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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
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Все про:Зеленський (1967) перемовини (1340) Пєсков (556) Донбас (12424)

 Потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі і як бути з "нормандським форматом", - Пєсков про пропозицію Зеленського щодо переговорів із Путіним

У Кремлі у зв'язку з пропозицією президента України Володимира Зеленського своєму російському колезі Володимиру Путіну провести переговори в Мінську щодо Донбасу за участю Німеччини, Франції, Великої Британії та США зацікавилися питанням про долю Мінських угод, під якими США не підписувалися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це журналістам сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи в понеділок пропозицію глави Української держави.

"Поки я не готовий якось відповідати. Це ж абсолютно новий формат", - сказав він.

За його словами, "по-перше, потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі, по-друге, потрібно зрозуміти, що це за новий формат пропонується".

"Справа в тому, що США не є учасниками Нормандського процесу, і як бути з Мінськими домовленостями, під якими стоять підписи учасників Нормандського процесу, але не стоять підписи ніяких представників США", - додав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обговорімо, чий Крим і кого немає на Донбасі", - Зеленський покликав Путіна на переговори за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Путіну провести переговори про врегулювання ситуації на сході України з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму і країн "нормандського формату" в Мінську, де проходять засідання Тристоронньої контактної групи.

" "Хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба. Обговорімо, чий Крим і кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную таку: я, ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр Великої Британії Тереза ​​Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Місце. Думаю, Олександр Григорович Лукашенко, із задоволенням прийме нас з вами в Мінську", - сказав Зеленський у своєму зверненні.

Також Зеленський підкреслив, що Україна не відмовляється від жодних дипломатичних форматів врегулювання ситуації на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136236
 
 
 Топ коментарі
 
Нужен не Норманский, а Нюрнбергский формат.
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Канешна есть перспективы, есть перспектива того, что зеленский шутканет пару раз и слобает на рояле)))
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... нужно понять ... т.е. у ху йла еще понималка не выросла. Как не понимать такие элементарные вещи? С таким тупым ****** - увы нет никаких перспектив и особенно у паРаши.
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путін готується використати слабкість Зеленського на переговорах для отримання повної незалежності ДНР та ЛНР, визнання Криму російським і повного зняття санкцій з росії, бо далі війну з Україною будуть вести російські війська вже під прапорами ДНР та ЛНР! Як і 100 років тому російська армія захоплювала Україну під прапорами штучно створеної харківської УРСР
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Нема слабкості Зеленського, а є домовленості з Коломойським.
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Петро Олексійович за час гри Зєлі на роялі вже встиг би пару лямів баксів у народу стибрити.
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Сколько времени должно пройти, чтоб украденные деньги стали "собственными"?
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Как только окажутся в кармане либо на счету
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инфа для лохов-ФОРБС 2014-2018 Порошенко потерял 300 млн $. как раз 4 млн в день, включая выходные.
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Путін прокоментував заяву Зеленського щодо Донбасу 16:02, 20 червня 2019 «Талановита людина (Зеленський). Я пам'ятаю його виступ на КВН, десь у 2000-х роках, у середині - все це було талановито й смішно»/ Как бы уважает Путин Зеленского.
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Оперативно мокші працюють. А що ім ще казати, якщо їм потрібна або повна капітуляція УКраїни, або абсолютний хаос в державі.
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ЭТО БУДЕТ НОРМАНСКИЙ ФОРМАТ + НЬЮ БУДАПЕШТСКИЙ ДУБЛЬ № 2 что понимать то Песков и Путин.... дурачков не включайте... а.. Франция имеет от 44 до 64 боеголовок ЯО.. Британия имеет порядка 89-104 боеголовок ЯО... США порядка 200 ЯО.. Россия суммарно может выставить от силы 124 ЯО..боеголовки.. у кого паритет то.... молчу про обычные виды вооружения..авиация флот Россия пасет задних- по ВМС перед НАТО на 220 судов всех типов включая подводный флот, авиация огтсатет на 420 штук.. весх типов..по танкам отстает и тут на 320 танков.. и так далее... молчу что по тактико вооруженнм характеристикам отставание в годах равно в 8-12 лет... за оредким исключением единичных фактов -когда Рособорнпром прорыватся вперед..
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Нужен не Норманский, а Нюрнбергский формат.
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Шо вата может понять ватными мозгами ? Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи и как быть с "нормандским форматом", - Песков о предложении Зеленского по переговорам с Путиным - Цензор.НЕТ 286Правильно - НИЧЕГО !!!
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При всем неуважении к Писькову, он - не дурак, и во всех этих словесных играх понимает больше, нежели наш практикант...
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чтоб быть уверенным нужно опираться на факты. а фактов кроме балабольства и нагнетания нет. в этом и вся суть соевого кобла - пугать что ***** нападёт а в это время шарить по карманам.
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Інтервю Філарета каналу Расія24? Телеміст між російськими «Вєстями» і українським «Ньюсваном»? Крайній допис прессекретарки президента про його візит до Станиці Луганської російською мовою! Семимильними кроками несемося в «об'ятія браццкава нарота»?!
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шо значит пугать? а еще не напал пуйло? или 5 лет гражданского конфликта как вещал медведчук
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раньше говорили-не раскачивайте лодку, потом будку, теперь цирковой шатер.
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Малоросы в студии будут всем своим видом выражать все градации сожаление и каятьсяНужно понять, есть ли перспективы у такой встречи и как быть с "нормандским форматом", - Песков о предложении Зеленского по переговорам с Путиным - Цензор.НЕТ 1842
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Реально москалі показують, який зеленський нікчемний клоун ... Це просто ганьба на весь світ!
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Чомусь всі забули про "будапештський меморандум" через нього треба тиснути на гарантів.
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Який пункт Меморандуму треба виконати?
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Тобто ви не читали Будапештський меморандум.
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Зеля , куда ты лезешь со своим 95-м умом ? На кону Украина , которая тебе не простит глупую шутку .
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Нормальное предложение, прекратить эти дипломатические расшаркивания, сесть за стол и спросить: Как Крым? Как Донбасс? Европе плевать на нас, надо звать америку разумеется.. Нормандский формат неэффективен.
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Эти вопросы уже задавались 100 раз, хотите 101?
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нормальное предложение перед выборами, особенно если оно не реально и отвечать за слова не придеться, тобишь встречаться
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Зелебобік дотриндиться. Мінські домовленності та Нормандський формат зруйнує, а замість того нічого не зробить. Тоді у кацапів будуть розв'язані руки, а в Европи, США та Великобританії не буде приводу зберігати санкції щодо параші.
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самый лучший формат....это с АКМ...пулю в башку @уйлу - и конец всех форматов
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***** в открытую с американским президентом забздит он может только из-за угла тявкать
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Тупых свидомых используют для организации постоянного контакта Трампа и Путина...
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Политика тонкое дело, Зеленский своими шуточками ставит РАССЕЮ в неловкое положение. Вот так то. Пусть думают, а заявление пошло по всему миру.
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Переспектив у нього нема,але поки що від нього нікуди не дінешься.Путя навязав його петрові,заставивши відмовитись від будапештського,але тепер Зелі треба однозначно від нього поступово здихатись,та наполягати тільки на форматі Україна,США,Великобританія і рашка-какашка,інакше воду в ступі можна колотити безкінечно
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да да, мальчик все прально делает, видмовляеться от минска так шо аж выполнять его начал впереди всех, то что успешно игнорилось при Петре теперь конешь делается, а разговоры идут что пора будапешт включать, а пока говорим будем минск делать, тот который при Петре "зрадой" был
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Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи и как быть с "нормандским форматом", - Песков о предложении Зеленского по переговорам с Путиным - Цензор.НЕТ 3931
я за то чтобы дожимать крыс из за поребрика
еще больше им полезных санкций насыпать
за малазийский боинг, за наших моряков, за крым, за донбасс
... лично я готов еще лет 5 потерпеть, и тарифы и косожопость и жадность нашего правительства ... лишь рашке пипец настал
... скрестил пальцы за наших американских друзей ... если не они, то пипец Украине
будем опять в таёжном союзе с орками( ... сам не хочу(
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"переговоры в Минске по Донбассу с участием Германии, Франции, Великобритании и США задались вопросом о судьбе Минских соглашений, под которыми США не подписывались."

....
Под Минскими соглашениями ни одно государство не подписывалось.
"Лидеры четырех государств не ставили под ним свои подписи. Как сказал глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, они "заверили его словами".

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html
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Интересно, сколько нужно времени тупому х№йлу, чтобы понять?
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Для трампа это нормально, встречаться со всякими моральными уродами типа путина или ына. Так шо не побрезгует и с лукашенко)))
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Цю пропозицію щодо участі США та інших і Мінському процесі давно висували різні партії ще до пропозиції Зеленського. Сама ідея такої зустрічі вірна, але зрозуміла незгода путіна так продовжувати мінський процес і говорити про Крим. Тому у цьому випадку це є необхідним популізмом. От який буде наступний крок Зеленського після повної відмови путіна?
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Зельцман типа с Трампом перетер и ***** стращает?
Не верю©
Хотя зелефаны в аху€, какой их Воха крутой...
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По правилам делового и дипломатического этикета - когда на официальном мероприятии за столом кто-то переговаривается за спиной - это оскорбление. А когда это еще и твои подчиненные - значит они тебя, как руководителя, вообще в йух не ставят..Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи и как быть с "нормандским форматом", - Песков о предложении Зеленского по переговорам с Путиным - Цензор.НЕТ 1769
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"...и как быть с "нормандским форматом", - Песков
...
"нормандский формат" - формат 3-х бандитов подельников по принуждению Украины "минской" капитуляции. Поэтому нах "нормандский формат".
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Ну все же обозначили свои позиции, что не здадут позиций - зачем эти вбросы о встречах?
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Я тоже сомневаюсь что в минске о чем либо можно будет договориться. Нужно менять место встречи на нейтральную страну а не окупированную рашистами.
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странно выступать в роли Моськи, момент упущен и все уже знают цену этому Давай поговорим. Пора действовать и в пользу Украины.
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Больше всего впечатлила скорость ответа писькова. Заранее согласованный и одобренный в кремле сценарий предвыборного грозного раздувания Зе-щек.
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Вважаю важливим знищити агентів ***** в Україні на кшталт Мєртвєчука та його холопів.
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Цензору нужно менять название на порохобот.нет
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Отличное предложение Зеленского , Кремль явно обтекает . Так держать !
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Не только Кремль, тот же Трамп не откликнется, ему нужно делать Америку снова великой, а тут какая то шалупонь под ноги лезет
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"нормандский " формат или"минская куйня"-война в Украине..все кто принимал участие в этих форматах ,должны идти накуй вместе с рашистом как его подельники ,после голосования о возвращении рашиста в ПАСЕ.и только выполнение рашистом будапештского формата,в котором должны брать участие его подписанты,принесет мир в Украину...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПотрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі і як бути з "нормандським форматом", - Пєсков про пропозицію Зеленського щодо переговорів із Путіним
 
 
 
 
 
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