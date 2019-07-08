 Трансляцію "Россия 24" в Україні заборонено, а анонс телемосту з агресором є підставою для позбавлення NewsOne ліцензії, - юристи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляють юристи Ігор Черняк та Євгенія Закревська.
"Уся справа в тому, що жоден телеміст з "Россия 24" неможливий, оскільки телеміст передбачає ретрансляцію ефіру цього каналу. Того самого каналу, який поза законом на території України з 2014 року. І якщо сьогодні з'явилися повідомлення про можливе порушення закону, завдання правоохоронних органів - цим порушенням запобігти. Дуже просто - запобігти!
А щоб органам працювалося легше і вказівки віддавалися чіткіше - час пригадати наказ Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова #840 від 19.08.2014 року. У цьому наказі - все досить зрозуміло і однозначно. І так. Той самий канал, партнер по "телемосту", там теж прямо вказаний. Так що, Арсене Борисовичу, ви все ще проти пропагандонських каналів чи вже кон'юнктура змінилася?" - написав Черняк.
У згаданому наказі міністра МВС є посилання на рішення Окружного адмінсуду Києва від 2014 року про тимчасову заборону трансляції низки російських каналів, зокрема "Россия 24".
Адвокат Євгенія Закревська зазначає, що анонс цього телемосту може вважатися злочином, який співробітники телеканалу мають намір вчинити. Це є підставою для відібрання ліцензії у NewsOne.
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Можливість штрафу або позбавлення ліцензії каналів, які транслюють пропагандистські канали РФ, також підтвердила заступник голови Нацради з питань телерадіомовлення Ольга Герасим'юк та віцепрем'єр В'ячеслав Кириленко.
Т.в.о голови СБУ Іван Баканов ініціює перед президентом України, головою РНБО невідкладне скликання позачергового засідання РНБО України. Президент Володимир Зеленський назвав цей телеміст дешевим, але небезпечним піарходом перед виборами.
У понеділок, 8 липня, о 14:00 біля Офісу президента України в Києві "Національний корпус" проведе акцію протесту у зв'язку з підготовкою телемосту.
Именно там зарегистрированы все его бизнесы.
https://censor.net.ua/news/382576/ofshornyyi_skandal_s_poroshenko_gpu_ne_nashla_sostava_prestupleniya
ГПУ не нашла состава преступления в офшорах Порошенко.
Вы тоже написали свой первый коммент под чужим.
ENJOY:
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080. Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза.
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
члєнавиконавчої влади в Україні! путлерурейху в рашке.
Поподробней плиз?
Все плохого, что могло случится уже случилось при хряке: потеря территорий, коррупция, бедность. Ты согласен?
И шо, нам нужен такой как хряк-мародер? Та ни в жизь.
2 год ·
******* війна починається не з артпідготовки і не з авіональотів. Вона починается з захоплення засобів масової інформації і з освоенням агентами агрессора політичного процесу в краіні, що стане обьектом нападу. Населення разом з «легітимними» органами влади повинне зустрічати окупаційні війска з квітами.
Моя стрічка переповнена воланням патріотичних членів ФБ про россійский реванш на телебаченні.
Але у мене питання до дякувальнодумаючейдвадцяти п'ятивідсотковій спільноти, а хто відкрив двері найпотужнішому путінському агенту в країну? Хто дав йому офіційний статус, право кожного дня літати на своему літаку у Москву? Хто забезпечив йому фінансову базу, практично ставши бізнеспартнером? При президентстві кого - ні прокуратура, ні СБУ, ні взятий їм під контроль парламент не поставили барьерів для персон що визначають свою позицію як позицію співпраці і примирення з Кремлем - заборонивши їм політичну діяльність, фінансування політичної діяльності, публічну діяльність, володіння інформаційними ресурсами, валодіння стратетнічно важливими активами (енергетика)? Хто на законодавчому рівні не визнав таку діяльність злочною і антидержавною? При чіій каденції першої особи держави що має більшість у Раді і зі згоди кого почалося придбання 112 і створення News One, і не була заборонена діяльність Інтера?
А зараз маємо наслідкі які вам не подобаються? Поперло лайно і ви нарешті його помітили і готові виходити на Майдан? Все це з явилося за останні 40 днів?
А коли інші люди рік тому виходили на Майдан проти торгівлі з окупованими територіями, проти корупції в оборонпромі і армії, проти співпраці з Медведчуком, проти партнерства з кримінальними і пророссійскими мерами украінскіх міст і вимагали імпічменту діючого президента - ви називали їх планом «Шатун» і провокаторами, що розхитують човен української державності?
Головне зберегти державу? НАТО і ЕС? Геть від Москви?
Коротка пам`ять, відсутність рефлексії і політична сліпота...
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Для довідки: https://www.5.ua/suspilstvo/poroshenko-pryznachyv-novoho-chlena-natsrady-z-teleradiomovlennia-zamist-artemenka-shcho-vidomo-191673.html та https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zelenskiy-skasuvav-ukazi-poroshenka-pro-priznachennya-i-zvilnennya-chleniv-nacradi-z-pitan-telebachennya-50023302.html а також https://ua.interfax.com.ua/news/telecom/589714.html
короче, дивись по тегам.
кто это физически в парламенте не допустит
правильно - правые