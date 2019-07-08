 Справу Єфремова передадуть до Києва, - Верховний суд

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Адвокат Олександр Мельников каже, що відповідне рішення було ухвалено Верховним судом сьогодні за клопотанням адвокатів Єфремова.

Як сказав адвокат, захисники звернулися щодо зміни підсудності в зв'язку з тим, що в Луганській і Харківській областях дуже мало діючих суддів, що призводить до затягування процесу на роки.

За словами Мельникова, справу Єфремова передадуть до Києва, але, коли апеляційний суд в столиці почне її слухати, він ще не знає.

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Щодо участі Єфремова в судових засіданнях в Києві Мельников зазначив, що вона може відбуватися через відеоконференцзв'язок із слідчим ізолятором у Луганській області, де зараз Єфремов утримується.

Нагадаємо, Олександра Єфремова звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст. 27, ст.341 Кримінального кодексу України.

Екс-регіонал обвинувачується в організації захоплення будівлі Луганської ОДА навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також інкримінують організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" і державну зраду.

23 липня ГПУ почала заочне розслідування щодо соратників Єфремова - екс-нардепа С. Горохова і колишніх голів Луганської обласної ради В. Голенка, його першого заступника Є. Харіна, Луганського міського голови С. Кравченка і його першого заступника М. Пілавова.

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