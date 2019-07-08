 Французи втратили моральне право повчати українців, як слід поважати європейські цінності, - заступник міністра освіти Стріха відмовився йти на прийом до посольства Франції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у зверненні до посла Франції в Україні Ізабель Дюмон, оприлюдненому на Українській правді.

"Непрості запитання постали й перед звичайними українськими громадянами, які змушені здійснювати болючу переоцінку свого ставлення до тих, хто ще вчора здавався надійними й шляхетними партнерами і союзниками в обстоюванні європейських цінностей, що за них українці заплатили впродовж минулих років безпрецедентно високу ціну.

І ми, на жаль, не можемо не пам'ятати, що конструкторами капітуляції ПАРЄ перед Путіним були саме Франція та Німеччина (у "прагматичній" позиції верхівки Італії та низки інших держав жодних сумнівів не було й раніше)", - пише він.

Вчений зазначив, що українські інтелектуали ставлять запитання, як те, що трапилося, має модифікувати колишні моделі взаємодії між Україною та Францією. Стріха зазначив, що перед ним особисто це питання вперше гостро постало з отриманням традиційного щорічного запрошення на прийом, організований французьким посольством до Дня взяття Бастилії 14 липня:

"Була спокуса просто тихо зігнорувати це запрошення. Але, по болючих ваганнях, я надіслав пані послові Ізабель Дюмон листа з поясненням, чому саме мене не буде на французькому святі. Не претендую на те, що саме така моя реакція за сьогоднішніх умов є найкращою (на жаль, сьогодні ми аж надто часто змушені вибирати між різними не надто добрим варіантами). Але переконаний, що відсутність реакції є ще гіршою – вона лише зміцнює наших європейських партнерів у переконанні, що нічого особливого не сталося і, ухвалюючи рішення щодо України, з Києвом надалі можна вже не рахуватися".

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Заступник міністра пояснює, що не може прийняти запрошення посольства, оскільки Франція фактично виписала Російської Федерації індульгенцію на подальші вбивства українців на Донбасі і жорстоке переслідування кримських татар, українців і росіян - в окупованому Криму.

Також він наполягає, що на тривалий час французи втратили будь-яке моральне право повчати українців, як слід любити і поважати європейські цінності.

Подаємо текст листа:

"Вельмишановна пані Посол!

Упродовж п'яти років роботи на посаді заступника міністра освіти і науки України я робив усе від мене залежне для поглиблення співпраці науковців наших двох країн, – і дуже вдячний працівникам посольства в Києві й міністерства в Парижі, з якими ми працювали спільно.

Розпочаті й завершені за ці роки двосторонні українсько-французькі наукові проекти не лише пішли на користь обом сторонам, але й збагатили скарбницю загальнолюдського знання.

Як український письменник я водночас робив усе, що міг, для зміцнення наших культурних контактів, сумлінно виконуючи, зокрема, обов'язки члена журі конкурсу перекладів українською мовою з французької, підтриманих у рамках програми "Сковорода".

У моїх подальших планах перекладача – робота над новим повним українським перекладом "Трофеїв" Жозе Маріа Ередіа – тексту, що справив великий вплив на модернізацію української літератури першої чверті ХХ століття.

Наголошую на цьому для того, аби ніхто не міг поставити під сумнів моєї великої поваги до французької наукової й культурної традиції.

Нині мій термін повноважень як урядовця добігає кінця; за кілька тижнів працюватиме вже нова урядова команда. Тому, продовжуючи у відведений мені ще час робити на моїй посаді все, що я робив минулі п'ять років, я водночас маю цілковите моральне право звертатися до Вас уже не як заступник українського міністра (яким завтра вже не буду), а як український науковець і письменник (яким є і залишуся до кінця життя).

На жаль, після того, як французька делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи одноголосно підтримала повернення росіян без виконання ними будь-яких вимог, і фактично виписала Російській Федерації індульгенцію на подальші вбивства моїх співвітчизників на Донбасі й жорстоке переслідування моїх співвітчизників – етнічних кримських татар, українців і росіян – в окупованому Криму, я не можу прийняти Вашого запрошення і прийти на прийняття з нагоди Національного свята Франції – Дня взяття Бастилії до Мистецького Арсеналу 14 липня.

Мої чемні посмішки на адресу французьких дипломатів цього дня означали б мою зневагу до українських солдатів, які гинуть чи зазнають поранень на фронті, і до українських громадян, які сьогодні перебувають в російських тюрмах, – саме їх було зраджено одностайним голосуванням 14 французьких депутатів у Страсбурзі.

Я прекрасно усвідомлюю, що завтра нова команда українських урядовців працюватиме для налагодження й підтримання українсько-французьких зв'язків уже в нових координатах "реальної політики".

Я так само усвідомлюю, що на інтелектуалах обох країн лежатиме обов'язок опрацювання нової моделі спілкування на тому попелищі симпатії й довіри, яке утворилося після фатального рішення президента Макрона і його команди.

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Тому дозволю собі висловити й власну думку: ми можемо (і повинні) далі говорити про що завгодно, але нотки будь-яких повчань повинні з цих розмов зникнути.

На тривалий час французи втратили будь-яке моральне право повчати українців, як нам слід любити і шанувати європейські цінності.

Адже повернення росіян у Парламентську асамблею Ради Європи було кричущим прикладом нехтування будь-яких вартостей в ім'я прагматичних політичних чи бізнесових інтересів.

І українці запам'ятали цей урок надовго.

Хоч водночас ми завжди пам'ятатимемо й те, що королівську в'язницю Бастилію 230 років тому зруйнували люди, які вірили в цінності свободи, рівності й братерства, і готові були вмирати задля них.

Дозвольте ще раз запевнити Вас, пані Посол, у моїй високій повазі".

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну.

За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання. Також до демаршу долучився один словацький депутат. Пізніше демарш підтримали делегати зі Швеції та Великої британії.

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон вважає, що українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи має продовжувати працювати, попри повернення делегації РФ,