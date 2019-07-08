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 Політика України
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Все про:ВР (5109) вибори (4133) Медведчук (424) Холодов (1) Разумков Дмитро (83) Слуга народу (99)

 Те, що бізнесмен Холодов є кумом дружини Медведчука, не привід для виключення його зі списку "Слуги народу", - Разумков

Кандидат зі списку "Слуги народу" (номер 22), бізнесмен (заступник директора ТОВ "Текам Плюс") Андрій Холодов є кумом дружини глави політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктора Медведчука Оксани Марченко, але це не є підставою для виключення його з виборчого списку партії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова партії Дмитро Разумков на брифінгу в понеділок у Києві.

"Наскільки мені відомо, він є кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливості заради. І ця інформація, на мій погляд, не мала бути основоположною для включення чи виключення людей зі списку у зв'язку з їхніми зв'язками з тими чи іншими українськими політиками або тими людьми, які себе такими вважають", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві.

"Плюс, наскільки мені відомо, це сталося не зараз. Це досить давня історія. Тому я не думаю, що це мало стати основним пунктом для виключення людини зі списку", - додав він.

Разумков зазначив, що саме таке рішення ухвалила відповідна комісія партії, тому кандидатуру Холодова не розглядали на з'їзді партії 7 липня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" викинула зі списку 7 кандидатів, зокрема Соколова з російським громадянством

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136243
 
   
 Топ коментарі
 
Это повод за вас не голосовать,хуйло рыговское!
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Ха-ха-ха..........
эти "новые" лица тупо и нагло плюют на своих избирателей..............
и чем теперь Зеленский лучше прдшественников?!!..............
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За логікою цього молодого регіонала Разумкова: " ну і чтьо чтьо медведчюк кум путіна ?!"
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Добре Сашко Лірник сказав, що, коли
знов будете пр... ти Україну, то знов побіжите до націоналістів просити край
боронити!!
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Поросёнкам лишь бы был повод хором возмущенно повизжать.
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на то они и поросёнки.. всегда визжат перед тем как их закалывать будут.. чувствуют рылом Те, що бізнесмен Холодов є кумом дружини Медведчука, не привід для виключення його зі списку "Слуги народу", - Разумков - Цензор.НЕТ 820
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еще потрахайтесь тут вдвоем! Зеленососы...
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вся быдло-элита плотно переплетена как родственными так и бизнесовыми связями..хотите чтоб не было во власти кума/брата/свата..? на хрен всю эту публику..всех..
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Fobos


вся
быдло-элита плотно переплетена как родственными так и бизнесовыми
связями..хотите чтоб не было во власти кума/брата/свата..? на хрен всю
эту публику..всех..
Те, що бізнесмен Холодов є кумом дружини Медведчука, не привід для виключення його зі списку "Слуги народу", - Разумков - Цензор.НЕТ 9661



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Малюк, я с 2014 больше на выборы не хожу..как говорится: в сортах дерьма не смыслю..
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А те, що разумков ЧЛЕН партії слуги народу (але без яйків) ще не значить що він чоловік.
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Что еще мог сказать пророссийский, как он сам говорил, Разумков?
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ЗЕбилы самое главное сейчас как можно громче визжать про Петю..это должно отвлекать внимание и переводить стрелки от кумов Медведчука в ПриСлуге Бабломойского сепара. Громче, зебилы ещё громче визжите про Петю пока вся шваль пролезает в ПриСлуге Бабломойского в Раду. ЗЕбилы хуже кацапа - это факт.
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Чувак нехило отслюнявил за 22 номер и бабули уже попилены.
А вы кум, кум....
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Порошенко через мертведчука кум *****. І нічого, пороховаті це незаважає вважати його своіім сцарьом.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТе, що бізнесмен Холодов є кумом дружини Медведчука, не привід для виключення його зі списку "Слуги народу", - Разумков
 
 
 
 
 
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