 NewsOne скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі погрози"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NewsOne.

"Телеканал NEWSONE повідомляє про скасування телемарафону "Треба поговорити". Наша спроба організувати майданчик для обговорення неполітичних питань силами звичайних людей, які ніколи не ставили під сумнів територіальну цілісність України, без політиків і одіозних пропагандистів, призвела до того, що протягом останнього часу низкою політичних партій щодо нашого телеканалу була розпочата масована інформаційна атака", - заявили в NewsOne.

Телеканал зазначив, що "в хід пішли заяви про акції протесту біля каналу, а з учорашнього вечора - і прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їхніх близьких".

"Телеканал планував організувати перший неполітичний телеміст між людьми з України та Росії. Його ведучими мали стати далекі від політики Андрій Малахов та Марія Сіттель. Тому ми вважаємо, що такі дії щодо телеканалу повертають Україну в часи прямого залякування і тиску на журналістські свободи. Ми вважаємо, що людське життя є головною і абсолютною цінністю, і тому питання припинення війни, встановлення миру і повернення українських полонених додому мають бути головним питанням для обговорення усіма українськими ЗМІ. Хіба мають журналісти, які проголошують такий порядок, жити в страху за свої сім'ї?" - заявили в NewsOne.

У NewsOne наголошують, що змушені припинити підготовку телемарафону "у зв'язку з інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборчій кампанії низки українських партій".

"Ми хочемо, щоб в Україні настав мир, але є сили, що представляють партію війни, яким це вкрай невигідно", - зазначив телеканал.

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Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".