EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  2830  45
Матеріали за темою:
Все про:телеміст (1) Сюмар (143) Європейська Солідарність (50)

 NewsOne загрожує втрата ліцензії, - Сюмар

Телеканал NewsOne, який анонсує проведення телемосту з каналом "Росія24", може отримати попередження, штрафи і врешті-решт втратити ліцензію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявила народний депутат, кандидат в народні депутати Вікторія Сюмар.

"Має дати свою оцінку Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. І мушу попередити, що ці (російські. - Ред.) телеканали заборонені законом України для трансляції та ретрансляції в країні. Фактично це ретрансляція продукції забороненого в Україні каналу. Очевидно, що потрібно зібрати Національну рада для того, щоб вона попередила канал, чим це загрожує ... це загрожує попередженнями, штрафами і нарешті відбиранням ліцензії", - сказала Сюмар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": NewsOne скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі погрози"

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136242
 
   
 Топ коментарі
 
лучше лишите лицензии медведчука на жизнь, или хотябы на свободу
 показати весь коментар
 
заберите лицензию у зика, у интера тоже
 показати весь коментар
 
А всем каналам Порошенко выдать двойную премию!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
А всем каналам Порошенко выдать двойную премию!
 показати весь коментар
 
 
И рассказать всем про вальцмана и лолиту, да, кацапчик?
 показати весь коментар
 
 
Кравчук недавно участвовал в телемосте с российским телеканалом. У него спроси.
 показати весь коментар
 
 
А правда что Зеленский еще больше вальцман чем Порох?
 показати весь коментар
 
 
Вальман кликуха Порошка, а так он украинец бессараб.
 показати весь коментар
 
 
Руцкая кликуха? Сам ботоксный карлик придумал? Не знаешь?
 показати весь коментар
 
 
Раньше был украинец Вальцман, а сейчас еврей ЗЕльцман!
 показати весь коментар
 
Українці скинули цього сивого єврея Вальцмана і обрали в президенти етнічного українця. NewsOne грозит потеря лицензии, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8289
 показати весь коментар
 
 
«Президент України Петро Олексійович Порошенко етнічний УКРАЇНЕЦЬ.
Першоджерелом фейка " Вальцман "- є російський сайт ФСБ, ari.ru " Агентство Русской Информации". Вперше, згадка про П.О.Порошенко, як про «Вальцмана», було на blog.yandex.ru, датованим 9 вересня 2005 р. Саме посилання не працює, але залишився запис в кеші Яндекса.
У Петра Олексійовича Порошенка:
- батько: Олексій ІВАНОВИЧ Порошенко - українець.
- мати: Євгенія СЕРГІЇВНА Григорчук (в заміжжі - Порошенко) - українка.
А ось якби його батько взяв прізвище його матері, то в такому випадку він був би Петро Олексійович Григорчук. »
 показати весь коментар
 
1. Скільки каналів у Порошенка?

2. https://marik.co.ua/9447/olenka/
"Ідіть у ср*ку, Дмітрій Кісєльов!" - Яніна Соколова відповіла учасникам телемосту "Надо поговоріть"!
 показати весь коментар
 
 
лучше лишите лицензии медведчука на жизнь, или хотябы на свободу
 показати весь коментар
 
 
о, и 112, всьо не мог вспомнить как он называется. спасибо. его тоже!!!
 показати весь коментар
 
 
Завдяки цим ресурсам маємо ТЕ що маємо. NewsOne грозит потеря лицензии, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1553
 показати весь коментар
 
20 июля отобрать лицензию у 3 каналов всем известных---а 21 с утра по этим же ресурсам тв-медиа Лебединое озеро до ночи транслировать. А через неделю лицензии отдать---что бы мировые либералы не бухтели. Ну вроде как мы передумали! Тщетильнее надо---тщетильней!
 показати весь коментар
 
Начинаем бессрочный флешмоб!!!
На телевизоре или ресивере убираем из списка Ньюзван.
В игнор мертвечуковский анал.
 показати весь коментар
 
 
Начинайте флэшмоб - "отнеси телевизор на барахолку и живи своим умом"
 показати весь коментар
 
 
Слуги русского народа оберут лицензию у русского канала?
Это только, если пацанчик будет в передозе
 показати весь коментар
 
 
лицензию не отберут, а вот доить метверчука как корову будут, его дружбан и кум ***** подкинет бабла для откупа NewsOne грозит потеря лицензии, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5144
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Стервозная логика бывшего президента и его порохоботов
Сжатая пружина распрямляется, маятник идет в обратную сторону, бумеранг возвращается. Пропетлять не выйдет...
https://ua24ua.net/aleksandr-kochetkov-stervoznaya-logika-bivshego-prezidenta-i-ego-porohobotov/

😎
 показати весь коментар
 
 
давайте вже й Інтер за компанію підбийте.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нажми "ENTER"- не открываетца..
😁
 показати весь коментар
 
Та ото ж! Якийсь дурнуватий інтерфейс в цього цензурного форуму!
 показати весь коментар
 
 
Никогда не действуй по первлму велению сердца. Оно всегда неверно.(с) Я бы не запрещал, а направил туда хороших проукраинских спикеров. Еще неизвестно - кто бы от этого моста выиграл? Если таковых не допустят или допустят в соотношении с пророссийскими в отношении один к десяти, как это делается на росс. токшоу, то организовать альтернативный телемост, куда пригласить либеральных российских и наших граждан. Просто запрещать - это выстрел себе в ногу.
 показати весь коментар
 
 
Да, да.
Українському історику вести дискусію з фаховими пропагандонами.
Це як у темному провулку доводити урці-гопнику, що гаманець у вашій кишені, то ваш гаманець»...
Бачимо, чуємо...
«Нє врітє ! Крим наш!»...
 показати весь коментар
 
 
«пригласить либеральных российских и наших граждан.» (с)
....мантри **********:
«Ну чьто ви наговаріваєтє на россіію? Ну нашім тоже іногда дают висказаться...А послушайтє Глузмана, полюбуйтєсь на Охару....Какіє лапочькі....мімімімі....»
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А что 5 лет ждали????? А 112...Теперь уже и ЗИК, Прямой-Кривой???
 показати весь коментар
 
 
Если бы ты не был из ПаРашки, я бы тебя в спам бы не опускал, кацапа))
 показати весь коментар
 
 
Перепрошую....Чому "ЦЕ" "погрожує"!??? Це "Є!!!" прямий удар по Україні.
 показати весь коментар
 
 
Да они плюют на ваши угрозы!
Хоть раз доведите эти угрозы до реальных дел!!!
Дебилы, *****!
 показати весь коментар
 
 
Могут найти не запрещенный телеканал и выдать телемост. По закону нельзя будет ничего сделать.
 показати весь коментар
 
Что значит "грозит"??? Давно нужно национализировать все украинофобские каналы.
 показати весь коментар
 
А почему только этим хвойдам?А чем отличаются от этого канала другие - 112,zik?Только названиями и рожами журналюг.Всю медведчуковскую медиакодлу на член.а головастикова,пухощика,васю,а в прочем что перечислят,там проукраинских человек 10 на всех трех,одеть мусорные ведра на головы и за поребрик,пендалями,загнать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниNewsOne загрожує втрата ліцензії, - Сюмар
 
 
 
 
 
 вгору