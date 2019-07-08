 "Телеміст" з РФ є неприйнятним: Баканов просить Зеленського терміново скликати позачергове засідання РНБО (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Вважаю абсолютно неприйнятною організацію телеканалом NewsOne "телемосту" з головним пропагандистським каналом країни-агресора, який перебуває під санкціями", – наголосив т.в.о. голови СБУ Іван Баканов.
"СБУ направило до керівників медіахолдингу "Новини" (телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK) повідомлення про відповідальність за проведення спільних заходів з телеканалом "Росія" та іншими мовниками держави-агресора, які перебувають під санкціями РНБОУ", - повідомив Баканов.
Водночас на засіданні РНБОУ пропонується відповідно до Постанови Верховної Ради України від 04.10.2018 № 2589-VIII (ініційовано СБ України в жовтні 2018 року) ухвалити рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб, які здійснюють мовлення під логотипами "112 Україна" та NewsOne, та ввести їх в дію відповідним Указом Президента України.
Також т.в.о голови СБУ звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості попередження зазначених суб’єктів інформаційної діяльності про неприпустимість порушення ліцензійних вимог та чинного законодавства (співпраця з юридичними особами РФ, які перебувають у санаційному списку РНБО), що може стати підставою для застосування щодо них штрафних санкцій.
Серед інших заходів протидії російській пропаганді в Україні пропонується:
- звернутися до голови ВР з проханням на найближчому засіданні Верховної Ради розглянути ситуацію щодо функціонування зазначених телеканалів до ухвалення рішення Антимонопольним комітетом України щодо порушень антимонопольного законодавства в результаті придбання Тарасом Козаком телеканалів NewsOne, "112 Україна" та "ZIK";
- ініціювати перед ВРУ закріплення на законодавчому рівні повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення ухвалювати рішення щодо анулювання ліцензії на мовлення або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги без звернення до суду, якщо порушення не були усунені після застосування санкцій "оголошення попередження" та "стягнення штрафу", або в разі невиконання розпорядження державного регулятора у встановлені ним строки;
- ініціювати перед Антимонопольним комітетом України застосування заходів з демонополізації інформаційного простору з боку медіахолдингу "Новини".
Я ещё чуток подожду, дождусь ещё одной заявы... и вот тогда я точно буду знать- зачем вся эта срань продвигается.
Так так и будет
Вечно дурить наше зебильное население нельзя
Хоть оно и зебильное, но рано или поздно оно понимает, что его дурят
Нехай риє, розкопує, Не своє шукає,
А тим часом перевертні Нехай підростають
Та поможуть москалеві Господарювати,
Та з матері полатану Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки, Матір катувати».
Мешать, брыкаться, ставить палки в колеса, лаять из будки - вот задача шелудивых ПЕСов.
В общем, чем Украине будет хуже, им - лучше.
Зато все предыдущие - служили, воевали, имеют большой опыт и образование.
Но до чего ж они довели Украину?
Себе в карман они, конечно, очень много сумели положить, а вот экономика страны - перманентно в...
Поэтому сидите там, в будке, ПЕСы, и не гавкайте.
Шо, хлопці, нікому гидоту - Мертвечука зупинити ?
А де СБУ і главнокамандующій Зє ?!
Грицак - ****** холуй, срёт спецом Зеленскому
Югик - ****** холуй, срёт аналогично.
Может Зе булавой помахать... ?
А голосовал я (в отличии от тебя) НЕ ЗА ВО РА , усёк ?
маски-шоу и вперед. мало ли телефонных диверсантов..))))
Луценко:-А у вас докази є?
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Шо і всьо ?! Безхребетна влада ... : D
Уточняю : про Роттердам + слышал ?
А про свинарчуков и воровство из оборонки ? А кто взял на работу свинарчука в "Богдан" ?
А "Богдан" - то петропарашин ... Значит в оборонке воровали вместе .
Что, соснул ? Но тебе же нужно чтобы шокопараша по телевизору сказала шо он вор, вот тогда ты поверишь...
Даст Бог тебе и твоим детям такой же правды по жизни как ты здесь высераешь.
Це твоя хвора уява троляка. Про Ротердам плюс чув і він є і ніхто його не відміняв, тільки підправили під свого олігарха Беню і називається він десь Ротердам -. А в оборонці свинарчуки? То де справа? Прийцшли чесні і принципові. Де справа? Знову ваші хворі уявлення. А що стоється партнерів по бізнесу, то їх у Вовки немає. Всі специ. Навіть і тут є Богдан, який люстрітований, але ніхто не бачить. Виходить, що крадуть разом?
Тебе объяснять что либо просто бесполезно, ты для меня - куча дерьма у дороги, в твою сторону можно только плюнуть.
На NewsOne проходит тестирование моста.
1.Просто запретить и все.
2.Не заметить, а после моста лишить лицензии буквально все украинские каналы, которые будут транслировать это непотребство.
Других поводов нет
Дивіться, зебіли, кого ви обрали собі в президенти", і нам на голови цю гидоту звалили!
Зато по дворах зеленські гнидники влаштовують, оно в Дніпрі ціші шапіто збирають з якимись лотерейками та дешевими призами, аби тільки за них голосували.. *****, ненавиджу ті 73 відсотки дебілів!!!
Смотрите - кого Зебил тащит во власть.
Это страшнее любых телемостов...
Просто сейчас все хотят набрать дополнительных политических очков вот и устраивают истерику.
Телемост может снять напряжение в обществе и дать возможность народу Украины самому сделать нужные выводы.
Хорошо бы ещё позвать Олесю Медведеву - пусть она как представитель Украины выступит.
Нечисть лізе з усіх щілин... Вас покидьки по тривозі підняли?
Гарний кацап - мертвий кацап, єдине що може обговорюватись, так це як пошвидше кацапа зробити гарним.
А просто отобрать частоты смелости не хватает??
Фууууууууууу.