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Все про:люстрація (148) Стефанчук Руслан (43) Офіс Президента (13)

 Офіс президента готує законопроект про розширення люстрації

В Офісі президента готують законопроект про розширення суб'єктів, які підпадають під люстрацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук на засіданні погоджувальної ради парламенту 8 липня.

"Одна з ініціатив президента, яку ми допрацьовуємо зараз. Багато хто говорить, що президент противиться люстрації. Ми будемо вносити законопроект про розширення суб'єктів, які підлягають люстрації, включно з президентом, народними депутатами і всіма вищими чинами, які існують в Україні", - заявив він.

Нагадаємо, 4 липня під будівлею Конституційного суду України відбувалися пікети різних політичних сил і громадських організацій, які виступають проти можливого прийняття КС рішення про невідповідність Конституції закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков про ініціативу щодо скасування закону про люстрацію: Це зручний для когось "хайп"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136237
 
   
 Топ коментарі
 
Что зеленский скоро с мусорным баком познакомится? Офис президента готовит законопроект о расширении люстрации - Цензор.НЕТ 1307
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УПС, теперь пеппа не сможет стать президентом!
Хотел люстрацию - жри! Офис президента готовит законопроект о расширении люстрации - Цензор.НЕТ 2063
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Что зеленский скоро с мусорным баком познакомится?
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Сейчас пойдет жара про папередников! Осенью Вово с Порохом могут поменяться рейтингами! Вот Беня и волнуется!
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В "расширеный" список включат такие категории как "барыга", "мародер", "соевый" и "порохобот"...
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Для этого сыр-бор с Трампом в Минске.Вместе сдаваться моське плешивому будут.методичку поменяй.Не верю.
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Почему "отменят" и "будут тянуть"? Уже отменили и тянут в таежный союз и почти этого не скрывают.
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УПС, теперь пеппа не сможет стать президентом!
Хотел люстрацию - жри! Офис президента готовит законопроект о расширении люстрации - Цензор.НЕТ 2063
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это не люстрация будет,

а реставрация
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СКОРЕЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ТОПОНИКИ.. Нардепы станут стряпчими советникми уполномоченными слугами народу....Рада станет Думой Собрнием Когрессом Снатом Палатой Пьров полено...лесопилкой даже... АП стала уже Офисьем КМУ станет Советом Комиссаров.. советы станут бюро..прокуратура станет преффектурой полиция карабинерами сбу станет Ми ЦРУ да как угодно хоть курятником.. и все и жрите закон про кастрацию если надо поменяют названия областей городов Киев станет Мать городов русских Одесса Дюком да было ыб желание а внешневсе пристойно есть закон мертвыйа есть новые организации и названия..
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Молодые ничем не отягощены,кроме преступлений папередников..
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Да вы дебил, Богдана посадят, или вы настолько туп что этого не поняли?!
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Любой типчик из администрации чеуковоща должен подпадать под люстрацию - т.е. Богдан в первую чергу!
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"Українська історія звернула на бічну стежку: революція-інтервенція-реставрація.Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.

Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам
спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли
до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися,
доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський
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Українськи национал-патріоти.

Порохобот Корчинський заявив, що в разі поразки Порошенка у другому турі порохоботи будуть змушені піти в терористичне підпілля, щоб вбивати громадян України.
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Если Порошенко то порошкобот. Или пусть меняет фамилию на Порохенко.
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За словами

Original: https://golospravdy.com/ukrainskij-politik-nazvav-esesivciv-prekrasnimi-lyudmi/
Корчинського, якого цитують журналісти українського опозиційного видання «Голос Правди», «фашисти були прекрасні люди, які воювали там, де повинні були воювати»:
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Такой фразы нет, враньё, а с этим сгласен любой честный человек:
"Нацисти були нічим не гірше за всіх їхніх ворогів. Радянський Союз - рабовласницька держава, яка знищувала своїх громадян і знищила їх набагато більше, ніж нацисти. "

Original: https://golospravdy.com/ukrainskij-politik-nazvav-esesivciv-prekrasnimi-lyudmi/
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Корчинський не порохобот, а патриот, а вот зеботы - антиукраинцы, которые лижут всё русское
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Чому Корчинський після 2004 мотався в Москву як на роботу?
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бред - в Москве за книги Корчинського сажают в тюрьму
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По Закону "Про очищення влади"
1. среди критериев - по которым определяют кто попадает - условие, что чел проработал при Яныке не менее года на должностях из списка - Порох занимал пост министра экономики 9 месяцев.
2. Среди тех какие длжности нельзя занимать - отдельно оговорено, что к должнастям, на которые избираются народом люстрация не касается. (Президента избирают, прикинь!)
Вопросы?
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Так он и так подлежит .люстрации. Только новый лигитимный на нее наплевал, как известно.
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Неа, он же не глава администрации президента а главный по офису, или как там.
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Опа, у порохнявых что-то сжалось.
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Правильно. уже пора и не только папе-папе-редников злочына влада Януковоща..., Новые папередники Жыты па Нофаму от Парашенко и его ОПГ, за последних 5 лет коррупции и мародёрства, пришедшие к власти на крови и войне.
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А для тебя, руцкая мразь, у меня всегда спам приготовлен))
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Памперс смени. полный желчи.
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Евгений Калашников. Кремлёвские х**лоботы всё ещё "мочат" Порошенка, значит он делал всё правильно.
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ещё вас не разогнали? До выборов продержат?
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Странно-странно...
Как бы после этого "расширения" рыгов во власти не стало значительно больше.

Разумков: Закон о люстрации убрал с должностей людей, которые могут быть эффективны сегодня.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313697-razumkov_zakon_o_ljustratsii_ubral_s_dolhnostej_ljudej_kotorye_mogut_bytj_effektivny_segodnja
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закон о люстрации убрал, в том числе с различных должностей, людей которые были бы там эффективны сегодня.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313697-razumkov_zakon_o_ljustratsii_ubral_s_dolhnostej_ljudej_kotorye_mogut_bytj_effektivny_segodnja

Напрашивается вопрос: Эффективны для чего? Для более скорого и полного реванша прорашистких упырей и сдачи национальных интересов?
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Ми вже звикли. Назвуть про "розширення" а самі Богдана з під люстрації виведуть...
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такое впечатление что долго бухали.....наконец вернулись в реальность... Офис президента готовит законопроект о расширении люстрации - Цензор.НЕТ 901
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не удалось отменить люстрацию, мы ее переделаем и назовем "дополним"
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По моему, это полная дурь и сумасшествие. Уже люстрировали людей, работавших при Януковиче. Кого теперь? Теперь наверное, людей Порошенко. А кто тогда работать будет в органах государственного управления? Люди подобные Поросюку и Гаврилюку? И что станет с таким государством и страной?
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В первую очередь люстрировать причастных к КГБ-ФСБ, т.к. плешивый КГБ-шник их всех мобилизовал против Украины.
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Ну ви даєте,хтось витрачався,зганяв худобу чекушечну під КСУ,зеля руки геть від люстрації,а ці тепер придумали,що й петро в люстрацію втрапить
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Богдан это как раздражитель для пороходупов....истерить прекращаем. Корень зла? За 5 лет мародёрства и коррупции вашего хозяина соевого и его ОПГ ответьте ущербные.
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Слабо, кацапа, так тебе ни кто не поверит))
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В первую очередь под действие нового закона должна попасть вся соевая верхушка и все чиновники высшего и среднего звена, назначенные при свинорошене, ибо честных людей там нет от слова совсем. Только таким способом можно быстро и эффективно очистить органы государственной власти от окопавшейся в них соевой мрази
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"Українська історія звернула на бічну стежку: революція-інтервенція-реставрація.
Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.

Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам
спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли
до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися,
доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський
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Неуж-то за Свинорылого и его -'банду'- комаду хотят взятся? )))
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именно за него.
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Что-то вроде, кто был уже на выборных должностях, хватит. Дай другому порулить...
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и руководство пророссийских телеканалов времен Януковича?
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Пусть сперва подпишет Закон об импичменте ПреЗЕдента, а то пяткой в грудь себя колотило, а как только ВР утвердила, сразу под сукно закон засунул.
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Спровадит Пагубия и Пораженко на нары и подпишет обязательно.Это предвыборное обещание.Думается мне ,месяца через три посадят в СИЗО лет на 20 без суда и следствия,как большинство патриотов сейчас.
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то коли богдана звільнять? чи чергова роса в очі виборця?
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тем, что он подпадает под закон о люстрации и соотв. на своей должности НЕ ЗАКОННО, зебилы уже бесят в своих попытках прикинуться шлангом
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Богдан был пешкой и попал ,а Пораженко -министром и не попал!! Справедливо?
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Що, свинарчуки-ПОПовці, смаженим засмерділо?! Офіс президента готує законопроект про розширення люстрації - Цензор.НЕТ 6422
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Большая честь для старика-маразматика.Премного благодарен.Я волонтёр-альтруист-бездельник.
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может сначала вернуться к теме о незаконном обогащении?
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Гангстер должен сидеть в СИЗО лет 20 за нарушение ПДД.Сбили кортежами немало людей.
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Весь этот нынешний бардак подводит к тезису о необходимости модификации Закона о люстрации, а именно - введения запрета занимать должности на госслужбе и для деятелей преступного режима Порошенко, а не только преступного режима Януковича.

Именно такой разумный шаг позволит украинцам прийти к единому знаменателю хотя бы в том,
как мы видим происходящее.
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Азірові, овощі, готують віддачку майдану.
Закон "Про ССК" наказав довго жити.
Так само як і Закон "По незаконне збагачення" він був останньою краплею терпіння олігархів.
Тепер українці будуть спокутувати свої прагнення, терплячі ідіоми та жарти клоунів.
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