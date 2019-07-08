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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, то до парламенту пройшли б партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень ім.О.Яременка.

Згідно з оприлюдненими на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок даними, "Слугу народу" готові підтримати 41,6% респондентів серед тих, хто визначився і голосуватиме, "Опозиційну платформу - За життя" - 13,7%, "Європейську Солідарність" - 8,5%, ВО "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 7,5% опитаних.

З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати прохідний бар'єр у 5% партія "Громадянська позиція" з підтримкою 3,4% голосів та "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" - 2,9% респондентів.

Водночас "Партію Шарія" готові підтримати 2,6% тих, хто визначився і має намір голосувати, партію "Сила і честь" - 2,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка готові голосувати 2,2%, ВО "Свобода" набирає 2% підтримки, "Об'єднання "Самопоміч" готові підтримати 1,4% виборців, "Українська стратегія Гройсмана" отримує 1,1% підтримки.

Решта партій набрали б менше 1% голосів респондентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після проведеного соцопитування почалася масова хвиля маніпуляцій про те, що українці готові до будь-яких поступок стосовно Донбасу, - журналіст Тихий

Якби парламентські вибори відбувалися найближчої неділі, то 53,6% опитаних заявили, що точно мають намір голосувати, а 30,8% - швидше мають намір голосувати, 8,2% точно не голосуватимуть і ще 3,8% швидше не голосуватимуть.

Ролінговое дослідження передбачає проведення установчого опитування та періодичних (за хвилями) оновлень бази даних опитування шляхом заміни частини анкет на більш нові. Хвиля ролінгу - часовий проміжок збору нових даних для оновлення бази. Кожна хвиля реалізується на однакових за своїми параметрами вибірках респондентів, водночас самі респонденти у вибірці щоразу нові. Вибірка кожної хвилі ролінгу є зменшеною копією загальної вибірки.

Під час установчого опитування 15-19 травня було опитано 2 тис. 121 респондента віком від 18 років із 24 областей та Києва, вибірка репрезентативна за статтю, віком і типом населених пунктів. Похибка вибірки - 1,2-2,2%. Під час першої хвилі ролінгу 20-23 травня було замінено 250 анкет. Під час другої хвилі 24-31 травня замінено 250 анкет. Під час третьої хвилі 1-7 червня - 1000 анкет. Під час четвертої хвилі 8-14 червня - 1000 анкет, під час п'ятої - 15-21 червня - також 1000 анкет, шостої - 22-27 червня - також 1000 анкет.

Опитування презентує сьому хвилю - 28 червня - 4 червня, кількість анкет становить 1000.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136222
 
 
 Топ коментарі
 
А реванш оппозиційної платформи "за життя" тебе не бентежить?
Та, мабуть, ні. Чудова каоліція нас чекає - зелебобіки та зажиттісти.
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При Порошенко вони тихенько сиділи за кордоном. Не чутно було їх і не видно. А борзіти вони почали, коли Пороха змінило зелене непорозуміння.
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а теперь смотрите бобики. слуга урода делать коалицию будет с рыгами и косатой.
как вам такая ширка? до души?
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а петюша будет делать свою опозицию с януковичем
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Завтра свалит в испанию.Тут ему 15 с конфискатом светит
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Тююю, а тут казали шо лавочник вже в мінусах, а Юлька апще фсьо.
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БРЭХНЯ, у Порошенко 50 процентов, правда в ТЕНИ.
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Тобто після червня 2014 року він у Росію не їздив?
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Ого, инсайд от ФСБ.
Рассказывай. Мы никому не выдадим секретов.
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Быстрей всего за життя и кернес набнрут больше, бо более менее адекватные избиратели по разным причинам не придут на выборы, зато бабушки стройными рядами обязательно припрутся.
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Вот и можно ли считать адекватными людей, которые не ходят на выборы?
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Неоднократно судимый уголовник рабинович со справкой из дурдома набирает 13,7%?
Нехило так лепрозорий наполнил из-за поребрика страну приматами...
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41,6% респондентов мечтают ездить на велосипеде без трусов . Смотрите , не натрите сокровенное . "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 8035
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УЖЕ 41 ,6 .!! А неделю -полторы назад было 47 и больше .. ! Любителей кататься на велике прилично поубавилось . Шось в зекоманде пошло - не так . ! "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 666 .
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Усушка,утряска...Якби осінні вибори були-чи й 30 % назбирали б.
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Брехня повна,давайте "Соціс" Гриніва,там у ПЕС уже 12%.Оце по цих олігархами купленими "Рейтингах" та "Соціс" спочатку підженуть екзітпол,а потім і результати в ЦВК.Є закрита соціологія яку проводять штаби партій та кандидатів ,там ПЕС чомусь на межі проходження,ледве долає 5% барьєр,а після Волині вже зовсім вилетить.Цікаво,що і мертветчука так тягнуть нібито проукраїнські та проєвропейські центри соцопитування,особливо політтехнолога порошенко,Гриніва
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Кто проголосует за рыгов или барыгов тот полнейший ИДИОТ !!!
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А Шарику надо спасибо сказать - хоронит 2% ватного электората.
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Жопоблок ето партия мира и развития? Партия Мертвечука *за життя*- ето партия окупантов, которая за окупацию и разделения Украины на части и благодаря которой у нас война и убиты десятки тысяч украинцев?. Пздц. За кого вы народ голосуете, вы в своем уме? Голосовать за ети партии все равно что подписывать себе ефтаназию.
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Заметили что порохоботов не волнуют рейтинги Жопоблока? Все зато топят Зеленского.
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Alex Surov 3d90a6e3

Заметили что порохоботов не волнуют рейтинги Жопоблока? Все зато топят Зеленского.
"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 4802

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А чего так мало у псячих? Напишите, что у Свинюки 10%. Ему будет приятно
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скоро намалюють і .жопі і псам, поближче до виборів.
які з одної стаї. тільки по різному маскуб\ються.
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Партия "Слуга народа" заняла почетное место рядом с партиями предателей Родины -"За ЖОПУ" или ОПЗЖец и "Жопоблок" или "ОппоБ-Памер",т.е. рядом с партиями открыто сдающими Украину московскому узурпатору,ее землю,людей,ее будущее и обрекающих народ Украины на низкий уровень жизни стремящийся в бесконечность.Вообщем граждане Украины голосуйте и дальше За ЖОПУ, тогда вам будет ОПиЗЖЕЦ.
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В шоколаде пожили, теперь поживем и в ...
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Сами живите в жопе. Наголосовали за дебила, а теперь туда всех тянете.
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Щось не стараються "соціологи" грошей заробити - могли б опитування щоденно проводити та оприлюднювати...
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Голубые уверенно набирает обороты!
Свинарчуки стабильны.
Все остальные в минус.

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Я вот думаю - неужели за оставшиеся недели страна не поумнеет?
Отдавать страну инородцам, очень причастным к Голодомору?
Какой народ на это способен?
И нужна ли этому народу страна?
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Зайдам більше вірять ніж таким як самі Це вже .якийсь комплекс неповноцінності і меншовартості в цілої нації. А судячи з їх хоча і фейкового опитування , якщо буде два кандидати на найвищу посаду в країні Білецький і Рабінович , виграє другий з величезним відривом 90 % проти 10 %. Це якесь жахіття.
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потрібно було б ще проголосувати за рух нових сил в парламент - реформи пішли б швидше.
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Ну от, голосуєте за всяке дє....рьмо, а потім питаєте, коли припече, де націоналісти ?!
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Где РНС Саакашвили? Или даже шмарий и грося больше набирают в ваший "рейтингах"? "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 5697 Чего боитесь? "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 1096

"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 9970
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А чьих будет этот "Украинский институт социальных исследований им.А.Яременко", который навыяснял, что почти вся Украина хочет с плешивым ****** чуть ли не в десна целоваться?
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До речі, раніше для більшої репрезентативності опитували по 2000 респондентів з копійками.
А тепер обходяться однією 1000 - чи варто вірити у ці дані?
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Ложь ЭТИХ ОПРОСОВ УЖЕ В ТОМ ЧТО У ,,СЛУГИ НАРОДА" РЕЙТИНГ ЯКОБЫ УМЕНЬШАЕТСЯ, НО ВОТ БЕДА, ОН НИ У КОГО В ОТВЕТ НЕПРИБАВЛЯЕТСЯ. ТАК НЕБЫВАЕТ. 😂😅😂
И 21 ВСЯ ЛЖИВОСТЬ ВЫЛЕЗЕТ НАРУЖУ. 😂😅😂
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Прибавляется у зажоп и голос. Примерно столько же как убавилось у слуги
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Неправда.
УЖЕ БЛИ ,,ОПРОСЫ" ГДЕ ПРИ РЕЙТИНГЕ У ,СЛУГИ" -46% У ,,ГОЛОСА" -8,5, А У ЗАЖОПОВ -13,8 . И ВСЁ ЭТО БЫЛО ОДНОВРЕМЕННО. ТАК ЧТО ЛОЖЬ.
ПРАВДА В ТОМ ЧТО РЕЙТИНГ СОЕВЫХ ПСОВ НЕУКЛОННО ВАЛИТСЯ, НЕСМОТРЯ НА ШОУ КОТОРЫЕ СОШЕДШИЙ С УМА петрушка УСТРАИВАЕТ ПОКА ЕЩЁ ЗАБЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ.
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СТАТЬЮ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ НА петин И ЕГОНОЙ ЖЕНЫ ФОНДЫ ТАК И НЕОТМЕНИЛИ. 😂😅😂
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Щось провокатори нервують. Так, так, це про вас.
Я совершенно убеждён, что при Порошенко, при этой Раде, при этом правительстве, Украина изменилась принципиально.
Ну, если вы хотите в русский мир, то Зеленский и Ко вам подходит.
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дорогие украинские избиратели!
По последним данным у партии ПЁС -5,5% и это проходное последнее место. Ещё есть время поднажать, поговорить с друзьями, соседями, родственниками и Не дать этой своре барыг и мародёров пройти в Раду (С)
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зеленый пес уже тарифы опустил ,зп учителям до 4 косарей зеленных поднял ? )))))
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Ты, лошара, наголосовал со своими соседями и родственниками. Иди на хер. Клоун тебе уже ссыт в глаза, а ты продолжаешь верить в байки
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От вже суки навчилися маніпулювати суспільною думкою! Роблячи вибір без вибору
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Европейская Солидарность рейтинг реально около 6%, ещё парочку скандалов и уголовных дел и рейтинг буден равен абсолютному нулю.
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Раз сейчас вопрос быть или не быть Украине, но все партии должны объединяться против "Слуги народа", и против партий заднего места "За ЖОПУ" и "Жопоблок", потому что эти партии,как они сами сказали в своих выступлениях готовят Украины и украинских коренных интересов, ставя вообще под вопрос существование Украины, как независимого государства.Почему? Потому что одностороннее выполнение Минска,без передачи границы Украине,без вывод иностранных(российских) граждан с вооружением - это и есть сдача Украины., как государства.
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Вакарчук обурився з приводу проведення телемосту з Кісєльовим, написав заяву до РНБО.
Ну прямо справжній бізон.
І я би порадів з цієї новини і навіть подякував би Вакарчуку, якби не його огидне лицемірство з цього питання.
Бо це той самий Вакарчук, який минулі роки розказував, що русскіє - це його братья:

"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 1061

Бо це той самий Вакарчук, який висловлював співчуття русскому нароту, якщо там щось траплялося і який забував висловити співчуття УКРАЇНСЬКИМ дітям-сиротам, яких цей народ залишив без батьків:

"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 4408

Бо це той самий Вакарчук, який після підриву автомобіля нашого контррозвідника писав, що нас вбиває недовіра
Бо це той самий Вакарчук, який веде персональні телемости з багатьма представниками народу-агресора, незважаючи на те, що деякі з них відкрито демонструють ненавить до України
Бо це той самий Вакарчук, для якого головний ворог абстрактна корупція, а не російське військо, яке вбиває українців щодня, не російська пропаганда, яка вбиває мізки українців щодня
Бо це той самий Вакарчук, який повторює дурню російської пропаганди про те, що треба сратися всередині, боротися з абсрактною корупцією і як тільки ми її поборемо, так і війна закінчиться, так і території повернуться.
Але ні Калініград - Німеччині, ні Карелію - Фінляндії, Росія не віддала, хоч там і краще живуть, і корупція на зовсім іншому рівні.
Бо це той самий Вакарчук, який всі ці роки і є тим джерелом реваншу, бо він будує персональні телемости з агресором, намагаючись переконати своїх прихильників, що ворожий народ - це наші друзі і не всі там погані.

А потім ці "друзі", а не путін, вбивають наших людей, розпорюють їм животи, відрубують руки, розстрілюють і гвалтують на підвалах в Донецьку і Луганську.
Їх намагався і намагається виправдовувати Вакарчук, звалюючи вину на особисто на путіна.
Тому зараз його передвиборні маніпуляції в мене особисто викликають лише злість і огиду.
М.Лемберг
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Раз сейчас стоит вопрос быть или не быть Украине, то все партии должны объединяться против "Слуги народа", и против партий заднего места "За ЖОПУ" и "Жопоблок", потому что эти партии,как они сами сказали в своих выступлениях готовят Украины и украинских коренных интересов, ставя вообще под вопрос существование Украины, как независимого государства.Почему? Потому что одностороннее выполнение Минска,без передачи границы Украине,без вывод иностранных(российских) граждан с вооружением - это и есть сдача Украины., как государства.
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Раз сейчас вопрос быть или не быть Украине, но все партии должны объединяться против "Слуги народа", и против партий заднего места "За ЖОПУ" и "Жопоблок", потому что эти партии,как они сами сказали в своих выступлениях готовят сдачу Украины и украинских коренных интересов, ставя вообще под вопрос существование Украины, как независимого государства.Почему? Потому что одностороннее выполнение Минска,без передачи границы Украине,без вывод аиностранных(российских) граждан с вооружением - это и есть сдача Украины., как государства.
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Треба заборонити оприлюднювати рейтинги. Бо це реклама приєднатися до більшості. Навіщо думати?
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Це не реклама, це волевиявлення простого люду! Який працює і не замазаний шоколадом. Захвилювалися свиноголові!
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Вже наслухались від Слуг неукраїнського Народу і окупаційної платформи ,що в нас громадянська війна а не окупація , що ЗСУ "вбивають мирних мешканців" , що блокаду окупованих територій потрібно зняти, що потрібно відновити постачання води в Крим , щоб підтримати окупанта , що мають намір на догоду Московії і Угорщині змінити мовний закон на їх користь , і всерівно майже 42 % і 14 % , плюс різні шмарії . Більше 60% . Мда.
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Щось соя захвилювалася, корито поплило.... Потрібно роботу шукати, а то цілий день строчать, видно ніхто ніде не працює. Халява кінчається!
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А где гордые 24% и почему сейчас только 8%? Нам рассказывали, что часть голосует за Зеленского, остальные не за Зеленского, но однозначно против Порошенко. И это прекрасно видно в соцопросе. Остальные 24% - четко упоротые за Порошенко. Я очень рад, что всё таки упоротых намного меньше 24%. Очень сильно надеюсь к 21 июлю их будет меньше 5%, пусть даже 4,99%!!!
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порохоботы плохо стараются над понижением рейтинга ПЕС, надо больше гадостей про Зе писать. их цель 4,9%
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А при чому тут Порох , коли ,-"
Звинувачення прес-секретаря президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель на адресу артилерійських підрозділів Збройних сил України про нібито вбивства військовими мирних жителів під час ведення вогню у відповідь по бойовиках терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", що повністю контролюються керівництвом Російської Федерації, що розташовують свої вогневі позиції біля цивільних об'єктів з метою провокації, викликало суспільний резонанс".
Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА.
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"Кандидат зі списку "Слуги народу" (номер 22), бізнесмен (заступник директора ТОВ "Текам Плюс") Андрій Холодов є кумом дружини глави політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктора Медведчука Оксани Марченко, але це не є підставою для виключення його з виборчого списку партії."
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова партії Дмитро Разумков на брифінгу в понеділок у Києві.Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3136243
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молодчина, троляка, заработал еще три копейки.
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Гнида Порох , який і привів до влади "нову" Партію Регіонів , яку назвали Слугою якогось Народу, хоч десь по закутках цілувався з Медведчуком , а новообраний вже й не шифрується , бере його кумів в депутати і разом з ним будуть "відстоювати Незалежність України "
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Тупые порохоботы продолжают свою тактику: набрасывать говно на вентилятор. Обмазывают дерьмом любые действия нынешней власти. В результате растет рейтинг "ОП За життя".

Во время президентских выборов тупые порохоботы залили дерьмом Юльку и Гриценко. В результате выборы выиграл Зеленский. Теперь тупые порохоботы заливают дерьмом Зеленского. В результате растет рейтинг "ОП За життя".

Порохоботы, чего вы добиваетесь? У вашего сумасшедшего Порошенко все равно нет шансов победить. У его партии ПЕС тоже шансов нет. Уровень Порошенко и его партии - это 7-8%. С такими рейтингами выборы не выигрываются. Набрасывая говно на вентилятор, вы открываете путь Бойко и Медведчуку. Неужели вы это не понимаете своими тупыми головами? Выковыривайте из мозгов шоколад, дурни.
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Ну і чим відрізняються ЗЕлені Слуги від того ж Бойка і Медведчука ? . Української мови , для обох забагато , мир з Московією потрібно укладати і дружити з нею , в Україні внутрішній конфлікт , вода і світло на окуповані території і Крим мають поставлятись, федералізація . Де різниця -то? . А що вже казати про призначення на посади , які є якраз з бригади Бойка - Медведчука - Ахметова.
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Що поганого в тому, що громади самі будуть вирішувати чи потрібна їм регіональна мова, чи ні? Що поганого в народовладді? Чому треба нав"язувати всім свої мовні квоти? Чому не може бути кінотеатрів, де показують фільми іншими мовами? Чому не може бути іншомовних ТВ-каналів, радіостанцій, газет? Спроба нав"язати всім мовні квоти призводить до звротнього ефекту. Тому що нікому не подобається, коли їх нагинають і шикують.

З Росією все одно доведеться вести переговори. Тому що війна до останнього українця - це не вихід.

Якщо для вас немає різниці між Зеленським і Медведчуком, то продовжуйте робити те, що робите. Коли до влади прийдуть Медведчуки, вас будуть за українську мову гноїти по сибірських таборах. По мовні квоти тоді мови взагалі не буде іти.
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надеюсь соевые все же не пролезут. не место мародерам в органах власти.а то нас ждут очередные свинарчуки с депутатскими корочками, которые друг - друга покрывать будут.
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Партия Шария забрала половину голосов у Смешко.
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стремно за мажоритарку. там куча соевых может пролезть в раду.
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шота порохоботов аж трисет,ну ничего ребятки,после 21_го и непопадание ПЕСа в парламент вы рассосетесь как чирей на здоровой заднице организма и про вас забудут и вам не заплотют..кароч.вот вам меч
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а опрос этот-оплаченная лабуда,с полным отрывом от реальности
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування
 
 
 
 
 
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