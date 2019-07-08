 "Слово мають сказати президент, РНБО і Нацрада ТРМ", - Тимошенко, Гриценко і Тягнибок відреагували на анонс телемосту з РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко наголосила, що "говорити треба" тоді, коли не будуть гинути люди, коли будуть виведені війська, коли буде відновлено кордон під контролем України.
"Зараз – саме той час, коли мають негайно діяти президент України, Рада нацбезпеки та оборони, Служба безпеки. Треба швидко і жорстко реагувати на спроби інформаційно атакувати Україну", - зазначила політик, додавши, що своє слово має негайно сказати Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, а також журналісти каналу Newsone.
Очільник "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко назвав телеміст "неприпустимим".
"Телеміст з російським пропагандистським каналом, який щодня принижує український народ і українську державу, паплюжить нашу історію, мову і культуру, який виправдовує російську агресію, анексію Криму та окупацію Донбасу, - ми вважаємо неприпустимим", - йдеться в заяві політсили.
Лідер українських націоналістів Олег Тягнибок заявив, що в Україні вже розгортається наступ "профінансованих Кремлем промосковських сил, всіх тих колишніх регіоналів, комуняк і новітніх малоросів".
"Вони вже почали наступ на здобутки Революції Гідності - українізацію, декомунізацію і люстрацію. Вони хочуть роздерибанити українську землю, а тепер уже і національний інформаційний простір з їхніми телемостами з окупантом", - сказав він, оголосивши акцію протесту під Адміністрацією Президента на 10 липня.
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-24" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
у наркоманов сие НОРМА.....
Телемост - говно вопрос, его надо просто игнорировать. Тупо телемост и этот гребанный анал в ИГНОР.
вазелин с устатку - переработал в выходные - законный отгул
данилюк сказал - пашли вы. это все папередники. мы работаем но пока тяжело с утра то в понедельник
подруга бени гирасимьюк глава нацрады вообще на заседания не ходит чтобы не дай бог кворума небыло
все идет по плану!
Выводить Владимира Александровича из запоя большими дозами кокса "*********"(С) больше не рискует после парадоксальной реакции Владимира Александровича на данную процедуру, которую имели возможность лицезреть полтора миллиона зрителей ролика "перформанс блазеня при инспекции западных таможен", выложенный добрыми людьми на youtube.
Ан нет.
То была российская провокация.
Зачем нужны дополнительные российские провокации?
Их что - мало?
Вовусик , давай " родной" , "рожай".. Твой выход . !! Отвертеться и промолчать, тебе тут уже не удастся .. ! .
Порох відреагував миттєво, тому що у нього намає власників і спонсорів.
Думай.Тє!
шла б ти додому, пінєлопа..
А ЮА, такі бовдури як ти, пінєлопа, можуть "перекладати" як завгодно)). Субстанція, яка в тебе замість мізків, надає тобі можливість перекласти лише як южнаяафрика..
Показово!
Что интересно, ведь не назовет Петро кума Путина ублюдком и выбл@дком. Почему? Потому что это их общее дело - развалить страну и ввести ее в очередной беспробудный хаос.
Далеко не первая попытка «наладить отношения с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18)» в очередной раз провалится.
Такое мнение огласила несколько минут назад кандидат в нардепы от «Слуги народа» Лиза Богуцкая.
Медведчук уже привозил своим бортом в Крым Ани Лорак, чтобы та плакала от счастья во дворце Украина.
Уже был телевизионный проект «Строим вместе» на канале «Интер» с ведущей программы - Оксаной Марченко. В 18 году, кажется. Или в 17-м.
Теперь вот на канале Ньюзван Медведчук решил, что надо «вместе говорить».
А на 112 «вместе смотреть».
Вчера российская Скобеева на канале «Россия 1» представила анонс фильма о «всей правде» про войну на Донбассе. Там, конечно, ни в коем случае не будет России, а война будет представлена исключительно гражданской.
Радостный Медведчук с Оксаной Марченко вчера включились в телемост со Скобеевой и известили о намерениях строить в (на) Украине мир. Свой. Медведчуковский.
Кум путина регулярно летает в Москву с побратимом Бойко прямым рейсом Киев-Москва. Плевать он хотел на любые запреты и рекомендации. У него свое кино. Путинское.
Петро, конечно же, сегодня на каком-то митинге обязательно возмутится и скажет, что не допустит российского реванша.
Напомните мне, друзья.
Когда Медведчук купил 112 и Ньюзван?
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А когда первый раз полетел с Бойко в Москву? В марте? Это, что ли, тогда, когда еще Порошенко был президентом, а его верный Санчо Панса Грицак - головой СБУ? Я ничего не путаю?
Игра Пети с Медведчуком против Украины набирает обороты. И, что интересно, ведь не назовет Петро кума Путина ублюдком и выбл@дком. Почему? Потому что это их общее дело - развалить страну и ввести ее в очередной беспробудный хаос.
*** Все правильно, лишь одно уточнение - игра Пети не с Медведчуком, а с Вовой Путиным
А Зеленского перед президентскими выборами пиарили у Скабеевой на каждой передаче. Привет служанке Богуцкой...