 Потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі і як бути з "нормандським форматом", - Пєсков про пропозицію Зеленського щодо переговорів із Путіним

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це журналістам сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи в понеділок пропозицію глави Української держави.
"Поки я не готовий якось відповідати. Це ж абсолютно новий формат", - сказав він.
За його словами, "по-перше, потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі, по-друге, потрібно зрозуміти, що це за новий формат пропонується".
"Справа в тому, що США не є учасниками Нормандського процесу, і як бути з Мінськими домовленостями, під якими стоять підписи учасників Нормандського процесу, але не стоять підписи ніяких представників США", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Путіну провести переговори про врегулювання ситуації на сході України з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму і країн "нормандського формату" в Мінську, де проходять засідання Тристоронньої контактної групи.
" "Хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба. Обговорімо, чий Крим і кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную таку: я, ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр Великої Британії Тереза Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Місце. Думаю, Олександр Григорович Лукашенко, із задоволенням прийме нас з вами в Мінську", - сказав Зеленський у своєму зверненні.
Також Зеленський підкреслив, що Україна не відмовляється від жодних дипломатичних форматів врегулювання ситуації на Донбасі.
я за то чтобы дожимать крыс из за поребрика
еще больше им полезных санкций насыпать
за малазийский боинг, за наших моряков, за крым, за донбасс
... лично я готов еще лет 5 потерпеть, и тарифы и косожопость и жадность нашего правительства ... лишь рашке пипец настал
... скрестил пальцы за наших американских друзей ... если не они, то пипец Украине
будем опять в таёжном союзе с орками( ... сам не хочу(
....
Под Минскими соглашениями ни одно государство не подписывалось.
"Лидеры четырех государств не ставили под ним свои подписи. Как сказал глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, они "заверили его словами".
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Не верю©
Хотя зелефаны в аху€, какой их Воха крутой...
...
"нормандский формат" - формат 3-х бандитов подельников по принуждению Украины "минской" капитуляции. Поэтому нах "нормандский формат".