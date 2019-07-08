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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Антимонопольний комітет (141) Загребельська (38)

 Законних підстав для мого звільнення немає. Воно буде оскаржене, - ексдержуповноважена АМКУ Загребельська

Агія Загребельська, звільнена президентом Зеленським з посади держуповноваженої АМКУ, заявляє про відсутність законних причин для цього.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Лізі", інформує Цензор.НЕТ.

"Законних підстав для мого звільнення немає. Про причини звільнення мені не повідомили. Моє звільнення вигідно монополістам. Тут і російські власники українського трубопроводу (ПрикарпатЗахідтранс. - Ред.), і обленерго, і українські промислові монополісти, і монопольний продавець тютюну - Тедіс, і різномасті діячі штучних державних монополій на зразок Міністерства юстиції з СЕТАМ, і майданчики-"прокладки" ФДМУ з вигодонабувачами в парламенті, і одна з найбільших мафій України - ігрова. Цей список довгий", - зазначила вона.

Загребельська сказала, що оскаржуватиме своє звільнення в суді.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Зеленський звільнив з АМКУ Агію Загребельську, яка боролася з гральною мафією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Звільнення Загребельської з АМКУ означає, що з олігархами будуть "домовлятися", - Шалайський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136228
 
   
 Топ коментарі
 
не знаю
со времен службы в армии я с государством по разные стороны баррикад
я пытаюсь выжить, а оно постоянно с меня последние трусы снять
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Психологічно дуже важко... Ти вершитель доль... До твого слова прислухаються... Тобі відверто і щоденно лижуть сраку...
І тут бац... і ти вже ніхто... твій номер забули... Твоя думка нікому не цікава...
А гроші?) Вони важливі тільки тим, у кого їх нема, для всіх інших це просто папір.
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https://declarations.com.ua/declaration/nacp_3a72449f-a232-49a9-b7f0-651e8d4c3a41

Звичайно молодець...
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Ніскільки я розумію, 3 члени АМКУ це квота президента?
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конечно будет оспорено, такой молодой девушке негоже работать на заводе или прибиральницей? Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 9292
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о, вылезло мурло.
на 200% уверен, что ты сам ни дня не работал, ни на заводе, ни уборщицей.
а все другим советуешь.
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кто-то же должен там работать, не так ли? и вабще все професии нужны - все професии важны!!! или в век цифровых технологий люди должны токо биткойны майнить на блокчлене?
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Ты это мендель посоветуй, секретутке зеленского или авакова.
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Вот в который раз убеждаюсь насколько ты дурак. Ну не знаешь ты взаимоотношений в Антимонопольном комитете, какого хера лезешь с идиотскими комментариями?
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Волик, смотри зебилы при власте. Ее попросили, уходи, зебил нового человека поставит. Это же тренд - всех кто болеее менее норм работает увольнять. Ну окромя авакова. Пусть смириться...
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Боролась не щадя сил с монополистами и игорный бизнесом - только толку ноль. Монополисты крепнут, игровые автоматы на каждом шагу... Борьба нанайских мальчиков?
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как порохнявые чинуши цепляются за власть Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 317 так же как их порохосвин-мародер, упирается копытами, чтобы его портнов в тюрягу не засадит Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 2657
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Инстинкт самосохранения самый сильный инстинкт. А коррупционеры они как ящеры, живут инстинктами. Сильнее их инстинкта может быть только инстинкт самосохранения социума (у украинцев он ослаблен), сила закона и воля первого человека в стране.
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это жестока
все же знают шо если свинарчука отлучить от корыта, даже не надлого, шансы на его выживание практичкски равны в нулю
пишите в грипнис пани загребельская Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 197
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не важно, ты от пороха или от зебила, или от рыгов, важно другое: для тех кто дорвался до корыта, когда его от этого корыта отлучают, то как бы жызнь заканчивается. но на самом же деле это не так?
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не знаю
со времен службы в армии я с государством по разные стороны баррикад
я пытаюсь выжить, а оно постоянно с меня последние трусы снять
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Психологічно дуже важко... Ти вершитель доль... До твого слова прислухаються... Тобі відверто і щоденно лижуть сраку...
І тут бац... і ти вже ніхто... твій номер забули... Твоя думка нікому не цікава...
А гроші?) Вони важливі тільки тим, у кого їх нема, для всіх інших це просто папір.
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Так это, если вова её безосновательно уволил, то, по идее, суд должен нагнуть нашего мальчика.
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Ось тут: "основания"

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_3a72449f-a232-49a9-b7f0-651e8d4c3a41

А ось тут
https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_111_42
Як все було до того моменту як "поперло"...
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что- агия ******,дальше хочешь бороться ? так уже достаточно бабла наборола
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ПОЧЕМУ ВСЕ ЧИНОВНИКИ УВЕРЕНЫ ЧТО ПРИХОД НА ГОС ДОЛЖНОСТЬ ЭТО ПОЖИЗНЕННО????? 😂😅😂
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Это она опубликовала список своих кормильцев и взяткодателей, ибо они есть, существуют и процветают, а она на занимая это кресло просто закрывала глаза и качала с них деньги.
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****** *******, еубуй ***** из амку, тварь продажная.
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всё верно сказала. олигархи и их боты-прихвостни - мразота.
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В Одессе "космолот" скоро в мэрии будет,так какие основания есть,что бы тебя оставлять.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗаконних підстав для мого звільнення немає. Воно буде оскаржене, - ексдержуповноважена АМКУ Загребельська
 
 
 
 
 
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