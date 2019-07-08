 Законних підстав для мого звільнення немає. Воно буде оскаржене, - ексдержуповноважена АМКУ Загребельська

Про це вона сказала в інтерв'ю "Лізі", інформує Цензор.НЕТ.
"Законних підстав для мого звільнення немає. Про причини звільнення мені не повідомили. Моє звільнення вигідно монополістам. Тут і російські власники українського трубопроводу (ПрикарпатЗахідтранс. - Ред.), і обленерго, і українські промислові монополісти, і монопольний продавець тютюну - Тедіс, і різномасті діячі штучних державних монополій на зразок Міністерства юстиції з СЕТАМ, і майданчики-"прокладки" ФДМУ з вигодонабувачами в парламенті, і одна з найбільших мафій України - ігрова. Цей список довгий", - зазначила вона.
Загребельська сказала, що оскаржуватиме своє звільнення в суді.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Зеленський звільнив з АМКУ Агію Загребельську, яка боролася з гральною мафією.
Звичайно молодець...
на 200% уверен, что ты сам ни дня не работал, ни на заводе, ни уборщицей.
а все другим советуешь.
все же знают шо если свинарчука отлучить от корыта, даже не надлого, шансы на его выживание практичкски равны в нулю
пишите в грипнис пани загребельская
со времен службы в армии я с государством по разные стороны баррикад
я пытаюсь выжить, а оно постоянно с меня последние трусы снять
І тут бац... і ти вже ніхто... твій номер забули... Твоя думка нікому не цікава...
А гроші?) Вони важливі тільки тим, у кого їх нема, для всіх інших це просто папір.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_3a72449f-a232-49a9-b7f0-651e8d4c3a41
А ось тут
https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_111_42
Як все було до того моменту як "поперло"...