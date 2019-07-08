 НФ вимагає негайних санкцій проти проросійських телеканалів "112 Україна" і NewsOne, - заява

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві "Народного фронту", опублікованій на сайті політсили.

"Плани проведення телемосту між російським пропагандистським каналом "Россия 24" та каналом з орбіти Медведчука NewsOne розцінюємо як черговий акт гібридної війни проти нашої держави. Акт інформаційної агресії, яка має отримати потужну відповідь", - йдеться в заяві.

Зокрема, в НФ зазначили, що план проведення так званого телемосту оголосив головний "пропагандистський рот" Кремля Кисельов.

"Формування інформаційного порядку денного для України з боку цієї потвори, відвертого ворога, який всі ці роки оббріхував українців, паплюжив пам'ять наших загиблих героїв, - це намагання за допомогою путінського прихвостня Медведчука принизити Україну. Ми хочемо нагадати відому істину, перевірену у Криму, на Донбасі та інших гарячих точках світу – там, де першим з’являється російський так званий журналіст, за ним приходить російський окупант", - заявляють у НФ.

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Політсила нагадує, що постанова, ініціатором якої був "НФ", про запровадження санкцій проти каналів "112 Україна" та NewsOne , мала бути введена у дію ще восени минулого року. Однак попередній Президент Петро Порошенко не проявив політичної волі.

Тому "ми звертаємося до пана Зеленського - Президента і Голови Ради національної безпеки та оборони: рішення про санкції мають бути запроваджені вже сьогодні для рішучої протидії "русскому міру", який, обламавши зуби на фронті, намагається заволодіти свідомістю українців, монополізувавши вплив на телевізійні канали і намагаючись провести телемости Кисельова-Медведчука".

Більше того, ми вимагаємо створення чіткого правового алгоритму протидії будь-яким спробам інформаційній агресії проти України. Вимагаємо негайного скликання засідання Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також засідання парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації.

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"Реванш не має отримати жодного шансу. Сьогоднішня ситуація – чіткий маркер для представників влади: ви з Україною чи разом з агресором проти України. Ворог не пройде!", - наголосили в "Народному фронті".

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".