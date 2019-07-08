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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
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 Телеміст з РФ - це дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, - Зеленський. ВIДЕО (оновлено)

Мета анонсованого телемосту з РФ - розділити українців.

Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Треба поговорити? Згоден. Поговорімо. Насамперед, дорогі українці з вами. Ви розумні люди і маєте на мить відключити емоції і трохи включити голову. Анонсований телеміст - це просто дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, мета якого - знову розділити нас з вами, всіх українців, на два табори. Одному табору політики розкажуть: "Звичайно, поговорімо, потрібно забувати образи. Ми ж братні народи. Подумаєш, тисячі загиблих наших хлопців". Другий табір політики закличуть обуритися і, прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори: "Дивіться, як я героїчно протистою куму Путіна, якого, правда, я 5 років не помічав, але це таке". Почнуть громити і палити телеканал, чим створять чудову картинку для російського телебачення про "озвірілих фашистів, які утискають свободу слова в Україні". Тоді першому табору політики розкажуть: "Годі терпіти цю хунту. Обирай нас. Нас на парламентських виборах", - пояснив Зеленський.

"А ще весь цей трюк дасть привід Росії апелювати до міжнародної спільноти: "Ось бачите, ми готові до діалогу, а вони знову не хочуть, так, можливо, час знімати санкції", - зазначив президент.

"Я звертаюся до всіх українців - ми не табір і нас не треба ділити. Зараз вами просто маніпулюють політики, які дуже хочуть потрапити в парламент. Різниця між ними одна - перші будуть "грабить", а другі "грабувати". Задумайтесь. І так звані проєвропейські, і так звані проросійські політики, всі вони чудово і мирно живуть один з одним по сусідству у відомому селі під Києвом. І після показових бійок у Верховній Раді України і перепалок у студіях політичних ток-шоу вони спокійно збираються за триметровим парканом чийогось маєтку і піднімають келихи з дорогим віскі, який, до речі, коштує як три ваші місячні зарплати. Як думаєте, за що вони п'ють? За Росію? Або за Європу? Думаю, точно не за Україну. Я прошу вас зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Наша реакція буде відповідною заради збереження спокою, порядку та інформаційної безпеки України", - запевнив Зеленський.

"Окремо хочу звернутися до українських журналістів. Особливо до журналістів цих каналів. Хтось купив канали, але не вас. Ви не власність. Ви не колекція Медведчука, не слуги Рабіновича. Ви четверта влада. Ви теж слуги народу", - акцентував президент .

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136226
 
   
 Топ коментарі
 
Сваты - это дешевый, но опасный пиарход перед выборами.
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На заднем плане мальчик лет пяти в оранжевой футболке кушает мороженое.
На передке, вблизи вражеских позиций Карл!!!

Телеміст з РФ - це дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1147
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клоун карликовый. а это что? это как?

Телеміст з РФ - це дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5444
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Богдан промову Вовіку писав. Розклав все, як по поличках. Провокація з телемостом буде проваленою. Як, сподіваюсь, і всі інші російські провокації
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та он уже попу себе порвал на пяти стульях сидеть.
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Вова так я и не поняла, шо Вы хотели сказать
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Я думала я одна така непонятліва.А може на те й був розрахунок,щоб ніхто нічого не зрозумів.Але одне прослідковується чітко,а саме агітація за "слугу.."
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о! очухалось "солнышко" к обеду. и проблеяло что-то ни о чём.
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в штанах просто мокро и вязко стало. Наверное Порох наложил Зельке в штаны.
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НЕ В БРОВЬ, А ПРЯМО В ГЛАЗ - ВСЁ ПРАВИЛЬНО СКАЗАНО ЗЕЛЕНСКИМ. А ПО КОММЕНТАРИЯМ СРАЗУ МОЖНО СКАЗАТЬ КТО ЕСТЬ КТО, И НАСКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ ИХ ВОЛНУЕТ НАША СТРАНА И ЖИТЕЛИ УКРАИНЫ.
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Зачем извиняться? Диагноз жестокий но справедливый.
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К сведению: выражение "не в бровь, а в глаз" в 90% случаев использует с в своем лексиконе вата Телеміст з РФ - це дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8218
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А бояться надо за Родину, а не за себя любимого!
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Націоналісти дали Зеленському добу відповісти на "інформаційний шабаш" Кремля

"Ми даємо Володимиру Зеленському добу на адекватну (!!!) відповідь на інформаційний шабаш, який готує Кремль тут, у Києві. Відповідь має бути адекватною. Лідера держави, яка перебуває у стані війни. Не клоуна, не артиста з олігархічних корпоративів, а Президента. Інакше відповідь "зеленим чоловічкам" Кремля почнуть давати "чорні чоловічки". Думай. Те."
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За кого боится Зеленский ? За себя или за нас? За нас боятся не надо. Тем более сами же хотели телемосты устраивать с Крымом, много раз говорили наши политики об этом.
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Как говорил Станиславский?
Не верю! Не верю Зеленскому!
Похоже, та же предвыборная тактика: привлечь к голосованию за свою "партию" и тех, и этих. Его назначения и поступки явно антиукраинские.
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И тут не удержался , сволочь , чтобы не "кинуть камень" в Пороха . Вот урод ,, ну тогда и не обижайся .! Телеміст з РФ - це дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1303 .
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Это действительно дешевый способ забрать у Зе 5% голосов, если запретит телемост.
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Порошенко знову всіх пєрєіграл)) Замутив таку комбінацію з кумом і цим тєлємостом і знову обісрався)) Зато у ватноіі порохоботні тепер роботи добавилося))
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Телемост это возможность посмотреть на реакцию новой и пока ещё не до конца сформированной силовой вертикали.
Если она адекватно отреагирует на все это. Достаточно жёстко, спокойно, без эмоций и оперативно запретит то, что УЖЕ запрещено законом.
То, естественно, все будут понимать, что новая команда способна профессионально противостоять подобным рисками, которых в ближайший год будет много…

Если нет, то грош ей цена или она заодно с медведчуками...
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Гражданская война все-же может быт..когда начнут ******* избираетелй зели
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та не. те зелебобики, что не за *****, сами будут гонять тех зелебобиков, что за *****. а мы уже с попкорном. )))
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Візьміть дзеркало, українці!
А почему же вы, украинцы, массово поверили лживым каналам олигархов, провокации ФСБ-бигус инфо, гордону, поливали грязью работников Оборнпрома, чью вину и не думали доказывать? Почему дружно отдали свои голоса за абсолютно неподготовленного мальчика из Крио де Жанейро? Почему разрешили Ляшко, Тимошенко, Березюку разрушить коалицию? Почему уничтожали Порошенко?
Вам сто раз говорили: без единства будет поражение.
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Сторонники партии "Голос" пикетируют здание телеканала Newsone и выступают против проведения телемоста.

"С агрессором надо говорить на языке санкций, международного давления и языком оружия. Украина не позволит врагу себя топтать", - сказал Вакарчук на акции протеста "Нет информационной оккупации Украины".
Представители партии обратились в СНБО и СБУ с просьбой и требованием расследовать, каким образом нынешние владельцы холдинга "Новости" консолидировали в своих руках украинские каналы, которые стали рупором российской пропаганды.
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"Наша реакция будет соответствующей" - х/з, чему она будет соответствовать.
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Как всегда бла бла бла. А делать я ничего не буду. Пусть все катится к черту, а я такой зеленый.
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"Беседа насильника с жертвой", - Мустафа Найем о скандальном телемосте Украина - Россия
Россия посредством пропаганды через Медведчука пытается привить Украине Стокгольмский синдром.
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дядя вова, ну нє нада...с меня і так смеютса...ну пожалста...хотите я вас расмежу...или на колени стану...
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Жаль, конечно, что телемост воспринимают как агрессию. А это первый шаг к миру.
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куй тебе, а не мост. Сначала оживите 13000 убитых украинцев, которых убили русские оккупанты, потом деоккупация, потом репарации.
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Без нормализации отношений между странами мир невозможен. А 73% украинцев выбрали мир. И больше скажу - мир скоро настанет. Ждём итоги выборов в Раду.
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спочатку клята масковія повинна бути знищенна з ************** коблом, а потім...?
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Чаво, чаво? Первый шаг к миру???
Первый шаг у миру - это когда оккупанты по ШАГают с нашей территории
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Мир невозможен без переговоров. И президент уже делает первые, правильные шаги. Отвод войск в станице Луганская тому пример.
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Зеленский прочувствовал для себя очередную желтую карточку от народа?
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Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" опубликовала обращение по нашумевшему телемосту с "Россия 24", анонсировав протесты, если его не отменят.
Мы предупреждаем, что в случае отсутствия реакции, оставляем за собой право на протест против бездействия указанных органов. Телемосты с Россией возможны только тогда, когда последний сапог российского военного покинет территорию Украины!
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"Реванш уже в квартирах украинцев", - Гройсман поставил на место пропагандистов с NewsOne, "112" и ZIK
Премьер подчеркнул, что реванш уже в квартирах украинцев, поскольку кум Путина Медведчук активизировал свои каналы с пропагандой.

Он призвал всех журналистов, которые работают на данных телеканалах, вспомнить о том, кто с кем воюет на Донбассе, и отказаться от данного проекта. Гройсман посоветовал сотрудникам каналов не подыгрывать врагу.
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Интересно, а Слуги народа будут протестовать?
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А как же.
По слухам, ои готовы пожертвовать телеканалу "NewsOne" дневную зарплату.
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неее, зелебеня. те, кто якобы "пять лет не замечал", пойдут громить офис ***********, чтобы оно жопу оторвало и лицензию отобрало.
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тут говорить умеешь, что дальше, дальше какие твои действия??? Бла бла и оставить как есть?
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Mи зрозуміли! Петраотичі патріоти прагнуть реваншу до корита і аж ніяк на війну з москалями.За пять років війни-жодний з найпетраотичних петраотів АП,КМ,ВР не загинув на фронті,бо виявляється-петраоти з путанами рахують бабло від торгівлі "на крові" в офшорах в той час,коли цю кров проливають українські патріоти на фронті.З агресором має говорити зброя,а не петраоти-зрадники,котрі запросили "они же нашіх партньоров"новінско-ахмето-мертячків в тил українсько-російської війни.
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И опять Петя виноват!!! Охренеть просто. При президенте Вове творится хрень, а виноват Петя.
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Проект "Зеленский" - лопается на глазах. Начал за здравие, а кончил за упокой. Если ты, перед тем как избраться на пост президента в интервью Гордону так сладко рассказывал, как будешь разговаривать с Путиным, а сейчас оказывается тебе нужны для этого разговора трампы, меркели и прочие меи-макроны. Так войну никогда не закончить. Потому что их интерес в разговоре с Россией - это не мир в нашей стране, у каждого из них совершенно другие приоритеты (для кого-то экономика, для кого-то однополярное мировое господство и т.п.). Согласен, что старые политики пытаются переделить электорат по старому "доброму" принципу - на Запад и Восток. Но соей инфантильностью и ничегонеделаньем новая власть только играет им на руку.
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А кто открыл двери в Украину путинскому агенту? - Гайдай Июль 8, 2019Без рубрикиКомментарии: 2
Телеміст з РФ - це дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2795Современная война начинается не с артподготовки и не с авианалетов. Она начинается захватом средств массовой информации и освоением агентами агрессора политического процесса в страны, которая станет обьектом нападения. Населения вместе с «легитимными» органами власти должно встречать оккупационные войска с цветами.
Такие оценки сегодня высказал известный политтехнолог и политический эксперт Сергей Гайдай.
Моя лента переполнена воплями патриотических членов ФБ о российском реванше на телевидении.
Но у меня вопрос к дякувальнодумаючей двадцатыпятипроцентной общественности, а кто открыл двери мощному путинскому агенту в страну?
- Телемост между «братскими народами» - проект Путина и Порошенко, - политологи
- Телемост - это нож в спину Украине от Порошенко, - Тимошенко
Кто дал ему официальный статус, право каждый день летать на своем самолете в Москву?
Кто обеспечил ему финансовую базу, практически став бизнес-партнером?
При президентстве кого ни прокуратура, ни СБУ, ни взятый им под контроль парламент не поставили барьер для персон, определяющих свою позицию как позицию сотрудничества и примирения с Кремлем - запретив им политическую деятельность, финансирование политической деятельности, публичную деятельность, владение информационными ресурсами, владение стратегически важными активами (энергетика)?
Кто на законодательном уровне не признал такую ​​деятельность преступной и антигосударственной?
При чьей каденции первого лица государства, имеющего большинство в Раде, и с согласия кого началось приобретение 112 и создание News One, и не была запрещена деятельность Интера?
А сейчас имеем последствия которые вам не нравятся? Поперло дерьмо и вы наконец его заметили и готовы выходить на Майдан? Все это появилось за последние 40 дней?
А когда другие люди год назад выходили на Майдан против торговли с оккупированными территориями, против коррупции в Оборонпроме и армии, против сотрудничества с Медведчуком, против партнерства с криминальными и пророссийскими мэрами украинских городов и требовали импичмента действующего президента - вы называли их планом «Шатун» и провокаторами, которые расшатывают лодку украинской государственности?
загрузка...
Главное, сохранить государство? НАТО и ЕС? Прочь от Москвы?
Короткая память, отсутствие рефлексии и политическая слепота…
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С. Гайдай - это дорогая, платная, политологическая шлюха. последние несоклько леть использовался Ю.ТимошЕнкой. Топил против Пороха.
Как журналист Рома Скрыпин "крепил" Гайдая в эфире
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Сергій Гайдай - один з небагатьох притомних політтехнолухів, на відміну від ватніка юрія романєнака. І слава Богу, що він розповідав перед виборами, хто такий насправді порошнек.
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благодаря Минску, удалось нае@ать путина и остановить продвижение регулярной армии, до Киева в 2014-легко. удалось сразу освободить больше 1000 пленных, которым резали уши, носы, молотками пробивали головы. удалось наложить санкции. Минск закреплен решением СБ ООН. 4 года Порошенко крутил кружева, ничего не делая, а санкции работали. можно понять критику человека, который с АК74 бегал под Иловайском, хотел воевать и не дали, но когда мяукает какой то обсос-теоретик, противно.
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из всего этого "обращения" нет конкретной позиции самого Зеленского, как президента Украины........ Телеміст з РФ - це дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4052
одни размытые/заезжаные предложения.....
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Яка позиція? Він сам сказав що це "дешевий піар"
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то, что он сказал/прочитал - я "услышала"......., НО не услышала слова президента(!).......
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Сегодня контроль над Украиной взял квартет во главе с Медведчуком.

Квартет Медведчук-Портнов-Коломойский-Богдан действует как-то очень синхронно и слишком напоказ. Между этими четырьмя давно есть тесная связь - в политике и бизнесе.

ЗЕЛЕНСКИЙ для них - официальная заглушка, смешной свадебный генерал.
Можно вспомнить, как Богдан оговорился, что «решение приняли президент и Офис Президента».
То есть президент, и отдельно существует себе Офис Президента.
Может действительно он существует как негласная группировка во главе, например, с Медведчуком.
Возможно, мы уже имеем двух президентов - официального и реального, ЗЕЛЕНСКОГО И МЕДВЕДЧУКА?
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Скорее всего Медведчук и еще несколько политиков и олигархов находятся в списке "НЕПРИКАСАЕМЫХ" смотрящих от Путина. Если тронете Медведчука то спецназ РФ разделатся с семьей того кто этот приказ отдал.
Не исключаю, что Порошенко не трогал Медведчука по той же причине. Никакое СБУ и охрана не защитит детей и жену Порошенко от убийства если будет приказ Путина. Это же понятно. ФСБ-шникам устранить семью любого президента - раз плюнуть.
Думаю что и Зеленскому люди путина тоже передали списочек этих неприкасаемых.
Все мы храбрые кричать - Медведчука надо пристрелить! Вот только ни одного патриота-исполнителя не видно.
ПОЭТОМУ - Ни Порошенко ни Зеленский не будут трогать Медведчука ни при каких раскладах. Если бы я был президентом, то и я бы не отдал бы жизни своей жены и детей в обмен на устранение Медведчкука.
А вы?!....
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Про яке "пристрєліть" ви кажете??? Тільки дурень ріже курку, що несе золоті яйця. Медведчука треба в'язати і руки за спину, щоб не міг заподіяти собі шкоди. Звісно ребра можна і пом'яти трохи, при затримання, щоб пошепки розмовляв. Ну і міняти на бранців.
Наступних пакувати "шуфрічів", що за нього впишуться, тисяч з десять. Цих можна і по підвалах насипом, не жалко.
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Це і буде перемога у війні з Рашою. Раша буде розуміти, що у неї підтримки в українському тилу нема. Всі муженкі гниють у кам'яних мішках(з конфіскацією).Рашковани будуть обходити Україну десятою дорогою. З пуйлом і паРашою можна грати тільки по таким правилам.
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вообще не понятно, что за скачки вокруг Медведчука! гражданин Украины,хороший юрист, бизнесмен, обширные связи в мире, симпатичная супруга. никогда не скрывал свою позицию. гораздо опасней вся эта зеленая шваль, которая под виртуальным брендом ЗЮ прет в ВР. что у них в башке и что они будут делать никто не знает, они не говорят, но быдло голосует, вот это странно.
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Якщо йти в президенти, то нефуй сцати кацапського спецназу. Це по-перше. А по-друге ефективний захист завжди можна організувати. Тому аргумент ніни кам про залякування - непереконливий.
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Вы видете разницу между Зеленским играющим Президента Украины и Зеленским Президентом? Дааа...А люди голосуют. Что там в головах?
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Всё правильно сказал. А боевые боты - мразь.
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Пришло глубокое разчарование... Патриотизма по отношению к Украине не хватает ни одному из наших демократов - иначе они давно бы объединились, а потом уже боролись за чистоту идей и рядов. Но Порошенко и Медведчук, в мозги которых внедрены чипы Путина и доллара, - не вошли бы в наш парламент. С кем собирается создавать коалицию Смешко?!?!?! , если даже попадет в парламент? Где стратегия?!
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чушь, 12 июля в 18-00 по всем каналам медведчука будет идти трансляция расии 24, который между делом, запрещен в Украине как разжигающий ненависть .
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В Кремле поддерживают идею телеканалов NewsOne и «Россия-1» провести телемост между Россией и Украиной, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
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опечатать каналы агентуры РФ!!! арестовать агентуру РФ!!! Только это успокоит народ!!!
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Это информационная интервенция России!!! Информационная безопасность Украины разбита!!!
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підозрюю, що цей міст був запланований з дозволу бені. Схоже вони випробовують терпець Українців
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Вау, прорвало нарика... опять зеговно сказало - Порошенко виноват....
я извиняюсь, а когда уже Порошенко перестанет быть виноват?
При Порошенко не сел гепа, мертвичук... ок, да плохо...
Но никто не задумывается, почему при Порошенко не давили тварей усиленно, а мягко и тихо?
А все потому, что по состоянию на март 2014 было в ВСУ три танка на ходу и около 5000 боеспособных сил... Но прошло 5 лет воровства, мародерства и еще какого то бреда от ТВ г+г и Армия есть... Нужно было тишина и покой, что бы вывести страну из жопы... и ее вывели. НО быдлу надо все и сразу и желательно даром...

И тут же быдло схавало, как возвращение рыгов, назначения рыгов и сепаров на должности, "никакогокумавства" во власти, только подтанцовка квартала еще не устроена на должности...
Луценко без образования....Бакакнов без звания, как норм?
Схавают....
Вся семья юзика из квартала по списку "слуги урода"? Пфффф ерунда, главное убрать мародера...

Ну убрали мародера. Что класс же! Госрезерв пустеет, казна пустеет... Рошен и дальше в армию вливает, Рошен мародера... как бы диссонанс? Неееее, пипл хавает... А давайте еще и офис гидранта перенесем за 300 млн... То есть влить в стену, Яценюк вор, а влить в переезд... ноорм жы, ни марадьор!!!

Отведем войска, перестанем стрелять, сократим военных медиков во время войны, это тех медиков, которых в 2014 в боях учили, снабжали волонтеры и люди, аптечками, препаратами... Это тех медиков, которые в 2014 не имели подготовки в осколочно-пулевым ранам и которые перешли за 5 лет в разряд лучших медиков Планеты (по мнению их коллег), особенно Днепр, который творит чудеса и спасает ноги, руки, глаза, жизни так, что переплюнули своих учителей из Израиля, Канады, США... (которых возил падла мародер Порошенко, катаясь по Миру и выбивая помощь)...

"Схавали"... быдло хавает и это лозунг на самом деле, а не лозунг "сделаем их вместе"... КОго??? Кого сделали? Страну? Армию? Волонтеров? Героев погибших на войне?
Кого вы сделали? Себя... себя, вас как всегда поимели... грамотно, по книжке социологии...

Кроме как изъять ТУ, оригиналы, лишив Армию возможности заказывать униформу и оборудование в Армию к зиме... Где хоть одно дело на мародера?
А их, дел, не будет.... ну кроме таких, показательно насрать, фактически забрав документацию... дело из разряда идиотизма показательного?
А почему? А просто, дела есть в ФБР на коломойшу и тарамммм зеленку, который фигурирует в отмывании денег из Привата... да там есть все, Фирташа перевезут и много классного узнаем...
То есть есть дело ФБР на банду коломойши и нет на "банду мародера Порошенко"... как то странно? Не?

Быдло хавает... хавает как в 1919 так и в 2019... Сто лет, травли, унижения, расстрелов, уничтожения языка, культуры, прошли в пустую... Быдло схавало опять...
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здаеться мені, що зе це двуглавий кацапський півень, одна головка одне чеше, інша друге, зуб даю!!
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Roman Ivanovich, вот вам ответ на ваше "здається"

"Слуга народу" не збирається виключати кандидата-кума дружини Медведчука

Понеділок, 8 липня 2019, 13:34

У партії "Слуга народу" не вважають підставою для виключення з виборчого списку номера 22 бізнесмена Андрія Холодова той факт, що він є кумом дружини глави політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктора Медведчука Оксани Марченко.
Про це на брифінгу в понеділок у Києві сказав голова партії Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна".
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кто то себе представляет за одним столом Трампа и этого криворожского колхозника, обкуренного, без галстука, в шортах? ))) разве что рояль....
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Многоходововочка...



Йозеф Кнехт
А в даному випадку Зеленському не вистачає лише парашюта, який тягеться по землі. Синхронна реакція Зеленського (прибл. 12 год. 20 хв.) та каналу НьюзВан (13.00) свідчать про те, що весь цей час позиції узгоджувалися з каналом та Зе. Зе вже знав, що марафону не буде.
Телеміст з РФ - це дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4409




Bihus.info

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В історії з Телемостом з агресором
(який нагадаємо в Україні планує запустити Ньюзван) ми раптом згадали, як продюсер медведчуківського каналу навідувався в офіс Президента.
Тоді пан Голованов сказав нам, що прийшов "по особистих питаннях", які не стосуються каналу.
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Идет война! Россия захватила 10% территории Украины и убила тысячи людей и покалечила десятки тысяч людей. Идет информационная война, а теперь Россия осуществляет прямую интервенцию и нарушает всю информационную безопасность страны во время войны! Где все службы??? Что за бестолковое или это даже преступное бездействие! Срочно арестовать всю агентуру врага и опечатать все СМИ агентуры России в Украине!!! Это вопрос гос безопасности!!!
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Він взагалі в адекваті? Саме він, своєю брехнею під час виборів і поділив країну.
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Ну, взагалі то нормальні тези і думки сказав... Зараз. Хоча до цього я вас критикую по деяким питаннях безжально. Володимире Президенте, я б тобі допоміг в твоїй не простій діяльності на цьому вкрай не простому місці і в непростий час, своїми думками, поглядами та принципами, бо перед державними інтересами для мене немає ні знайомих, ні друзів, ні кумів, ні сватів, ні братів, ні жінок. От тільки в тебе скільки радників зараз, що не протовпишся. Тому умій фільтрувати друзів і не піддавайся на підстави та провокації. Будь принциповим, чесним та жорстким. Якщо хочеш залишити позитивний слід в історії України і її народу. І завязуй з травою та коксом! Це слушна порада! А якщо це нам здається, то зроби так, щоб більше ніколи не здавалося. А я чим зможу тим допоможу.
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С одной стороны вроде бы и придраться не к чему. Видение ситуации, как ее описывает пан Зеленский, верно. НО! Звучит это из уст президента так, словно он Америку открыл и нам недалекому народу озвучил великую и мудрую истину. А что он, наш гарант, советует делать, то? Как всегда - ничего. А если подумать, то он взывает ничего не делать именно, патриотически настроенных граждан, которые намерены протестовать. Ведь если этот телемост не запрещать, значит признать его таковым, что не несет угрозу нац безопасности нац интересам страны. А это все равно, что пригласить всех желающих принять в нем участие. По сути, если вкратце, то посыл сей речи президента таков: уважаемые граждане, дайте каналу провести спокойно свой рашисткий телемост, пусть попиарятся, и не важно как это скажеться на будущем страны, мы будем выше этого.
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Психологическая война (син. психологические операции) - психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонения к прекращению сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных операций и/или в их ходе. В СССР в том же значении использовался термин спецпропаганда. Психологические операции как война нервов, когда вместо обращения к мышлению, адепты психологической войны обращаются ко всему бессознательному и инстинктивному, что есть в психике человека, проводятся не только в военное, но и в мирное время. Для проведения психологической операции требуется наличие нескольких условий: 1) контроль над информационными потоками как формальными: СМИ, образовательные структуры, социальные сети и т. д., так и неформальными, распространяемые посредством слухов, мнений и т. д. Важную роль здесь играет использование лидеров мнений, оказывающих определяющее влияние на формирование мнения в пределах своей группы. Моделью здесь служит концепция многоступенчатого потока информации. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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