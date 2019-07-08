 НФ вимагає негайних санкцій проти проросійських телеканалів "112 Україна" і NewsOne, - заява

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві "Народного фронту", опублікованій на сайті політсили.
"Плани проведення телемосту між російським пропагандистським каналом "Россия 24" та каналом з орбіти Медведчука NewsOne розцінюємо як черговий акт гібридної війни проти нашої держави. Акт інформаційної агресії, яка має отримати потужну відповідь", - йдеться в заяві.
Зокрема, в НФ зазначили, що план проведення так званого телемосту оголосив головний "пропагандистський рот" Кремля Кисельов.
"Формування інформаційного порядку денного для України з боку цієї потвори, відвертого ворога, який всі ці роки оббріхував українців, паплюжив пам'ять наших загиблих героїв, - це намагання за допомогою путінського прихвостня Медведчука принизити Україну. Ми хочемо нагадати відому істину, перевірену у Криму, на Донбасі та інших гарячих точках світу – там, де першим з’являється російський так званий журналіст, за ним приходить російський окупант", - заявляють у НФ.
Політсила нагадує, що постанова, ініціатором якої був "НФ", про запровадження санкцій проти каналів "112 Україна" та NewsOne , мала бути введена у дію ще восени минулого року. Однак попередній Президент Петро Порошенко не проявив політичної волі.
Тому "ми звертаємося до пана Зеленського - Президента і Голови Ради національної безпеки та оборони: рішення про санкції мають бути запроваджені вже сьогодні для рішучої протидії "русскому міру", який, обламавши зуби на фронті, намагається заволодіти свідомістю українців, монополізувавши вплив на телевізійні канали і намагаючись провести телемости Кисельова-Медведчука".
Більше того, ми вимагаємо створення чіткого правового алгоритму протидії будь-яким спробам інформаційній агресії проти України. Вимагаємо негайного скликання засідання Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також засідання парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації.
"Реванш не має отримати жодного шансу. Сьогоднішня ситуація – чіткий маркер для представників влади: ви з Україною чи разом з агресором проти України. Ворог не пройде!", - наголосили в "Народному фронті".
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что? Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
Через навіювання...
А зараз маємо наслідкі які вам не подобаються? Поперло лайно і ви нарешті його помітили і готові виходити на Майдан? Все це з явилося за останні 40 днів?
А коли інші люди рік тому виходили на Майдан проти торгівлі з окупованими територіями, проти корупції в оборонпромі і армії, проти співпраці з Медведчуком, проти партнерства з кримінальними і пророссійскими мерами украінскіх міст і вимагали імпічменту діючого президента - ви називали їх планом «Шатун» і провокаторами, що розхитують човен української державності?
Головне зберегти державу? НАТО і ЕС? Геть від Москви?
Коротка пам`ять, відсутність рефлексії і політична сліпота..."""""
А что же вы раньше не требовали?))
Источник: https://censor.net.ua/n3136247
Інакше всі ці істерики можуть бути розцінені людьми як слабкість та намагання приховати правду.
Навіть за часів СРСР влаштовували телемости із США.
АУ ПАРТИЯ- а ТУРЧИНОВ (Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины с 2014 по 2019 г) основатель партии Народный фронт- что делал целых ПЯТЬ лет против пророссийских каналов - только кричал ЗРАДА??
ХВАТИТ БЫТЬ ТОЛЕРАНТНЫМИ. НАМ НАША ДОБРОТПА И ТЕРПИМОСТЬ УЖЕ БОКОМС ВЫЛАЗИТ.
СПАЛИТЬ К ЕЛСУ. С безпринципным и проституциирующем персоналом и собственниками с гостями.