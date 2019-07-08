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 Політика України, Суспільство
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 Нацрада ТРМ збирає позачергове засідання через анонс телемосту з РФ і обіцяє "жорстку" реакцію

Об 11:00 9 липня у зв'язку із ситуацією з анонсом телемосту з РФ Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проведе позачергове засідання.

Про це йдеться на сайті Нацради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Національна рада наголошує, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 до низки російських пропагандистських телеканалів були застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Крім того, рішеннями Національної ради була обмежена ретрансляція на території України близько 80 російських телеканалів.

Регулятор застерігає вітчизняних ліцензіатів – як телеканали, так і провайдерів програмної послуги – утриматися від ретрансляції сигналу і передач іноземних мовників, щодо яких на державному рівні були застосовані обмежувальні санкції.

"Питання захисту інформаційного простору перебуває в полі пильної уваги Національної ради. Регулятор попереджає, що жорстко реагуватиме на всі порушення законодавства і невідкладно вживатиме усіх законних заходів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": NewsOne скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі погрози"

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Можливість штрафу або позбавлення ліцензії каналів, які транслюють пропагандистські канали РФ, також підтвердила заступник голови Нацради з питань телерадіомовлення Ольга Герасим'юк та віцепрем'єр В'ячеслав Кириленко.

Т.в.о голови СБУ Іван Баканов ініціює перед президентом України, головою РНБО невідкладне скликання позачергового засідання РНБО України. Президент Володимир Зеленський назвав цей телеміст дешевим, але небезпечним піарходом перед виборами.

У понеділок, 8 липня, о 14:00 біля Офісу президента України в Києві "Національний корпус" проведе акцію протесту у зв'язку з підготовкою телемосту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136239
 
 
 Топ коментарі
 
Надо требовать лишить ЛИЦЕНЗИЙ всю медведчуковскую медиакодлу,все его ТВ каналы.А журналюг,которые ничем не отличаются от сепарастов - люстрировать.Благо мусорных контейнеров вокруг полно.
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Жесткая реакция должна быть от президента . Но это не наш случай .
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цену себе набивают, мертвечук им заплатит и они заткнутся, продажные чинуши еще ни разу никому, ни в чем, не отказали
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Державні інституції починають працювати, випадають з мафіозного коматозу, коли вони приймали рішення тільки за вказівками мафії! Невже в Україні почнеться реальна робота Нацради телебачення та радіомовлення? Якщо так піде, в нас ще й інші державні інституції запрацюють, вперше за 28 років!
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И вот как мертвечук и команда платформенщиков за смерть пошла на такой шаг с телемостом? или у них вообще мозгов нету.)) Ватники за них и так проголосуют. А такие манипуляции только лохторат отпугивают)
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Жесткая реакция должна быть от президента . Но это не наш случай .
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Надо требовать лишить ЛИЦЕНЗИЙ всю медведчуковскую медиакодлу,все его ТВ каналы.А журналюг,которые ничем не отличаются от сепарастов - люстрировать.Благо мусорных контейнеров вокруг полно.
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Все таки Порошенко оставил после себя сильные предохранители...Хотя их и не хватит надолго - выбьет ватой. Ваты = 73%
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А где все эти нацдружины корчинский тягныбык? Они только могут геев гонять за хряка деньги. Против медведчука не попрут или их хозяин запрещает?
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В 2 години нацдружини влаштовують мітинг проти телемосту...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНацрада ТРМ збирає позачергове засідання через анонс телемосту з РФ і обіцяє "жорстку" реакцію
 
 
 
 
 
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