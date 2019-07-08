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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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 НФ вимагає негайних санкцій проти проросійських телеканалів "112 Україна" і NewsOne, - заява

Парламентська фракція "Народний фронт" вимагає негайного введення в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112 Україна" і NewsOne на основі відповідної постанови, прийнятої Верховною Радою в жовтні минулого року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві "Народного фронту", опублікованій на сайті політсили.

"Плани проведення телемосту між російським пропагандистським каналом "Россия 24" та каналом з орбіти Медведчука NewsOne розцінюємо як черговий акт гібридної війни проти нашої держави. Акт інформаційної агресії, яка має отримати потужну відповідь", - йдеться в заяві.

Зокрема, в НФ зазначили, що план проведення так званого телемосту оголосив головний "пропагандистський рот" Кремля Кисельов.

"Формування інформаційного порядку денного для України з боку цієї потвори, відвертого ворога, який всі ці роки оббріхував українців, паплюжив пам'ять наших загиблих героїв, - це намагання за допомогою путінського прихвостня Медведчука принизити Україну. Ми хочемо нагадати відому істину, перевірену у Криму, на Донбасі та інших гарячих точках світу – там, де першим з’являється російський так званий журналіст, за ним приходить російський окупант", - заявляють у НФ.

Читайте також: Трансляцію "Россия 24" в Україні заборонено, а анонс телемосту з агресором є підставою для позбавлення NewsOne ліцензії, - юристи

Політсила нагадує, що постанова, ініціатором якої був "НФ", про запровадження санкцій проти каналів "112 Україна" та NewsOne , мала бути введена у дію ще восени минулого року. Однак попередній Президент Петро Порошенко не проявив політичної волі.

Тому "ми звертаємося до пана Зеленського - Президента і Голови Ради національної безпеки та оборони: рішення про санкції мають бути запроваджені вже сьогодні для рішучої протидії "русскому міру", який, обламавши зуби на фронті, намагається заволодіти свідомістю українців, монополізувавши вплив на телевізійні канали і намагаючись провести телемости Кисельова-Медведчука".

Більше того, ми вимагаємо створення чіткого правового алгоритму протидії будь-яким спробам інформаційній агресії проти України. Вимагаємо негайного скликання засідання Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також засідання парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": NewsOne скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі погрози"

"Реванш не має отримати жодного шансу. Сьогоднішня ситуація – чіткий маркер для представників влади: ви з Україною чи разом з агресором проти України. Ворог не пройде!", - наголосили в "Народному фронті".

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136247
 
   
 Топ коментарі
 
Всякие политические трупы ... а что-то требуют. Требовать надо было когда были при власти.
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Рада полномочна, кацапа. Не знала? Тестик по украинскому языку не хочешь?
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пусть тетерук мертвечука бутылкой по голове огреет за такое своеволие, или народофронтоовский херой может только бабушек бить бутылками по голове? НФ требует немедленных санкций против пророссийских телеканалов "112 Украина" и NewsOne, - заявление - Цензор.НЕТ 7575
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ой немогу... народный фронт чтото там еще вякает...
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нууу....посмотрим - есть ли у кого то яйца?.... НФ требует немедленных санкций против пророссийских телеканалов "112 Украина" и NewsOne, - заявление - Цензор.НЕТ 8403
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Яйца куры несут, а у того, о ком ты подумало - яички. Бу-га-га.
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Всякие политические трупы ... а что-то требуют. Требовать надо было когда были при власти.
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Рада полномочна, кацапа. Не знала? Тестик по украинскому языку не хочешь?
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Він їм робив рекламу. І вони це оцінили.☺ І вибрали своїм ідолом. Кумір радов, слуга господ.
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не никатит, за такое пеца не даст зарплату. Давайте креативьте лучше...
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Ой, точно, они еще в коме, трупами они станут очень скоро. От такой комы не выживают. Гы. А шо там за тестик, а ну брякни? Посмотрим на что способно ху йловское тролятино.
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Покажи, что ты не кацап.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что? Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
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оно то так. кулявлобцы действительно мертвецы но и они иногда говорят правильные вещи.
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А это мысль: продавать каналы мертвечуку, но потом сразу забирать лицензию! НФ требует немедленных санкций против пророссийских телеканалов "112 Украина" и NewsOne, - заявление - Цензор.НЕТ 8397
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Порох думав що ми люди з цінностями Майдану а *********** та ЗїЕ знали що ми нікчемне гімноїдне бидло ,з цінностями ''сватов'' та ''слуг народа'' Простий нарід срати хотів на кіборгів та майдан і з радістю кинувся жерти лайно перед екраном Г+Г,в надії знижок на газ. Довбойоби.
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Павло, для большинства народа сейчас тот Майдан как шёл, так и ехал. Это досадно, но так есть.
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честно говоря не пойму, как психологически, у биомассы, не вызывает диссонанса- их развлекает какой то перец, ползает на коленях по сцене, кривляется, пародирует, хрипит, скрипит, ну вообщем шут, а они его выбирают своим начальником. абсурд. не говорю уже что в Украине это должен быть украинец.
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"""У мене питання до дякувальнодумаючейдвадцяти п'ятивідсотковій спільноти, а хто відкрив двері найпотужнішому путінському агенту в країну? Хто дав йому офіційний статус, право кожного дня літати на своему літаку у Москву? Хто забезпечив йому фінансову базу, практично ставши бізнеспартнером? При президентстві кого - ні прокуратура, ні СБУ, ні взятий їм під контроль парламент не поставили барьерів для персон що визначають свою позицію як позицію співпраці і примирення з Кремлем - заборонивши їм політичну діяльність, фінансування політичної діяльності, публічну діяльність, володіння інформаційними ресурсами, валодіння стратетнічно важливими активами (енергетика)? Хто на законодавчому рівні не визнав таку діяльність злочною і антидержавною? При чіій каденції першої особи держави що має більшість у Раді і зі згоди кого почалося придбання 112 і створення News One, і не була заборонена діяльність Інтера?
А зараз маємо наслідкі які вам не подобаються? Поперло лайно і ви нарешті його помітили і готові виходити на Майдан? Все це з явилося за останні 40 днів?
А коли інші люди рік тому виходили на Майдан проти торгівлі з окупованими територіями, проти корупції в оборонпромі і армії, проти співпраці з Медведчуком, проти партнерства з кримінальними і пророссійскими мерами украінскіх міст і вимагали імпічменту діючого президента - ви називали їх планом «Шатун» і провокаторами, що розхитують човен української державності?
Головне зберегти державу? НАТО і ЕС? Геть від Москви?
Коротка пам`ять, відсутність рефлексії і політична сліпота..."""""
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а куда пропал парасюк, который всех с ноги бил, вот есть клиент ,а парасюк куда то слился, или нам чего то не договаривают ?
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он игрок львовского квн, все время переодевался в девочку. ждать от него, так же как и от перепуганного ваЗЕлина.
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И опять эти б..ди newsone подали так что вынуждены отменить из за угроз типа нацики бандеры,мешают им угрожают,то есть патриотические силы они выставили такими что не дают мирится простым людям,как они писали,а сами журналисты не против,гдеи их гражд позиция?нет они не сделают совместное заявление на демарш, там вата тоже, и они тоже граждане Украины и война их касается но не про них это
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на основе соответствующего постановления, принятого Верховной Радой в октябре прошлого года.
А что же вы раньше не требовали?))
Источник: https://censor.net.ua/n3136247
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НФ? Это коррупционеры, казнокрады, рейдеры и политические лузеры негодяи??? Примазываются падлы...Их мнение НИКОГО не интересует!
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Не заборонами і санкціями потрібно давити, а вагомими аргументами та контраргументами.
Інакше всі ці істерики можуть бути розцінені людьми як слабкість та намагання приховати правду.
Навіть за часів СРСР влаштовували телемости із США.
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ВСЕТАКИ УКРАЇНЦІВ В УКРАЇНІ ЛИШЕ БЛИЗЬКО 30%... ІНШІ, ЦЕ БІОМАСА, МАЛОРОСИ ЯКІ ВИБРАЛИ СОБІ В ПРЕЗИДЕНТА КОЛИШНЬОГО КЛОУНА....
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"..Однако предыдущий президент Петр Порошенко не проявил политической воли." Источник: https://censor.net.ua/n3136247
АУ ПАРТИЯ- а ТУРЧИНОВ (Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины с 2014 по 2019 г) основатель партии Народный фронт- что делал целых ПЯТЬ лет против пророссийских каналов - только кричал ЗРАДА??
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КАКИЕ К ЧЕРТЯМ САНКЦИИ???!!!
ХВАТИТ БЫТЬ ТОЛЕРАНТНЫМИ. НАМ НАША ДОБРОТПА И ТЕРПИМОСТЬ УЖЕ БОКОМС ВЫЛАЗИТ.
СПАЛИТЬ К ЕЛСУ. С безпринципным и проституциирующем персоналом и собственниками с гостями.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНФ вимагає негайних санкцій проти проросійських телеканалів "112 Україна" і NewsOne, - заява
 
 
 
 
 
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