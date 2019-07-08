 Зеленський вніс у Раду законопроєкт, який зосередить роботу ВАКС лише на топкорупції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента.
Так, запропонованими змінами до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд України" уточнюється його підсудність. Тепер згадана інституція зосередиться на кримінальних провадженнях, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду або до дня початку його роботи, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалось детективами НАБУ і закінчено прокурорами САП.
У відомстві зазначають, що після початку роботи ВАКС слідчі судді інших судів перестануть приймати до розгляду клопотання і скарги, суди першої інстанції – обвинувальні акти та інші документи, апеляційні суди – апеляційні скарги. У той же час клопотання і скарги, що вже надійшли до слідчих суддів інших судів, але не були розглянуті до дня початку роботи ВАКС, передаються до згаданого суду. Якщо розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій не завершено до дня початку роботи ВАКС, ці провадження також передаються до згаданого суду в установленому порядку.
Станом на травень поточного року без запропонованих Президентом Володимиром Зеленським змін до вищезгаданого суду мають потрапити близько 3600 кримінальних проваджень, з яких лише 5% – стосовно високопосадової корупції, яку розслідували детективи НАБУ. Після ухвалення відповідних пропозицій Вищий антикорупційний суд у складі 26 суддів першої інстанції та 12 суддів Апеляційної палати уникнуть надмірного навантаження, а значить – оперативно ухвалюватимуть рішення стосовно корупції високопосадовців.
Все это есть,уже согласованное с западом и МВФ, и подписаное Порошенко!
А этот законопроэкт отсрочивает начало работы суда, и ломает согласование. Делает * дырку*/лазейку.
В ДРУГОМ СЛУЧАЕ, ЕЩЕ МЕНЬШЕ ПОЛУЧАТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
вазелина не интересует проросийский реванш - это для него своё, идейно близкое, тем более поможет продавать "Сваты" в рашку и выводить деньги в офшоры.
Вазелин засуетился из-за "пиархода"(слова шмаркли!) медведчука, и угрозы потерять голоса той проросийской шелупони в составе 72%, которая ненавидит всё украинского и хочет вернуться в рашку.
Именно угроза потери голосов проросийской части зебилов и уход их "под медведчука" после телемоста и испугала вазелина и его Ко-манду......
п.с. о капиталах и бизнесе бени и Ко шмаркля так же не волнуется - для этого есть "смотрящие" - богдан, данилюк. стефанчук и разумков. Тем более Беня понимает уровень "моСха" шмаркли, и не доверит тому даже в ларьке шаурмой торговать самостоятельно
Но ! Население ждёт когда же наконец будут снижены тарифы, а учителя получат по 4000 у.е. зарплаты.
2) Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не грабит? Выходит, что-либо Порошенко не грабил либо Зеленский начал грабить.
3) Сколько это времени «надо немножко подождать» и чего именно нужно ждать?
4) Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? Правду ли говорят, что места в Слуге народа покупались за миллионы долларов за 1 место?
5) Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
7) Почему Зеленский не остановил войну и кто теперь наживается на войне?
8) Почему Зеленский встречается с олигархами, вместо того, чтобы отобрать в них награбленное, как он обещал?
9) Почему Зеленский говорит, что он за народ, но ездит в кортежах, перекрывает улицы, его охрана не пускает народ к Зеленскому? Почему вместо велосипеда на улицах снова появятся авто мажоров со спецзнаками и мигалками?
10) Если Зеленский ничего не может сделать для простого рабочего народа будучи президентом, рассказывая что во всем виновато правительство и Верховная рада, почему тогда он баллотировался в президенты?
Например, чиновник взял несколько сотен штук баксов чтобы разрешить застройку конкретной фирме в обход тендеров. По сути, из бюджета он ничего не украл - но разве от этого он перестал быть коррупционером?
Как бы не зарезали транши МВФ с этими *заносами*!
Вот так приветствует Поросенко народ Украины.
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Ну, шо творит этот Зеля, ДАЖЕ НЕ ВНЕС в Раду законопроект, который сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции
Вот при Порохе такого не было.
Так по вашей методичке, порохоботы?
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С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БЛИЖЕ ЕГО ЗАСЛУЖЕННОЕ МЕСТО.