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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Зеленський (1967) Меркель (556) перемовини (1340) Путін (9879) Трамп (1868) Мей Тереза (150) Макрон Емманюель (258)

 "Обговорімо, чий Крим і кого немає на Донбасі", - Зеленський покликав Путіна на переговори за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися в Мінську для переговорів у новому форматі, за участю президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії Терези ​​Мей, канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Телеміст з РФ - це дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, - Зеленський. ВIДЕО

"Хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба. Обговорімо, чий Крим і кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную таку: я, ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр Великої Британії Тереза ​​Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Місце. Думаю, Олександр Григорович Лукашенко, із задоволенням прийме нас з вами в Мінську", - заявив Зеленський.

"Ми не змінюємо і не відмовляємося ні від яких дипломатичних форматів. Ми пропонуємо поговорити. Адже треба ж поговорити, правда?", - додав президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136232
 
 
 Топ коментарі
 
Заведома звать кого-то, зная что никто не прийдет это признак балобола!!!
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Переговорник із ЗЄлі буде х...вий: за переговорними якостями він - «друг-мачо», а треба «ковбой-професор», або хоча б професор-ковбой».
Незнайомі словосполучення шукайте в гуглі.
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испугался митингов под офисом преЗЕдента вот и снял ролик для отмазки, а конкретных действий всё равно не будет.. это они так прощупывают терпение украинцев, ну пока не прошло
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на кого расчитана эта хрень? вазелин, ты сколько раз уже по видео обращался к *****? что тебе отвечали?: посылали нах. потому что ты никто и звать тебя никак. громкие фамилии озвучиваешь. кто с тобой будет говорить?
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Ну да , вот если бы Петя так сказал это было бы самый мощный шаг достойного президента , а так это всего лишь Зеля . Порохоботы , у вас хоть идея есть какая то , или просто обсырать одного и восхвалять другого ?
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У нас в стране телеканалы скупает Путин, воруют в армии, на таможне. Во время войны президентом выбирают клоуна, на втором месте вор. Что это такое? Куда я попал? Основная проблема Украины - это слабоумие украинцев.
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а зато чернозем!!!111
и сколько слезливых песен о рабстве!!!11
и женщины - супер, вон Надежда Савченко, Ира Луценко.....( )
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В принципе, все верно, только Путин это сообщение проигнорирует, вспомнит минский формат, в крайнем случае, нормандский, а "будапештский" или предложенный просто проигнорирует.
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Всё правильно.
Но теперь ХЛО в позиции не сговорчивого уё.
А это сегодня козырь Хла
Козырек просто отобрали
как конфетку.
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Вполне вероятный ответ пуйтина" Я вам ничего не должен!".
И на этом гениальный ход Зе захлохнет.
Но ролики на ТВ и в фейсбуке о "вызове путину" погонять можно.
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Вот примерно Пуйло ответит все верно Вова согласен но сначала одно условие!
-Сдаеш анализы !!!!
И все пипец клоун поплыл))))
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О! Вовочка виліз на люди і щось проскрипів. Вирішив відвернути увагу від скандалу з телемостом. Ти маніпулятор і твоя хитрість шита білими нитками.
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5 копійок
О! Вовочка виліз на люди і щось проскрипів.


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с гопником поговорить??? это шото новое, то телемост с гопотой, теперь старшого гопника вызывают на встречу, вам чи делать некуй, лучше на зарплаты учителям бабло собирайте, как ни как 4000 штуки уё хороший бонус к выборам.
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Когда Порошенко встречался с пацанчиком на стадионе, то он упустил шикарную возможность - его люди должны были спеть "путин хуъло, лалала!" и заставить тем самым команду Зе среагировать - или промолчать или подхватить = зашквариться в глазах пуйла..
Так и теперь, пока пацанчик не споет "путин хуъло, лалала!" как это делал Дещица, все слова пацанчика ничего не стоят и есть просто говно.
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- извини Вовик, мирный мир и денежные деньги важнее ваших споров дикарей, это ваше внутреннее дело. Проще признать Крым российским. А мы и дальше будем партнером Украины.
- как же, вы же обещали!
- мы тебе ничего не должны!
- это мои слова!
- спасибо нашим европейским партнерам (в сторону) да, начинайте вторжение, да до Одессы. Выводите из конюшни министра.
- Владимир мы выражаем обеспокоенность!
- идите в сопу, слизняки
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Заради піару зі звільненням моряків кловун домовився з Уйлом та погодився судити їх по расійським законам в Україні, тим самим визнавав їхнє порушення кордону расії - тобто "расійського Криму" !
Кловун - наркоман ! Він не розуміє до чого може призвести його дії ! Він недієздатний !
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Володимир Лександровим, визви його на стадіон, а рефері нехай буде Меркель. А ще хай він здасть аналізи твоєму другану з кацапії у ту клініку , що в Києві. Я зразу скажу, що тут ти переможець. Зніми відеоролік і в ютюб. Задави його сміхом!
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Я не сторонник Зе, но ему реально трудно сейчас с одной стороны х-ло а с другой петины партнеры, да его нужно контроллировать что б дышло не повернул в сторону касапии, но и не создавать проблем когда пытается вытаскивать Украину из болота в которое заганяли последние 20 лет. Все таки он в одной упряжке сейчас с нами.
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Сигизмунд. Якби в уряді не Петіни портнери, то Вовчик уже наломав би дровішек. А так вони його підправляють. Але у нього все ще попереду!
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Я не думаю що Порошенко зацікавлений в підримці Зе, скоріше навпаки зараз іде чорний піар повним ходом з обох боків. Такі сварки між українцями на користь тільки х-лу, і я повністью підтримую Зе в питанні об'єднання українців.
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вы, зебилы, опять приписываете Зе свои мысли. Какое объединение украинцев? Что он для этого делает? О чем это вообще?
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а что нужно делать для обьединения? когда одни ненавидят Зе а другие Пороха и есть 3ие как и я, обоих не навижу, но все же мы все против х-лостана и за Украину. Так что он должен сделать?
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Пусть хоть что-то но ДЕЛАЕТ. Тогда можно говорить "поддерживаю" или нет.
А пока он ничего не делает, только языком трепет в фейсбуке, что там поддерживать?
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а ЗЄля уполномочєн за трампа-макрона-мєркель распоряжаца? І шо? йєсть сомнєнія чєй Крим???
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тіпа, владіміровіч, йєсі ви согласітєсь, то я щас свісну, і трамп-мей-мєркєль-макрон мігом прібєгут на стрєлку опсуждать чєй, такі, Крим
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Обычная предвыборная ХРЕНЬ!!! "Безперспективняк" - как говорят даунбасские террористы.))))
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Что значит, чей Крым? Крым это Украина!
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"Обговорімо, чий Крим і кого немає на Донбасі", - Зеленський покликав Путіна на переговори за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона - Цензор.НЕТ 7495

Если послушать заявления Коломойского за последнее время, а потом наложить это все на события, которые происходят вокруг Коломойского в других странах, то все становится более-менее понятно. Везде, кроме Украины, у Коломойского дела идут очень плохо. Хреново идут дела.
Из Швейцарии Коломойскому пришлось уехать, чтобы не поехать в наручниках в США. Из Израиля ему пришлось ехать в Украину по той же причине. То, что Израиль не выдает своих граждан, так это сказки в пользу бедных. Когда речь идет о возможности поссориться с США, эти сказки прекращают работать. Сейчас именно такая ситуация. США "висели" над Украиной в части борьбы с коррупцией в то время, когда на украденные и выведенные через офшоры деньги в самой Америке Коломойский скупал оптом и в розницу недвижимость и активы на пол ярда американских денег. Обидно, да? Ну вот это как бы плевок в лицо госдепу. Коломойский он же наглый и беспредельный чувак. Думал, что и там все так пролезет. Не пролезло.
Баканов, ну тот что сейчас фактически глава СБУ, а до этого был решалой 95 квартала и Коломойского, ездил в штаты в качестве зам главы СБУ порешать этот вопрос. Для вас же не секрет, что большинство наших адвокатов - это решалы. Они больше ничего не умеют делать. Прикрывать схемы, строить схемы, заносить и отлистывать. И Баканов, и Богдан - люди, которые были решалами у Коломойского. Более того, в связи с расследованием ФБР выяснилось, что кроме Коломойского в деле есть еще фигуранты. Два. Зеленский и его партнер. Скорее всего, это именно Баканов. Которые так же были причастны к схемам по краже и выводу денег. Баканов поехал в США в качестве СБУшника, начал наводить справки и искать нужных людей, чтобы "порешать" за Беню, но нарвался на скандал. Адвокаты потребовали срочно собрать заседание суда и заявили, что на них пытались давить. Баканов вернулся ни с чем. Только укрепив рабочую версию ФБР, где он один из фигурантов дела в составе ОПГ.
Выходя из того, что процесс в США уже запущен и он по любому будет доведен до завершения, единственное убежище для Коломойского это Украина и… Россия. Украина в орбите России. Именно Россия, которая в вечном конфликте с США, а сегодня, на обострении этого конфликта, сейчас единственный защитник украинского "патриота" Коломойского. Но в саму РФ Игорь Валерьевич не поедет. Там рулят люди, которые думают так же, как он, и действуют так же, как он. Там его через неделю порвут, как Тузик грелку. Поэтому единственным убежищем для Коломойского остается Украина под патронатом России, где Коломойский главное действующее лицо. В тени, но самое главное лицо. Эдакий генерал-губернатор малороссии. Он будет здесь все пилить, рулить через Богдана и подконтрольного Зеленского и выстраивать свое генерал-губернаторство на десятилетия.
Будут еще сериалы про нового настоящего слугу народа, который в сериале победил Зеленского и все сделал так, как обещал Зеленский, который обманул доверчивый нарид. Будут еще волонтеры, которые будут рассказывать какой Коломойский и Ко патриоты. Будут еще и военизированные ОПГ, которые будут зачищать все в пользу Коломойского. Будет дуэт Коломойского и Авакова, где каждый будет иметь свое и дополнять другого. Будут куплены в ВР новые "голосистые голоса". Будет ручной парламент. Коломойский он же умный, дерзкий и наглый. Для него нет ограничений и ограничителей. Богдан, как в 13 году, просит МВД дать правовую оценку действиям людей, вышедших на протест против беспредела ЦВК и админсуда. Он просто пропустил Майдан и не знает, что уже пытались дать оценку. Закончилось плохо.
Сейчас Коломойский кошмарит Украину судами. Террор в чистом виде. Сотни, если не тысячи исков сейчас в судах разных инстанций от Коломойского против Украины. Уже и за МАУ он не должен денег. И это только начало.
И единственное, что сейчас может помешать этому плану Коломойского, - это Порошенко с новой партией. Потому что Порошенко имеет влияние и авторитет как в ЕС, так и в США. Потому что Порошенко, чист перед законом, по мнению ЕС и США, и даже проиграл выборы, не включив админресурс. Потому что для Порошенко и ЕС Коломойский - как бы концентрация того, с чем борется Украина последние 5 лет. Россия и олигархи, хакающие систему государственности. На президентских выборах у них получилось. Возможно, получится и на парламентских. Но остров сопротивления в парламенте будет.
К сожалению, у нас не идет сейчас война идеологий, как хотят представить это подконтрольные Коломойскому и России СМИ. У нас нет гражданского конфликта из-за языка или мировоззрения. У нас просто беглый отовсюду олигарх строит себе убежище под патронатом России. Интересы Коломойского и РФ сейчас совпали. Точно так же, как в 14 совпали с интересами победившего Майдана. Для него нет Украины и украинцев. Есть только территория, на которой он зарабатывает деньги. Есть только население, которое он обворовывает.
И нет никакого президента реформатора Зеленского. Есть подконтрольный Коломойскому младший партнер и подельник. Возможно, сам Зеленский искренне думает по-другому. Что он самостоятельная фигура. Возможно, даже хочет быть самостоятельным. Но его окружение, приставленное к нему Коломойским, делает это невозможным.
И да, я не чищу сам оружие. После гибели Тымчука не делаю это принципиально. Мы договорились, что мое оружие чистит другой человек. Поэтому я не могу застрелиться во время чистки "Обговорімо, чий Крим і кого немає на Донбасі", - Зеленський покликав Путіна на переговори за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона - Цензор.НЕТ 4770 .
Мы по-прежнему помогаем воюющей армии и обучаем пулеметчиков. И если вы хотите вместе с нами это делать, присоединяйтесь.
Якщо хочете зберегти собі нерви та допомогти воюючій за незалежність України армії - не відмовляйте собі в задоволенні
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Джангиров озвучил претензии США к Коломойскому
460 млрд дол США промытых денег.
Считается просто
Предположим надо отмыть 1000 000 000 баксов
прогоняешь их по счетам 460 раз
и ву а ля 460 раз нарушил закон США
получай 90 лет и будь здоров.
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смотри на пертуся придурошнего,

Коломойский - Герой Украины

и не тебе, рошеновцу, о нём судить
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Не верьте.
Это бла-бла-бла перед выборами.
Попытка сохранить стремительно тающий электорат.
Лучше смотрите на дела - это сдача всего украинского.
Ведь он - не украинец.
Таки да...
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Пиар перед выборами!!!

Зе, а чего не через Фейсбук???
Как к народу обращение, так через Фейсбук, а как уйлу, так "видеообращение"???

Пиар, всего лишь пиар.
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Зебєня відволікає увагу від скандалу з телемостом. Всі діла.
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телемост это мутка ***** и мертвяка, не надоедайте
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пыня зассыт американцев
его усатая секретутка уже подтвердила
говорит давай встретимся втроём
Зе, куёло и берлускони))
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Неплохо было бы спросить и о сговоре в ПАСЕ зеленского с пуйлом и о том как Климкин этот сговор сорвал. И не надо выбирать выражения - всё уже итак откровенно.
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а слабо район на район!!! - именно так звучат зелиньі слова. а да, еще пальці веером надо.
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гы. хороший ход.
следующий ролик может быть типа :
"- вова, ну шо ж закрылся у себя в кремле и ссыш поговорить? забиваю стрелу в Бердычеве возле синагоги"
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х-ло до Бердичева не доедет, его еще на подьезде к Житомиру ****-нят
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Зеленский заручился поддержкой Запада! С кондачка такую заяву не сделаешь.Волкер свою работу знает! 47 дней и такое!!!.Зе -молоток!Плешивый моська заюлил и ищет отговорки..Гибридная война. В таком формате будут говорить не только об Украине,но и всех конфликтах,куда орда всунула свой нос.Зе не обременён никакими отягощениеми,обвинениями.Ему легко и просто будет требовать своё.А Иркутская область уже горит.То топилась,теперь горит.
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чергові блєянія. але для цього тре мати яйця, чого в гідранта поки немає
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Только не в окупированном рашистами минске а в нейтральной стране нужно встречаться. В минске и самолет с дипломатами может опять упасть как самолет с Качинским под смоленском.
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У президента ЗЕ накопилось много вопросов? он шел в президенты не зная чей Крым, есть ли русские войска на Донбассе... А поспрашивать решил у путина? как в песне - я спросил у ясеня - где моя любимая, и потом у осени, у облака... потом у друга который эту любимую и увел, и очень этому удивился. Может, наконец-то, найдется кто-то и объяснит нашему преЗЕденту чей Крым и кто с нами воюет в Донецке и Луганске?!!!
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Всё по понятиям: ЗАБИЛ СТРЕЛКУ! А если серьёзно, то продолжение игры для имбецилов(КВН).Жаль Украину...
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Чукча не читатель.
Птица Говорун. Ни ума, ни сообразительности.
А на Г+Г - іншої думки...

"Обговорімо, чий Крим і кого немає на Донбасі", - Зеленський покликав Путіна на переговори за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона - Цензор.НЕТ 5883

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дешёвые папугайи нажратого петруся отрабатывают гавкая на Зеленского ...
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ПРИГНАЛ СТЫЦЬКО СЮДА СТАДО СВОИХ ПОРОХОБОТОВ КОТОРЫЕ ИЗ ЛЮБОЙ НОВОСТИ О ЗЕЛЕНСКОМ ПЫТАЮТСЯ СДЕЛАТЬ ДЕРЬМО

ЭТО ДО ЧЕГО НУЖНО БЫТЬ ПОМОЙНЫМИ УБЛЮДКАМИ, ШОБЫ ОПУСТИТЬСЯ ДО ТАКОГО

КАКОЙ ПАРАШЕНКО, ТАКИЕ ЕГО ПОРОХОБОТЫ "Обговорімо, чий Крим і кого немає на Донбасі", - Зеленський покликав Путіна на переговори за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона - Цензор.НЕТ 3830

НАРОД УКРАИНЫ ПОКАЗАЛ МЕСТО ПАРАШЕНКО НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ ПОВТОРИТ ЭТО и НА ПАРЛАМЕНТСКИХ!!!
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Весь світ знає, ООН знає,Рада Європи знає! Тільки Вочка не знає за що на ***** накладені санкції! Може він і хоче домовитись з путіним, тільки про що? Президент.прости господи!
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Эта "заява" - пустышка для зебилов.
4 лидера мирового масштаба - Трамп, Меркель, Мей, Макрон - имеют расписание встреч на год вперед. Чтобы собрать их всех в Минске, надо ооооочень постараться и знать эту дату заранее, тогду и хйло приглашать не "просто так" а на такое-то число такого-то месяца.
Если нет конкретной даты, то это заявление - просто пустые понты.
Более того, те же Трамп, Меркель и т.п. если с ними не было это согласовано заранее, будут смотреть на Зе как на пустопорожнего болвана который от их имени обещает что-то.
В общем, предвыборная замануха для тупых.
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в принципе(!) все правильно сказано........., проблема(!!!) - кацапы свою "позицию" о встречах высказали, плеванием на всех и вся........
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Тоже самое, что и телемост - дешевый пиар перед выборами.
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Поц нечего обсуждать. Крим це УКРАЇНА Донбасс це УКРАЇНА
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Він же сам тут розділив українців. До патріотів звертався українською, до інших російською. Що це як не розділення?
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Очень правильно теперь будет называться партия порошенко - ПЕС.
Их, псов, всего каких-то 5-8%, а облаивают всехи смердят на все 100%.
А ну, в будку!
Надоели до невозможности.
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Давно Голького Лука читали? А он всегда актуален. Особенно -- перед "переговорами" с ******. Хорошее напоминание о недавних событиях:
Призовая цель, або Надгробные Красные Кресты
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Посмеялся от души - зря вы его в президенты выбрали, но все равно спасибо. Я теперь от себя - кто ему эти сценарии пишет? Может пора вернуться на землю? Только идиот может поверить, что мировые лидеры вот так все бросят и поедут в Минск выяснять то, что и так всем ясно!
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путин не с кем не будет разговаривать так как не принимает территорию Украины как суверенное государств, а как часть его империи, о чем с ним можно говорить .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Обговорімо, чий Крим і кого немає на Донбасі", - Зеленський покликав Путіна на переговори за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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