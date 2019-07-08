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 11 липня можемо вийти на рішення щодо Виборчого кодексу, - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що в четвер, 11 липня, парламент може розглянути всі поправки до Виборчого кодексу і перейти до ухвалення рішення.

Про це він сказав під час погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.

"За нашими підрахунками, і за тим темпом, з яким ми рухаємося щодо розгляду поправок, ми зможемо вийти на ухвалення рішення в четвер, 11 липня. І, порадившись із комітетом, я припускаю, що ми можемо вийти на ухвалення рішення 11 липня об 11 годині", - сказав Парубій.

Він закликав голів фракцій максимально мобілізувати депутатів у Раді 11 липня.

"Це буде наше заключне рішення Верховної Ради цього скликання. І, я впевнений, ми маємо пройти його достойно... Тому я закликаю в четвер усіх прибути до Києва, оголошую повну мобілізацію, щоб ми змогли перейти до ухвалення рішення щодо кодексу з відкритими списками", - сказав Парубій.

Він зазначив, що Рада розгляне також інші питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розглянула понад 2700 поправок до проекту Виборчого кодексу

Нагадаємо, Верховна Рада розпочала розгляд проєкту Виборчого кодексу 6 червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136212
 
 
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Видать в туалете ВР туалэтный папир скинчився. Этот документ надо делать во время, а не затыкать ним жопу когда началась срачка.
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обиженный жизнью? никогда ни благодарностей, ни премий не получал за хорошо выполненную работу?
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Шапокляк У вас все тот же девиз кто людям помогает тот тратит время зря
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дебилам помогай-не помогай, все равно не оценят и спасибо не скажут.
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По себе ущербный судишь с логиткой у тебя туго один шоколадный сироп
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почему люди, которые обязаны принимать таблетки, принимают законы? ( Собачье сердце )
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И полгода не прошло, обещанных коалицией в 2014 году...
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