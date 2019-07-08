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Все про:Верховний Суд (414) Єфремов (254) сепаратизм (616)

 Справу Єфремова передадуть до Києва, - Верховний суд

Ексглаву фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, якого звинувачують у державній зраді, надалі судитимуть у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Адвокат Олександр Мельников каже, що відповідне рішення було ухвалено Верховним судом сьогодні за клопотанням адвокатів Єфремова.

Як сказав адвокат, захисники звернулися щодо зміни підсудності в зв'язку з тим, що в Луганській і Харківській областях дуже мало діючих суддів, що призводить до затягування процесу на роки.

За словами Мельникова, справу Єфремова передадуть до Києва, але, коли апеляційний суд в столиці почне її слухати, він ще не знає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив арешт обвинуваченому в державній зраді ексрегіоналу Єфремову ще на 2 місяці, - ГПУ

Щодо участі Єфремова в судових засіданнях в Києві Мельников зазначив, що вона може відбуватися через відеоконференцзв'язок із слідчим ізолятором у Луганській області, де зараз Єфремов утримується.

Нагадаємо, Олександра Єфремова звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст. 27, ст.341 Кримінального кодексу України.

Екс-регіонал обвинувачується в організації захоплення будівлі Луганської ОДА навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також інкримінують організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" і державну зраду.

23 липня ГПУ почала заочне розслідування щодо соратників Єфремова - екс-нардепа С. Горохова і колишніх голів Луганської обласної ради В. Голенка, його першого заступника Є. Харіна, Луганського міського голови С. Кравченка і його першого заступника М. Пілавова.

Також читайте: СБУ закрила справу про фінансування тероризму щодо Ахметова, Єфремова та Королевської через відсутність складу злочину. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136230
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро Ефремова выпустят. Зеленский своих не сажает!!!
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Скажем дружное спасибо за такие расследования с 2016 г. исторической власти ПОРОШЕНКО (власть- конституционный орган, исполнительный и судебный)
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лучше на каштан.....на Крещатике.... Дело Ефремова передадут в Киев, - Верховный суд - Цензор.НЕТ 5473
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лучше сразу в Москву, в Лефортовский суд! Там все рассмотрят по-честному!
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Єфремова тримають без вироку, щоб зарахувати йому тюремний термін рік за два і відпустити з залу суду! Ці манси прокуратуру та суду потрібно негайно припиняти - Єфремов має сісти на довічне, як міжнародний терорист!
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его содержат без приговора, потому, что конкретнх предъяв ему не предоставляют. По той статье, что ему инкриминируют вообще сомнительно, что что то докажут. А сидит он потому, что свое дело выкупать не захотел, а может, ему сумму зарядили неподъемную.
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зелемойши пока не рулят ни в прокуратуре, ни в судах. Скорее, югик цену скинул - время поджимает.
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Скоро Ефремова выпустят. Зеленский своих не сажает!!!
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зависит от того, когда дело будут рассматривать. Если после выборов, то можно зелибобиков кинуть и заодно избавиться от своего конкурента
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О, а вот и дело с мертвой точки сдвинулось, значит рыга красномордого скоро отпустят
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Нарешті. А то чого, власне, чекали від ватних судів? І Штепу треба в Київ відтартанити, а то вона там у себе наче на курорті.
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а кто ж этих ватных судей назначал, не пороФуйленко ли, реХВорматор офшорно-карамельный?
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Хана червоній пикочці. Суддя Вовк в печерному суді вже гострить зуби. Дело Ефремова передадут в Киев, - Верховный суд - Цензор.НЕТ 6808
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Скажем дружное спасибо за такие расследования с 2016 г. исторической власти ПОРОШЕНКО (власть- конституционный орган, исполнительный и судебный)
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надеетесь у зелемойши расследования будут круче?
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Его назначат представителем на переговорах в Минске . Спорим ?
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Давай выпускай Зебил,засиделся что то,щас Богдан даст отмашку верх суду
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когда ефремудня закрыли, пр развалилась на 2 противоположных полужопия которые смогли слипнуться только сейчас, интересно если его сейчас выпустят начнет ли он требовать свою долю чем загонит зажоп ниже 5% Дело Ефремова передадут в Киев, - Верховный суд - Цензор.НЕТ 4742
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скоро выйдет на свободу под подписку. а потом всплывет в слопатоедии.
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вот и всё, скоро рыг Ефремов который сдал луганскую область рашке сядет в кресло в ВР и присоединится к ЗЕ команде
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Оооо, ше один амністований скоро появиться !
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В який Київ, потрібно в Америці судити наших політичних діячів.
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Эту гниду краснорожую,которая организовывала сепаратистский переворот в Луганске, нужно четвертовать,а не держать в тюрме.
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Пін Понг. Ви думаєте він там сидить в СІЗО? Навряд чи. Спокійно відпочиває на якихось островах.
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Ага, Пэтруха спихнул на новоиспеченного, теперь Пэтруха чист перед ПР. 5 лет сопли жевал, а теперь ЧИСТИНЬКИЙ и так во всем. ДА, да, да. И так во всем, натура такая- ПРОДАЖНАЯ.
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А что в течении 5 лет этого сделать не смогли?. Передадут дело Ефремова в Киев и он выйдет из суда белый и пушистый. Власть изменилась и взгляды судей также.
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Портнова надо судить по одному с ефремовым делу
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ага, щас зелемойшин богдан сам лично обвинительное подпишет.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСправу Єфремова передадуть до Києва, - Верховний суд
 
 
 
 
 
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