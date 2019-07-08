 Потрібно збирати РНБО щодо питання медведчуківської пропаганди. Інакше ситуація вийде з-під контролю, - Садовий

Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Усі рішення потрібно ухвалити там. Президент Зеленський і секретар РНБО Данилюк, якщо не хочуть щоб ситуація вийшла з-під контролю, мають бути в цьому максимально зацікавлені", - зазначає політик.

Садовий нагадує, що підстав для позбавлення ліцензій телеканалів Медведчука назбиралось достатньо ще в попередні роки. За його словами, у телеканалу "112 Україна" дія ліцензії завершилася ще у вересні 2018 року.

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"Але тоді голова Нацради, обраний за квотою Порошенка, чомусь відмовився ставити це питання на обговорення. Мабуть, були інші розрахунки. Ну от, дорозраховувались. Тому до Петра Олексійовича велике прохання - замість гнівних заяв попросіть своїх людей у Нацраді виконати норму закону і забрати медведчуківську пропаганду з українського телепростору", - написав Садовий.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".