 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень ім.О.Яременка.

Згідно з оприлюдненими на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок даними, "Слугу народу" готові підтримати 41,6% респондентів серед тих, хто визначився і голосуватиме, "Опозиційну платформу - За життя" - 13,7%, "Європейську Солідарність" - 8,5%, ВО "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 7,5% опитаних.

З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати прохідний бар'єр у 5% партія "Громадянська позиція" з підтримкою 3,4% голосів та "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" - 2,9% респондентів.

Водночас "Партію Шарія" готові підтримати 2,6% тих, хто визначився і має намір голосувати, партію "Сила і честь" - 2,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка готові голосувати 2,2%, ВО "Свобода" набирає 2% підтримки, "Об'єднання "Самопоміч" готові підтримати 1,4% виборців, "Українська стратегія Гройсмана" отримує 1,1% підтримки.

Решта партій набрали б менше 1% голосів респондентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після проведеного соцопитування почалася масова хвиля маніпуляцій про те, що українці готові до будь-яких поступок стосовно Донбасу, - журналіст Тихий

Якби парламентські вибори відбувалися найближчої неділі, то 53,6% опитаних заявили, що точно мають намір голосувати, а 30,8% - швидше мають намір голосувати, 8,2% точно не голосуватимуть і ще 3,8% швидше не голосуватимуть.

Ролінговое дослідження передбачає проведення установчого опитування та періодичних (за хвилями) оновлень бази даних опитування шляхом заміни частини анкет на більш нові. Хвиля ролінгу - часовий проміжок збору нових даних для оновлення бази. Кожна хвиля реалізується на однакових за своїми параметрами вибірках респондентів, водночас самі респонденти у вибірці щоразу нові. Вибірка кожної хвилі ролінгу є зменшеною копією загальної вибірки.

Під час установчого опитування 15-19 травня було опитано 2 тис. 121 респондента віком від 18 років із 24 областей та Києва, вибірка репрезентативна за статтю, віком і типом населених пунктів. Похибка вибірки - 1,2-2,2%. Під час першої хвилі ролінгу 20-23 травня було замінено 250 анкет. Під час другої хвилі 24-31 травня замінено 250 анкет. Під час третьої хвилі 1-7 червня - 1000 анкет. Під час четвертої хвилі 8-14 червня - 1000 анкет, під час п'ятої - 15-21 червня - також 1000 анкет, шостої - 22-27 червня - також 1000 анкет.

Опитування презентує сьому хвилю - 28 червня - 4 червня, кількість анкет становить 1000.