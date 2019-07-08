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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
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 Потрібно збирати РНБО щодо питання медведчуківської пропаганди. Інакше ситуація вийде з-під контролю, - Садовий

Ситуація з проросійською пропагандою на контрольованих агентом Кремля Медведчуком каналах є критичною і вимагає невідкладного скликання РНБО.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Усі рішення потрібно ухвалити там. Президент Зеленський і секретар РНБО Данилюк, якщо не хочуть щоб ситуація вийшла з-під контролю, мають бути в цьому максимально зацікавлені", - зазначає політик.

Садовий нагадує, що підстав для позбавлення ліцензій телеканалів Медведчука назбиралось достатньо ще в попередні роки. За його словами, у телеканалу "112 Україна" дія ліцензії завершилася ще у вересні 2018 року.

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"Але тоді голова Нацради, обраний за квотою Порошенка, чомусь відмовився ставити це питання на обговорення. Мабуть, були інші розрахунки. Ну от, дорозраховувались. Тому до Петра Олексійовича велике прохання - замість гнівних заяв попросіть своїх людей у Нацраді виконати норму закону і забрати медведчуківську пропаганду з українського телепростору", - написав Садовий.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Потрібно збирати РНБО щодо питання медведчуківської пропаганди. Інакше ситуація вийде з-під контролю, - Садовий 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136217
 
   
 Топ коментарі
 
Оце так мобілізував Медвечук весь український електорат. Залишається дрібниця - ПОСАДИТИ Медвечука за розграбування УКраїни і КОНФІКСКУВАТИ ВСЕ МАЙНО разом з телеканалами.
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Было бы неплохо осознать факт, что избрание Зеленского изначально предполагал "выход ситуации из-под контроля". Для того он и избирался. Все остальное - следствие. Сейчас уже неважно, телемост это или нет. Не будет телемоста, будет что-то другое, третье и т.д. И что-то сработает обязательно. Это плохо, но пока есть возможность это притормозить не голосуя за Зеленского в парламенте. Потому как после этого уже все станет неважным и бессмысленным.
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у телеканала "112 Украина" действие лицензии завершилась еще в сентябре 2018 года.Источник: https://censor.net.ua/n3136217

Соя, голос!!!
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у телеканала "112 Украина" действие лицензии завершилась еще в сентябре 2018 года.Источник: https://censor.net.ua/n3136217

Соя, голос!!!
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А ЗРЯ НА ПОРОШЕНКО КАТИТЕ БОЧКУ поясню как ЮРИСТ 112 КАНАЛ КУПИЛ КТО ПРАВИЛЬНО МЕТВЕЧУК А КУПИЛ ОН ТЕЛЕКАНАЛД НЕТ ОН КУПИЛ ПУСТЫШКУ если телеканал 112 не имел продленной Лицензии то за все время начиная с 00 часов с дня когда истекла Лицензия таким образом по иску ЛЮБОГО УКРАИНЦА ГРАЖДАНИНА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СУД ЛЮБОГО РАЙОНА ШЛЬВОВА УЖГОРОДА ТЕРНОПОЛЯ РОВНО аннулирует сделку Мертвечука и предыдущим собственником да Витя Мервечук ты же вроже юрист бандуриста так тебя просто вые..ли средним пацем продав тебе ткман...ха-ха... маладца Голова Теленацсовета ТВ и Порошнко маладца....
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Оце так мобілізував Медвечук весь український електорат. Залишається дрібниця - ПОСАДИТИ Медвечука за розграбування УКраїни і КОНФІКСКУВАТИ ВСЕ МАЙНО разом з телеканалами.
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И что может сделать СНБО? Запретить канал? Но это незаконно и нарушение свободы слова? Запретить телемост? Но это незаконное вмешательство в деятельность канала. Садовому надо повысить свою компетенцию перед такими заявлениями. Любые запреты для телеканала получат дикие свинячие визги паРаши и её зарубежных друзей, а Украина падение рейтингов. Телемост надо игнорировать внутри Украины.
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А нам ті свинячі визги пуйлостанців по соловью. Рятувати Україну потрібно. Толєрастати будемо після перемоги над Ордою.
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Ага. Як у 2014. В Криму і на Донбасі: «А що нам робить?! Оні только блокіруют Украінскіє воінскіє часті. Оні НЄ СТРЄЛЯЮТ !»
Что нам дєлать ???? »
.....Злодій вліз до хати, тягне речі, а хазяїн з помповиком лупа очима : «Шо дєлать?!»
Стріляти вони будуть пізніше.
І їм буде однаково, чи 73,22% чи 24,45%...
....«Бандєровцев пєрєвєшаєм, остальних вилєчім...»


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Садовий, розкажи нам про «платних порохоботів».
У тебе це виходить краще.
Правдивіше.
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Было бы неплохо осознать факт, что избрание Зеленского изначально предполагал "выход ситуации из-под контроля". Для того он и избирался. Все остальное - следствие. Сейчас уже неважно, телемост это или нет. Не будет телемоста, будет что-то другое, третье и т.д. И что-то сработает обязательно. Это плохо, но пока есть возможность это притормозить не голосуя за Зеленского в парламенте. Потому как после этого уже все станет неважным и бессмысленным.
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Ага, а як запрошувати Яндекс таксі до Львова то це норм. Садовий *****, заспокойся вже. Ніхто твоїй блюзнірській пиці не вірить.
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"...І могили мої милі Москаль розриває...

Нехай риє, розкопує, Не своє шукає,

А тим часом перевертні Нехай підростають

Та поможуть москалеві Господарювати,

Та з матері полатану Сорочку знімати.

Помагайте, недолюдки, Матір катувати».
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А де ж ті націоналістичні нацжони?
Скільки ж їх, борців з Порошенком, було на екранах тв і в матеріалах журношлюх, ще місяць тому.
Де вони?
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Ну то виходьте 8 липня на мітинг, там їх і побачите.
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Заарештувати гниду Мєртвєчука нема за що?
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У нас є СБУ, є поліція. Їм потрібен тільки НАКАЗ зверху. Необов'язково офіційно, можна по телефону. Треба, щоб президент просто прийняв рішення і те кодло розженуть. Ну подадуть кацапи регіонали опоблоківці ***, як те кодло назвати? розіп'яті мальчіки до суду, що з того? Головне виграти час.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПотрібно збирати РНБО щодо питання медведчуківської пропаганди. Інакше ситуація вийде з-під контролю, - Садовий
 
 
 
 
 
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