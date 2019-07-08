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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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 Провайдери можуть отримати штрафи в розмірі 25% вартості ліцензії за трансляцію телемосту з "Россия 24", а українські телеканали - санкції, - Герасим'юк

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зможе відреагувати на порушення закону українськими ліцензіатами лише за фактом таких порушень, повідомила перший заступник голови Нацради Ольга Герасим'юк.

"Українське законодавство передбачає штрафні заходи для тих, хто поширює цей сигнал, для провайдерів, про що їм нагадуємо. На жаль, санкції за ретрансляцію для мовника парламент упустив. Нацрада, проте, реагуватиме на порушення в ефірі, якщо він відбудеться. Хочу сподіватися на те, що журналісти не будуть здійснювати професійне самогубство і обслуговувати цинічних політиків", - сказала вона в коментарі Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За словами першого заступника голови Нацради, провайдери ризикують отримати штрафи у розмірі 25% вартості ліцензії провайдера за трансляцію телемосту з телеканалом "Россия 24", а українські телеканали - санкції за порушення галузевого законодавства.

"Нацрада має право реагувати лише на факт. Сьогодні у нас є лише повідомлення в соцмережах, ролик, поширений російським телебаченням і повідомлення на сайті каналу. Але Нацрада може реагувати на поширення інформації лише в ефірі телеканалу", - наголосила Герасим’юк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада з ТБ має право оштрафувати або позбавити ліцензії NewsOne через телеміст з РФ, - Кириленко

Вона також заявила, що діяти наперед і якось запитувати в телеканалу інформацію про планований ефір Нацрада не має права, оскільки це можуть трактувати як цензуру.

"Нацрада зможе відреагувати лише тоді, коли ефір відбудеться. Тоді його треба буде відмоніторити і вказати на порушення українського закону", - зазначила Герасим’юк.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136213
 
   
 Топ коментарі
 
Закрити всі канали медведчука!
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А могут и не получить. Я думаю не будет никаких штрафных санкций. Да и телеканал интер за сепарский концерт к 9му мая вообще не понес никаких потерь. Собственно, скоро, я думаю провайдеры откроют доступ к вконтакте и однокласникам. Ведь там проще реализовать зеленские фишечки!!!
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Провайдеры могут получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии за трансляцию телемоста с "Россия 24", а украинские телеканалы - санкции, - Герасимьюк - Цензор.НЕТ 9355
держи краба петруха
телемост будем строить
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а с х@ев ли ты стрелки переводишь, грызун? при петрухе такого бардака не было Провайдери можуть отримати штрафи в розмірі 25% вартості ліцензії за трансляцію телемосту з "Россия 24", а українські телеканали - санкції, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 4123
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а медведчук когда нарисовался
и с чьего молчаливого согласия, считай одобрения поскупал все рейтинговые телеканалы
и уже года два в открытую агитирует за твою рашку срака ольгинская
и легализовал сепаров и рыгов
уже открыто на выборы идут гниды
кто это всё сделал если не петр парашенко?
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А могут и не получить. Я думаю не будет никаких штрафных санкций. Да и телеканал интер за сепарский концерт к 9му мая вообще не понес никаких потерь. Собственно, скоро, я думаю провайдеры откроют доступ к вконтакте и однокласникам. Ведь там проще реализовать зеленские фишечки!!!
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Можуть отримати, а можуть і не отримати... Зара печерний суд скаже, що все ОК і єто толька бізьнєс.
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"вот как сгорит то звоните а пока криминала нету то звоните в доблестную пожарную охрану" © ВСВ
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вы можете защищаться, но после того как вас убьют...
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Та то все )(уйня! Покажите спитч ведущего грузинского телевидения про )(уйла!!! Вот где правда жизни!!!
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Охренеть! Может уже просто ретрансляцию на этих каналах Расея, ОРТ, НТВ.............???
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25% от от лицензии??? вы серьезно??? отправляйте платежки в Кремль - Газпром все оплатит без проблем!!!
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не только....еще могут и в табло получить... Провайдеры могут получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии за трансляцию телемоста с "Россия 24", а украинские телеканалы - санкции, - Герасимьюк - Цензор.НЕТ 2279
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Она шо бредит ? Провайдеры могут получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии за трансляцию телемоста с "Россия 24", а украинские телеканалы - санкции, - Герасимьюк - Цензор.НЕТ 8546Если это позволят каналу ,то само-собой никаких санций за ретрансляцию никому не будет ...
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По закону получат санкции, если докажут, что речь идет о ретрансляции российского канала из запрещенного списка. Поэтому вопрос в том, будет ли телемост признан ретрансляцией российского канала или собственным продуктом.
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"К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил."

Как во всех в петиных реформах. Черт скрывется в мелочах. Мог только в вывшиванки переодеваться и гимны петь торгуя с сепарами.
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Провайдеры могут получить штрафы в размере 25%

100 000 грн ?? ахахаха,
медведчук из кармана достанет.

100 000 штрафа грн за 5 000 убитых укрсолдат??

ахахаха
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Повний деблізм! Трансляція будьякого телеканалу окупантів. Уявіть тільки спільний радіоміст між СРСР і Німеччиною у березні 1942... РНБО с...аку чухає зараз. СБУ спить... Не треба плутати демократію з толерастією... Безнаказанність породжує ще більшу наглість. Я вважаю що той телеміст є спланованою провокацією і приниженням Народу України.
А чому Зелупи мовчать? Заціпило чи підтримують ?
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Ну шо порохоботы, Зеля опять виноват? Даже санкции не предусмотели по такому поводу. Зато закон о языкх согласовывали три года, который не работает.
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опять вам говновступам порох в штаны насрал, выбрали хрен знает что, и все вам папередники виноваты Провайдери можуть отримати штрафи в розмірі 25% вартості ліцензії за трансляцію телемосту з "Россия 24", а українські телеканали - санкції, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 6393
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дык от кого зависило прянять законо САНКЦИЯХ в подобных случаях!?
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Ну и к чему вся эта пустопорожняя болтовня?
"санкции за нарушение отраслевого законодательства" ????

В студию:
1. ТЕКСТ соответствующих статей законодательства
2. ПОЯСНЕНИЕ в чём нарушение.
Вот ТОГДА поговорим!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПровайдери можуть отримати штрафи в розмірі 25% вартості ліцензії за трансляцію телемосту з "Россия 24", а українські телеканали - санкції, - Герасим'юк
 
 
 
 
 
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