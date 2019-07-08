Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук на засіданні погоджувальної ради парламенту 8 липня.
"Одна з ініціатив президента, яку ми допрацьовуємо зараз. Багато хто говорить, що президент противиться люстрації. Ми будемо вносити законопроект про розширення суб'єктів, які підлягають люстрації, включно з президентом, народними депутатами і всіма вищими чинами, які існують в Україні", - заявив він.
Нагадаємо, 4 липня під будівлею Конституційного суду України відбувалися пікети різних політичних сил і громадських організацій, які виступають проти можливого прийняття КС рішення про невідповідність Конституції закону "Про очищення влади" (про люстрацію).
Хотел люстрацию - жри!
а реставрация
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.
Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам
спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли
до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися,
доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський
Порохобот Корчинський заявив, що в разі поразки Порошенка у другому турі порохоботи будуть змушені піти в терористичне підпілля, щоб вбивати громадян України.
Original: https://golospravdy.com/ukrainskij-politik-nazvav-esesivciv-prekrasnimi-lyudmi/
Корчинського, якого цитують журналісти українського опозиційного видання «Голос Правди», «фашисти були прекрасні люди, які воювали там, де повинні були воювати»:
"Нацисти були нічим не гірше за всіх їхніх ворогів. Радянський Союз - рабовласницька держава, яка знищувала своїх громадян і знищила їх набагато більше, ніж нацисти. "
Original: https://golospravdy.com/ukrainskij-politik-nazvav-esesivciv-prekrasnimi-lyudmi/
1. среди критериев - по которым определяют кто попадает - условие, что чел проработал при Яныке не менее года на должностях из списка - Порох занимал пост министра экономики 9 месяцев.
2. Среди тех какие длжности нельзя занимать - отдельно оговорено, что к должнастям, на которые избираются народом люстрация не касается. (Президента избирают, прикинь!)
Вопросы?
Как бы после этого "расширения" рыгов во власти не стало значительно больше.
Разумков: Закон о люстрации убрал с должностей людей, которые могут быть эффективны сегодня.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313697-razumkov_zakon_o_ljustratsii_ubral_s_dolhnostej_ljudej_kotorye_mogut_bytj_effektivny_segodnja
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313697-razumkov_zakon_o_ljustratsii_ubral_s_dolhnostej_ljudej_kotorye_mogut_bytj_effektivny_segodnja
Напрашивается вопрос: Эффективны для чего? Для более скорого и полного реванша прорашистких упырей и сдачи национальных интересов?
Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.
Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам
спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли
до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися,
доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський
Именно такой разумный шаг позволит украинцам прийти к единому знаменателю хотя бы в том,
как мы видим происходящее.
Закон "Про ССК" наказав довго жити.
Так само як і Закон "По незаконне збагачення" він був останньою краплею терпіння олігархів.
Тепер українці будуть спокутувати свої прагнення, терплячі ідіоми та жарти клоунів.