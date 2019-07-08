 Телеміст з РФ - це дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, - Зеленський. ВIДЕО (оновлено)

Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Треба поговорити? Згоден. Поговорімо. Насамперед, дорогі українці з вами. Ви розумні люди і маєте на мить відключити емоції і трохи включити голову. Анонсований телеміст - це просто дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, мета якого - знову розділити нас з вами, всіх українців, на два табори. Одному табору політики розкажуть: "Звичайно, поговорімо, потрібно забувати образи. Ми ж братні народи. Подумаєш, тисячі загиблих наших хлопців". Другий табір політики закличуть обуритися і, прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори: "Дивіться, як я героїчно протистою куму Путіна, якого, правда, я 5 років не помічав, але це таке". Почнуть громити і палити телеканал, чим створять чудову картинку для російського телебачення про "озвірілих фашистів, які утискають свободу слова в Україні". Тоді першому табору політики розкажуть: "Годі терпіти цю хунту. Обирай нас. Нас на парламентських виборах", - пояснив Зеленський.
"А ще весь цей трюк дасть привід Росії апелювати до міжнародної спільноти: "Ось бачите, ми готові до діалогу, а вони знову не хочуть, так, можливо, час знімати санкції", - зазначив президент.
"Я звертаюся до всіх українців - ми не табір і нас не треба ділити. Зараз вами просто маніпулюють політики, які дуже хочуть потрапити в парламент. Різниця між ними одна - перші будуть "грабить", а другі "грабувати". Задумайтесь. І так звані проєвропейські, і так звані проросійські політики, всі вони чудово і мирно живуть один з одним по сусідству у відомому селі під Києвом. І після показових бійок у Верховній Раді України і перепалок у студіях політичних ток-шоу вони спокійно збираються за триметровим парканом чийогось маєтку і піднімають келихи з дорогим віскі, який, до речі, коштує як три ваші місячні зарплати. Як думаєте, за що вони п'ють? За Росію? Або за Європу? Думаю, точно не за Україну. Я прошу вас зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Наша реакція буде відповідною заради збереження спокою, порядку та інформаційної безпеки України", - запевнив Зеленський.
"Окремо хочу звернутися до українських журналістів. Особливо до журналістів цих каналів. Хтось купив канали, але не вас. Ви не власність. Ви не колекція Медведчука, не слуги Рабіновича. Ви четверта влада. Ви теж слуги народу", - акцентував президент .
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
"Ми даємо Володимиру Зеленському добу на адекватну (!!!) відповідь на інформаційний шабаш, який готує Кремль тут, у Києві. Відповідь має бути адекватною. Лідера держави, яка перебуває у стані війни. Не клоуна, не артиста з олігархічних корпоративів, а Президента. Інакше відповідь "зеленим чоловічкам" Кремля почнуть давати "чорні чоловічки". Думай. Те."
Не верю! Не верю Зеленскому!
Похоже, та же предвыборная тактика: привлечь к голосованию за свою "партию" и тех, и этих. Его назначения и поступки явно антиукраинские.
Если она адекватно отреагирует на все это. Достаточно жёстко, спокойно, без эмоций и оперативно запретит то, что УЖЕ запрещено законом.
То, естественно, все будут понимать, что новая команда способна профессионально противостоять подобным рисками, которых в ближайший год будет много…
Если нет, то грош ей цена или она заодно с медведчуками...
А почему же вы, украинцы, массово поверили лживым каналам олигархов, провокации ФСБ-бигус инфо, гордону, поливали грязью работников Оборнпрома, чью вину и не думали доказывать? Почему дружно отдали свои голоса за абсолютно неподготовленного мальчика из Крио де Жанейро? Почему разрешили Ляшко, Тимошенко, Березюку разрушить коалицию? Почему уничтожали Порошенко?
Вам сто раз говорили: без единства будет поражение.
"С агрессором надо говорить на языке санкций, международного давления и языком оружия. Украина не позволит врагу себя топтать", - сказал Вакарчук на акции протеста "Нет информационной оккупации Украины".
Представители партии обратились в СНБО и СБУ с просьбой и требованием расследовать, каким образом нынешние владельцы холдинга "Новости" консолидировали в своих руках украинские каналы, которые стали рупором российской пропаганды.
Россия посредством пропаганды через Медведчука пытается привить Украине Стокгольмский синдром.
Первый шаг у миру - это когда оккупанты по ШАГают с нашей территории
Мы предупреждаем, что в случае отсутствия реакции, оставляем за собой право на протест против бездействия указанных органов. Телемосты с Россией возможны только тогда, когда последний сапог российского военного покинет территорию Украины!
Премьер подчеркнул, что реванш уже в квартирах украинцев, поскольку кум Путина Медведчук активизировал свои каналы с пропагандой.
Он призвал всех журналистов, которые работают на данных телеканалах, вспомнить о том, кто с кем воюет на Донбассе, и отказаться от данного проекта. Гройсман посоветовал сотрудникам каналов не подыгрывать врагу.
По слухам, ои готовы пожертвовать телеканалу "NewsOne" дневную зарплату.
Современная война начинается не с артподготовки и не с авианалетов. Она начинается захватом средств массовой информации и освоением агентами агрессора политического процесса в страны, которая станет обьектом нападения. Населения вместе с «легитимными» органами власти должно встречать оккупационные войска с цветами.
Такие оценки сегодня высказал известный политтехнолог и политический эксперт Сергей Гайдай.
Моя лента переполнена воплями патриотических членов ФБ о российском реванше на телевидении.
Но у меня вопрос к дякувальнодумаючей двадцатыпятипроцентной общественности, а кто открыл двери мощному путинскому агенту в страну?
- Телемост между «братскими народами» - проект Путина и Порошенко, - политологи
- Телемост - это нож в спину Украине от Порошенко, - Тимошенко
Кто дал ему официальный статус, право каждый день летать на своем самолете в Москву?
Кто обеспечил ему финансовую базу, практически став бизнес-партнером?
При президентстве кого ни прокуратура, ни СБУ, ни взятый им под контроль парламент не поставили барьер для персон, определяющих свою позицию как позицию сотрудничества и примирения с Кремлем - запретив им политическую деятельность, финансирование политической деятельности, публичную деятельность, владение информационными ресурсами, владение стратегически важными активами (энергетика)?
Кто на законодательном уровне не признал такую деятельность преступной и антигосударственной?
При чьей каденции первого лица государства, имеющего большинство в Раде, и с согласия кого началось приобретение 112 и создание News One, и не была запрещена деятельность Интера?
А сейчас имеем последствия которые вам не нравятся? Поперло дерьмо и вы наконец его заметили и готовы выходить на Майдан? Все это появилось за последние 40 дней?
А когда другие люди год назад выходили на Майдан против торговли с оккупированными территориями, против коррупции в Оборонпроме и армии, против сотрудничества с Медведчуком, против партнерства с криминальными и пророссийскими мэрами украинских городов и требовали импичмента действующего президента - вы называли их планом «Шатун» и провокаторами, которые расшатывают лодку украинской государственности?
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Главное, сохранить государство? НАТО и ЕС? Прочь от Москвы?
Короткая память, отсутствие рефлексии и политическая слепота…
Как журналист Рома Скрыпин "крепил" Гайдая в эфире
одни размытые/заезжаные предложения.....
Квартет Медведчук-Портнов-Коломойский-Богдан действует как-то очень синхронно и слишком напоказ. Между этими четырьмя давно есть тесная связь - в политике и бизнесе.
ЗЕЛЕНСКИЙ для них - официальная заглушка, смешной свадебный генерал.
Можно вспомнить, как Богдан оговорился, что «решение приняли президент и Офис Президента».
То есть президент, и отдельно существует себе Офис Президента.
Может действительно он существует как негласная группировка во главе, например, с Медведчуком.
Возможно, мы уже имеем двух президентов - официального и реального, ЗЕЛЕНСКОГО И МЕДВЕДЧУКА?
Не исключаю, что Порошенко не трогал Медведчука по той же причине. Никакое СБУ и охрана не защитит детей и жену Порошенко от убийства если будет приказ Путина. Это же понятно. ФСБ-шникам устранить семью любого президента - раз плюнуть.
Думаю что и Зеленскому люди путина тоже передали списочек этих неприкасаемых.
Все мы храбрые кричать - Медведчука надо пристрелить! Вот только ни одного патриота-исполнителя не видно.
ПОЭТОМУ - Ни Порошенко ни Зеленский не будут трогать Медведчука ни при каких раскладах. Если бы я был президентом, то и я бы не отдал бы жизни своей жены и детей в обмен на устранение Медведчкука.
А вы?!....
Наступних пакувати "шуфрічів", що за нього впишуться, тисяч з десять. Цих можна і по підвалах насипом, не жалко.
я извиняюсь, а когда уже Порошенко перестанет быть виноват?
При Порошенко не сел гепа, мертвичук... ок, да плохо...
Но никто не задумывается, почему при Порошенко не давили тварей усиленно, а мягко и тихо?
А все потому, что по состоянию на март 2014 было в ВСУ три танка на ходу и около 5000 боеспособных сил... Но прошло 5 лет воровства, мародерства и еще какого то бреда от ТВ г+г и Армия есть... Нужно было тишина и покой, что бы вывести страну из жопы... и ее вывели. НО быдлу надо все и сразу и желательно даром...
И тут же быдло схавало, как возвращение рыгов, назначения рыгов и сепаров на должности, "никакогокумавства" во власти, только подтанцовка квартала еще не устроена на должности...
Луценко без образования....Бакакнов без звания, как норм?
Схавают....
Вся семья юзика из квартала по списку "слуги урода"? Пфффф ерунда, главное убрать мародера...
Ну убрали мародера. Что класс же! Госрезерв пустеет, казна пустеет... Рошен и дальше в армию вливает, Рошен мародера... как бы диссонанс? Неееее, пипл хавает... А давайте еще и офис гидранта перенесем за 300 млн... То есть влить в стену, Яценюк вор, а влить в переезд... ноорм жы, ни марадьор!!!
Отведем войска, перестанем стрелять, сократим военных медиков во время войны, это тех медиков, которых в 2014 в боях учили, снабжали волонтеры и люди, аптечками, препаратами... Это тех медиков, которые в 2014 не имели подготовки в осколочно-пулевым ранам и которые перешли за 5 лет в разряд лучших медиков Планеты (по мнению их коллег), особенно Днепр, который творит чудеса и спасает ноги, руки, глаза, жизни так, что переплюнули своих учителей из Израиля, Канады, США... (которых возил падла мародер Порошенко, катаясь по Миру и выбивая помощь)...
"Схавали"... быдло хавает и это лозунг на самом деле, а не лозунг "сделаем их вместе"... КОго??? Кого сделали? Страну? Армию? Волонтеров? Героев погибших на войне?
Кого вы сделали? Себя... себя, вас как всегда поимели... грамотно, по книжке социологии...
Кроме как изъять ТУ, оригиналы, лишив Армию возможности заказывать униформу и оборудование в Армию к зиме... Где хоть одно дело на мародера?
А их, дел, не будет.... ну кроме таких, показательно насрать, фактически забрав документацию... дело из разряда идиотизма показательного?
А почему? А просто, дела есть в ФБР на коломойшу и тарамммм зеленку, который фигурирует в отмывании денег из Привата... да там есть все, Фирташа перевезут и много классного узнаем...
То есть есть дело ФБР на банду коломойши и нет на "банду мародера Порошенко"... как то странно? Не?
Быдло хавает... хавает как в 1919 так и в 2019... Сто лет, травли, унижения, расстрелов, уничтожения языка, культуры, прошли в пустую... Быдло схавало опять...
"Слуга народу" не збирається виключати кандидата-кума дружини Медведчука
Понеділок, 8 липня 2019, 13:34
У партії "Слуга народу" не вважають підставою для виключення з виборчого списку номера 22 бізнесмена Андрія Холодова той факт, що він є кумом дружини глави політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктора Медведчука Оксани Марченко.
Про це на брифінгу в понеділок у Києві сказав голова партії Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна".
Йозеф Кнехт
А в даному випадку Зеленському не вистачає лише парашюта, який тягеться по землі. Синхронна реакція Зеленського (прибл. 12 год. 20 хв.) та каналу НьюзВан (13.00) свідчать про те, що весь цей час позиції узгоджувалися з каналом та Зе. Зе вже знав, що марафону не буде.
Bihus.info
@bihusinfo
В історії з Телемостом з агресором
(який нагадаємо в Україні планує запустити Ньюзван) ми раптом згадали, як продюсер медведчуківського каналу навідувався в офіс Президента.
Тоді пан Голованов сказав нам, що прийшов "по особистих питаннях", які не стосуються каналу.