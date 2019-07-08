 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень ім.О.Яременка.
Згідно з оприлюдненими на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок даними, "Слугу народу" готові підтримати 41,6% респондентів серед тих, хто визначився і голосуватиме, "Опозиційну платформу - За життя" - 13,7%, "Європейську Солідарність" - 8,5%, ВО "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 7,5% опитаних.
З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати прохідний бар'єр у 5% партія "Громадянська позиція" з підтримкою 3,4% голосів та "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" - 2,9% респондентів.
Водночас "Партію Шарія" готові підтримати 2,6% тих, хто визначився і має намір голосувати, партію "Сила і честь" - 2,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка готові голосувати 2,2%, ВО "Свобода" набирає 2% підтримки, "Об'єднання "Самопоміч" готові підтримати 1,4% виборців, "Українська стратегія Гройсмана" отримує 1,1% підтримки.
Решта партій набрали б менше 1% голосів респондентів.
Якби парламентські вибори відбувалися найближчої неділі, то 53,6% опитаних заявили, що точно мають намір голосувати, а 30,8% - швидше мають намір голосувати, 8,2% точно не голосуватимуть і ще 3,8% швидше не голосуватимуть.
Ролінговое дослідження передбачає проведення установчого опитування та періодичних (за хвилями) оновлень бази даних опитування шляхом заміни частини анкет на більш нові. Хвиля ролінгу - часовий проміжок збору нових даних для оновлення бази. Кожна хвиля реалізується на однакових за своїми параметрами вибірках респондентів, водночас самі респонденти у вибірці щоразу нові. Вибірка кожної хвилі ролінгу є зменшеною копією загальної вибірки.
Під час установчого опитування 15-19 травня було опитано 2 тис. 121 респондента віком від 18 років із 24 областей та Києва, вибірка репрезентативна за статтю, віком і типом населених пунктів. Похибка вибірки - 1,2-2,2%. Під час першої хвилі ролінгу 20-23 травня було замінено 250 анкет. Під час другої хвилі 24-31 травня замінено 250 анкет. Під час третьої хвилі 1-7 червня - 1000 анкет. Під час четвертої хвилі 8-14 червня - 1000 анкет, під час п'ятої - 15-21 червня - також 1000 анкет, шостої - 22-27 червня - також 1000 анкет.
Опитування презентує сьому хвилю - 28 червня - 4 червня, кількість анкет становить 1000.
как вам такая ширка? до души?
Кловунам слава!
Рассказывай. Мы никому не выдадим секретов.
Нехило так лепрозорий наполнил из-за поребрика страну приматами...
Заметили что порохоботов не волнуют рейтинги Жопоблока? Все зато топят Зеленского.
які з одної стаї. тільки по різному маскуб\ються.
🤗
Свинарчуки стабильны.
Все остальные в минус.
Отдавать страну инородцам, очень причастным к Голодомору?
Какой народ на это способен?
И нужна ли этому народу страна?
А тепер обходяться однією 1000 - чи варто вірити у ці дані?
.
.
.
.
.
И 21 ВСЯ ЛЖИВОСТЬ ВЫЛЕЗЕТ НАРУЖУ. 😂😅😂
УЖЕ БЛИ ,,ОПРОСЫ" ГДЕ ПРИ РЕЙТИНГЕ У ,СЛУГИ" -46% У ,,ГОЛОСА" -8,5, А У ЗАЖОПОВ -13,8 . И ВСЁ ЭТО БЫЛО ОДНОВРЕМЕННО. ТАК ЧТО ЛОЖЬ.
ПРАВДА В ТОМ ЧТО РЕЙТИНГ СОЕВЫХ ПСОВ НЕУКЛОННО ВАЛИТСЯ, НЕСМОТРЯ НА ШОУ КОТОРЫЕ СОШЕДШИЙ С УМА петрушка УСТРАИВАЕТ ПОКА ЕЩЁ ЗАБЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ.
Я совершенно убеждён, что при Порошенко, при этой Раде, при этом правительстве, Украина изменилась принципиально.
Ну, если вы хотите в русский мир, то Зеленский и Ко вам подходит.
По последним данным у партии ПЁС -5,5% и это проходное последнее место. Ещё есть время поднажать, поговорить с друзьями, соседями, родственниками и Не дать этой своре барыг и мародёров пройти в Раду (С)
(С)
Ну прямо справжній бізон.
І я би порадів з цієї новини і навіть подякував би Вакарчуку, якби не його огидне лицемірство з цього питання.
Бо це той самий Вакарчук, який минулі роки розказував, що русскіє - це його братья:
Бо це той самий Вакарчук, який висловлював співчуття русскому нароту, якщо там щось траплялося і який забував висловити співчуття УКРАЇНСЬКИМ дітям-сиротам, яких цей народ залишив без батьків:
Бо це той самий Вакарчук, який після підриву автомобіля нашого контррозвідника писав, що нас вбиває недовіра
Бо це той самий Вакарчук, який веде персональні телемости з багатьма представниками народу-агресора, незважаючи на те, що деякі з них відкрито демонструють ненавить до України
Бо це той самий Вакарчук, для якого головний ворог абстрактна корупція, а не російське військо, яке вбиває українців щодня, не російська пропаганда, яка вбиває мізки українців щодня
Бо це той самий Вакарчук, який повторює дурню російської пропаганди про те, що треба сратися всередині, боротися з абсрактною корупцією і як тільки ми її поборемо, так і війна закінчиться, так і території повернуться.
Але ні Калініград - Німеччині, ні Карелію - Фінляндії, Росія не віддала, хоч там і краще живуть, і корупція на зовсім іншому рівні.
Бо це той самий Вакарчук, який всі ці роки і є тим джерелом реваншу, бо він будує персональні телемости з агресором, намагаючись переконати своїх прихильників, що ворожий народ - це наші друзі і не всі там погані.
А потім ці "друзі", а не путін, вбивають наших людей, розпорюють їм животи, відрубують руки, розстрілюють і гвалтують на підвалах в Донецьку і Луганську.
Їх намагався і намагається виправдовувати Вакарчук, звалюючи вину на особисто на путіна.
Тому зараз його передвиборні маніпуляції в мене особисто викликають лише злість і огиду.
М.Лемберг
https://youtu.be/0kq1EL69NIc
Звинувачення прес-секретаря президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель на адресу артилерійських підрозділів Збройних сил України про нібито вбивства військовими мирних жителів під час ведення вогню у відповідь по бойовиках терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", що повністю контролюються керівництвом Російської Федерації, що розташовують свої вогневі позиції біля цивільних об'єктів з метою провокації, викликало суспільний резонанс".
Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова партії Дмитро Разумков на брифінгу в понеділок у Києві.Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3136243
Во время президентских выборов тупые порохоботы залили дерьмом Юльку и Гриценко. В результате выборы выиграл Зеленский. Теперь тупые порохоботы заливают дерьмом Зеленского. В результате растет рейтинг "ОП За життя".
Порохоботы, чего вы добиваетесь? У вашего сумасшедшего Порошенко все равно нет шансов победить. У его партии ПЕС тоже шансов нет. Уровень Порошенко и его партии - это 7-8%. С такими рейтингами выборы не выигрываются. Набрасывая говно на вентилятор, вы открываете путь Бойко и Медведчуку. Неужели вы это не понимаете своими тупыми головами? Выковыривайте из мозгов шоколад, дурни.
З Росією все одно доведеться вести переговори. Тому що війна до останнього українця - це не вихід.
Якщо для вас немає різниці між Зеленським і Медведчуком, то продовжуйте робити те, що робите. Коли до влади прийдуть Медведчуки, вас будуть за українську мову гноїти по сибірських таборах. По мовні квоти тоді мови взагалі не буде іти.
https://www.youtube.com/watch?v=_SqlXtl3mMg