 Провайдери можуть отримати штрафи в розмірі 25% вартості ліцензії за трансляцію телемосту з "Россия 24", а українські телеканали - санкції, - Герасим'юк

"Українське законодавство передбачає штрафні заходи для тих, хто поширює цей сигнал, для провайдерів, про що їм нагадуємо. На жаль, санкції за ретрансляцію для мовника парламент упустив. Нацрада, проте, реагуватиме на порушення в ефірі, якщо він відбудеться. Хочу сподіватися на те, що журналісти не будуть здійснювати професійне самогубство і обслуговувати цинічних політиків", - сказала вона в коментарі Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За словами першого заступника голови Нацради, провайдери ризикують отримати штрафи у розмірі 25% вартості ліцензії провайдера за трансляцію телемосту з телеканалом "Россия 24", а українські телеканали - санкції за порушення галузевого законодавства.

"Нацрада має право реагувати лише на факт. Сьогодні у нас є лише повідомлення в соцмережах, ролик, поширений російським телебаченням і повідомлення на сайті каналу. Але Нацрада може реагувати на поширення інформації лише в ефірі телеканалу", - наголосила Герасим’юк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада з ТБ має право оштрафувати або позбавити ліцензії NewsOne через телеміст з РФ, - Кириленко

Вона також заявила, що діяти наперед і якось запитувати в телеканалу інформацію про планований ефір Нацрада не має права, оскільки це можуть трактувати як цензуру.

"Нацрада зможе відреагувати лише тоді, коли ефір відбудеться. Тоді його треба буде відмоніторити і вказати на порушення українського закону", - зазначила Герасим’юк.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".