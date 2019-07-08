 Офіс президента готує законопроект про розширення люстрації

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук на засіданні погоджувальної ради парламенту 8 липня.

"Одна з ініціатив президента, яку ми допрацьовуємо зараз. Багато хто говорить, що президент противиться люстрації. Ми будемо вносити законопроект про розширення суб'єктів, які підлягають люстрації, включно з президентом, народними депутатами і всіма вищими чинами, які існують в Україні", - заявив він.

Нагадаємо, 4 липня під будівлею Конституційного суду України відбувалися пікети різних політичних сил і громадських організацій, які виступають проти можливого прийняття КС рішення про невідповідність Конституції закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

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