 NewsOne загрожує втрата ліцензії, - Сюмар

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявила народний депутат, кандидат в народні депутати Вікторія Сюмар.
"Має дати свою оцінку Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. І мушу попередити, що ці (російські. - Ред.) телеканали заборонені законом України для трансляції та ретрансляції в країні. Фактично це ретрансляція продукції забороненого в Україні каналу. Очевидно, що потрібно зібрати Національну рада для того, щоб вона попередила канал, чим це загрожує ... це загрожує попередженнями, штрафами і нарешті відбиранням ліцензії", - сказала Сюмар.
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Першоджерелом фейка " Вальцман "- є російський сайт ФСБ, ari.ru " Агентство Русской Информации". Вперше, згадка про П.О.Порошенко, як про «Вальцмана», було на blog.yandex.ru, датованим 9 вересня 2005 р. Саме посилання не працює, але залишився запис в кеші Яндекса.
У Петра Олексійовича Порошенка:
- батько: Олексій ІВАНОВИЧ Порошенко - українець.
- мати: Євгенія СЕРГІЇВНА Григорчук (в заміжжі - Порошенко) - українка.
А ось якби його батько взяв прізвище його матері, то в такому випадку він був би Петро Олексійович Григорчук. »
Посмотри на своего красавца...
2. https://marik.co.ua/9447/olenka/
"Ідіть у ср*ку, Дмітрій Кісєльов!" - Яніна Соколова відповіла учасникам телемосту "Надо поговоріть"!
На телевизоре или ресивере убираем из списка Ньюзван.
В игнор мертвечуковский анал.
Это только, если пацанчик будет в передозе
😁
Сжатая пружина распрямляется, маятник идет в обратную сторону, бумеранг возвращается. Пропетлять не выйдет...
https://ua24ua.net/aleksandr-kochetkov-stervoznaya-logika-bivshego-prezidenta-i-ego-porohobotov/
😎
😁
Українському історику вести дискусію з фаховими пропагандонами.
Це як у темному провулку доводити урці-гопнику, що гаманець у вашій кишені, то ваш гаманець»...
Бачимо, чуємо...
«Нє врітє ! Крим наш!»...
....мантри **********:
«Ну чьто ви наговаріваєтє на россіію? Ну нашім тоже іногда дают висказаться...А послушайтє Глузмана, полюбуйтєсь на Охару....Какіє лапочькі....мімімімі....»
Хоть раз доведите эти угрозы до реальных дел!!!
Дебилы, *****!