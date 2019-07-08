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 Політика України
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Все про:Зеленський (1967) корупція (2421) Антикорупційний суд (410) Офіс Президента (13)

 Зеленський вніс у Раду законопроєкт, який зосередить роботу ВАКС лише на топкорупції

8 липня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить усунути потенційну проблему перевантаження суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) і забезпечить ефективний розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента.

Так, запропонованими змінами до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд України" уточнюється його підсудність. Тепер згадана інституція зосередиться на кримінальних провадженнях, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду або до дня початку його роботи, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалось детективами НАБУ і закінчено прокурорами САП.

У відомстві зазначають, що після початку роботи ВАКС слідчі судді інших судів перестануть приймати до розгляду клопотання і скарги, суди першої інстанції – обвинувальні акти та інші документи, апеляційні суди – апеляційні скарги. У той же час клопотання і скарги, що вже надійшли до слідчих суддів інших судів, але не були розглянуті до дня початку роботи ВАКС, передаються до згаданого суду. Якщо розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій не завершено до дня початку роботи ВАКС, ці провадження також передаються до згаданого суду в установленому порядку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційному суду виділили нове приміщення в Києві

Станом на травень поточного року без запропонованих Президентом Володимиром Зеленським змін до вищезгаданого суду мають потрапити близько 3600 кримінальних проваджень, з яких лише 5% – стосовно високопосадової корупції, яку розслідували детективи НАБУ. Після ухвалення відповідних пропозицій Вищий антикорупційний суд у складі 26 суддів першої інстанції та 12 суддів Апеляційної палати уникнуть надмірного навантаження, а значить – оперативно ухвалюватимуть рішення стосовно корупції високопосадовців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136250
 
   
 Топ коментарі
 
1) Почему после инаугурации Зеленского простой народ не стал жить лучше, зато он, его друзья и олигархи стали жить лучше?
2) Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не грабит? Выходит, что-либо Порошенко не грабил либо Зеленский начал грабить.
3) Сколько это времени «надо немножко подождать» и чего именно нужно ждать?
4) Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? Правду ли говорят, что места в Слуге народа покупались за миллионы долларов за 1 место?
5) Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
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6) Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
7) Почему Зеленский не остановил войну и кто теперь наживается на войне?
8) Почему Зеленский встречается с олигархами, вместо того, чтобы отобрать в них награбленное, как он обещал?
9) Почему Зеленский говорит, что он за народ, но ездит в кортежах, перекрывает улицы, его охрана не пускает народ к Зеленскому? Почему вместо велосипеда на улицах снова появятся авто мажоров со спецзнаками и мигалками?
10) Если Зеленский ничего не может сделать для простого рабочего народа будучи президентом, рассказывая что во всем виновато правительство и Верховная рада, почему тогда он баллотировался в президенты?
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Очень важно и интересно.
Но ! Население ждёт когда же наконец будут снижены тарифы, а учителя получат по 4000 у.е. зарплаты.
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а кто из зеленских внес? папа, дядя, дети...они вроде все приЗЕденты.
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А реально, конкретно можеш щось написати? Чим тобі не подобається даний законопроект?
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А У НЕГО ПО МЕТОДИЧКЕ МИНСТЕЦЯ НУЖНО ВЫЛИТЬ ПОМОИ НА ЗЕЛЕНСКОГО В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.
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Что Вы спрашиваете у порохоботов,у них в этот раз нет методички,они с друг другом разговариваю или сам собой разговаривает )))
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Можна.
Все это есть,уже согласованное с западом и МВФ, и подписаное Порошенко!
А этот законопроэкт отсрочивает начало работы суда, и ломает согласование. Делает * дырку*/лазейку.
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И шо, в єто зРаду можно что-то вносить? Они разве что-то делают?
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А КУДА ДЕВАТЬСЯ ЭТОЙ РАДЕ - ВЫБОРЫ СОВСЕМ СКОРО

В ДРУГОМ СЛУЧАЕ, ЕЩЕ МЕНЬШЕ ПОЛУЧАТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. Зеленский внес в Раду законопроект, который сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции - Цензор.НЕТ 9966
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а шо там смотреть - шмарклю беспокоит лишь его рейтинг и опасность ухода части проросийского лохтората к медведчуку и прочему жопоблоку..

вазелина не интересует проросийский реванш - это для него своё, идейно близкое, тем более поможет продавать "Сваты" в рашку и выводить деньги в офшоры.
Вазелин засуетился из-за "пиархода"(слова шмаркли!) медведчука, и угрозы потерять голоса той проросийской шелупони в составе 72%, которая ненавидит всё украинского и хочет вернуться в рашку.
Именно угроза потери голосов проросийской части зебилов и уход их "под медведчука" после телемоста и испугала вазелина и его Ко-манду......


п.с. о капиталах и бизнесе бени и Ко шмаркля так же не волнуется - для этого есть "смотрящие" - богдан, данилюк. стефанчук и разумков. Тем более Беня понимает уровень "моСха" шмаркли, и не доверит тому даже в ларьке шаурмой торговать самостоятельно
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Очень важно и интересно.
Но ! Население ждёт когда же наконец будут снижены тарифы, а учителя получат по 4000 у.е. зарплаты.
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"Он не знает волшебных заклинаний, от которых снижаются тарифы и вырастают пенсии и зарплаты. У него нет заготовленной магии, чтобы немедленно разбить врага, и закончить войну " - заявил Днепровский политик Генадий Корбан, бизнес-партнер И.Коломойского. Он добавил- Украинский народ не умеет ждать, и сравнил ситуацию в головах украинцев с компьютерной игрой, когда все происходит быстро и меняется к лучшему. По мнению, политика, украинцы хотят, чтобы Зеленский начинал делать что-то здесь и прямо сейчас. "Нас 40 с лишним миллионов и мы хотим чуда!" Но чудес не бывает, резюмировал Корбан. Также он сравнил ситуацию с нетерпением украинцев с болезнью. Пора отходить от выборов и спокойно заниматься своим делом. Каждый своим. Все приходит для того, кто умеет ждать..."
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1) Почему после инаугурации Зеленского простой народ не стал жить лучше, зато он, его друзья и олигархи стали жить лучше?
2) Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не грабит? Выходит, что-либо Порошенко не грабил либо Зеленский начал грабить.
3) Сколько это времени «надо немножко подождать» и чего именно нужно ждать?
4) Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? Правду ли говорят, что места в Слуге народа покупались за миллионы долларов за 1 место?
5) Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
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6) Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
7) Почему Зеленский не остановил войну и кто теперь наживается на войне?
8) Почему Зеленский встречается с олигархами, вместо того, чтобы отобрать в них награбленное, как он обещал?
9) Почему Зеленский говорит, что он за народ, но ездит в кортежах, перекрывает улицы, его охрана не пускает народ к Зеленскому? Почему вместо велосипеда на улицах снова появятся авто мажоров со спецзнаками и мигалками?
10) Если Зеленский ничего не может сделать для простого рабочего народа будучи президентом, рассказывая что во всем виновато правительство и Верховная рада, почему тогда он баллотировался в президенты?
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пипец ты дурбецело с винегретом в голове
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Хде винигрет? Конкретно в каком пункте?
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11) Почему 20. миллардов долларов ЗВР набранные с нуля Порошенко превратились в 18.5 за месяц? Украла ЗеКоМанда?!
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Трудно сказать. Как вариант: деньги брошены на поддержание обменного курса гривны, поскольку если он рухнет до выборов, то "Квартал" пролетит со свистом.
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И это тоже. Но вопрос задан не вам.а в дополнение к вашим.
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Разумно. Потому что идея того суда похерилась бы в лавине "коррупционных уголовных дел" по типу взятки 1000 грн врачу за справку или 2000 грн учителю за оценку.
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Это взятки, коррупция это из бюджета деньги налогоплательщиков крысить.
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Взятки, строго говоря, тоже коррупция. Но, на мой взгляд, неразумно формировать целый суд для разбора дел с суммой ущерба в несколько тысяч.
Например, чиновник взял несколько сотен штук баксов чтобы разрешить застройку конкретной фирме в обход тендеров. По сути, из бюджета он ничего не украл - но разве от этого он перестал быть коррупционером?
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Читайте определение понятия коррупция. Это без наезда, так просто уточнил. Зеленский внес в Раду законопроект, который сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции - Цензор.НЕТ 7451
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Все решено и согласовано ДО зеленой шмаркли.
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Логично. Ну чтоб "мусором" судебным не завалили. Тут им и так разгребать, судить не пересудить и посадить с конфискацией и у "талантливых" , "успешных", родственников.
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Все это принято,и согласовано с западом, при Порошенко.
Как бы не зарезали транши МВФ с этими *заносами*!
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Дешёвые вопли от тех же кто орал "москаляку на гиляку". Контора платит.
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От дурной москаль. Сиди в своём Задрючинске и онанируй на пу.
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Хто такий народ України? Я знаю український народ.
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Отмывания бабла Коломойского нынешним презом считается коррупнцией или это так - шалости мелкие?
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пусть нарик по подробней про свой законопроэкт расскажет
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Хех! Розпустив Раду, а тепер вносить. Вони тобі все пригадають.
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имитация деятельности = работа ВАКС итак заточена исключительно на топ-коррупции
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рада вся на закордонных выборчих округах.....
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А чего это оно занесло? Это все ЕСТЬ! Продублировав попиариться?
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Зеленский внес в Раду законопроект, который сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции

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Ну, шо творит этот Зеля, ДАЖЕ НЕ ВНЕС в Раду законопроект, который сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции

Вот при Порохе такого не было.

Так по вашей методичке, порохоботы?
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а типа он не для этого создавался? Что то я не припомню, чтобы его основывали для судов над неплательщиками алиментов и нарушителями ПДД...
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Я так понимаю загруженность других судов Зеленского не беспокоит.
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Зеленский внес в Раду законопроект, который сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции

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С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БЛИЖЕ ЕГО ЗАСЛУЖЕННОЕ МЕСТО.


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Неужели Беню посадит ? Там много чего, включая рейдерство.
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ничего он остановил. он просто легализовал свои доходы и доходы партнеров, происхождение которых за 2015-2018 года не возможно было объяснить законными источниками доходов
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а мне видится что это соболев "зупинив"
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ахахахаха. чтоб не было перенагрузки судей)))) вы мне покажите, сколько за 5 лет набу, гпу, сбу и дбр направило в суд дел по топ-коррупционерам, а потом расскажите мне как суд будет "перегружен" рассматривая ноль дел в год
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський вніс у Раду законопроєкт, який зосередить роботу ВАКС лише на топкорупції
 
 
 
 
 
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