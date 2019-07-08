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 "Телеміст" з РФ є неприйнятним: Баканов просить Зеленського терміново скликати позачергове засідання РНБО (оновлено)

Т.в.о голови СБУ Іван Баканов ініціює перед президентом України, головою РНБО невідкладне скликання позачергового засідання РНБО України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Вважаю абсолютно неприйнятною організацію телеканалом NewsOne "телемосту" з головним пропагандистським каналом країни-агресора, який перебуває під санкціями", – наголосив т.в.о. голови СБУ Іван Баканов.

"СБУ направило до керівників медіахолдингу "Новини" (телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK) повідомлення про відповідальність за проведення спільних заходів з телеканалом "Росія" та іншими мовниками держави-агресора, які перебувають під санкціями РНБОУ", - повідомив Баканов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу припинити істерику. Працюємо над рішеннями, - секретар РНБО Данилюк прокоментував телеміст із РФ

Водночас на засіданні РНБОУ пропонується відповідно до Постанови Верховної Ради України від 04.10.2018 № 2589-VIII (ініційовано СБ України в жовтні 2018 року) ухвалити рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб, які здійснюють мовлення під логотипами "112 Україна" та NewsOne, та ввести їх в дію відповідним Указом Президента України.

Також т.в.о голови СБУ звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості попередження зазначених суб’єктів інформаційної діяльності про неприпустимість порушення ліцензійних вимог та чинного законодавства (співпраця з юридичними особами РФ, які перебувають у санаційному списку РНБО), що може стати підставою для застосування щодо них штрафних санкцій.

Також читайте: Трансляцію "Россия 24" в Україні заборонено, а анонс телемосту з агресором є підставою для позбавлення NewsOne ліцензії, - юристи

Серед інших заходів протидії російській пропаганді в Україні пропонується:

- звернутися до голови ВР з проханням на найближчому засіданні Верховної Ради розглянути ситуацію щодо функціонування зазначених телеканалів до ухвалення рішення Антимонопольним комітетом України щодо порушень антимонопольного законодавства в результаті придбання Тарасом Козаком телеканалів NewsOne, "112 Україна" та "ZIK";

- ініціювати перед ВРУ закріплення на законодавчому рівні повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення ухвалювати рішення щодо анулювання ліцензії на мовлення або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги без звернення до суду, якщо порушення не були усунені після застосування санкцій "оголошення попередження" та "стягнення штрафу", або в разі невиконання розпорядження державного регулятора у встановлені ним строки;

- ініціювати перед Антимонопольним комітетом України застосування заходів з демонополізації інформаційного простору з боку медіахолдингу "Новини".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136219
 
   
 Топ коментарі
 
Кирпичь, твое завывание убого. Мы сожжем накуй этот телеканал, и вместе с тобой, только ты прийди зараннее, отметься...
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Нет ,никаких спикеров и никаких дискуссий ,с оккупантами не дискутирую их уничтожают ! "Телемост" с РФ неприемлем: Баканов просит Зеленского срочно созвать внеочередное заседание СНБО - Цензор.НЕТ 5144
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Баканов просить скликати РНБОУ? Це що жарт? Баканов вже має бути на тому телеканалі разом зі всім СБУ перевіряти дотримання трудового законодавста в частині чорних зарплат журналістам, технічним працівникам та керівникам, перевіряти наявність неліцензійного софта на коп'ютерах та використання забороненої санкціями програми 1С в роботі бухгалтерії, перевіряти можливість несанкціонованого проникнення в комп'ютерні системи телеканалу та системи віщання через 1С та інше російське ПО. Робота каналу має бути зупинена для перевірки відповідності всіх технічних пристроїв на наявність шпигунських закладок та несертифікованого в Україні обладнання яке може дозволяти російським хакерам отримувати доступ до критичної інфраструктури! В Інтернет телеканал віщає не через захищені вузли зв'язку, що створює загрозу інформаційній безпеці країни, тому Інтернет віщання також потрібно прикрити! Шкода що Баканов такий непрофесіонал!
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Да без проблем, только Полтаву и Луганского в качестве ведущих, вот бы я на это посмотрел)))
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поглядим чей козырь старше./Коломойсий, спонсор Зеленского: на Донбассе внутренний гражданский конфликт.Не инспирированный Россией. Военнослужащие РФ поехали на Донбасс выполнять интернациональный долг. Это нормально
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Срочно провести телемост по этому поводу!!!
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хороший момент когда можно национализировать все каналы мертвечука с хорошим основанием.
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СБУ вже виїхала до метверчука, чи на шо чекаєте ?!
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К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил.Источник: https://censor.net.ua/n3136213
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При таком развитии событий срочные совещания станут текущими и обыденными. Зебилам на радость.
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Баканов, твой кореш Данилюк сказал, что не надо истерить. Он уже решает вопрос, быть ему на эфире или нет. Тебя что, не пригласили? Там может сватов крутить будут.
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Чем-то воняет! Баканов- человек Зеленского. Он шо, не мог тихонько, в полумраке кабинета, всё разложить по-полочкам шэфу? Мог! Однако, сыграл на публику. А зачем???

Я ещё чуток подожду, дождусь ещё одной заявы... и вот тогда я точно буду знать- зачем вся эта срань продвигается.
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Что зелеботы, боитесь что пророссийский электорат уйдет от клоуна и у него останется 15%?
Так так и будет
Вечно дурить наше зебильное население нельзя
Хоть оно и зебильное, но рано или поздно оно понимает, что его дурят
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Вчера меня называли порохоботом, позавчера- платным агентом ФСБ. Сегодня- разноообразие! "Телеміст" з РФ є неприйнятним: Баканов просить Зеленського терміново скликати позачергове засідання РНБО - Цензор.НЕТ 4402 Это хорошо.
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Слабак, меня седня в кацапьі записали, догоняй
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Ну шо вы хотите об бедного литинанта! Он всю жизнь по корпоративам деньги считал да по офшорам всяким распихивал, это всё, что он знает и умеет. Шо за зверь эта самая СБУ и чео она делает, он не имеет ни малейшего понятия. А вы чего-то от него требуете. Оставьте литинанта в покое.
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Неплохой телемост со страной-бензоколонкой проводят Андреей Луганский и Андрей Полтава по "Прямому". Такого моста как делают єти ребята вполне достаточно
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еще того классного грузинского ведущего с "Рустави-2" в нашу команду добавить!!!
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что у него на запястьях, он мужик или гей?
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"...І могили мої милі Москаль розриває...

Нехай риє, розкопує, Не своє шукає,

А тим часом перевертні Нехай підростають

Та поможуть москалеві Господарювати,

Та з матері полатану Сорочку знімати.

Помагайте, недолюдки, Матір катувати».
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Він починає працювати лише тількі після пєнделя !

"Телеміст" з РФ є неприйнятним: Баканов просить Зеленського терміново скликати позачергове засідання РНБО - Цензор.НЕТ 6517
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"Допустим, год он еще на волне угасающей популярности сможет побыть тем самым, кому аплодировали миллионы. Актером, комиком, тамадой. После парламентских с любым исходом голосования он постепенно утратит все свои позиции, как любимец публики. Потому что бумеранг возвращается. Потому что стать хорошим президентом у него нет ни задатков, ни оснований. А комиком и актером он уже не будет как прежде. Его будут ненавидеть. Это будет жалко и противно даже для бывших почитателей "таланта". Не уйдет он с поста под овации. Это будет самый бездарный пример правления. А его выбор вообще сесть в это кресло - самый глупый и недальновидный в его карьере. Наверное, он сам задаст себе вопрос: Зачем я в это вляпался? Ведь у меня все было? Можно было подстраиваться под любого президента, высмеивать очередного спикера, копировать вечную Юлю и зарабатывать большие деньги. Можно было сняться еще в десятках фильмов и продать их в ту же Россию. Купить еще пару вилл в Италии и даже в Крыму. И жить до старости той жизнью, которой привык. В которой действительно ничего никому не был должен. Но в итоге мы наблюдаем эту поистине "аферу века". Вова уже все потерял."
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Можливо все так і буде, але навіщо про це говорити саме тепер, коли він тільки починає виконувати свої обов'язки? Може кориснішим було б йому в чомусь корисному для держави допомогти? Доречі він здається єдиний хто дослуховується і реагує на зауваження від людей на відміну від його попередників.
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Не для того существуют прахоботы, чтобы чем-то помогать.
Мешать, брыкаться, ставить палки в колеса, лаять из будки - вот задача шелудивых ПЕСов.
В общем, чем Украине будет хуже, им - лучше.
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А Луценко, де вчився? Генеральний прокурор. А Порошенко весь час на державній службі- міліардер.
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Светлане Снегиной:
Зато все предыдущие - служили, воевали, имеют большой опыт и образование.
Но до чего ж они довели Украину?
Себе в карман они, конечно, очень много сумели положить, а вот экономика страны - перманентно в...
Поэтому сидите там, в будке, ПЕСы, и не гавкайте.
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А где все наши крутелики : Ярош, Белецкий, "Свобода" , "Нац корпус".
Шо, хлопці, нікому гидоту - Мертвечука зупинити ?
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Шо, припекло тобі ?! Як голосувати, то за ліберастів, а як рятувати треба, то де націоналісти ?! :D

А де СБУ і главнокамандующій Зє ?!
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Ты брехун, або тупий ?
Грицак - ****** холуй, срёт спецом Зеленскому
Югик - ****** холуй, срёт аналогично.
Может Зе булавой помахать... ?
А голосовал я (в отличии от тебя) НЕ ЗА ВО РА , усёк ?
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**** там вже мілочиться,пригласили б пу вже в київ,накрили б стіл,самоварчік,хай би зєля з пу попили б чайку без галстуків,пофоткались би з журналістами,а ****
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О! Нарешті прокинулась зе ко *****. Довго спите.
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бакланов, вы на прямой приперлись с обыском. что мешает?
маски-шоу и вперед. мало ли телефонных диверсантов..))))
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прямой - такая же срань кремлядьская.
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но там маски-шоу а у моста грозят пальчиком. так ху из ху?
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-Чого не сидить Бойко за вишки?
Луценко:-А у вас докази є?
"Телеміст" з РФ є неприйнятним: Баканов просить Зеленського терміново скликати позачергове засідання РНБО - Цензор.НЕТ 7118
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СБУ направило руководителям медиахолдинга "Новини" (телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK) сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБОУ", - сообщил Баканов.

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Шо і всьо ?! Безхребетна влада ... : D
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Шестёрка ты брехливая, точно такая же брехливая гидота как и твой чоколятний ворюга - мерзавец.
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что ворюга украл, уточни? или ты из секты "ЛапшаТВ"? видишь суслика? нет. а он есть...
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О, опять порохобот вылез...
Уточняю : про Роттердам + слышал ?
А про свинарчуков и воровство из оборонки ? А кто взял на работу свинарчука в "Богдан" ?
А "Богдан" - то петропарашин ... Значит в оборонке воровали вместе .
Что, соснул ? Но тебе же нужно чтобы шокопараша по телевизору сказала шо он вор, вот тогда ты поверишь...
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вообще то я за Януковича и ПР. а ты герой рузской народной сказки иван дурак, верней дура! потому что тупой лох, потому повторяешь фуфло про Р+, сам не понимая что это. стань мудило перед зеркалом и сам себе объясни. не сможешь. такой же телевизионный навоз как про "оборонпром", где кроме неуплаты ндс на 17 млн вообще ничего, и ту погасили еще в 2018. стадо телевизионных баранов.
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Гидота брехлива, не забудь детей своих научить как по жизни идти с брехнёй за плечами.
Даст Бог тебе и твоим детям такой же правды по жизни как ты здесь высераешь.
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Для Иван Иванов 1f0e171f
Це твоя хвора уява троляка. Про Ротердам плюс чув і він є і ніхто його не відміняв, тільки підправили під свого олігарха Беню і називається він десь Ротердам -. А в оборонці свинарчуки? То де справа? Прийцшли чесні і принципові. Де справа? Знову ваші хворі уявлення. А що стоється партнерів по бізнесу, то їх у Вовки немає. Всі специ. Навіть і тут є Богдан, який люстрітований, але ніхто не бачить. Виходить, що крадуть разом?
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Гидотник брехливый, я не троль. Пишу от себя и бесплатно, потому что вы, скоты шокодупные пытаетесь отобрать последний шанс у страны которую я люблю и посадить ворюгу, фальсификатора, брехуна и аморальное животное проповедующее власть денег, договорняков, коррупции и ненасытности.
Тебе объяснять что либо просто бесполезно, ты для меня - куча дерьма у дороги, в твою сторону можно только плюнуть.
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В чем проблема?Заглушите канал и никакого телемоста.Вы же СБУ.
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По моему, этот кризис решается просто: вещание сраного парашкиного канала в Украине ведь официально запрещено, есть 2 пути:
1.Просто запретить и все.
2.Не заметить, а после моста лишить лицензии буквально все украинские каналы, которые будут транслировать это непотребство.
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Так чего ждем? шмаркля все еще в каматозе?
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Блогера ВатаШоу на телемост с курвыстаном!!!
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Дык, на "Кривом" эти мосты идут каждый божий день. "Вата-шоу" называется. И ничё, порохоскот не истерит ни грамма.
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я давно говорил, что "Вата-шоу" нужно было не кацапское быдло опускать на место, а наше, хохляцкое. пока работали по рашке, у нас свое взросло-73%. у тех телевизор вместо башки, а наших #опа.
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Дайте провести одну минуту этого телемоста. Это юридический повод отобрать лицензию хоть у всей медиагруппы мертвечука.
Других поводов нет
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Это же как повезло нам с президентом. Сейчас его сделают козлом опущения практически по всем вопросам. Будет виновен даже в смерти Кеннеди. С каким остервенением его будут все рвать. А потом посадют. Ну, типа чтобы не выпендривался...
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І що? Попередній теж в усьому був винний, так що нехай звикає.
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Я за телемост, только в таком формате, как это сделал грузинский журналист. И потом выйти с телемоста.
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ПыСы - не можем по-рашистки или умно по-украински, не хер вообще сотрясать воздух и насиловать клаву. Ни одного канала, способного организовать свой мост или хотя бы адекватно среагировать на рашисткий. Причём тут Зе? А вот 95 квартал, смог бы подсуетиться и параллельно потроллить жёстко это действо.
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шоб не казали на Пороха, але при ному сепарські гниди собі такого не дозволяли. В зеленського немає яєць!! Відсутні, як орган!!
Дивіться, зебіли, кого ви обрали собі в президенти", і нам на голови цю гидоту звалили!
Зато по дворах зеленські гнидники влаштовують, оно в Дніпрі ціші шапіто збирають з якимись лотерейками та дешевими призами, аби тільки за них голосували.. *****, ненавиджу ті 73 відсотки дебілів!!!
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Реагируйте молча. А то так выглядит, что государство испугалось срань рашисткую, с её вонючим мостом. Развели истерику на всю страну, и начал всё это, естесно, педро-всё просравший.
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Не верьте понтам на публику зебилодов.
Смотрите - кого Зебил тащит во власть.
Это страшнее любых телемостов...
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А я думаю, что телемост не так опасен, как это пытаются раздуть.
Просто сейчас все хотят набрать дополнительных политических очков вот и устраивают истерику.
Телемост может снять напряжение в обществе и дать возможность народу Украины самому сделать нужные выводы.
Хорошо бы ещё позвать Олесю Медведеву - пусть она как представитель Украины выступит.
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А вже втомився повторювати - кацап пішов накуй!
Нечисть лізе з усіх щілин... Вас покидьки по тривозі підняли?
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Слабая позиция у тех, кто боится говорить, боится диалога.
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Кацап, мені покуй. Ти для мене тварина і далеко не найцінніша. Я тобі не доктор Дуліттл, щоби із худобою розмовляти.
Гарний кацап - мертвий кацап, єдине що може обговорюватись, так це як пошвидше кацапа зробити гарним.
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Типичная позиция нацика, ничего не смыслящего в политике. Но народ Украины выбрал не нацика, так что обломись. "Телеміст" з РФ є неприйнятним: Баканов просить Зеленського терміново скликати позачергове засідання РНБО - Цензор.НЕТ 6029
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Худоба мокшанська, ти дозволу у людини запитала перш ніж гавкати?
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Позорище!!!.и.о. обязанности такой сильнейшей организации просит созвать СНБО из-за провокационного пердежа!!!!!...Вы на каждый пук будете так реагировать???
А просто отобрать частоты смелости не хватает??
Фууууууууууу.
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Ні, тут Закон не дозволяє. Розпусти Раду. дозволяє, призначати люстрованих теж, ставити на керування СБУ людей без досвіду, та запросто, а ось із сєпарами боротись та ворогами, ні тут Закон понад усе!
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Оперативність СБУ. Є реакція через сутки. А якщо ворог полізе знову через кордон, то куди він за сутки дійде? Уже сутки кричать політики і народ, а вони тільки обізвалися. Оперативно!
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Почему не хотят, что бы народ увидел, какие в Мордоре долб***ы ?

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Окуляри роблять цього пана розумним, чи доступ до секретних матеріалів потрохи змінюють його світогляд?
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Сначала Баканов присутствует на Банковой в АП при встрече Богдана с Головановым, где последний получает "добро" на странсляцию Телемоста с русскими тварями, а теперь "просит созвать РНБО". Ох чую, там переполох в АП, да, попали вы с Телемостом серьезно Вазелинчики "Телеміст" з РФ є неприйнятним: Баканов просить Зеленського терміново скликати позачергове засідання РНБО - Цензор.НЕТ 1795
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Штрафи чи санкції - це потім. Коли неподобство вже відбудеться. І казати про таку "відповідальність" - це блюзнірство. Бо каналів, готових організовувати подібні шоу, у нас не повинно бути взагалі. Вже зараз.
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Петраотичі патріоти прагнуть реваншу до корита і аж ніяк на війну з москалями-ми це зрозуміли.За пять років війни-жодний з найпетраотичних петраотів АП,КМ,ВР не загинув на фронті,бо виявляється-петраоти з путанами рахують бабло від торгівлі "на крові" в офшорах в той час,коли цю кров проливають українські патріоти на фронті.З агресором має говорити зброя,а не петраоти-зрадники,котрі запросили "они же нашіх партньоров"новінско-ахмето-мертячків в тил українсько-російської війни.
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Арестуйте агентуру России в Украине и срочно опечатайте их СМИ все!!! Психологическая война (син. психологические операции) - психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонения к прекращению сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных операций и/или в их ходе. В СССР в том же значении использовался термин спецпропаганда. Россия ведет войну против Украины не только горячую, а и партизанскую, и наемников и ЧВК, и Холодную войну, и психологическую, и экономическую, и хакерскую, шпионскую и агентурную и т.д. Путин в лице Медведчука и партии регионов во власть может зайти Украины так сказать закатить прямо в Раду своего троянского коня. И Путин имеет кучу СМИ в лице Медведчука и Партии Регионов - это и телеканалы и интернет СМИ и Блогере и Влогеры и общественные организации и газеты раздают возле метро с пропагандой пророссийской и радио и так далее. Смотрел недавно передачу в ютубе русскую про то, как они вели борьбу при помощи музыки с США и когда США присылали джазовых исполнителей, то залы были забитые и это был провал идеологический. И русские короче говорят, что культурная война мощнее горячей. И можно вербовать умы людей при помощи музыки, кино, книг и прочего. Существует такая штука, как социальная инженерия и она работает не с сознанием человека, а с подсознанием! то бишь вокруг человека создается все на что сознание не обращает внимания, а подсознание это видит и оно откладывается в подсознание. То бишь Москва приказала всюду в Украине развешать совковые таблички, названия улиц, эмблемы, звезды на крышах, памятники, и т.д. Делается это для создания у человека в подсознание, что он живет не в Украине, а в СССР или в России. Также Россия нанимает уличных музыкантов, которые стоят на улице и поют песни совковые или пророссийские, чтобы в подсознании поселить мысли про Россию - это идеологическая вербовка прямо в подсознании!!! психологическая война! Также кино советское должно в подсознании вызывать эффект вербующий за Россию. Человек даже не подозревает, как играют с его подсознанием! Украине нужно создать комитет, который будет отвечать за информационную безопасность граждан, чтобы их не вербовали! Нужно наоборот создавать сильное министерство Украинской культуры и не только старой, а и новой!!! Нужно всюду снять таблички не государства Украины, как в Одессе на почте до сих пор совковые таблички висят и люди ходят на почту советского союза в подсознании. Нужно всюду названия Украинские сделать! Нужно убрать все совковое и строить все новое Украинское! Люди должны вокруг себя видеть Украину, а не то, что нацепляла военная машина пропаганды СССР вокруг для создания реальности СССР. Все должно быть Украина!!!
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Или спецслужбы остановят вражескую агентуру или это сделает Майдан и лавиной снесет все нахер!
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Может быть для начала узнать, спросить чего хотят миллионы украинцев , а уже потом обзывать НьюсВан предателями и запрещать. Войны или мира (не любым путем!) На сегодняшнеий день именно 73% украинцев выбрали Зеленского чтобы он закончил войну
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росия (на параше, на кацапстане) развалится и будет уничтожена, а карлик-педофил путин будет повешен, все верно?
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Переговоры Ньюс Ван с телеканалом "Россия" не означает капитуляцию. А способ убедить россиян, что их дело неправое. Они воюют на территории Украины и убивают украинцев. Убедить если ума хватит.Так что зачем эта истерика и боязнь переговоров
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Телеміст" з РФ є неприйнятним: Баканов просить Зеленського терміново скликати позачергове засідання РНБО (оновлено)
 
 
 
 
 
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