду не доживет. Ведь это же на 1+1 сказали...
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Во-первых- не трынди и покажи декларации этих мародеров. А во-вторых - эпоха папередников уже закончилась. И тело, построившее свою компанию на критике действий Пороха - делает все то-же самое, только на порядок хуже и на два порядка тупее. И при этом заводит во власть откровенных предателей Украины. А в третьих - тело, научись писать нормально и членораздельно, не в пивнушке мысли изрыгаешь. Постоянный CapsLock - далеко не признак ума, скорее наоборот.
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после 5 лет будешь давать оценку Зеленскому, а сейчас народ перед парламентскии выборами дает оценку твоему Потроху


который уже получил ее на президентских, а теперь получит еще и на парламентских!!!
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ПОРХАТОБОТ Важливо, щоб під час саміту Україна-ЄС було вирішено питання пакету Азовських санкцій, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9658 ТВОЙ "ПАТРИОТ" БАРЫГА ПОД НАЖИМОМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ТОЛЬКО ЗАКОНСЕРВИРОВАЛ ЛИПЕЦКУЮ ФАБРИКУ и ЛЮБОЙ МОМЕНТ ОНА МОЖЕТ ВОЗОБНОВИТЬ СВОЮ РАБОТУ

И СДЕЛАЛ ОН ЭТО ПОСЛЕ 2 лет!!! РАБОТЫ В ТЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАТИЛ В БЮДЖЕТ РАСЕИ МНОГОМИЛЛИОННЫЕ НАЛОГИ КОТОРЫЕ ШЛИ НА ИХ АРМИЮ

ПАРАШЕНКО УВЕЛИЧИЛ СВОЮ ПРИБЫЛЬ В 82 раза ЭТО ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЕСТЬ и ФОТО ДОКУМЕНТА В СЕТИ

КУЗНЮ на РЫБАЛЬСКОМ ПРОДАЛ ТОЛЬКО СЕЙЧАС пОСЛЕ ТОГО КАК ПОЛУЧИЛ ОТ НЕЕ ОГРОМНУЮ ПРИБЫЛЬ, ПРОДАВАЯ ВСУ ФУФЛО, ЕЩЕ и ПО ЗАВЫШЕННЫМ ЦЕНАМ

КРЫШЕВАЛ КОНТРАБАНДУ СЕЙЧАС НАЧАЛИ РАССЛЕДОВАНИЕ .................................

А ЕЩЕ МЫ НАВЕРНЯКА ОЧЕНЬ МНОГО ЧЕГО УЗНАЕМ ШО ТВОРИЛ ЭТИ 5 лет МАРОДЕР ПРАРАШЕНКО со СВОЕЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛОЙ.
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Итак Блумберг - статистика за 2013 и февраль 2019:

1. Ахметов 2013 - 15.4 млрд. USD, Ахметов 2019 - 6.0.млрд. USD;
2. Пинчук 2013 - 3.8 млрд. USD, Пинчук 2019 - 1.4 млрд. USD;
3. Коломойский 2013 - 2.4 млрд. USD, Коломойский 2019 - 1.1 млрд. USD;
4. Новинский 2013 - 1.9 млрд. USD, Новинский 2019 - 1.0 млрд. USD;
5. Боголюбов 2013 - 1.7 млрд. USD, Боголюбов 2019 - 1.2 млрд. USD;
6. Косюк 2013 - 1.6 млрд. USD, Косюк 2019 - 1.4 млрд. USD;
7. Порощенко 2013 - 1.6 млрд. USD, Порошенко 2019 - 0.5 млрд. USD;
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"Я держу в руках декларацию Порошенко за прошлый, 2018-й, год, а также документы, которыми он додекларировал в 2018 году свое состояние. Президент Украины за год в 82 раза увеличил свои доходы. На фоне крайней бедности людей.


А что самое интересное, что часть своих доходов он увеличил на том, что дает свои личные деньги своей стране во время войны под проценты. Ростовщичество президента во время войны, разрухи и практически почти голода - это преступление.


Есть абсолютный конфликт интересов между президентом, который имеет все полномочия и назначает руководителя Национального банка, а также тем, что он своему государству дает деньги под проценты.


Я обратилась к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции с официальным заявлением о конфликте интересов", - сказала Тимошенко.
Больше читайте тут:


https://gordonua.com/news/politics/timoshenko-zajavila-chto-za-god-dohod-poroshenko-uvelichilsja-v-82-raza-713179.html
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За время президентства Порошенко лишился статуса долларового миллиардера - Bloomberg 20.05.2019

Важливо, щоб під час саміту Україна-ЄС було вирішено питання пакету Азовських санкцій, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5711
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Фантомные боли продолжаются, Петя ты никто уже, смирись наконец.
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Послав пацанів у полон до орків, віддав кораблі парашинцям, а тепер мудро розповідає.
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Війну вже скінчив? Російських найманців вже вивів? Миротворців ООН вже росташував? Гніда **@ча!
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А что, такой "пакет" был ранее согласован, с ЕС? Что-то я не упомню.
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Это в его больной голове.
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Был уже даже введен, но слабоватый.
https://censor.net.ua/news/3116747/es_obnarodoval_imena_vosmi_rossiyan_protiv_kotoryh_vvel_sanktsii_za_agressiyu_v_kerchenskom_prolive

Позже заговорили о необходимости санкций за невыполнение решения международного трибунала.
Но об этом нужно постоянно напоминать. И, в первую очередь, это должно делать руководство Украины, а не молчать в тряпочку.

"На РФ могут наложить любые санкции за отказ освободить украинских моряков, - адвокат Новиков."

"Никто не знает, какие будут последствия, потому что это беспрецедентная история.
Ни одна страна раньше не решалась нарушать решение суда и для РФ это не очень хорошие обстоятельства, потому что этот суд - относительно молодой орган, потому как и сам суд, так и страны, которые заинтересованы в реализации морского права, могут решить, что это очень удачный случай для того, чтобы преподать урок другим. Тем, кто в будущем попытается уклониться от такого решения", - отметил адвокат.
Источник: https://censor.net.ua/n3134216
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"Українська історія звернула на бічну стежку: революція-інтервенція-реставрація.
Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.

Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам
спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли
до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися,
доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.

Дмитро Корчинський
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Кто это такое? Это тот матерщинник на митингах, ну который бухой орёт ПАРАШЕНКА!!!!
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Важливо щоб баригу найближчим часом арештували, доки він нікуди не втік!
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Ну хотя бы занять походами на допросы к следователям НАБУ, ДБР, ГПУ...........
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И зелю тоже , за его любовь ко всему ватному .
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Та згинь , шизику, і не позорься!!
🤣
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Підкажіть хто не будь гриніву та порошенко,хай не тратять час на дешевий та непотрібний піар з різними телемостами та санкціями. Нехай Яніна Соколова на 5-му повторить слова грузинського журналіста з канала Руставі. Рейтинг не просто підскочить,а взлетить.
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Забавно, что зеботов принятие Азовского пакета санкций против России не волнует. они знают, что их пророссийский пацанчик такого не позволит.
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тормоз ты! Где ты видиш зебилов пускай мозгоправы разбираются, а Петины пиар-хотелки я на половом органе вертел...
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ты хочешь вертеть на на половом органе любые антироссийские мероприятия - что характерно для любого слуги русского народа
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Пять стадий принятия неизбежного порохоботами.
Поведение Порошенко и всей его армии порохоботов после проигрыша на президентских выборах очень хорошо описывается моделью умирания, которую американский психолог Элизабет Кюблер-Росс изложила ровно 50 лет назад.
https://is.gd/Ok1DKc

🤔
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И вообще похоже на бред, нет никакого азовского пакета, для вида ввели санкции против 8 феэсбешников и все, больше ни о каком пакете даже разговора не было. Как можно применить то что даже не обсуждалось.
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Кругом затичка!! За пять років можна було не тільки нахапати, а щось і людей зробити...
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порохохряк опять захрюкал, никак свинья не успокоится, что её портнов скоро на сальтисон пустит Важно, чтобы во время саммита Украина-ЕС был решен вопрос пакета Азовских санкций, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8253
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Побыстрее бы уже порохохряка отправить на нары
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А шо Свинорылый уже с шариками разобрался? Перемога)))))))
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Это еще цензор.нет или уже порохобот.нет
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Эта новость из разряда "Курьёзы". Для посмеяться.
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Надеюсь до грабежа армии наконец доберутся и будут тебе Петюня санкции и дырявая ложка в камере. Важно, чтобы во время саммита Украина-ЕС был решен вопрос пакета Азовских санкций, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5466
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Соєвий гуру не сходить з новин на цензорі))
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Эх *******, где ты раньше был со своими советами
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Да к слову вы задолбали своей рекламой этой вонючей партии с такими дегенератами со справками из дурдома!!!
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Важно было не прогавить, как и оккупацию Крыма, строительство моста. Сегодня всё это просто бла-бла-бла. За твои косяки платит украинский народ. Нарушена экология, международное право и т.д. Китайцы с немцами оказались хитрее в сговоре с путлером, чем мы, ослабленные коррупцией и нечистоплотными отцами нации.
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Петюня.... а шо там подписанный договор с агрессором о совместном вылове рыбы ?
А про этот договор забыл
https://ru.krymr.com/a/news/27363187.html

Интересно - кто был наказан и как?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВажливо, щоб під час саміту Україна-ЄС було вирішено питання пакету Азовських санкцій, - Порошенко
 
 
 
 
 
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